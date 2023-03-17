5 этапов собеседования в крупную ИТ-компанию: как подготовиться?

Поиск работы — это тоже работа. Особенно если хочется найти место в крупной компании и заниматься интересными задачами. Мария Григорович, руководитель департамента подбора и адаптации персонала ГК Softline, рассказала, какие этапы нужно пройти ИТ-специалисту при устройстве на работу в крупную компанию и как справиться с ними на отлично.

Этап 0: поиск себя

Время: иногда очень долго

Можно искать новую работу месяцами, а можно согласиться на первое предложение и сомневаться в принятом решении. Всё — потому что не до конца понятно, чего хочется. Прежде чем заходить на сайты с вакансиями и обновлять резюме, советую подумать о том, чем вы хотите заниматься (и, как вариант, чем не хотите).

Вы предпочитаете уйти с головой в разработку или вам хочется ездить по заказчикам? Вам нравится дорабатывать код и заниматься поддержкой проектов или вы хотите внедрять новые решения?

Можно пообщаться с друзьями из интересной вам отрасли, почитать экспертные материалы, взять консультацию по профориентации. Главное, приступая к поиску работы мечты, важно определить, что именно вы ищете.

Этап 1: чтение вакансии

Время: 10-15 минут

Я встречала немало потрясающих специалистов, которые долго не могли найти работу, потому что просто не откликались на подходящие вакансии. Они видели в списке требований незнакомую технологию и решали, что однозначно не подойдут.

На самом деле работодатель часто в вакансии указывает желательные требования. Если в основном она вам подходит, откликайтесь смело — небольшие пробелы можно будет заполнить уже в процессе работы, пройдя соответствующее обучение.

Этап 2: контакт с рекрутёром

Время: 15-20 минут

Подаёте ли вы резюме на вакансию или, наоборот, ваше резюме привлекает внимание работодателя, первый контакт — с менеджером по подбору (иначе — рекрутёром). В большинстве крупных современных компаний рекрутёр пишет в мессенджер, напоминает, о какой позиции идёт речь и высылает её более подробное описание в почте. Вместе вы выбираете время для интервью.

По сути, это знакомство. Чаще всего оно проходит по телефону, иногда — в формате короткого созвона с видео. Задача на этом этапе в том, чтобы понять, подходите ли вы компании, а компания — вам.

Вот несколько вопросов, которые может задать рекрутер:

актуален ли поиск работы, если да — как быстро вы готовы выйти на новое место;

о причинах поиска, почему ушли с прошлого места работы, если работаете сейчас — почему планируете перемены;

владеете ли определёнными навыками/технологиями (спрашивают о том, что важнее всего для позиции);

ищете ли вы работу дистанционно или в офисе, готовы ли к определенным условиям, например, к командировкам.

Помимо этого, может прозвучать просьба рассказать о своём опыте в целом, предложение задать вопросы по вакансии.

Обратите внимание! На всех этапах, которые вы проходите, желая занять должность в компании, вас сопровождает рекрутёр. Он — ваш главный помощник и советчик. Ему можно писать и звонить с дополнительными вопросами, уточнять любые детали. Не стесняйтесь к нему обращаться.

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Как подготовиться к первому интервью

Менеджер по подбору не будет давать вам сложных технических задач, но к интервью стоит подготовиться заранее.

Во-первых, назначьте созвон на свободное время — убедитесь, что вас не будут отвлекать, что будет тихо, не начнёт сбоить интернет. Общаться из вагона метро или на бегу — плохая идея.

Во-вторых, продумайте заранее ответы на популярные вопросы. Если вы редко проходите собеседования и ваша работа не связана с публичными выступлениями, порепетируйте перед зеркалом, кошкой или родственниками. Проговорите вслух основные тезисы, составьте краткую самопрезентацию.

Как правильно рассказать о себе

Тут есть две крайности: начать пересказывать всю биографию начиная с детского сада или сказать, что ничего интересного в вас нет. Ответ на вопрос: «Расскажите о себе», — это момент, когда вы можете выступить с саморекламой.

Изучите ещё раз требования вакансии, соотнесите их с вашим опытом. Выберите пару-тройку схожих проектов, где вы блистали, добавьте в рассказ описание пройденных курсов — это покажет, что вы продолжаете развиваться. Если вакансия предполагает решать задачи, с которыми вы раньше не сталкивались, продемонстрируйте готовность учиться, почитайте свежие материалы по теме.

Важно: рассказывая о предыдущих местах работы, избегайте негатива и не раскрывайте конфиденциальную информацию.

В-третьих, особенно тщательно подготовьте ответы на сложные для вас вопросы: например, по какой причине вы вынуждены были поменять работу.

По моему опыту, многие люди теряются, когда их просят рассказать об ошибках или неудачах — зажимаются, как будто ждут, что их будут ругать. Или вовсе не понимают, зачем им задают такой неудобный вопрос. Его цель — вовсе не обвинить вас в некомпетентности, а узнать, как вы реагируете на кризисные ситуации.

В конце концов, все мы люди, провалы бывают у каждого. Но одни сдаются, другие обвиняют всех вокруг, а третьи извлекают полезный опыт.

В-четвёртых, изучите информацию о компании: зайдите на официальный сайт, посмотрите на проекты, которые представляет потенциальный работодатель, почитайте о миссии и ценностях.

Бывает так, что человек читает список ценностей и понимает — не откликается. Даже идёт вразрез с его собственными. Это показатель того, что адаптироваться будет сложно или невозможно. Наоборот, если ценности находят положительный отклик, работать будет приятно и увлекательно.

В-пятых, заготовьте собственные вопросы. Рекрутёр с радостью расскажет вам подробнее о вакансии, команде, условиях труда.

Главное на этом этапе — подтвердить квалификацию, описанную в резюме, наладить коммуникацию и показать себя кандидатом, готовым работать и развиваться в компании.

Если интервью прошло успешно, менеджер по подбору персонала передаст ваше резюме потенциальному руководителю.

Этап 3: собеседование с руководителем

Время: 1-2 часа

Этот этап также называется техническим собеседованием и касается преимущественно ИТ-специалистов. Техническое собеседование проходит очно или онлайн, обязательно с видео. Чаще всего его проводит руководитель команды, могут присутствовать коллеги.

Не стоит удивляться, если какие-то вопросы, например, об опыте и прошлом месте работы, прозвучат снова — рекрутёр не пересказывает содержание каждого интервью дословно. Кроме того, такие вопросы помогают познакомиться, начать диалог.

Но основная часть технического собеседования — это проверка специальных знаний. Руководитель может попросить рассказать о вариантах решения поставленной задачи или ответить на вопросы тестового формата.

Приведу несколько примеров требований к кандидатам на разных позициях в у нас в компании.

Системный архитектор

На этой позиции от кандидатов мы ожидаем экспертных знаний современных отечественных и зарубежных решений по обеспечению ИТ-инфраструктурой, по построению высокодоступной системы электронной почты / мгновенных сообщений.

Не менее значимы и коммуникативные навыки, умение эффективно взаимодействовать с коллегами, проектными командами, производителями и поставщиками оборудования, бизнес-заказчиками.

Программист 1С

От специалистов на этой должности требуется опыт работы в команде разработки на внутреннем проекте развития и сопровождения информационной среды (на базе платформы 1С), написание качественного кода и умение его анализировать и оптимизировать (повышать производительность, стабильность и т. д.).

Руководитель отдела продаж сервисов в г. Казань

Это сотрудники, которых мы не готовы обучать управлению командами с нуля, поэтому требуем не менее 3 лет опыта работы руководителем отдела, департамента или команды продаж. Не менее важны и личные лидерские качества, ориентация на результат, умение выстраивать партнерские отношения.

Как подготовиться к техническому собеседованию

Главное — настрой и спокойствие. В конце концов, вас будут спрашивать о том, что вы уже делали, о вашем реальном опыте. Стоит вернуться к описанию вакансии, ещё раз изучить список задач и требований.

Даже если все технологии вам знакомы, потратьте время на повторение — уточните названия и термины. То же касается собственного опыта — вспомните и распишите заранее технические детали тех проектов, о которых планируете рассказать.

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Достаточно часто очень профессиональные кандидаты теряются и забывают название инструментов, которыми пользовались, путаются в определениях и не могут ответить на простейшие вопросы, потому что забыли специальный термин. Это обидно.

Советую заранее подготовить вопросы к руководителю. Он может подробнее рассказать о будущих задачах, перспективах, формате работы.

В процессе поиска работы нет какого-то самого важного этапа — все одинаково значимы. На техническом собеседовании ваша задача — продемонстрировать профессионализм. А ещё это возможность точно понять, будет ли работа вам интересна, видите ли вы для себя перспективы, комфортно ли вам с этим руководителем.

Этап 4: собеседование с вышестоящим руководством

Время: 30-40 минут

Это необязательный, но часто встречающийся этап. Вышестоящий руководитель может задать дополнительные технические вопросы, снова спросить вас о прошлом опыте. Собеседование с вышестоящим руководителем проходит чаще всего очно, реже — по видеосвязи.

Как подготовиться к общению с руководством

Резюмируйте итоги прошлых интервью, убедитесь, что самопрезентация полно раскрывает вас как профессионала, подходящего на интересную вакансию. Если на техническом интервью были вопросы, на которые вы не смогли ответить, изучите их хотя бы в общих чертах.

Решение о найме принимают совместно ваш непосредственный руководитель и руководитель отдела, иногда — департамента. Нет ничего удивительного, что они хотят познакомиться с вами лично.

Этап 5: проверка службой безопасности

В разных компаниях могут быть разные процедуры: решение о формате принимает конкретный работодатель.

Несколько наиболее популярных вопросов о собеседованиях

1. Когда обсудить зарплату?

Во время первого же этапа, созвона с менеджером по подбору персоналу, можно задать такой вопрос: «Мне важен уровень дохода, когда будет уместно обсудить зарплатные ожидания?» Даже если сразу вам не назовут сумму, вы можете озвучить «вилку», которая вас устраивает, и обсуждать уже её.

2. Ждать ли тестовое задание? Когда?

В ИТ-отрасли не все позиции предполагают тестовое задание. Если оно планируется, то вас об этом предупредит рекрутёр. Ещё бывают ситуации, когда после технического собеседования руководитель предлагает выполнить тестовое — в ситуациях, когда оно поможет кандидату лучше продемонстрировать свои умения.

3. Кому задавать дополнительные вопросы, как перенести собеседование?

Рекрутёр — ваше «единое окно» в процессе всех собеседований. Он назначает интервью, координирует все этапы. В любой момент вы можете обратиться к нему за уточнениями, попросить перенести созвон на другое время, выяснить, кто будет присутствовать на том или ином собеседовании. Не бойтесь задать ему «глупый» вопрос или отвлечь — он здесь, чтобы помочь вам.

Желаю вам найти и получить работу мечты!

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Иллюстрации предоставлены автором