Самые высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — около 2 000 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий примерно 500 предложений, и Республика Татарстан — 270 вакансий. Более чем в 700 вакансиях зарплатная вилка начинается от 155 000 рублей.

В июне на hh.ru представлено около 5 000 вакансий для специалистов в стартапах. Из них — примерно 2 500 вакансий в сфере ИТ, почти 400 вакансий в сфере услуг для бизнеса и более 300 вакансий в финансовом секторе.

Вакансии:

Reinforcement Learning Engineer

Москва, от 300 000 до 500 000 ₽ после выплаты налогов

Jobski ищет Reinforcement Learning Engineer. От кандидата требуется понимание принципов построения алгоритмов AlphaZero, AlphaGo, опыт решения Atari Games, предварительное вдумчивое прочтение книги Максима Лапаня «Обучение с подкреплением» или другой подобной тематической литературы. Важны опыт работы с мультиагентным обучением, умение использовать transformers и encoder-decoder, знание Java или C++, способность разобраться с чужим кодом, внося туда доработки и оптимизации, и высшее образование, желательно с математическим уклоном.

Sales Manager / Business Development Manager (Dubai)

Москва, от 7 000 до 15 000 $ после выплаты налогов

CLS Global ищет Sales Manager / Business Development Manager (Dubai). От кандидата требуется опыт работы менеджером по продажам от двух лет, свободный русский и английский языки, опыт холодных продаж. Важно быть готовым к холодным продажам и очень дисциплинированными, поскольку команда не любит микроменеджмент. Еще нужно понимать механику, базовые продажи, иметь навыки решения проблем, быть мотивированным на заработок от 10 000 $ в месяц и выше, иметь знания в области финансовых технологий, блокчейна и трейдинга.

Персональный ассистент CEO IT-компании

Удаленно из Европы, от 1 500 до 3 000 $ после выплаты налогов

Dubner Ventures ищет персонального ассистента CEO IT-компании. От кандидата требуется любовь к технологиям, приложениям, автоматизации и процессам, которые экономят время, свободное владение письменным и устным английским языком. Важны успешный опыт работы на аналогичных должностях от трех лет, послужной список выдающихся достижений в бизнесе, науке и/или спорте и отличные рекомендации.

Руководитель отдела маркетинга (Blockchain/DeFi)

Удаленно, до 7 500 € после выплаты налогов

Wanted ищет руководителя отдела маркетинга (Blockchain/DeFi). От кандидата требуется не менее двух лет работы в сфере Crypto/Web3, наличие собственной сети контактов, глубокое понимание рынка Crypto/DeFi. Важны сильные коммуникативные и переговорные навыки, возможность ездить в командировки по всему миру, свободное владение английским языком.

UX/UI designer

Москва, от 4 500 до 6 000 € до вычета налогов

Hai Cora ищет UX/UI designer. От кандидата требуется опыт в UI/UX-дизайне, глубокое понимание психологии и принципов взаимодействия человека с AI, опыт проведения исследований пользователей, тестирования удобства использования и сбора обратной связи для принятия решений в дизайне. Важны эффективные навыки коммуникации и сотрудничества, способность тесно взаимодействовать с командой в условиях стартапа, страсть к искусственному интеллекту и новым технологиям.

Технический директор (стартап, энергетика)

Удаленно, от 400 000 ₽ после выплаты налогов

HR-Stalker ищет технического директора (стартап, энергетика). От кандидата требуется аналогичный опыт на позиции руководителя от шести лет, опыт построения технической функции с «нуля» и ее настройки до системного уровня в схожей сфере деятельности (инженерные направления, электрика, энергетика в приоритете), опыт внедрения современных систем управления в разработке и производстве серийного выпуска сложных технических устройств. Важны развитые управленческие навыки и навыки развития эффективной команды, знание английского языка на уровне Upper-Intermediate.

Senior Python Developer (Remote)

Удаленно, до 6 000 $ после выплаты налогов

HR Prime ищет Senior Python Developer (Remote). От кандидата требуется подтвержденный опыт работы со сложными приложениями Python, опыт работы с AWS или другими облачными платформами, опыт работы с моделями изучения языка (LLM).

Senior Node.js Developer

Удаленно, от 3 000 до 6 500 $ после выплаты налогов

Simplenight ищет Senior Node.js Developer. От кандидата требуется опыт Backend-разработки, опыт от шести лет в продуктовых компаниях, опыт работы с Node.js от шести лет, опыт работы с TypeScript от двух лет, опыт работы с React или Vue от года.

IT Project / Менеджер проекта в IT-startup

Удаленно, от 180 000 до 250 000 ₽ после выплаты налогов

ООО Автовилл ищет IT Project / Менеджера проекта в IT-startup. От кандидата требуется опыт работы в IT-компании с собственным продуктом (не заказная разработка) и с распределенной командой от трех лет, а также с 2-3 командами одновременно в роли project / scrum. Важны рост уровня производительности команды в StoryPoints, практический опыт развития команд до уровня понимания стратегии компании и влияния их задач на общие цели, базовое понимание Java стека, владение Agile, Scrum, Kanban.

Руководитель группы разработки (TeamLead)

Удаленно, от 600 000 ₽ после выплаты налогов

Qenetex ищет руководителя группы разработки (TeamLead). От кандидата требуется минимум один-два года опыта управления процессами разработки в пространстве Web3, продвинутый уровень английского языка, хорошие лидерские, коммуникативные навыки, навыки тайм-менеджмента. Опыт самостоятельной кросс-чейн / Defi-разработки является сильным преимуществом.

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