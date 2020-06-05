Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Как грамотно сократить сотрудников в кризис: чек-лист для работодателей

Колонки
Сергей Матюшенков
Сергей Матюшенков

адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP

Ольга Лисина

В связи с кризисом в самых разных компаниях остро встала проблема сокращения сотрудников. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил чек-лист, который поможет расстаться с работниками, не нарушая закон и не давая почву для злоупотреблений с их стороны.

Как грамотно сократить сотрудников в кризис: чек-лист для работодателей

По трудовым спорам суды в большинстве случаев стоят на стороне работника, и малейшее отклонение от процедуры сокращения — основание для восстановления на работе. Даже при злоупотреблениях со стороны работника работодателю очень сложно защититься.

Чтобы минимизировать риски привлечения к административной ответственности (ч.1 ст. 5.27 КоАП) и не оказаться в ситуации, когда работника придется восстановить и выплатить ему дополнительные деньги, нужно четко следовать процедуре. 

Если возникнет конфликт, я рекомендую делать аудио или видеозаписи. Это законно и может помочь отстоять свои права в суде или трудовой инспекции. 

Чек-лист, приведённый ниже, поможет сделать все правильно.

  

Фото на обложке: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Увольнение с любовью: как расстаться с сотрудником и укрепить HR-бренд
  2. 2 Как правильно сокращать сотрудников? Памятка Алены Владимирской
  3. 3 Как грамотно провести сокращение персонала в кризис? Советы руководителю

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2020

United Investors

08 июня 2020

Стартап-кафе PRO: Fintech

11 июня 2020

Московский Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма