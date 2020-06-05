В связи с кризисом в самых разных компаниях остро встала проблема сокращения сотрудников. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил чек-лист, который поможет расстаться с работниками, не нарушая закон и не давая почву для злоупотреблений с их стороны.

Как грамотно сократить сотрудников в кризис: чек-лист для работодателей