Как грамотно сократить сотрудников в кризис: чек-лист для работодателей
В связи с кризисом в самых разных компаниях остро встала проблема сокращения сотрудников. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил чек-лист, который поможет расстаться с работниками, не нарушая закон и не давая почву для злоупотреблений с их стороны.
По трудовым спорам суды в большинстве случаев стоят на стороне работника, и малейшее отклонение от процедуры сокращения — основание для восстановления на работе. Даже при злоупотреблениях со стороны работника работодателю очень сложно защититься.
Чтобы минимизировать риски привлечения к административной ответственности (ч.1 ст. 5.27 КоАП) и не оказаться в ситуации, когда работника придется восстановить и выплатить ему дополнительные деньги, нужно четко следовать процедуре.
Если возникнет конфликт, я рекомендую делать аудио или видеозаписи. Это законно и может помочь отстоять свои права в суде или трудовой инспекции.
Чек-лист, приведённый ниже, поможет сделать все правильно.
Фото на обложке: Shutterstock / Andrii Yalanskyi
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