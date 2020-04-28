Вопрос привлечения инвестиций, оценки рисков, выхода на новые рынки и выбора правильной отрасли для любого основателя стартапа встает острее, когда речь идет о критической ситуации, такой как глобальная пандемия или кризис.

В период «глубокого простоя» не только стартапы начинают пересматривать род своей деятельности, но и венчурные фонды — с целью поддержки текущих проектов в инвестиционном портфолио и оптимизации рисков новых вложений.

Онлайн-встречи, замедленный процесс принятия каких-либо решений, отсутствие ликвидности — все это подавляет уровень авантюризма любой начинающей команды или проекта.

Но что же на самом деле происходит за закрытыми дверями? Как стартапам начать действовать уже сейчас, чтобы выжить? Международная деловая сеть для стартапов и инвесторов InnMind провела серию интервью с ведущими венчурными инвесторами из Кремниевой Долины и Европы, чтобы узнать ответы эти вопросы.

Как не сломаться во время кризиса: советы стартапам от венчурных инвесторов