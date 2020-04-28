Как не сломаться во время кризиса: советы стартапам от венчурных инвесторов
Вопрос привлечения инвестиций, оценки рисков, выхода на новые рынки и выбора правильной отрасли для любого основателя стартапа встает острее, когда речь идет о критической ситуации, такой как глобальная пандемия или кризис.
В период «глубокого простоя» не только стартапы начинают пересматривать род своей деятельности, но и венчурные фонды — с целью поддержки текущих проектов в инвестиционном портфолио и оптимизации рисков новых вложений.
Онлайн-встречи, замедленный процесс принятия каких-либо решений, отсутствие ликвидности — все это подавляет уровень авантюризма любой начинающей команды или проекта.
Но что же на самом деле происходит за закрытыми дверями? Как стартапам начать действовать уже сейчас, чтобы выжить? Международная деловая сеть для стартапов и инвесторов InnMind провела серию интервью с ведущими венчурными инвесторами из Кремниевой Долины и Европы, чтобы узнать ответы эти вопросы.
Начнем с прогнозов: когда ситуация наладится и стоит ли ждать «чуда»
Несмотря на очевидные проблемы венчурного рынка, с которым столкнулась индустрия, представители отзываются позитивно насчет будущих инноваций и видят несомненный потенциал для вложений на данном этапе и в ближайшие месяцы.
Тим Дрейпер, венчурный инвестор, основатель Draper VC & Draper University в Кремниевой Долине, США
Это хорошее время для венчурного бизнеса. Это, может быть, хорошее время для венчурного капитала. Мы в любом случае не хотим пропустить предпринимателя, который может стать следующим «единорогом».
Павел Черкашин, управляющий партнер в Mindrock Capital
В целом мы увеличиваем нашу инвестиционную активность, ищем новые возможности в открывающихся быстрорастущих нишах. Как будто мы можем войти в машину времени, вернуться на три года назад и начать инвестировать со всеми имеющимися у нас знаниями о рынке и доступом к капиталу.
Новым инвесторам трудно придумать лучшее время для входа на рынок.
Но позитивный настрой не означает, что стартапам не стоит обращать внимание на текущий статус проекта и его спрос на быстро меняющемся рынке.
Многие из опрошенных инвесторов также рекомендуют с особенным вниманием анализировать тренды на вашем рынке в связи с пандемией. И при необходимости быть открытыми к возможности адаптации (пивота) продукта в соответствии с меняющимися приоритетами целевой аудитории или даже смены отрасли для выхода на более привлекательный рынок.
Перспективные отрасли, привлекающие наибольшее внимание инвесторов в 2020–2021
Все, что касается автоматизации, продуктивности и организации цифрового онлайн-пространства, возьмет вверх. В традиционных сферах можно ожидать ускоренный рост ре-позиционирования таких отраслей, как страхование, ресторанный и гостиничный бизнес, путешествия, медицина, образование, сельское хозяйство, в которых уже происходят процессы цифровой трансформации.
Перспективные решения включают мгновенное страхование рисков и on-demand страхование, онлайн-диагностику пациентов, выявление заболеваний и создание новых лекарств с помощью big data и искусственного интеллекта.
Антон Антич, серийный венчурный инвестор, бывший член правления Veeam Software
Искусственный интеллект и робототехника. Как показывает нынешний кризис, люди хрупки, правительства быстро запирают нас в наших домах, поэтому, чтобы цивилизация выжила, если будет что-то более серьезное, чем коронавирус, нам нужно все больше полагаться на роботов. Особенно в основных отраслях, таких как сельское хозяйство.
Александр Галицкий, основатель и управляющий партнер Almaz Capital VC
В долгосрочной перспективе я хочу изменить стратегию и выяснить, что на самом деле произойдет в какой-то период времени, когда у нас будет возможность использовать что-то на благо. Например, дистанционное обучение, удаленное стоматологическое обслуживание, дистанционное медицинское обслуживание или даже дистанционное консультирование.
«Экономика одиночества» — это новый альтернативный сегмент, который, по мнению Павла Черкашина, сможет обеспечить успешный взлет для стартапов в сфере онлайн-технологий. Потребители, которые сейчас впервые сталкиваются с возможностями цифрового пространства, открывают для себя новый опыт онлайн-взаимодействия, после которого будет сложно перейти обратно в традиционный сектор.
Это и относится к уже известному сектору технологии блокчейн и смарт-контрактов, на котором в том числе фокусируется один из венчурных фондов Тима Дрейпера.
Топ отраслей для стартап-компаний в 2020–2021 гг. по мнению венчурных фондов инвесторов
Какие действия нужно предпринимать уже сейчас и на чем фокусироваться
«Главное — выжить», как прокомментировал Александр Чачава, управляющий партнер в Leta Capital. И определить свой оптимальный уровень «выживания», сохраняя основной поток операций, ликвидность, «кэш», а самое главное — предпринимательский дух.
Александр Чачава, управляющий партнер в Leta Capital
Если у вас достаточно ресурсов, и вы чувствуете, что можете выжить и чувствовать себя хорошо в течение следующих 6–12 месяцев, займитесь разработкой новых функций, которые увеличат маркетинговые усилия, увеличат продажи.
Если у вас шаткое положение, недостаточно денежных потоков и вы видите, что ваши клиенты больше не платят вам или не будут платить, приостановите некоторые платежи или внесите некоторую часть от зарплат вашей команды, обменяйте часть зарплаты на доли в компании.
Александр Галицкий, основатель и управляющий партнер в Almaz Capital
Вам нужно искать долгосрочную перспективу, поскольку фокус на краткосрочной — не совсем правильный образ мышления. Вам нужно посмотреть на текущую ситуацию, чтобы увидеть, что вы можете сделать прямо сейчас, как вы можете помочь.
Вы определенно должны понимать, что подобные бедствия будут происходить время от времени, и вы должны быть готовы к новым волнам.
Виталий Голомб, управляющий партнер в GS Capital
Сократите все расходы как можно больше, сэкономьте деньги. Деньги — это главное. Если кто-то предлагает вам инвестиции, и вам кажется, что это не самые лучшие условия, — передумайте. Единственный способ пройти через это — иметь деньги в банке, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность.
Когда вы сократите расходы и оптимизируете свои операции, стоит задуматься о новых возможностях вместо нервного ожидания конца карантина.
Согласно комментариям Питера Брауна, члена Европейской Ассоциации Бизнес Ангелов, сейчас нужно делать упор на развитии и усилении своей сети потребителей и клиентов, найти лояльных клиентов, оптимизировать портфолио продуктов, основываясь на обратной связи. Это касается и сегмента B2B.
Билл Рейчерт, со-основатель Garage Technology Ventures, и Игорь Рябенький, основатель инвестиционной компании AltaIR Capital, в последних интервью с основателем InnMind Нелли Орловой также подчеркнули, что стартапы должны обращаться к своим текущим инвесторам за помощью и советом, а не ждать, пока взволнованные фонды будут пытаться связаться с ними сами.
Основатели не должны совершать ошибку, избегая протянутой руки и предложений о помощи, а наоборот — делать первые шаги, особенно если компания уже привлекла инвестиции.
Не стоит также зацикливаться на теме кризиса и пандемии, чтобы анонсировать выход нового продукта, или пытаться достучаться до потенциальных клиентов электронными рассылками с заголовком «Двигаемся вперед несмотря на кризис». Все уже насытились этой темой, и потенциальный клиент хочет видеть, как ваш продукт может облегчить ему жизнь уже сейчас и настроить на позитивную волну.
Гидо Шмитц-Круммахер, управляющий директор Lisk Foundation
Вы должны стать «первопроходцем» после кризиса, то есть сейчас стоит задуматься о том, какие рекламные акции, маркетинг, объявления вы сможете запустить после. Если вы — первопроходец в конце кризиса и делаете уникальное предложение или запускаете новый продукт, то вы получите самое пристальное внимание и сможете быстро встать на ноги.
Как получить максимум, или гид по поведению стартапа в период кризиса
- Большинство инвесторов и венчурных фондов настроены позитивно в плане рассмотрения новых проектов. Не стоит упускать возможность доработать свой питч уже сейчас.
- Важен проактивный подход к меняющейся среде на рынке. Адаптируйте свои продукты под растущий спрос со стороны потребителей или клиентов: робототехника, искусственный интеллект, блокчейн и все, что касается цифровизации и перехода традиционных отраслей в онлайн-пространство.
- Сократите расходы и сконцентрируйтесь на основных притоках средств. Находите сбалансированные решения по оптимизации рабочих процессов.
- Думайте наперед: не стоит изобретать краткосрочные решения, которые могут перейти в долгосрочную проблему.
- Общайтесь, развивайте сеть и слушайте текущих клиентов или потребителей: пока большинство людей сидят дома, нужно использовать эти «окна» свободного времени.
- Тщательно продумайте выход маркетинг кампаний, как только глобальная ситуация улучшится. При правильном и грамотном планировании, эти релизы могут стать для вас «спасательной шлюпкой».
Фото на обложке: Shutterstock / everything possible
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