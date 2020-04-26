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Leta Capital разработала антикризисные правила и рекомендации для стартапов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Венчурный фонд LETA Capital опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных помочь стартапам преодолеть наступающий экономический кризис, сохранить свою эффективность и найти новые возможности для развития и трансформации бизнеса.

Leta Capital разработала антикризисные правила и рекомендации для стартапов

Документ предназначен как для стартапов, уже привлекших венчурное финансирование, так и для тех, которые находятся в поисках инвесторов.

Свод содержит правила, которым должны следовать молодые компании, а также периодически обновляемый аннотированный перечень официально действующих программ поддержки бизнеса в различных странах по отраслям (Россия, США, Кипр, Израиль и других).

Фонд делит портфельные компании на три категории:

  • Фирмы, продукты которых стали сейчас более востребованы (онлайн-обучение, решения для удаленной работы, телесервисы, развлечения, роботизация, информационная безопасность).

Таким компаниям необходимо провести внутренний анализ, «расшить» узкие места и при необходимости нарастить инвестиции. 

  • Компании, для которых изменение поведения клиентов привело к некоторому замедлению бизнеса (сферы SaaS, B2B Software, маркетплейсы).

В Leta Capital считают, что сейчас им нужно отдать «технологические долги» продуктам, создать запас прочности в разработке и тщательно подготовиться к реализации отложенного спроса.

  • Компании, которые испытывают серьезное снижение выручки (приложения для спорта и туризма, RetailTech, транспортные сервисы и другие).

Таким компаниям необходим немедленный риск-аудит устойчивости бизнеса и запаса ресурсов на случай полного падения выручки, считают в фонде. При этом по-прежнему необходимо думать об открытии новых смежных направлений бизнеса, развитии продуктов и услуг, их диверсификации и внедрении улучшений.

Фото: Unsplash

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