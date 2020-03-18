Как не сойти с ума на карантине? Опыт двух сестер из Италии и Нидерландов

Они рассказали Rusbase, как продолжать работать и сохранять позитив в условиях тотального карантина, который постепенно доходит и до России.

Анастасия Кускова строит карьеру в области трансформации и устойчивого развития в Амстердаме . Ее сестра Мария, журналист, вместе с семьей полтора года назад уехала жить в Италию и развивает интерьерный бизнес, базируясь в Абруццо.

Наблюдая за развитием ситуации с вирусом, в пятницу, 13-го, я приняла твердое решение: перехожу на удаленную работу и остаюсь дома. Пришлось отменить ключевые встречи по проектам в Брюсселе и воркшопы с партнерами в Амстердаме. А так как моя сестра уже неделю — с 10 марта — на карантине в Италии, я обратилась к ней.

Маше не хватило одного дня: она запускает бренд ковров ручной работы, и на 11 марта была назначена финальная фотосессия. Теперь она вынуждена отложить и запуск сайта, и все планы по продвижению бренда.

Во время самоизоляции, действительно, самое главное — это не сойти с ума самому и не свести с ума своих родных, запертых вместе с вами.

Вся Италия сидит по домам уже вторую неделю, выход на улицу возможен только за продуктами и в больницу, а самые обсуждаемые темы на местных форумах — где распечатать форму-объяснительную, штрафуют ли за пробежки и может ли кто-то одолжить собаку погулять.

В Нидерландах пока не так жестко: закрыты школы, бары, рестораны, но гулять еще можно. В этих условиях сохранение морального равновесия, бодрости и желания что-то делать требует целенаправленных усилий. Вместе с сестрой мы составили подборку приемов, которые помогают нам справиться с «домашним арестом» и сохранять эффективность.

Настройте режим под себя

Чтобы не сойти с ума, не превращайте карантин в день сурка. Наплюйте на график, если график для вас не работает. Это редкое время, когда можно себе это позволить. Хочется спать? Отоспитесь на год вперед (это, правда, невозможно, но попробовать никто не мешает). Хочется весь выходной смотреть кино — пожалуйста!

Самое главное, не будьте слишком строгими к себе и не забывайте слушать свой организм. Для кого-то работает строгий и четкий график, кто-то спокойно живет в более свободном режиме.

Не замыкайтесь

Практикуйте социальную изоляцию в реальном мире, переходя в онлайн. Позвоните бабушкам, сделайте скайп-чат с друзьями, организуйте звонок с учителями для детей. Здесь сами тренеры и учителя, помимо домашних заданий и программ тренировок, высылают онлайн-приветы своим ученикам и просят прислать им ответные — очень трогательно. Кстати, общаться (или петь) с соседями на ближайших балконах тоже никто не запрещает!

Откройте свой «долгий ящик»

Сэкономленное от дороги на работу или походов по магазинам время можно инвестировать в то, что вы регулярно откладывали в долгий ящик. Разберите старье, дочитайте книгу, разберите фото в телефоне и повесьте, наконец, картину, которую купили три года назад и все ждали удачного момента.

Если по работе нет ничего срочного, найдите старые отложенные задачи, которым сейчас можете уделить время. У нас получилось закрыть пару таких вопросов — как гора с плеч! Потрясающее чувство.

Начните что-то новое

Карантин — идеальное время сделать то, что никогда не делали и не планировали. К сожалению, с естественными ограничениями вашей квартиры заняться конным спортом, скорее всего, не получится. Но зато увлечься театром, оперой или микробиологией, завести блог или научиться чему-то в интернете весьма реально — огромное количество онлайн-платформ открыли бесплатный доступ к своим ресурсам, от Coursera до Венской оперы.

Общайтесь с теми, кто рядом

Уделяйте время тем, кто находится в изоляции вместе с вами. Играйте в настольные игры, придумывайте домашние квесты, просто разговаривайте и наслаждайтесь друг с другом временем, которого обычно не хватает.

Двигайтесь

В первые же дни замечаешь, насколько сильно сокращается вся физическая активность. Пройтись по улице можно только до магазина, а спортзалы закрыты, поэтому приходится выкручиваться. Хорошо, если дома есть спортивный инвентарь, а если нет — в онлайне легко найти кучу упражнений, которые можно делать без оборудования.

Начните с друзьями трехнедельный марафон по отжиманиям или стойке в планке. Но учтите, придется выполнять — пожаловаться на недостаток времени точно не получится!

Играйте на опережение

На любую ситуацию можно смотреть как на ограничение или как на возможность. Со всеми минусами и ужасами вируса, всеобщее замедление можно использовать как возможность обогнать других, как подспорье в достижении ваших целей.

Вчера мы провели час на созвоне с командой, составляя план на опережение. Помимо объективной пользы для дела, смена нарратива помогает разнообразить общение, поднять командный дух и настроение. Задайте себе вопрос: как текущая ситуация может вам помочь? Во что действительно стоит инвестировать освободившееся время?

Думайте о хорошем

Открывайте окна, выходите на балкон, смотрите на солнце, птиц, цветущие деревья (если у вас они уже цветут). Постарайтесь ограничить негативный новостной фон (а сейчас он исключительно негативный). В условиях изоляции это по-настоящему сложно, но просто необходимо для сохранения морального баланса и хорошего настроения.

Погрузитесь в новый жанр карантин-мемов

И самое главное — не забывайте смеяться! Коронавирусная изоляция за неделю с небольшим породила новый жанр карантинных мемов. Все уже наверняка видели ролики с поющими из окон итальянцами. Это лишь часть развлекательного контента, который появляется в интернете ежедневно. Думайте о хорошем, используйте время с пользой и удовольствием и, конечно, не болейте!

Подборка итальянских карантин-мемов на русском.











Итальянцы развлекаются, как могут:

— Любимый, ты где?

— На охоте!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от neverfullydressed (@neverfullydressed) 16 Мар 2020 в 4:22 PDT

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Переосмысливая классику

Фото на обложке: Shutterstock / VirtualShutter