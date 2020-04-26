Смена тарифа и отказ от стационарной кассы: как сэкономить на банковском обслуживании в кризис

Директор по продукту портала Podelu.ru Лилия Федулина рассказывает, как сэкономить на банковском обслуживании в период пандемии.

Рынок банковского обслуживания быстро меняется, и, возможно, вам удастся снизить затраты на РКО на 5–10 тысяч рублей в месяц, принимая во внимание снижение оборотов.

Кризис — лучшее время, чтобы пересмотреть старые привычки. Чтобы удержать свой бизнес на плаву, придется задуматься об оптимизации расходов.

Экономия на РКО

Производство приостановлено, сотрудники сидят дома на самоизоляции, клиенты не спешат тратить деньги. У бизнеса временно снизились обороты и платежи — так зачем платить абонентскую плату в прежнем размере?

Выберете новый тариф, который действительно отвечает вашим изменившимся потребностям. Это позволит сэкономить до 3 тысяч рублей в месяц.

Подобрать тариф можно с помощью калькулятора.

Некоторые банки — например, «Точка» и «Открытие» — сделали каникулы для пострадавших отраслей по абонентской плате как для действующих, так и для новых счетов.

Так, отсрочку могут получить предприятия малого и среднего бизнеса в сфере отдыха и развлечений, красоты, туризма, HoReCA (гостиницы, кафе, рестораны), спорта, а также детские развивающие центры и организации дополнительного образования.

Часть банков открывает счета без визита в отделение, так что нарушать режим самоизоляции, чтобы сменить банк, не обязательно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте и загрузить личный кабинет необходимые документы. Некоторые банки, например, «Тинькофф», для оформления счета вышлют вам специалиста на дом, а в той же «Точке» процедура полностью проходит в онлайне.





Переход на интернет-эквайринг

С 15 апреля до 30 сентября 2020 года эквайринговая комиссия в онлайн платежах у всех банков составит 1%. При этом на платежные агрегаторы мера не распространяется.

Если вы пользуетесь услугами платежного агрегатора — рассмотрите переход в банк в период кризиса. Так вы сможете увеличить рентабельность бизнеса.

«Яндекс.Касса» также снижает комиссию до 1% для компаний, которые продают социально значимые товары — например, еду и продукты, лекарства, одежду.

Если у вас есть своя стационарная онлайн-касса, подключите ее к интернет-платежам. Банки «Тинькофф», «Открытие», «ДелоБанк» позволяют сделать это примерно за 600 рублей в месяц вместо 2 тысяч за аренду кассы. Если кассы у вас нет, рассмотрите переход к услугам агрегаторов и банков, где стоимость онлайн-кассы включена в комиссию.

Если у вас в аренде терминал торгового эквайринга, возможно, от него стоит полностью отказаться, как и от аренды физической онлайн-кассы, что позволит сэкономить несколько тысяч в месяц.

Некоторые банки и агрегаторы предлагают онлайн-кассу, включенную в комиссию за операции (например «Робокасса»).





Дополнительные бонусы при открытии счета

Во время кризиса выживает тот, кто выходит в онлайн. Многие банки дарят небольшие суммы на рекламу в «Яндексе», Google или «ВКонтакте». Такой бонус поможет сделать первые шаги и сэкономить до 10 тысяч рублей.

При снижении оборотов пропадает необходимость в услугах бухгалтера на аутсорсе. Попробуйте онлайн-бухгалтерию — возможно, вы сможете вести дела сами. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Онлайн-сервисы — например, «Мое дело», «Эльба» и «Цифра» — максимально автоматизировали процесс учета. Они умеют рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять их электронной форме.

Часть сервисов предоставляют временный бесплатный доступ. Некоторыми можно пользоваться в качестве бонуса при открытии банковского счета.

Изучайте бонусные программы банков: благодаря ним можно сэкономить не только на рекламе и бухгалтерии, но и на программном обеспечении, авиабилетах и онлайн-обучении.

Как достичь максимума

Перейти на новый тариф банковского обслуживания. Воспользоваться отсрочкой по абонентской плате, которую предлагают банки. Перейти от платежных агрегаторов к банковскому интернет-эквайрингу. Подключить стационарную кассу к интернет-платежам. Совсем отказаться от кассы и терминала. Воспользоваться бонусными предложениями банков и получить скидку на продвижение или ПО. Самостоятельно вести бухгалтерию, используя онлайн-сервисы.

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