Гид по релокации: личный опыт переезда всей компанией на Кипр

Сейчас многие предприниматели принимают решение о релокации бизнеса в Европу. Алексей Один, CEO платформы по автоматизированному найму ИТ-специалистов Skipp, рассказал, как перевезти команду на Кипр в сжатые сроки и с какими сложностями можно столкнуться.

Летом 2021 года мы поставили себе цель: если в декабре увеличим выручку в 20 раз, то перевезем всю команду на Кипр на два месяца. У нас интернациональные сотрудники — все работают удаленно, поэтому это была возможность объединиться, улучшить коммуникацию и перестроить внутренние процессы. В ноябре 2021 года мы получили инвестиции в размере $635 тыс., достигли поставленной цели по выручке и начали организовывать переезд.

Зачем мы уехали?

Развиваться на международном рынке. Чтобы не зависеть только от российского рынка, бизнесам нужно смещать фокус в сторону зарубежных стран. Это история про масштабирование и увеличение дохода компании. Поэтому мы сейчас активно работаем над продвижением на глобальном рынке и собираем большое количество команд разработчиков для зарубежных проектов. И понимаем, что для этого необходимо погрузиться в международную атмосферу — находиться в языковой среде и общаться с потенциальной аудиторией. Релоцироваться в страну, откуда удобно вести бизнес на мировом уровне. Исторически сложилось, что на Кипре очень много экспатов. Это бывшая британская колония, поэтому английский тут второй официальный язык. Кроме того, это ближайшая страна из еврозоны к другим экономически важным регионам — Ближний Восток, Азия и Африка. Поэтому сейчас Кипр — большой международный бизнес-центр, в котором выгодно иметь представительство. Но мы планируем открыть офисы и в других странах, как минимум, в США и Индии. Провести стратсессию и перестроить процессы работы. Мы заметно выросли за последний год, и перед масштабированием на другие рынки нужно было понять, что у нас работает, что — нет и как стать еще эффективнее. Объединить команду. Разработчики Skipp выполняют задачи удаленно из разных уголков мира, поэтому поездка на Кипр стала отличным поводом наконец-то всем познакомиться и поработать в реальных командах. Кроме того, переезд позволил предлагать текущим и будущим сотрудникам релокацию на Кипр. Такая возможность остается и сейчас — мы продолжаем нанимать разработчиков, в том числе из России и стран СНГ, и помогаем им с переездом, если у них есть желание.

Почему Кипр?

Открытие компании в Евросоюзе значительно упрощает доступ к инвесторам и внешнему финансированию. Мы зарегистрировали бизнес на Кипре еще в октябре 2021 года, так как там самые лояльные налоговые ставки по всей Европе — на данный момент они пока сохраняются. В этом регионе стандартная ставка налога на прибыль составляет 12,5%, но для компаний, получающих прибыль от реализации прав на ПО действует специальный налоговый режим Nexus (известный как IP Box) и налоговая ставка составляет 2.5%.

Также работает механизм вмененных процентных вычетов (NID, notion interest deduction), позволяющий ежегодно уменьшать налог на прибыль на фиксированный процент, определенный Правительством (5.136% в 2021), от созданного компаний «нового капитала», вплоть до 80% от начисленного налога.

На Кипре привлекательные условия обслуживания бизнеса у банков и упрощенный режим релокации для сотрудников IT-компаний. Бизнесмены разных стран могут пользоваться привилегиями соглашений ЕС: например, зарегистрированный товарный знак действует на всей территории Европейской экономической зоны. Поэтому регистрация компании на Кипре в текущих обстоятельствах — возможность выйти на европейские рынки при низкой налоговой нагрузке.

Какие еще есть плюсы для бизнеса:

Стартап-сообщество. Исторически на Кипре расположены офисы разработки нескольких сотен компаний из IT-индустрии, разработки компьютерных и мобильных игр, финтеха, эдтеха, банкинга, криптовалют. Поэтому в стране очень развито стартап-комьюнити. Кроме того, в текущей ситуации Кипр стал одной из популярных стран для релокации из России, поэтому сообщество будет развиваться еще быстрее.

Исторически на Кипре расположены офисы разработки нескольких сотен компаний из IT-индустрии, разработки компьютерных и мобильных игр, финтеха, эдтеха, банкинга, криптовалют. Поэтому в стране очень развито стартап-комьюнити. Кроме того, в текущей ситуации Кипр стал одной из популярных стран для релокации из России, поэтому сообщество будет развиваться еще быстрее. Новые резиденты Кипра, получают налоговые льготы на 17 лет в течение последующих 20 лет, в соответствии с которыми дивидендный доход повсему миру и доход от прирост капитала не облагается налогом. Лишь с первых €170 тыс. в год нужно уплатить взнос в государственную систему здравоохранения в размере 2.5%. Эти льготы пока действительны.

на 17 лет в течение последующих 20 лет, в соответствии с которыми дивидендный доход повсему миру и доход от прирост капитала не облагается налогом. Лишь с первых €170 тыс. в год нужно уплатить взнос в государственную систему здравоохранения в размере 2.5%. Эти льготы пока действительны. Ставки на корпоративный налог и НДС ниже, чем в России , и их можно снижать путем структуризации бизнеса. НДС на Кипре составляет 19% (в РФ – 20%), и он не снижается. Однако на Кипре для ИТ-специалистов, получающих более €50 тыс. гросс в год, существует скидка 50% на НДФЛ и на социальные взносы сроком на 10 лет, что составляет 15% от €50 тыс. до €100 тыс. и 17.5% свыше €100 тыс. гросс.

, и их можно снижать путем структуризации бизнеса. НДС на Кипре составляет 19% (в РФ – 20%), и он не снижается. Однако на Кипре для ИТ-специалистов, получающих более €50 тыс. гросс в год, существует скидка 50% на НДФЛ и на социальные взносы сроком на 10 лет, что составляет 15% от €50 тыс. до €100 тыс. и 17.5% свыше €100 тыс. гросс. Кипр имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с 67 странами. В частности, оплата лицензионного вознаграждения (роялти) между РФ и Кипром облагается по ставке 0%.

В частности, оплата лицензионного вознаграждения (роялти) между РФ и Кипром облагается по ставке 0%. Операции с акциями и производными инструментами не подлежит декларированию и налогообложению для всех резидентов.

Трудоустройство сотрудников IТ-компаний проще, чем в других странах Евросоюза. Для IТ-компаний отменен порог зарубежных инвестиций в €175 тыс. и квоты для найма иностранцев.

Для IТ-компаний отменен порог зарубежных инвестиций в €175 тыс. и квоты для найма иностранцев. Кипр — часть ЕС, и это дает дополнительные преимущества.

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Советы для компаний, которые хотят релоцироваться на Кипр

Обратитесь за помощью.

Регистрация бизнеса на Кипре — очень сложный процесс и проходит по всем правилам Евросоюза. Поэтому лучше всего нанять консультанта, который в этом поможет, — его услуги стоят не очень дорого. Также нужно взять местного бухгалтера, который будет помогать в общении с банками, так как это тоже значительно сложнее, чем в России.

Из плюсов — мы очень быстро открыли счет, и пока не столкнулись с какими-либо проблемами. Сегодня все еще можно зарегистрировать бизнес и открыть счет в необанке удаленно. Но, возможно, весь этот процесс займет у вас больше времени, чем у нас, так как растет поток нового бизнеса из стран СНГ.

Подготовьте документы для посещения страны.

В Консульстве Республики Кипр в Москве можно оформить национальную визу. Все необходимые документы перечислены на их сайте. Также посетить страну можно по Шенгенской визе и по Национальным двукратным или многократным визам Болгарии, Румынии и Хорватии.

Для фрилансеров и предпринимателей пока что действует Digital Nomad Visa, но всего доступно 500 виз. Заявителю-фрилансеру нужно доказать, что он работает удаленно на компанию или клиентов за пределами Кипра, а предпринимателю — что у него открыт бизнес в другой стране. Также есть требование к минимальному доходу — €3500 в месяц, который нужно подтвердить банковскими документами.

Для тех, кто не успел оформить визу, можно сделать приглашение, если компания находится на Кипре, но его нужно согласовать в посольстве — сейчас это единственный способ официально попасть в страну.

Кроме того, не влетайте и не вылетайте через северный Кипр, так как он считается оккупированной территорией. Чтобы в будущем не было проблем с получением Шенгенской визы, переходите на ту часть острова через КПП на границе между северным и южным Кипром.

Заранее подумайте о получении ВНЖ

Наша команда еще успела влететь в страну по про-визе, которая разрешает находиться в стране 90 дней в течение полугода. Но сейчас ее отменили, так как она действует только для прямых перелетов между двумя странами. Из-за новых обстоятельств большая часть нашей команды захотела остаться на Кипре и получить тут вид на жительство (ВНЖ).

Для получения ВНЖ нужно работать в кипрской компании с трудовым договором на сумму не менее €2500 в месяц. А еще собрать пакет документов, в который входят справка об отсутствии судимости, диплом об образовании, также нужно сдать медицинские анализы, оформить медицинскую страховку и договор на аренду жилья (включающий счет за коммунальные услуги).

Затем документы подаются в секцию Migration МВД Кипра, и если все хорошо, вы получаете Alien Registration Сode (ARC) Евросоюза и вид на жительство (residence permit). С ним можно открывать счета в местных банках, оформлять визу и даже получать начисления на пенсионный счет.

Выбор жилья

Мы искали помещение на Пафосе или Лрнаке, так как зимой это самые подходящие города для спокойной удаленной работы.

Нам помогало около 20 риелторов, также подключили своих знакомых, но из 15 предложенных вариантов нам ничего не понравилось. И лишь один подходящий вариант в Ларнаке оказался идеальным местом.

В первую очередь мы искали закрытый отель, который откроют специально для нас, потому что работающие отели стоили в разы дороже. Мы сняли весь отель €10 тыс. евро в месяц на всю команду — в разные периоды в нем проживало 25-30 человек. Второй критерий — наличие большого пространства, где можно поработать. Это мог быть ресторан или лобби. Нам повезло, что в каждом номере была предусмотрена небольшая кухня. Удивительно, но наша команда предпочитает не рестораны, а готовку в отеле. Поэтому этот пункт тоже может стать одним из критериев в поиске жилья.

Но не все было идеально. Мы периодически сталкивались с разными проблемами с сетью, поэтому нам пришлось усилить отель шестью роутерами, провести канал с сильным сигналом.

Плюс персонал не справлялся с уборкой номеров, поэтому мы наняли дополнительный клининг и по инициативе команды составили правила по уборке за собой.

Заезд прошел в четыре подхода: мы арендовали автобус, который привозил команду партиями, а в отеле их встречали с Welcome Drink и закусками.

Новые люди приезжали каждую неделю в субботу и воскресенье — это тоже важно сразу обговорить с командой, чтобы отвозить сотрудников из аэропорта в отель централизованно.

Особенности жизни на Кипре

Хорошая погода даже зимой . За время нашего пребывания дождь был всего пару раз. Кроме того, тут красивая природа, которой можно наслаждаться ежедневно.

. За время нашего пребывания дождь был всего пару раз. Кроме того, тут красивая природа, которой можно наслаждаться ежедневно. Нет центрального отопления . Комнаты обогреваются только за счет кондиционеров — этот момент стоит учесть заранее.

. Комнаты обогреваются только за счет кондиционеров — этот момент стоит учесть заранее. Мобильный интернет работает отлично . Достаточно купить eSim и проблема доступа с мобильного решается мгновенно. Иногда сеть не ловит на трассах, но в целом почти везде работает 5G со скоростью 100 Мбит/сек.

. Достаточно купить eSim и проблема доступа с мобильного решается мгновенно. Иногда сеть не ловит на трассах, но в целом почти везде работает 5G со скоростью 100 Мбит/сек. Жилье зимой очень дешевое . Искать его лучше через группы в Facebook и местные маркетплейсы, например, Home2Spot или Bazaraki. За $1000 в месяц можно арендовать дом, а знакомые ребята сняли апартаменты за $600 в месяц. Сейчас цены на недвижимость примерно такие же, но ближе к лету значительно вырастут.

. Искать его лучше через группы в Facebook и местные маркетплейсы, например, Home2Spot или Bazaraki. За $1000 в месяц можно арендовать дом, а знакомые ребята сняли апартаменты за $600 в месяц. Сейчас цены на недвижимость примерно такие же, но ближе к лету значительно вырастут. Без машины будет сложно . Например, гипермаркет находится в 15 минутах езды от нас. Поэтому мы арендовали четыре автомобиля на всю команду и сотрудники по необходимости ими пользуются. Еще есть Volt и Foody для доставки из ресторанов и магазинов в течение нескольких часов — поэтому в целом можно обойтись и без машины.

. Например, гипермаркет находится в 15 минутах езды от нас. Поэтому мы арендовали четыре автомобиля на всю команду и сотрудники по необходимости ими пользуются. Еще есть Volt и Foody для доставки из ресторанов и магазинов в течение нескольких часов — поэтому в целом можно обойтись и без машины. Здесь много русских и к ним хорошо относятся . Недавно сдавал анализы и мне попался русскоговорящий врач, а на улицах везде слышишь русскую речь. Могу с уверенностью сказать, что отношение к русским хорошее, несмотря на текущие события.

. Недавно сдавал анализы и мне попался русскоговорящий врач, а на улицах везде слышишь русскую речь. Могу с уверенностью сказать, что отношение к русским хорошее, несмотря на текущие события. Особенность кипрского менталитета — люди никуда не торопятся. Тут нет доставки за 10 минут. Многие спокойно опаздывают на встречи. А «завтра» часто означает «когда-нибудь на днях». Это, конечно, очень непривычно для москвичей.

В целом, Кипр — удобное место для регистрации компании в текущих условиях, если у бизнеса/структуры есть цели, кроме налоговой экономии. У этой страны есть свои преимущества как для предпринимательства, так и для проживания.

Фото на обложке: Hert Niks / Unsplash