Компания интроверта: какой бизнес возможно полностью автоматизировать уже сегодня

Автоматизация уже не касается только промышленности, а работает в ритейле, HoReCa и других направлениях. Будут ли компании будущего избавлены от сотрудников и возможно ли уже сегодня управлять всеми процессами в одиночку? Рассказывает генеральный директор «РусХОЛТС» Александр Кузьмин.

Цифровизация — уже обычное явление для промышленных компаний. Роботы заменили часть персонала на производстве, а алгоритмы потеснили менеджеров на рынке труда. Снижение стоимости технологий расширило спектр их применения.

Человечная промышленность

В 60–70-е годы прошлого века человечество переживало время «головокружения» от всемогущества технического прогресса. Тогда же и возникла идея производства, которое полностью исключало людей из процесса. Sci-fi в чистом виде и амбициозная задача одновременно. Роботы и компьютеры были редкой и дорогой вещью, но тем больше ценились их возможности.

В космос частные компании тогда не пускали, зато серьезными финансовыми ресурсами располагали автоконцерны. Вот тут-то и совпали желания, возможности и мотивация создать полностью автоматизированное производство.

Автопром в XX веке стал главным драйвером автоматизации и роботизации производства. Однако достичь 100% автоматизации не удалось ни концернам Fiat и Volkswagen в прошлом веке, ни Илону Маску сегодня.

Цех финальной сборки Tesla автоматизирован на 50%, и эксперты считают, что чрезмерная автоматизация производства является причиной, не позволяющей компании быстро масштабировать свой бизнес.

Беззащитный ритейл

Ритейл — технологически очень емкая отрасль. Сначала e-commerce изменил сам подход к процессу покупки товаров, изменив клиентский опыт миллионов людей раз и навсегда. Следом традиционный ритейл, не желая терять свои позиции, сделал все и даже больше, чтобы создать новый уровень взаимодействия с покупателями.

В ритейле востребованы логистика нового уровня, работа с большими данными, применение искусственного интеллекта, технологий AR и VR, автоматизация всех процессов — от работы склада до «умных» корзин и полок. Сотни стартапов разрабатывают технологии нового взаимодействия с покупателями, сочетая онлайн и офлайн-каналы.

Amazon настолько обкатал технологию работы «без кассиров», что объявил о том, что будет продавать свою технологию Just Walk Out другим торговым сетям.

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В магазинах Amazon Go полностью автоматизирована технология продаж для клиента, покупателя, но со стороны ритейлера сотрудники нужны. Amazon не публикует данные о том, сколько человеческого труда требуется автоматизированному магазину, ссылаясь на развитые технологии «машинного зрения, алгоритмов глубинного обучения и сочетания сенсорных данных из разных источников».

Зато есть данные по Великобритании, где к 2018 году работало 50 тысяч терминалов кассового самообслуживания. Подсчеты экспертов VoucherCodesPro.co.uk показали, что через терминалы кассового самообслуживания воруются товары на сумму £3,2 млрд каждый год. В хотя бы одном эпизоде неучтенного проноса товаров мимо сканера признается каждый четвертый житель страны.

Получается, чтобы вернуть терминалам самообслуживания их проектную эффективность, сетям нужно нарастить штат сотрудников, наблюдающих за работой машин!

Полной автоматизации в этой сфере в ближайшее время ждать не приходится, но ритейл нуждается в таком количестве различных технологий, что тут открывается «голубой океан» работы. Эпидемия коронавируса показывает, насколько важны могут быть бесконтактные продажи и доставка в современном мире.

Неуживчивые роботы в HoReCa

HoReCa — еще одна емкая на технологии отрасль, которая имеет лидеров автоматизации в виде крупных производителей фастфуда. Главный успех лидеров заключается не в «уникальных рецептах обжарки куриных крыльев», а в том, как выстраиваются и стандартизируются все бизнес-процессы.

Чем больше простых операций, которые может выполнить человек почти без обучения, тем меньше ошибок. Логистика, приготовление блюд, контроль оборудования, стандарты работы — выверено все. И в большинстве случаев это контролируется автоматически.

Для сложных интеллектуальных операций присутствие человека останется необходимым, и силы автоматизации будут направлены на снижение влияния «человеческого фактора» на конечный результат. Вы удивитесь, но интеллектуальной операцией считается настройка кофемолки для автоматической кофемашины или жарка мяса.

С Flippy — первым роботом, который мог жарить котлеты, — случилась комичная история. Он проработал несколько дней, а потом был отправлен в «бессрочный отпуск за неуживчивый характер».

Робот задает ритм работы исходя из своих показателей, и вся остальная кухня вынуждена была приноравливаться к его темпу. В результате возник хаос на кухне. Получается, что даже в фастфуде, эффективность которого строится на упрощении и стандартизации операций по приготовлению блюд, робот не смог прижиться.

Компания взяла время на размышление и организацию производственного процесса роботов и людей.

Полной автоматизации в сфере общепита в ближайшее время не будет. Слишком велико количество ручных операций, к которым проще и выгоднее (с точки зрения экономики) привлечь человека.

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На темпы автоматизации и роботизации отрасли серьезно влияет количество денег, которые находятся в ней, и уровень сложности и опасности работ для человека. В общепите деньги есть, но руководители бизнеса привыкли их хорошо считать, чтобы твердо стоять на земле.

АЗС для интроверта

Заправки — отрасль, которую сложно удивить автоматизацией. Магазины без кассиров появились три года назад, а полностью автоматическим АЗС уже несколько десятков лет. Даже в России ААЗС работают с 2001 года.

О формате заправок — без людей или с сотрудниками — специалисты спорят постоянно. Многое зависит от локации станции. Но до тех пор, пока люди будут передвигаться вдоль транспортных артерий, необходимость в заправках останется — будут меняться лишь виды услуг.

Автомобили, подключенные к интернету, будут активно влиять на цифровизацию заправок. В диком лесу или на пустой дороге смартфон — бесполезный кусок пластика, но привычки клиентов к определенному виду потребления формируют рынок.

Нефтяная отрасль стоит перед необходимостью переизобрести себя. Для сохранения эффективности нефтяные компании должны будут вложиться в свои магазины и кафе, сохранив привычный уровень цифровизации. Иначе пользователь, выйдя из машины, окажется в «сельпо». Так что технологичный ритейл и общепит с этой стороны получит полную поддержку.

Полностью автоматизированный вариант заправок уже существует и сейчас активно развивается технологически. Это перспективный вид бизнеса для удаленных и малодоступных мест.

В многолюдных локациях на трассах экономически более обосновано создание многофункциональных дорожных комплексов, где много различных видов услуг, а основу составляет сервис гостеприимства, в котором на первом плане — контакт человека с человеком.

Автоматизация российских компаний

Технологическая обеспеченность российских предприятий — сплошная боль. Для российских компаний проблема автоматизации стоит очень остро.

В 2018 году лишь у 14% заводов в России станки с ЧПУ составляли более 50% инсталлированного оборудования. Средний возраст мощностей в нефтепереработке — 19 лет, в металлургии — 17 лет, в химическом производстве — 14 лет. Это оптимистические подсчеты Росстата.

Лишь на 20% промышленных предприятий внедрены MES-системы (системы промышленной автоматизации). Существуют отдельные предприятия-лидеры, но они пока в меньшинстве.

Построить высокотехнологичную производственную компанию в судостроении, нефтепереработке, химпромышленности — задача амбициозная. Но тут нужны государственные гарантии на длительный срок — инвестиции на 15–50 лет.

На фоне промышленных предприятий технологическая обеспеченность российского ритейла находится на конкурентоспособном уровне по отношению к мировым лидерам. Создать технологию, которую можно воплотить в России и позже масштабировать до мирового уровня, — реальная задача.

В ритейле и HoReCa прорыв может осуществить одна компания или одна упертая личность. Интернет вещей для отдельно взятой отрасли — магазинов и кафе на заправках — построила одна компания, численность сотрудников которой составляет несколько сотен человек.

Как получить максимум

Мне сложно дать совет пригодный для всех, нужно ли автоматизировать именно вашу отрасль. Упертые миллиардеры вроде Безоса и Маска успешно штурмуют даже космические границы.

Если бы передо мной сейчас стояла задача создать реальный, настоящий, нужный для общества результат, я бы смотрел в сторону ритейла или HoReCa. Если есть соответствующий опыт и подготовка, то перспективной выглядит телемедицина.

Но, как показывает мой опыт работы в бизнесе, «окна возможностей» найдутся всегда и везде. Сделайте MVP и тестируйте идею. Только практика является критерием истины.

Фото на обложке: Shutterstock / Nataliya Hora