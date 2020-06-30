Convertible Note по-русски: как работает конвертируемый заем в России

Руководитель YellowRocketsLegal Елена Симон рассказывает, как сейчас работает договор конвертируемого займа в российском праве, кому и для чего он необходим и на какие подводные камни здесь можно наткнуться.

В середине июня в Госдуму был внесен законопроект о конвертируемом займе, который должен существенно упростить структурирование сделки и автоматизировать процесс передачи доли инвестору.

Что такое конвертируемый заем

Конвертируемый заем — это договор займа, предусматривающий право займодавца (в нашем случае — инвестора) при наступлении определенного срока или условия вернуть себе сумму займа либо приобрести доли (акции) компании.

Конвертируемый заем пришел в российскую практику из американского права: в Кремниевой долине аналогами являются Simple Agreement for Future Equity (SAFE) и Convertible Note. Именно эти формы договора используются в там в большинстве сделок на ранних стадиях.



Для чего он нужен

Преимущества конвертируемого займа для инвестора:

Конвертируемый заем предоставляет инвестору свободу выбора . Есть возможность ближе познакомиться с компанией, ее основателями и рынком продукта, прежде чем стать учредителем или акционером. В зависимости от результатов компании инвестор сможет принять разные решения: стартап взлетел — взять долю компании, не взлетел — вернуть «свои кровные» (при условии, что деньги в компании еще имеются).

. Есть возможность ближе познакомиться с компанией, ее основателями и рынком продукта, прежде чем стать учредителем или акционером. В зависимости от результатов компании инвестор сможет принять разные решения: стартап взлетел — взять долю компании, не взлетел — вернуть «свои кровные» (при условии, что деньги в компании еще имеются). Конвертируемый заем позволяет переносить срок определения оценки компании до следующего раунда и дает инвестору ранних стадий ряд преимуществ перед последующими инвесторами (например, дисконт на следующем раунде, предельная оценка). Инвестор избегает споров о стоимости компании, которые особенно характерны для ранних стадий инвестирования.

(например, дисконт на следующем раунде, предельная оценка). Инвестор избегает споров о стоимости компании, которые особенно характерны для ранних стадий инвестирования. Конвертируемый заем — это удобный инструмент для синдикатов . Поскольку раунд может собираться на протяжении довольно длительного времени, конвертируемый заем позволяет инвестору после поднятия раунда конвертировать доли по одной оценке и в одно время.

. Поскольку раунд может собираться на протяжении довольно длительного времени, конвертируемый заем позволяет инвестору после поднятия раунда конвертировать доли по одной оценке и в одно время. Конвертируемый заем позволяет инвестору значительно быстрее совершать сделки. При необходимости — сначала переводить денежные средства в компанию, а уже после заниматься юридическим оформлением перевода долей (акций).



Как он сейчас работает в России

Сегодня в российском праве отсутствует специальное правовое регулирование конвертируемых займов. Поэтому сделки с конвертируемым займом оформляются по-разному.

В России общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма организации и ведения бизнеса (в стартапах в частности). Процесс структурирования сделки для ООО будет выглядеть следующим образом:





Но такая схема не обеспечивает принудительной передачи доли компании, поскольку увеличение уставного капитала предполагает нотариальное заверение и единогласное решение всех участников по данному вопросу.

Это значит, что инвестор не сможет получить долю растущей компании, если стартап взлетит, а будет лишь претендовать на возврат своих денег, что крайне невыгодно.

Защитить права инвестора поможет опцион. Он позволит передать доли в ООО инвестору без согласия основателей. В свою очередь, нотариус переведет эти доли на инвестора автоматически.

Но есть одно «но»: опцион на долю не отражается в ЕГРЮЛ. В связи с этим инвестору необходимо будет включить дополнительные условия в корпоративный договор и устав, такие как:

lock-up (период, в течение которого основатели не могут продавать свои доли);

запрет на выход участников или увеличение капитала;

обязательство голосования определенным образом;

штрафы за несоблюдение корпоративного договора

и иные.

Однако и все эти меры не решают вопрос, связанный с определением оценки компании. Кроме того, опцион заключается с основателями, а не с компанией в целом — это усложняет структуру сделки и несет риски для основателей.

Появляется возможность недобросовестной перепродажи доли, а также усложняется процедура получения одобрений и согласий третьих лиц.



Что может измениться

15 июня в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о конвертируемом займе, который, в случае принятия, существенно упростит структурирование сделки и позволит автоматизировать процесс передачи доли инвестору. Ранее, в 2017 году, попытка принять такой документ не увенчалась успехом.

Новый законопроект также сохраняет структуру сделки через увеличение уставного капитала, но освобождает стороны от необходимости оформления иных документов, кроме договора конвертируемого займа.

В договорах обязательно надо будет указывать:

срок или условия, при наступлении которых возможна конвертация;

сумму (или порядок ее определения), на которую увеличивается номинальная стоимость доли инвестора.

Если законопроект одобрят, договор конвертируемого займа будет удостоверяться нотариально, а сведения о договоре будут подаваться нотариусом в налоговую лично. Это повысит надежность оформления сделок и снизит риск подделки подписей или неполучения одобрений.

В законопроекте установлен предельный срок для предъявления требований о конвертации в шесть месяцев с момента наступления срока возврата займа. Это защищает права фаундеров от недобросовестного желания инвестора конвертироваться когда угодно.

Основатели вправе представлять нотариусу возражения относительно увеличения уставного капитала. В этом случае инвестор может требовать его увеличения через суд, а решение суда будет являться основанием для перевода долей на инвестора.

Однако законопроект до конца не решает вопрос определения оценки компании в более поздний срок.

Традиционно оценку компании определяет новый инвестор следующего раунда и именно по ней конвертируются текущие инвесторы.

Новый законопроект позволяет установить формулу вычисления долей, где одной из переменных может выступать оценка стартапа следующим инвестором. Но проблема в том, что нотариус потребует указать в договоре порядок подтверждения.

Конечно, инвестора следующего раунда указать наверняка невозможно. И даже если стороны согласуют абстрактное «инвестор следующего раунда», нотариус попросит такого инвестора не просто назвать сумму, а предоставить подтверждающий документ оценки.

Как будет решаться ситуация в случае, если текущий инвестор не соглашается с оценкой следующего инвестора? Чья оценка будет действовать на следующем раунде, если инвесторов несколько (ведь на законодательном уровне термина «лид-инвестор» не существует)? А если следующего раунда не будет, то как и будет ли вообще происходить конвертация?

Все эти вопросы, возможно, так и не сможет решить законодатель — и дело останется за правоприменительной практикой, которая будет складываться после принятия закона.

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