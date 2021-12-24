Новогодний корпоратив — как правильно организовать праздник на работе

В каком стиле сделать корпоратив на Новый год, как определиться с местом и правильно организовать бюджет? Разбирается коммерческий директор «СберМаркета» Иван Бабич.
Содержание:
- Как правильно организовать корпоратив в 2022 году?
- Определяемся с форматом и бюджетом
- Варианты активного корпоратива
- Варианты спокойного корпоратива
- Корпоратив на работе: да или нет?
- Где провести новогодний корпоратив, если не в офисе
- Новогодний корпоратив: чек-лист
Как правильно организовать корпоратив в 2022 году?
Пандемия изменила не только формат работы, но и праздничные традиции: новогодние корпоративы сегодня планирует на 20% меньше компаний, чем в доковидном 2019 году.
При этом только 5% мероприятий пройдут в онлайне: сотрудники выбирают живое общение. Правда, приходится привыкать к новому регламенту: следить за заполняемостью помещений, пользоваться масками и санитайзерами и приглашать гостей только после ПЦР-теста.
Несмотря на все трудности, встреча нового года остается важной частью корпоративной культуры. Остается адаптироваться к трендам — и праздник пройдет на ура.
Определяемся с форматом и бюджетом
В этом году взрослый корпоратив на новый год обойдуется российским компаниям в 4-5 млн рублей: бизнес сокращает бюджеты примерно на 15%. Одна из основных причин — на праздник получится позвать меньше гостей.
Чтобы определиться с программой и запланировать бюджет, начните со списка приглашенных. Онлайн-формат, например, подойдет крупным компаниям с широкой географией присутствия. В прошлом году мы устроили настоящий онлайн-корпоратив: подключили к праздничному зуму 700 сотрудников и разослали на дом особые наборы — капкейки, шампанское, колпаки.
Новогодний пример — «Хоум Кредит»: в прошлом году банк запустил для трансляции корпоратива целый интернет-канал. Компанию поздравили друзья и партнеры, а сотрудники сыграли в «Сто к одному», поучаствовали в кулинарном мастер-классе, прогулялись по рождественскому Парижу и спели в караоке.
Варианты активного корпоратива
Как сделать активный корпоратив на новый год? Вы можете собрать коллег в зуме или устроить офлайн-вечеринку — независимо от формата, праздничную программу украсят развлечения.
Проведите мастер-класс
По словам рестораторов, с начала пандемии заметно вырос спрос на кулинарные мастер-классы. Гостям нравится готовить угощения и напитки для праздничного стола: компании остается заказать ингредиенты и нанять специалиста, который познакомит участников с секретами высокой кухни.
Формат подойдет и для встречи в онлайне, а привезти продукты коллегам помогут службы доставки. По нашим исследованиям, чаще всего B2B-клиенты в этом году заказывают для коллег икру, шампанское, конфеты и колпаки.
Путешествуйте
Выездные корпоративы до пандемии пользовались популярностью у многих компаний. Но в новых условиях мы не всегда можем позволить себе настоящее путешествие — зато его можно заменить виртуальной прогулкой.
Сотрудники «Почты России», например, уже побывали в отделениях и городах присутствия компании, а клиенты Wind4Tune посетили любимые туристические места, закрытые для реальных визитов.
Вспомните детство
Альтернативой традиционным посиделкам в ресторане может стать встреча на свежем воздухе. Остается только выбрать зимние развлечения: поиграйте в снежки, покатайтесь на коньках или лыжах или просто проведите день в парке.
Варианты спокойного корпоратива
Хотите провести новогодний корпоратив в более торжественной атмосфере? Тогда вам подойдут спокойные форматы.
Подготовьте сюрпризы
Здесь можно придерживаться традиций и сыграть с коллегами в Тайного Санту. Или придумать офисный адвент-календарь с небольшими подарками и челленджами на каждый из предпраздничных дней.
Корпоратив на новый год 2022 не обязательно должен быть общим праздником. Некоторые компании предлагают сотрудникам самостоятельно распорядиться подарочным бюджетом: забрать деньги в качестве премии, пожертвовать на благотворительность или порадовать себя чем-то из ассортимента интернет-магазинов. Для этого можно оформить коллегам подписку или сертификат.
Подведите итоги
Еще одна традиция, без которой сложно представить праздник — обсуждение уходящего года. Отметьте успехи сотрудников и вспомните важные моменты: на удаленке теплые слова и обратная связь приобретают особое значение.
Организуйте квиз
Соберите команды и соревнуйтесь в эрудиции: главное, найти тему, которая по-настоящему увлечет сотрудников — выбирайте сценарий новогоднего корпоратива с учетом общих интересов. Альтернативный вариант — проверить, как хорошо вы знаете компанию и друг друга.
Корпоратив на работе: да или нет?
По данным «Аэроклуб тура», 50% российских компаний в 2021 году планируют провести новогодний корпоратив в офисе. Среди достоинств формата — забота о здоровье сотрудников, уверенность, что мероприятие не придется в последний момент отменять из-за ограничений и возможность сократить затраты.
А еще на восприятие офиса влияет удаленка: из пространства, которое ассоциируется с повседневностью и рутиной, он превращается в место редких встреч с коллегами, по которым мы успели соскучиться.
Но отпраздновать наступление нового года сегодня можно и за пределами офиса: арендовать столик в любимом ресторане, выбраться на природу или прогуляться по необычному маршруту.
Где провести новогодний корпоратив, если не в офисе
Квест
Квесты — это возможность заменить или дополнить привычную программу интерактивной историей, в которой каждый участник попробует себя в новой роли и окажется в центре увлекательных событий.
Если команда любит острые ощущения, разыграйте историю катастрофы или раскройте тайны старинного особняка; если хочется сосредоточиться на логике, выберите детективные сюжеты. В любом случае, программа гарантирует новые впечатления и может стать эффективным инструментом тимбилдинга.
Фотосессия
Социальные сети стали частью повседневности: каждый третий россиянин сегодня проводит там больше 3 часов в день. Порадуйте сотрудников свежим контентом и сохраните памятный момент!
Чтобы съемка прошла веселее, придумайте праздничный дресс-код и предложите фотографу живые эмоции вместо постановочных кадров. И не забывайте про моментальное фото — полароиды и фотобудки. Гости сразу получают изображения: их можно оставить на память или вклеить в общий альбом. Не забудьте вместе с фотографиями собрать подписи и теплые пожелания.
Мастер-класс
Мастер-классы — ноу-хау новогодних мероприятий уходящего года. Большинство гостей с радостью примут участие в изготовлении праздничных блюд, подарков и декора.
Если закуски и новогодние украшения не ваша история, всегда можно выбрать что-то альтернативное. Напишите картину, создайте собственное ювелирное изделие или сочините рассказ. Главное, чтобы в творческий процесс оказались вовлечены все присутствующие.
Спорт
Зимний спорт — история о детстве: лыжи, коньки, сноуборд — незабываемые впечатления! И корпоратив может стать неплохим поводом для того, чтобы вспомнить, как здорово провести время с друзьями на свежем воздухе. Остается определиться с любимыми развлечениями — и дождаться хороше погоды.
Примером может стать «Газпромбанк»: в этом году компания забронировала для сотрудников головного офиса сеансы на ГУМ-катке. А банк «Хоум Кредит» организовал семейный день в одном из городских парков: на праздник пригласили специалистов вместе с детьми.
Выездной корпоратив на природе
Для команд, которые предпочитают полноценный загородный отдых прогулкам в парке, подойдет небольшое путешествие: вы можете арендовать для корпоратива коттедж, посетить интересные места в городских окрестностях и даже выбраться с палатками — в том случае, если все участники готовы провести на природе зимнюю ночь.
Альтернативной совместной ночевке может стать, например, поездка на эко-ферму. Пообщайтесь с альпаками, оленями или ездовыми собаками — по мнению ученых, контакт с питомцами снижает уровень стресса и способствует стабилизации эмоционального фона.
Новогодний корпоратив: чек-лист
- Выбирая программу и приступая к планированию бюджета, учитывайте число гостей, их интересы и привычки. Представьте, что корпоратив — это продукт, который вам предстоит продать: получится оправдать ожидания команды?
- Соблюдайте меры предосторожности. Здоровье сотрудников — ценность; позаботьтесь о том, чтобы сделать праздник безопасным.
- Подумайте об альтернативах. Может быть, пора отказаться от привычного ресторана в пользу активного отдыха на свежем воздухе — или другого сценария, который вы с коллегами еще не пробовали?
- Дарите подарки. А вокруг вручения подарков формируйте отдельный ритуал: ожидание, удивление, радость — это те эмоции, которые каждому хотелось бы испытать в новогоднюю ночь.
- Готовьтесь. Лучшие мероприятия спланированы заранее: убедитесь, что вы довольны программой, а для ее реализации на площадке подготовлено все необходимое. Здесь поможет сотрудничество со службами доставки, у которых есть B2B-направление.
Фото на обложке: Shutterstock / XArtProduction
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