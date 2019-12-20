Как социальная ответственность помогает строить бизнес
Долгое время социальная ответственность рассматривалась как коммунистическая идея, не совместимая с ведением бизнеса. Это заблуждение стоило обществу довольно дорого.
Основатель и руководитель компании «Камневеды» Артем Ескин рассказывает, почему бизнес должен участвовать в жизни общества и как это влияет на доверие потребителей.
Нужна ли бизнесу социальная ответственность
По сюжету романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», правительственные организации и профсоюзы навязывают предпринимателям социальную ответственность. И это ведет к серьезному экономическому кризису и краху всего общества.
Эта антиутопия — настольная книга многих бизнесменов и политиков в России и Америке. Вероятно, отчасти из-за ее влияния предприниматели не участвуют в общественных мероприятиях, наносят ущерб экологии своей деятельностью и выводят деньги через офшоры.
Произведение было опубликовано в середине 20 века, с момента ее выхода многие проблемы стали угрожать жизни человечества: глобальное потепление, вырубка лесов, загрязнение вод, неравенство, новые заболевания и другие.
Часть явлений спровоцирована крупными и мелкими компаниями, которые при ведении бизнеса не учитывают долгосрочных последствий своей деятельности и не несут социальной ответственности.
Под последней подразумевается добровольный вклад в решение социальных, экономических или экологических проблем за счет средств компании. Выполнение каких-либо обязательств перед обществом не регламентируется законодательством и становится личным делом руководства.
Как реализуется социальная ответственность в действии
Хотя несение социальной ответственности не приносит прямой материальной выгоды, ее можно считать имиджевым проектом, способом построить надежные отношения с покупателями.
Особенно верно это в отношении миллениалов и поколения Z (поколения Греты Тунберг). Их идеалы и принципы выстроены на здоровом образе жизни, экологии, отношения к животным, волонтерства, поэтому они хотят поддерживать только тех производителей, которые придерживаются той же системы ценностей.
Чем выше корпоративная социальная ответственность (КСО), тем больше поддержки общества и потребителей она получает, поэтому сейчас многие гиганты меняют свои стратегии.
Например, H&M, один из лидеров ритейла, многократно подвергался критике из-за того, что работающие в Азии фабрики по пошиву одежды загрязняют окружающую среду. Уже несколько лет компания реализует программу по переработке ненужной одежды и старается выпускать коллекции, выполненные экологичными способами.
LEGO использует много мелкого пластика и осознает наносимый ущерб, поэтому планирует инвестировать 150 миллионов долларов на разработку eco-friendly пластика.
Сейчас компания уменьшает упаковку и собирается использовать для производства конструктора экологически чистые материалы (90% товаров будет изготовляться из переработанного сырья).
Такие действия — это диалог с пользователями и внимание к социальной повестке дня. Предполагается, что в будущем компании все сильнее будут участвовать в движениях активистов и влиять на политику.
Как быть социально ответственным в России
Но, как часто бывает, эти процессы на Западе идут активнее, чем в России. Преимущество в том, что можно начать свою программу раньше, чем конкуренты. Тем более, что вариантов выполнения обязательств перед обществом довольно много.
- Улучшение качества жизни сотрудников
Можно начать с малого и просто следовать законодательству: платить «белую» зарплату, организовывать обучение, создать систему премирования. Некоторые лидеры рынка, например, «Яндекс» или «Рамблер», идут дальше и оборудуют удобные офисы, предлагают гибкий график, бесплатно кормят.
- Изменение производственного процесса
А именно сокращение углеродного следа, уменьшение потребления электроэнергии (кстати, переход на энергию солнца или ветра еще помогает и снизить расходы), повышение качества товаров и услуг, организация рабочих мест для людей с инвалидностью, уменьшение расхода воды. Программу по сбережению водных ресурсов с 2013 года реализует компания «ЕвроХим».
- Участие в жизни общества
Сюда входит не только благотворительность, но и организация субботников, финансирование мероприятий, строительство объектов. Основатель и бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк, который может конкурировать по красоте с московским Зарядьем.
Личный опыт
Выбор социально значимого проекта, который будет реализовывать компания, во многом зависит от ее направленности и возможностей. Но иногда руководители явно недооценивают, какой вклад они могут внести.
Наша компания — это магазин камней, самоцветов, минералов, метеоритов и окаменелостей. Казалось бы, что можно сделать в этом случае?Многое — мы воплощаем несколько важных проектов, которыми гордимся и которые приносят отдачу.
- Дарим редкие образцы музеям
Мы могли бы их продавать, что приносило бы выгоду. Но поскольку бизнес вырос из хобби, то одна из наших целей — прививать любовь к геологии. Благодаря помощи музеям мы получаем публикации в СМИ, таблички с указанием дарителя непосредственно в музеях — и это часть PR-программы.
- Сняли короткометражный фильм «Камнерезы Урала»
Мы преследовали образовательную цель, но выяснилось, что собственная документалка повышает лояльность аудитории: по ней покупатели судят о нас как о надежной и профессиональной компании.
- Спонсируем школьные олимпиады по естествознанию
Мы дарим подарки ученикам, занявшим с первого по десятое место. Они стоят дешевле рекламы, но куда лучше демонстрируют нашу заинтересованность в изучении природы, помогают завязать отношения с нашими непосредственными клиентами (благодаря сертификатам ученики и их родители приходят в магазин и знакомятся с ассортиментом).
Но опять же мы делаем это не с расчетом на самоокупаемость, а для популяризации темы камней.
Как организовать программу
Программа КСО должна согласовываться с бизнес-моделью компании. Только в таком случае затраченные на нее усилия и финансы будут иметь смысл для клиентов. Есть пять шагов, помогающих выбрать вашу программу социальной ответственности.
- Признавать проблемы, которые важны клиентам
Благодаря социальным сетям огромную роль приобретает бренд компании. Пользователи могут узнать о вашей деятельности очень многое. И, как показывают исследования, чаще всего потребители покупают продукты у компаний, занимающихся решением экологических или социальных проблем.
- Создавать стратегию вокруг основных сфер деятельности вашей компании
Подумайте, что у вас уже получается хорошо. Ваш проект будет эффективнее, если деятельность будет соответствовать опыту и конкретной сфере.
Например, мы всегда были связаны с научной деятельностью, поэтому с успехом организуем экспедиции. Они дают нам новые образцы и знания, а заодно сплачивают коллектив и приносят больше пользы, чем корпоративы.
- Рассказывать сотрудникам о ваших инициативах
Если члены команды считают, что делают что-то важное, то это повышает их мотивацию и любовь к делу. А значит, компания решит проблему текучки кадров и снизит затраты на поиск и обучение новых сотрудников.
- Измерить рентабельность усилий по программе
Поскольку ваша основная деятельность все же связана с бизнесом, а не с благотворительностью, проекты не должны быть убыточными. Привлекайте инвесторов, так как на Западе (и в скором времени в России) работающая стратегия КСО — это важный пункт для привлечения денег.
Чем больше компаний возьмет на себя социальную ответственность, тем выше шансы, что через 50-100 лет наши потомки не столкнутся с экологической, социальной или эпидемиологической катастрофой.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
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