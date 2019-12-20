Как социальная ответственность помогает строить бизнес

Основатель и руководитель компании «Камневеды» Артем Ескин рассказывает, почему бизнес должен участвовать в жизни общества и как это влияет на доверие потребителей.

Долгое время социальная ответственность рассматривалась как коммунистическая идея, не совместимая с ведением бизнеса. Это заблуждение стоило обществу довольно дорого.

Нужна ли бизнесу социальная ответственность

По сюжету романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», правительственные организации и профсоюзы навязывают предпринимателям социальную ответственность. И это ведет к серьезному экономическому кризису и краху всего общества.

Эта антиутопия — настольная книга многих бизнесменов и политиков в России и Америке. Вероятно, отчасти из-за ее влияния предприниматели не участвуют в общественных мероприятиях, наносят ущерб экологии своей деятельностью и выводят деньги через офшоры.

Произведение было опубликовано в середине 20 века, с момента ее выхода многие проблемы стали угрожать жизни человечества: глобальное потепление, вырубка лесов, загрязнение вод, неравенство, новые заболевания и другие.

Часть явлений спровоцирована крупными и мелкими компаниями, которые при ведении бизнеса не учитывают долгосрочных последствий своей деятельности и не несут социальной ответственности.

Под последней подразумевается добровольный вклад в решение социальных, экономических или экологических проблем за счет средств компании. Выполнение каких-либо обязательств перед обществом не регламентируется законодательством и становится личным делом руководства.

Как реализуется социальная ответственность в действии

Хотя несение социальной ответственности не приносит прямой материальной выгоды, ее можно считать имиджевым проектом, способом построить надежные отношения с покупателями.

Особенно верно это в отношении миллениалов и поколения Z (поколения Греты Тунберг). Их идеалы и принципы выстроены на здоровом образе жизни, экологии, отношения к животным, волонтерства, поэтому они хотят поддерживать только тех производителей, которые придерживаются той же системы ценностей.

Чем выше корпоративная социальная ответственность (КСО), тем больше поддержки общества и потребителей она получает, поэтому сейчас многие гиганты меняют свои стратегии.

Например, H&M, один из лидеров ритейла, многократно подвергался критике из-за того, что работающие в Азии фабрики по пошиву одежды загрязняют окружающую среду. Уже несколько лет компания реализует программу по переработке ненужной одежды и старается выпускать коллекции, выполненные экологичными способами.

LEGO использует много мелкого пластика и осознает наносимый ущерб, поэтому планирует инвестировать 150 миллионов долларов на разработку eco-friendly пластика.

Сейчас компания уменьшает упаковку и собирается использовать для производства конструктора экологически чистые материалы (90% товаров будет изготовляться из переработанного сырья).

Такие действия — это диалог с пользователями и внимание к социальной повестке дня. Предполагается, что в будущем компании все сильнее будут участвовать в движениях активистов и влиять на политику.

Как быть социально ответственным в России

Но, как часто бывает, эти процессы на Западе идут активнее, чем в России. Преимущество в том, что можно начать свою программу раньше, чем конкуренты. Тем более, что вариантов выполнения обязательств перед обществом довольно много.

Улучшение качества жизни сотрудников

Можно начать с малого и просто следовать законодательству: платить «белую» зарплату, организовывать обучение, создать систему премирования. Некоторые лидеры рынка, например, «Яндекс» или «Рамблер», идут дальше и оборудуют удобные офисы, предлагают гибкий график, бесплатно кормят.

Изменение производственного процесса

А именно сокращение углеродного следа, уменьшение потребления электроэнергии (кстати, переход на энергию солнца или ветра еще помогает и снизить расходы), повышение качества товаров и услуг, организация рабочих мест для людей с инвалидностью, уменьшение расхода воды. Программу по сбережению водных ресурсов с 2013 года реализует компания «ЕвроХим».

Участие в жизни общества

Сюда входит не только благотворительность, но и организация субботников, финансирование мероприятий, строительство объектов. Основатель и бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк, который может конкурировать по красоте с московским Зарядьем.

Личный опыт

Выбор социально значимого проекта, который будет реализовывать компания, во многом зависит от ее направленности и возможностей. Но иногда руководители явно недооценивают, какой вклад они могут внести.

Наша компания — это магазин камней, самоцветов, минералов, метеоритов и окаменелостей. Казалось бы, что можно сделать в этом случае?Многое — мы воплощаем несколько важных проектов, которыми гордимся и которые приносят отдачу.

Дарим редкие образцы музеям

Мы могли бы их продавать, что приносило бы выгоду. Но поскольку бизнес вырос из хобби, то одна из наших целей — прививать любовь к геологии. Благодаря помощи музеям мы получаем публикации в СМИ, таблички с указанием дарителя непосредственно в музеях — и это часть PR-программы.

Сняли короткометражный фильм «Камнерезы Урала»

Мы преследовали образовательную цель, но выяснилось, что собственная документалка повышает лояльность аудитории: по ней покупатели судят о нас как о надежной и профессиональной компании.

Спонсируем школьные олимпиады по естествознанию

Мы дарим подарки ученикам, занявшим с первого по десятое место. Они стоят дешевле рекламы, но куда лучше демонстрируют нашу заинтересованность в изучении природы, помогают завязать отношения с нашими непосредственными клиентами (благодаря сертификатам ученики и их родители приходят в магазин и знакомятся с ассортиментом).

Но опять же мы делаем это не с расчетом на самоокупаемость, а для популяризации темы камней.

Как организовать программу

Программа КСО должна согласовываться с бизнес-моделью компании. Только в таком случае затраченные на нее усилия и финансы будут иметь смысл для клиентов. Есть пять шагов, помогающих выбрать вашу программу социальной ответственности.

Признавать проблемы, которые важны клиентам

Благодаря социальным сетям огромную роль приобретает бренд компании. Пользователи могут узнать о вашей деятельности очень многое. И, как показывают исследования, чаще всего потребители покупают продукты у компаний, занимающихся решением экологических или социальных проблем.

Создавать стратегию вокруг основных сфер деятельности вашей компании

Подумайте, что у вас уже получается хорошо. Ваш проект будет эффективнее, если деятельность будет соответствовать опыту и конкретной сфере.

Например, мы всегда были связаны с научной деятельностью, поэтому с успехом организуем экспедиции. Они дают нам новые образцы и знания, а заодно сплачивают коллектив и приносят больше пользы, чем корпоративы.

Рассказывать сотрудникам о ваших инициативах

Если члены команды считают, что делают что-то важное, то это повышает их мотивацию и любовь к делу. А значит, компания решит проблему текучки кадров и снизит затраты на поиск и обучение новых сотрудников.

Измерить рентабельность усилий по программе

Поскольку ваша основная деятельность все же связана с бизнесом, а не с благотворительностью, проекты не должны быть убыточными. Привлекайте инвесторов, так как на Западе (и в скором времени в России) работающая стратегия КСО — это важный пункт для привлечения денег.

Чем больше компаний возьмет на себя социальную ответственность, тем выше шансы, что через 50-100 лет наши потомки не столкнутся с экологической, социальной или эпидемиологической катастрофой.

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