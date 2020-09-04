Новая профессия: кто такой крауд-продюсер и зачем он проекту

Наталья Игнатенко, PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru, рассказывает, чем отличаются эти профессии и как ими овладеть.

В третьем издании «Атласа новых профессий» одной из перспективных обозначена профессия «Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ». Представители самой площадки уточняют, что из нее уже выросла еще более новая специальность — крауд-продюсер.

Менеджер краудфандинга vs крауд-продюсер

В июле 2020 года в авторский отдел Planeta.ru пришло 465 проектов. Из них 370 одобрили после первичной модерации и 252 в итоге запустили. Автору, который самостоятельно приходит на российскую краудфандинговую платформу, назначают менеджера. Он оценивает проект, дает необходимые рекомендации, помогает с документооборотом.

Это называется экспресс-запуск: первоначальный ответ после отправки проекта на модерацию менеджер высылает в течение трех рабочих дней.

Основная работа менеджера приходится на докраудфандинговую стадию. Во время активной фазы проекта этот специалист остается связующим звеном между платформой и автором, отвечает на его вопросы, дает советы и подбадривает, но одновременно он ведет несколько десятков проектов и не может быть полностью погружен в каждый из них.

Крауд-продюсер нередко готовит проект несколько месяцев. Он занимается поиском и привлечением интересных авторов, помогает им в оформлении и продвижении кампании.

При этом он может оставаться консультантом или активным участником проекта — некоторые крауд-продюсеры самостоятельно привлекают партнеров, общаются или пишут материалы для СМИ, договариваются о постах в поддержку проекта с лидерами мнений. Дополнительные услуги повышают стоимость специалиста.





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Качества, необходимые крауд-продюсеру

Как и во многих новых профессиях, soft skills для крауд-продюсера часто важнее, чем hard skills. Хороших крауд-продюсеров отличают:

Высокая коммуникабельность. Крауд-продюсер — человек с невыключающимся телефоном. Как правило, крауд-продюсер одновременно погружен в несколько проектов и со всеми авторами постоянно находится на связи. Этот человек должен уметь общаться с разными людьми, слушать собеседника, вести деловую переписку и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Умение объяснять. Одно и то же. Разным людям. Постоянно. А еще крауд-продюсеры часто выступают на различных мероприятиях или проводят обучение авторов.

Творческое мышление. Не бывает одинаковых крауд-проектов. Даже если люди запускают кампании на одну и ту же тему, они всегда будут идти по-разному. Поэтому возможность заскучать крауд-продюсеру точно не грозит.

Командность. Один в краудфандинге не воин, тем более крауд-продюсер работает в тесной связке с автором проекта. Умение работать в команде, делегировать обязанности, находить подрядчиков, следить за выполнением задач тоже очень важно для крауд-продюсера.





Всем ли проектам нужен крауд-продюсер

Одна голова — хорошо, а две — уже команда проекта. Крауд-продюсер может усилить продуктивного автора и помочь ему эффективнее провести кампанию. Но даже такой специалист — не волшебник.

Автору заведомо неуспешного проекта он не сможет помочь, поэтому ни у кого из представителей этой профессии нет цели любой ценой «заманить» автора в краудфандинг.

Крауд-продюсер оценивает потенциал проекта и крауд-пригодность автора. Только потом он принимает решение о сотрудничестве.

Нередко авторы являются крауд-продюсерами собственных проектов. Лидеру среди русскоязычных крауд-проектов на Kickstarter — проекту Flipper Zero (так называемое тамагочи для хакеров) — недавно удалось собрать больше $4,6 млн, потому что за полгода до старта идеолог проекта Павел Жовнер формировал сообщество людей, заинтересованных в устройстве.

Основатель бренда «Малый Турыш» Гузель Санжапова провела шесть крауд-кампаний с общим сбором более 9 млн рублей. Треть участников поддерживают Гузель из проекта в проект. Предпринимательницу часто приглашают выступать с лекциями о краудфандинге. Для нас она записала мастер-класс по вовлечению аудитории в свои проекты и долгосрочному сотрудничеству с ней.





Что думают сами крауд-продюсеры

Крауд-продюсер Planeta.ru Дарья Воля (185 проектов с общим сбором более 73 млн рублей)









Я попала в штат на должность менеджера экспресс-отдела в 2013 году. Других вакансий на тот момент не существовало. У меня был большой опыт организаторской деятельности и пул творческих друзей (музыкантов). Днем я обрабатывала входящие заявки, а вечерами сама продумывала проекты для друзей. И вечерняя часть мне нравилась гораздо больше!

Я сделала несколько крутых успешных кейсов, друзья-артисты втянулись (в 2013 году не все авторы понимали, что такое краудфандинг), заработало сарафанное радио. На все мероприятия я брала с собой визитки. Где-то за кулисами рассказывала музыкантам, как круто работает краудфандинг, составляла списки авторов, с которыми хотела работать, и выходила с готовым предложением. В те годы не существовало должности «крауд-продюсер», мы вырастили ее сами.

Я работаю не так, как многие коллеги: самостоятельно выбираю авторов, провожу консультации, даю задания, вношу правки.Я терпеть не могу таблицы и отчеты, но зато я 24 часа в сутки на связи и оперативно могу решить любой вопрос.

Продюсер должен иметь базу с горячими контактами СМИ и лидеров мнений. Нужно уметь договариваться о публикации и находить нужных людей за один звонок. Я наращивала свою базу больше шести лет. Считаю успешным кейсом (с продюсерской точки зрения) не тот проект, что просто собрал заявленную сумму, а тот, который принес полезные знакомства и актуализировал эту базу.

Среди минусов профессии — постоянный стресс. Но для меня он компенсируется огромным интересом.





Анастасия Сергиеня, независимый крауд-продюсер, США









Полтора года назад я начала работу над своим первым короткометражным фильмом и встал вопрос финансирования. Краудфандинг очень популярен в Нью-Йорке, поэтому я решила запустить краудфандинговую кампанию.

Я начала проходить всевозможные курсы по краудфандингу, сама провела несколько бесплатных вебинаров, прочла огромное количество статей, на основе которых создала десяток бесплатных и платных материалов о краудфандинге для своего сайта.

Главная его задача — донести до русскоговорящего населения информацию из иностранных источников, ведь не у всех есть возможность найти и перевести материалы. Мне хочется, чтобы образование по краудфандингу было доступным. Прочитав материалы и пройдя бесплатную консультацию со мной, авторы могут решать, хотят ли они идти по этому пути самостоятельно или воспользоваться моими услугами по крауд-продюсированию.

Профессия крауд-продюсер не нова для Запада, но здесь такие эксперты позиционируют себя скорее как менторы или коучи. В России эти названия пока ассоциируются с инфоцыганством, но я считаю, что лично мне они подходят больше, чем крауд-продюсер.

В России перспективы этой профессии огромны! К сожалению, у нас такой менталитет, что авторов нужно подталкивать к осуществлению их же проектов, разжевывать все до мелочей и объяснять, что они не выпрашивают деньги, а гордо предлагают свой продукт.

Чем больше крауд-продюсеров, тем больше качественных проектов. В США существует огромное количество агентств, которые работают с краудфандинговыми проектами. Они составляют упаковку, план продвижения и пр. Но их услуги стоят недешево.







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Как стать крауд-продюсером

Существует небольшое количество курсов по краудфандингу, при этом всего два из них на русском языке. Несколько лет назад «Нетология» вместе с экс-менеджером проектов Boomstarter записали часовой курс «Краудфандинг: как получить финансирование для своего проекта». Не вся информация из этого курса актуальна, но для получения общего представления о работе инструмента он подойдет.

В начале 2020 года мы выкатили новую образовательную платформу Краудпродюсер.рф с видеозанятиями «Основы крауд-продюсирования». После успешного ведения как минимум двух крауд-проектов выпускники программы могут попасть на карту крауд-продюсеров. Кстати, на ней можно найти специалиста для своего проекта. Осенью на платформе появятся новые курсы и мастер-классы.

Англоязычные курсы по краудфандингу есть, например, на Udemy и Coursera. Последний можно проходить бесплатно в режиме слушателя. Оплачивая сертификацию, пользователь получает доступ к оцениваемым заданиям. Coursera предлагает финансовую помощь учащимся, которые не могут оплатить обучение.

В вузах на крауд-продюсеров не учат. Это одна из тех профессий, навыки которой лучше всего оттачивать «в полях», на практике. Крауд-продюсеру могут пригодиться знания из SMM, email-маркетинга, PR, комьюнити- и продакт-менеджмента.