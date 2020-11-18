Мост для инноваций: как Латвия становится инновационным хабом и зачем туда переносить бизнес

Компании из стран СНГ присматриваются к Латвии как к потенциальной стране для переезда. Ранее в сентябре основатель PandaDoc Микита Микадо рассказал, что компания начала подготовку к релокации разработчиков из Минска по соображениям безопасности — и Латвия среди стран, которые он рассматривает.
Единичный ли это случай или можно говорить о зарождающемся тренде? Почему Латвия может стать новым центром восточноевропейских инноваций, рассказывает сооснователь фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин.
Долгое время Латвия была практически незаметной на европейской (и мировой) карте инноваций. Когда речь заходит о восточноевропейских технологиях, то на ум, скорее, приходят истории успеха от эстонских основателей (например, Skype или TransferWise) или известные на весь мир российские, украинские и белорусские разработчики.
Однако именно Латвия стала все чаще появляться в новостях в контексте места, где могут развиваться компании из СНГ. Я получил ВНЖ для инвесторов примерно год назад и теперь основную часть времени провожу в Риге, где встречаю все больше бизнес-эмигрантов из России, Украины и Беларуси, представляющих IT-сектор. Это позволяет предположить, что правительство страны бросило серьезный вызов не только своим ближайшим соседям, но и традиционно привлекательному Кипру.
По словам директора Латвийского агентства инвестиций и развития Каспара Рожкалнса, более сотни компаний из Беларуси рассматривают перенос бизнеса в Латвию. Тенденцию подтверждают и данные министерства экономики Латвии, согласно которым в сентябре 12 белорусских компаний решили перенести свою деятельность в эту страну. Почему именно туда?
Темная лошадка
В индексе European Innovation Results Scoreboard 2020, который публикует Еврокомисия, Латвия занимает лишь 23 место из 26 и считается страной с «умеренным» инновационным развитием. Другие страны Балтии стоят куда выше — Эстония на 12, а Литва на 19 месте.
Индекс формируется на базе 27 показателей, включая человеческие ресурсы, преимущества для инновационного бизнеса, банковскую систему, сотрудничество науки и бизнеса, интеллектуальную собственность. Восточноевропейские страны, включая Латвию, уступают в нем лидерам — в тройке прочно обосновались страны Скандинавии.
Однако если посмотреть с другой стороны — Латвия продвинулась в этом рейтинге на 17,7% процентных пунктов, показав один из самых высоких темпов роста. По заявлению латышского министерства экономики, страна упрочила позиции по десяти показателям, включая бизнес-активность (превышает средний уровень по ЕС на 221%), трехгодичные темпы прироста ВВП и число основанных в стране новых стартапов.
Идеальный центр инноваций
В Восточной Европе, несмотря на наличие технологических хабов, нет единого центра притяжения стартапов и инвесторов, подобного Кремниевой долине. Что должно быть в стране, если она хочет стать таким центром?
Во-первых, сложно представить, чтобы инновационный прорыв в Европе сейчас произошел за счет внутренних источников. Отсутствие возможностей роста пассионарности и мотивации населения к лучшему образованию ограничивают рост внутренней капитализации. Вот факторы успеха.
Миграция готового бизнеса, стремящегося выйти на рынок ЕС
Огромный источник импорта инноваций на европейский рынок — это русскоязычное пространство Беларуси, России и Украины. Такая форма миграции может быть интересна и для стартапов из других стран Восточной и Южной Европы или Средней Азии, к которым нечасто присматриваются инвесторы из Северной Америки и Западной Европы. Здесь возникает загвоздка. Большинство таких стран являются низконалоговыми юрисдикциями (по сравнению с ЕС).
Налоговые льготы
Наша идеальная страна не имеет повторного обложения доходов от бизнеса при их распределении. Кроме того, в стране есть полноценный холдинговый режим, когда налогами не облагаются дивиденды от дочерних компаний. И в-третьих, есть дополнительные налоговые льготы как стимул для переноса именно стартап-бизнеса.
Простота переноса бизнеса
В Европе сложно вести бизнес без резидентного статуса и физического присутствия в стране. Традиционные европейские юрисдикции малодоступны без крупных бюджетов на релокацию. Возникает спрос на юрисдикцию, способную быстро принять у себя готовый бизнес, имеющую правовой режим переноса существующих уже в других юрисдикциях компаний. По этому пути пытается идти Кипр, однако пока отстает по стоимости жизни и качеству банковских услуг.
Конечно, есть и другие факторы, которые определяют привлекательность страны для релокации бизнеса. Как инвестор и экс-предприниматель, я бы выделил один интегрирующий фактор.
Удобство
Условный российский или белорусский стартап может выбрать любую страну мира как точку приложения своих капиталов и навыков. Иногда элементарные удобства — географическое положение или возможность говорить на родном языке (по аналогии с плюшками и кофемашиной в офисе) — становятся решающим фактором.
Где это может произойти
Вернемся к началу — могут ли все четыре пункта выше совпасть в одной стране? Да, могут, при условии заинтересованности государства. Может ли такой страной стать Латвия? Возможно, особенно в текущей экономико-политической ситуации. Вот лишь некоторые из преимуществ страны для стартапов.
Поддержка государства
Комплексный импорт инвестиционного капитала и квалифицированной рабочей силы выгоден для страны. Он создает рабочие места, оплачиваемые выше среднего (в России — около 1 тыс. евро в месяц), приносит выручку от импорта и не создает лишнюю конкуренцию на внутреннем рынке. Понимание этого демонстрируют власти Латвии, где компании могут обратиться за поддержкой в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).
С 16 сентября 2020 года в Латвии действует обновленный закон о поддержке деятельности стартапов. Главное новшество в том, что компании для получения льгот больше не нужно сначала получать финансирование в размере от 15 до 30 тысяч евро. Теперь стартапу нужно лишь доказать факт разработки, создания или развития инновационного продукта. Кроме того, обновленный закон не предусматривает верхнюю границу дохода стартапа в первые пять лет работы и снижает требования к R&D.
Какие же льготы предлагает этот закон? Стартапы-резиденты Латвии:
- выплачивают не подоходный налог на зарплату в размере до 62,8 тысяч евро в год, а фиксированный взнос в размере 302 евро и дополнительный пенсионный взнос (10%). Налогом по стандартной ставке 35,09% облагается только часть дохода свыше указанного уровня;
- либо получают субсидии на наем квалифицированных сотрудников (государство возвращает до 45% затрат компании на заработную плату работника). При выборе этого варианта льгота на подоходный налог не действует.
- имеют право на быстрое и простое оформление до пяти ВНЖ для фаундеров и инвесторов компаний, а также европейских рабочих виз для остальных сотрудников и виз для членов их семей.
Благоприятный налоговый режим для компаний и инвесторов
Латвия поддерживает полноценный холдинговый режим и облагает единым налогом прибыль компании и дивиденды акционерам. В стране отсутствует повторное налогообложение доходов от бизнеса при их распределении. Этот фактор важен для собственников бизнеса, которым не нужно в случае продажи бизнеса выстраивать сложные схемы для вывода доходов.
Собственников компаний, являющихся резидентами Латвии, страна могла бы освободить от налога на прирост капитала — по крайней мере, после нескольких лет владения долей в бизнесе перенесенной компании.
Однако даже без этой меры налоговый режим страны выгоден и для владельцев, и для инвесторов бизнеса даже в сравнении с традиционно низконалоговыми юрисдикциями.
Географическое положение
Умеренный климат Латвии привлекает тех, кто давно мечтал жить и работать у моря. Что еще более важно, в стране развитое авиационное сообщение со всеми странами ЕС, где работают потенциальные клиенты и партнеры стартапов. Большинство центральноевропейских стран находятся в пределах 1-2-часового перелета.
Стоимость жизни
Основатели бизнеса высоко ценят соотношение затрат на ведение бизнеса в Латвии к результатам. Однако и для рядовых сотрудников бюджет на проживание в той же Риге станет приятным сюрпризом по сравнению не только с Западной Европой, но и многими восточноевропейскими государствами-членами ЕС.
Научно-образовательная база
По заявлению латышского министерства экономики, за последний год в стране на 18% выросли инвестиции госсектора в науку и исследования и на 35% — число компаний, которые вкладываются в развитие компьютерных навыков у сотрудников. Число зарегистрированных международных патентов в Латвии выросло на 30%.
Язык и менталитет
Для русскоязычных фаундеров и инвесторов преградой к международной экспансии нередко выступает языковой и культурный. В этом смысле Латвия — это своеобразная буферная зона, где около 40% населения страны — русские, а русским языком на бытовом уровне владеет большинство ее жителей.
Конечно, это не исключает потребность в знании английского для эффективного ведения бизнеса с другими странами Европы и мира. Кроме того, если вы решите получать гражданство спустя пять лет проживания в стране, то надо будет освоить начальный уровень латышского языка. Однако первоначальная адаптация в Латвии проходит проще.
Латвия действительно имеет все шансы стать восточноевропейским инновационным хабом, особенно сейчас. Для этого в стране уже многое сделано с точки зрения простоты миграции готового бизнеса и удобства расширения на Запад. Поэтому релокация в Латвию — это одно из перспективных решений для стартапов из СНГ.
Фото на обложке: Shutterstock/krivinis
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