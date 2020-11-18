Мост для инноваций: как Латвия становится инновационным хабом и зачем туда переносить бизнес

Единичный ли это случай или можно говорить о зарождающемся тренде? Почему Латвия может стать новым центром восточноевропейских инноваций, рассказывает сооснователь фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин.

Компании из стран СНГ присматриваются к Латвии как к потенциальной стране для переезда. Ранее в сентябре основатель PandaDoc Микита Микадо рассказал , что компания начала подготовку к релокации разработчиков из Минска по соображениям безопасности — и Латвия среди стран, которые он рассматривает.

Долгое время Латвия была практически незаметной на европейской (и мировой) карте инноваций. Когда речь заходит о восточноевропейских технологиях, то на ум, скорее, приходят истории успеха от эстонских основателей (например, Skype или TransferWise) или известные на весь мир российские, украинские и белорусские разработчики.

Однако именно Латвия стала все чаще появляться в новостях в контексте места, где могут развиваться компании из СНГ. Я получил ВНЖ для инвесторов примерно год назад и теперь основную часть времени провожу в Риге, где встречаю все больше бизнес-эмигрантов из России, Украины и Беларуси, представляющих IT-сектор. Это позволяет предположить, что правительство страны бросило серьезный вызов не только своим ближайшим соседям, но и традиционно привлекательному Кипру.

По словам директора Латвийского агентства инвестиций и развития Каспара Рожкалнса, более сотни компаний из Беларуси рассматривают перенос бизнеса в Латвию. Тенденцию подтверждают и данные министерства экономики Латвии, согласно которым в сентябре 12 белорусских компаний решили перенести свою деятельность в эту страну. Почему именно туда?





Темная лошадка

В индексе European Innovation Results Scoreboard 2020, который публикует Еврокомисия, Латвия занимает лишь 23 место из 26 и считается страной с «умеренным» инновационным развитием. Другие страны Балтии стоят куда выше — Эстония на 12, а Литва на 19 месте.

Индекс формируется на базе 27 показателей, включая человеческие ресурсы, преимущества для инновационного бизнеса, банковскую систему, сотрудничество науки и бизнеса, интеллектуальную собственность. Восточноевропейские страны, включая Латвию, уступают в нем лидерам — в тройке прочно обосновались страны Скандинавии.

Однако если посмотреть с другой стороны — Латвия продвинулась в этом рейтинге на 17,7% процентных пунктов, показав один из самых высоких темпов роста. По заявлению латышского министерства экономики, страна упрочила позиции по десяти показателям, включая бизнес-активность (превышает средний уровень по ЕС на 221%), трехгодичные темпы прироста ВВП и число основанных в стране новых стартапов.





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Идеальный центр инноваций

В Восточной Европе, несмотря на наличие технологических хабов, нет единого центра притяжения стартапов и инвесторов, подобного Кремниевой долине. Что должно быть в стране, если она хочет стать таким центром?

Во-первых, сложно представить, чтобы инновационный прорыв в Европе сейчас произошел за счет внутренних источников. Отсутствие возможностей роста пассионарности и мотивации населения к лучшему образованию ограничивают рост внутренней капитализации. Вот факторы успеха.





Миграция готового бизнеса, стремящегося выйти на рынок ЕС

Огромный источник импорта инноваций на европейский рынок — это русскоязычное пространство Беларуси, России и Украины. Такая форма миграции может быть интересна и для стартапов из других стран Восточной и Южной Европы или Средней Азии, к которым нечасто присматриваются инвесторы из Северной Америки и Западной Европы. Здесь возникает загвоздка. Большинство таких стран являются низконалоговыми юрисдикциями (по сравнению с ЕС).





Налоговые льготы

Наша идеальная страна не имеет повторного обложения доходов от бизнеса при их распределении. Кроме того, в стране есть полноценный холдинговый режим, когда налогами не облагаются дивиденды от дочерних компаний. И в-третьих, есть дополнительные налоговые льготы как стимул для переноса именно стартап-бизнеса.





Простота переноса бизнеса

В Европе сложно вести бизнес без резидентного статуса и физического присутствия в стране. Традиционные европейские юрисдикции малодоступны без крупных бюджетов на релокацию. Возникает спрос на юрисдикцию, способную быстро принять у себя готовый бизнес, имеющую правовой режим переноса существующих уже в других юрисдикциях компаний. По этому пути пытается идти Кипр, однако пока отстает по стоимости жизни и качеству банковских услуг.

Конечно, есть и другие факторы, которые определяют привлекательность страны для релокации бизнеса. Как инвестор и экс-предприниматель, я бы выделил один интегрирующий фактор.





Удобство

Условный российский или белорусский стартап может выбрать любую страну мира как точку приложения своих капиталов и навыков. Иногда элементарные удобства — географическое положение или возможность говорить на родном языке (по аналогии с плюшками и кофемашиной в офисе) — становятся решающим фактором.





Где это может произойти

Вернемся к началу — могут ли все четыре пункта выше совпасть в одной стране? Да, могут, при условии заинтересованности государства. Может ли такой страной стать Латвия? Возможно, особенно в текущей экономико-политической ситуации. Вот лишь некоторые из преимуществ страны для стартапов.





Поддержка государства

Комплексный импорт инвестиционного капитала и квалифицированной рабочей силы выгоден для страны. Он создает рабочие места, оплачиваемые выше среднего (в России — около 1 тыс. евро в месяц), приносит выручку от импорта и не создает лишнюю конкуренцию на внутреннем рынке. Понимание этого демонстрируют власти Латвии, где компании могут обратиться за поддержкой в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

С 16 сентября 2020 года в Латвии действует обновленный закон о поддержке деятельности стартапов. Главное новшество в том, что компании для получения льгот больше не нужно сначала получать финансирование в размере от 15 до 30 тысяч евро. Теперь стартапу нужно лишь доказать факт разработки, создания или развития инновационного продукта. Кроме того, обновленный закон не предусматривает верхнюю границу дохода стартапа в первые пять лет работы и снижает требования к R&D.

Какие же льготы предлагает этот закон? Стартапы-резиденты Латвии:

выплачивают не подоходный налог на зарплату в размере до 62,8 тысяч евро в год, а фиксированный взнос в размере 302 евро и дополнительный пенсионный взнос (10%). Налогом по стандартной ставке 35,09% облагается только часть дохода свыше указанного уровня;

либо получают субсидии на наем квалифицированных сотрудников (государство возвращает до 45% затрат компании на заработную плату работника). При выборе этого варианта льгота на подоходный налог не действует.

имеют право на быстрое и простое оформление до пяти ВНЖ для фаундеров и инвесторов компаний, а также европейских рабочих виз для остальных сотрудников и виз для членов их семей.

В качестве следующих шагов властям Латвии стоит разумно закрепить местное стартап-законодательство оговоркой, что условия, под которые проекты переехали в страну, не могут поменяться в течение четко оговоренного срока.



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Благоприятный налоговый режим для компаний и инвесторов

Латвия поддерживает полноценный холдинговый режим и облагает единым налогом прибыль компании и дивиденды акционерам. В стране отсутствует повторное налогообложение доходов от бизнеса при их распределении. Этот фактор важен для собственников бизнеса, которым не нужно в случае продажи бизнеса выстраивать сложные схемы для вывода доходов.

Собственников компаний, являющихся резидентами Латвии, страна могла бы освободить от налога на прирост капитала — по крайней мере, после нескольких лет владения долей в бизнесе перенесенной компании.

Однако даже без этой меры налоговый режим страны выгоден и для владельцев, и для инвесторов бизнеса даже в сравнении с традиционно низконалоговыми юрисдикциями.





Географическое положение

Умеренный климат Латвии привлекает тех, кто давно мечтал жить и работать у моря. Что еще более важно, в стране развитое авиационное сообщение со всеми странами ЕС, где работают потенциальные клиенты и партнеры стартапов. Большинство центральноевропейских стран находятся в пределах 1-2-часового перелета.





Стоимость жизни

Основатели бизнеса высоко ценят соотношение затрат на ведение бизнеса в Латвии к результатам. Однако и для рядовых сотрудников бюджет на проживание в той же Риге станет приятным сюрпризом по сравнению не только с Западной Европой, но и многими восточноевропейскими государствами-членами ЕС.





Научно-образовательная база

По заявлению латышского министерства экономики, за последний год в стране на 18% выросли инвестиции госсектора в науку и исследования и на 35% — число компаний, которые вкладываются в развитие компьютерных навыков у сотрудников. Число зарегистрированных международных патентов в Латвии выросло на 30%.





Язык и менталитет

Для русскоязычных фаундеров и инвесторов преградой к международной экспансии нередко выступает языковой и культурный. В этом смысле Латвия — это своеобразная буферная зона, где около 40% населения страны — русские, а русским языком на бытовом уровне владеет большинство ее жителей.

Конечно, это не исключает потребность в знании английского для эффективного ведения бизнеса с другими странами Европы и мира. Кроме того, если вы решите получать гражданство спустя пять лет проживания в стране, то надо будет освоить начальный уровень латышского языка. Однако первоначальная адаптация в Латвии проходит проще.





Латвия действительно имеет все шансы стать восточноевропейским инновационным хабом, особенно сейчас. Для этого в стране уже многое сделано с точки зрения простоты миграции готового бизнеса и удобства расширения на Запад. Поэтому релокация в Латвию — это одно из перспективных решений для стартапов из СНГ.



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