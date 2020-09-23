Стартап-гид по Риге: куда идти за поддержкой, полезными связями, деньгами и развитием

Валерия Коган, основательница агротех-стартапа Fermata, переехала в Латвию по стартап-визе в период пандемии. В этом материале она рассказывает, чем страна так привлекательна для молодых и перспективных, а также куда идти и к кому обращаться переехавшему в Ригу стартаперу.

Латвийское стартап-сообщество начало бурно развиваться лет десять назад, и в 2018 году число стартапов уже превышало 350. Страна активно привлекает молодых предпринимателей, особенно из стран бывшего СССР. Так, 10 белорусских компаний намерены перенести деятельность в Латвию, и россияне от них не отстают.

Содержание гида:



Почему Латвия — точка притяжения для стартапов

Если ранжировать сегодняшнее стартап-движение в Прибалтике, Эстония оказалась самой стремительной, потому что здесь случился Skype. Однако по уровню «рождаемости» стартапов среди стран Прибалтики Латвия сегодня уступает только Литве, а в Европе — занимает пятое место.

Причин несколько: географическое расположение и тот факт, что основная авиакомпания региона, Airbaltic, летает в 70 направлениях. Соответственно, при необходимости можно добраться из Риги практически в любую точку мира и расширять там бизнес. Плюс, в Латвии большое количество языков, на которых говорит население (основных — три).





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Латвия привлекательна для предпринимателей поддержкой Евросоюза, который активно раздает гранты молодым и перспективным. Помощь обеспечивают Европейский фонд регионального развития и государственное учреждение Латвии ALTUM.

Доступ к венчурным деньгам здесь тоже лучше, чем в России, да и государство активно поддерживает предпринимателей. Это объясняется тем, что Латвия всегда была известна хорошими инженерами, здесь всегда были хорошие технологические институты.

Для стартапов наиболее привлекательна столица Латвии — Рига, собравшая в себе наибольшее количество ассоциаций, институтов, акселераторов, бизнес-инкубаторов и других значимых организаций.

Как и многие европейские города, после Москвы она ощущается очень маленькой, что тоже идет в плюс. Все, что нужно, находится практически в шаговой доступности. Более того, добраться с центральной площади до аэропорта можно за 15–20 минут.



Преимущества

Отсутствие жесткого языкового барьера.

Фактически все население Латвии владеет русским (хотя среди молодежи встречаются исключения), поэтому в будничном общении проблем не возникает. Однако хороший английский нужен как минимум для прохождения акселерационных программ, получения помощи от частных и государственных институтов, выхода на международный рынок.

Учить латышский в обязательном порядке потребуется, чтобы получить гражданство, а также для обращения в госструктуры.

Хорошее отношение к русским на бытовом уровне.

Низкая стоимость проживания.

Государственная поддержка стартапов.

В общении между людьми ни агрессии, ни напряжения не ощущается, никаких ограничений для развития российского стартапа нет. В конце концов, в Латвии 33,8% населения составляют русские, поэтому даже в кино можно увидеть фильмы с русскими субтитрами. Вдобавок, серьезных различий в менталитете нет, поэтому период адаптации фактически отсутствует.В сравнении с другими европейскими странами Латвия — страна очень бюджетная. Или, скорее, Рига из всех столиц Евросоюза, самая дешевая. Если отбросить Болгарию и Румынию. Жить здесь можно за очень адекватные деньги. Например, аренда однокомнатной квартиры обойдется в 200–400 евро, и это будет далеко не окраина.

И Министерство экономики, и частный бизнес заинтересованы в том, чтобы развивать технологии, новые стартапы, привлекать таланты. В 2017 году вступил в силу закон, облегчающий получение государственной поддержки.

Для стартапов в Латвии сегодня действует облегченный налоговый режим с фиксированной ставкой (302 евро против 1053), субсидирование талантов (покрывается 45% расходов на сотрудника), ускоренное получение стартап-визы (временный ВНЖ на 3 года).



Недостатки

Необходимость привыкнуть к другой банковской системе.

Простой обывательский момент: в Латвии не существует банкоматов, где можно было бы внести деньги на карту — за этим придется идти в отделение. Нужно объяснять все свои источники дохода, сложно переводить инвестиции из некоторых юрисдикций, даже личные средства с российского счета переводить проблематично.

О сложностях банковской системы регулярно говорят в СМИ: например, частые неприятные истории со Swedbank.

Необходимость тщательно изучить правовую систему.

Причем лучше, чтобы проработкой этих вопросов занимались специалисты, чтобы не «влететь» в непредвиденные расходы по незнанию. Дешевле воспользоваться услугами бухгалтера, которые в месяц будут обходиться в 70–500 евро, чем терять десятки тысяч из-за незнания местных тонкостей.

Что касается регистрации бизнеса «под ключ», она может обойтись в 1100 евро, а дальнейшее юридическое обслуживание — в 500.

Впрочем, можно оформлять все и самостоятельно: госпошлина стоит 20–60 евро (ООО с капиталом в 1 евро) или 150-450 евро (для ООО с капиталом от 2800 евро). Плюс, нужно заплатить 14-27 евро за публикацию в газете Latvijas Vēstnesis. Заверение подписей в Регистре стоит 14 евро, у нотариуса — 40.

Так как Латвия — небольшая страна, найти людей в команду бывает нелегко.

Вдобавок в ней преимущественно развиваются финтех-компании.





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Поддержка стартапов

Сегодня есть два базовых центра притяжения для людей, которые только приехали в Латвию и намерены развивать свою бизнес-идею: Латвийская ассоциация стартапов и Агентство инвестиций и развития. Обе организации в первую очередь пытаются изменить законодательство, чтобы улучшать условия для «жизни» стартапов.

Так, в 2020 году благодаря им был упрощен процесс перевода белорусских стартапов.

Она была создана в 2016 году группой энтузиастов, которая взяла на себя задачу изменить отношение государства к стартапам и законодательству. Благодаря ей сегодня стартапы в Латвии получают выгодную налоговую ставку и возможности для развития. Ассоциация регулярно взаимодействует с представителями государства.

Организация находится в Риге и активно продвигает стартапы, пытается помочь новым проектам. В частности, благодаря LIAA были приняты поправки, которые упрощают процесс бизнес-переезда в Латвию для людей из стран, не входящих в Евросоюз. Становится намного легче создать новую компанию, получить стартап-визу и грин-карту — снимается вопрос легального пребывания в Латвии.

Также LIAA помогает стартапам развиваться и перемещаться из одной страны в другую.



Мероприятия для стартапов

Во время пандемии вся активность происходила исключительно онлайн. Первое офлайн-событие после пандемии стартовало 10 сентября и было инициативой Ассоциации StartinLV — «День стартапов». Кроме него, на постоянной основе в Риге проводятся пять крупных мероприятий.

Первое латвийское сообщество, объединяющее девушек и женщин в технологиях. На его базе ежемесячно проводятся воркшопы, митапы, конференции. Сообщество находится в партнерстве с Google, Microsoft, lmt. Обо всех предстоящих и прошедших мероприятиях можно узнать на странице в Facebook.Мероприятие, на которое стекаются 2 тысячи человек, более 300 стартапов и 200 инвесторов. Посвящено в первую очередь EdTech, MedTech и цифровой трансформации. В 2021 году будет проводиться в мае, в течение трех дней. В мероприятии принимают участие спикеры из таких компаний, как IBM Мультисобытийная платформа для встреч, которая объединяет людей, интересующихся миром технологий. Мероприятие привлекает до тысячи участников и сотни спикеров, среди которых президент Латвии Эгилс Левитс. Время проведения — ноябрь. Событие рассчитано на двое суток. С подробной программой можно ознакомиться в отдельном разделе сайта.

Ежегодный апрельский практический форум для стартапов в области deep-tech, организованный LIAA и рассчитанный на два дня. К мероприятию привлечены ученые, инвесторы, акселераторы, разработчики технологий, представители государственных и общественных организаций.

Во время форума также проводится конкурс стартапов, а одним из учредителей является Commercialization Reactor, благодаря которому на Deep Tech Atelier рождается до 10 компаний.

Фестиваль инноваций и технологий — именно так организаторы называют свое мероприятие. Проводится в августе в формате open-air в течение трех дней. В 2019 году в мероприятии принимали участие более 16 тысяч человек. К iNovuss привлекают местных и зарубежных экспертов, предпринимателей и инвесторов. Образовательная часть тесно сплетена с культурной и развлекательной.

Помимо перечисленных мероприятий, также проводятся тематические и нетворкинг-встречи, за которыми можно следить на одном из основных сайтов. Важный нюанс: вся информация предоставляется на английском языке.

Проект принадлежит Агентству инвестиций и развития, активно публикует информацию обо всем, что происходит в стране, а также знакомит со стартап-экосистемой Латвии. На базе Magnetic Latvia регулярно выпускается журнал, дающий максимальную информацию и новичку, и уже освоившемуся предпринимателю.

Все механизмы поддержки от правительства страны также публикуются именно на Magnetic Latvia, здесь же можно найти ответы на вопросы о стартап-визе и других документах для переезжающих.

Большой календарь форумов, конференций, воркшопов и других мероприятий, происходящих в Латвии. Создан на базе Magnetic Latvia. Помимо новостей и событий, на сайте есть истории успеха различных компаний, перечень полезных ресурсов.



Коворкинги и стартап-хабы

House of Startup

Главный хаб для стартапов расположен в самом сердце Риги, в парке Кронвальда и в одном здании с Биологическим факультетом Латвийского университета. Здесь находятся Venture Faculty, TechHub и Ассоциация стартапов.



House of Startup создает благоприятные условия для стартапов, позволяя им приехать и сразу начать работать благодаря получению локальных связей. Здесь сконцентрировано большое количество стартапов, имеющих активную позицию.

Расположение: Kronvalda buluvaris, 4.

Пространство и комьюнити, хаб и содействие бизнесу. Компания привлекает людей для развития и масштабирования стартапов, сотрудничает со StartinLV, KeyLine, FinSight VC. Venture Faculty способен направить бизнес в правильное русло, обеспечить все необходимые контакты, помочь с привлечением инвестиций.Коврокинг, запущенный в 2010 году в Риге, и основанное бизнес-ангелами сообщество, которое ежегодно организуюет более 200 внутренних (для членов клуба) и публичных мероприятий. TechHub работает только с технологическими компаниями, готов поддерживать их на всех этапах.Здесь можно найти экспертов, партнеров, сотрудников, выстроить продажи. Месячная стоимость членства — 75–100 евро, есть посуточная аренда места.Площадка для работы в Вецриге, на Домской площади, открытая круглосуточно. Пространство подходит для митапов, конференций и других ивентов. Есть переговорные комнаты и конференц-залы, вмещающие до 100 человек.Можно брать место посуточно, можно оформить членство и платить ежемесячно от 110 до 160 евро. Большой плюс — есть бесплатный тестовый день, чтобы попробовать все возможности коворкинга. Расположение: Doma laukums, 2.Пространство для работы и встреч, мастер-классов, воркшопов. Конференц-залы вмещают до тысячи человек. Месячное членство в Teikums обойдется в 120–250 евро. Расположение: Gustava Zemgala gatve, 78 и Gustava Zemgala gatve, 44.Коворкинг, предназначенный в первую очередь для программистов и дизайнеров, открытый по инициативе TechHub. Есть и площадка для ивентов. Членство стоит от 90 до 150 евро в месяц, но есть и посуточная аренда места. Расположение: Tallinas iela, 10.

Крупный рижский коворкинг с переговорными, конференц-залом, game-room. Можно даже организовать виртуальный офис, используя адрес пространства для бизнес-корреспонденции. Месячное членство стоит 99–179 евро.

У People Work также есть партнерские соглашения с коворкингами в Москве, Таллине, Вильнюсе, Хельсинки, Минске, Мадриде, что обеспечивает членам сообщества скидки. Приятный бонус — на сайте есть русский язык. Расположение: E.Birznieka Upisa iela, 21.



Инвесторы

В Латвии сегодня множество фондов, которые поддерживаются Евросоюзом. Есть два фонда, которые вкладывают от 200 тысяч до нескольких миллионов евро конкретно в стартапы, которые находятся в Прибалтике.

LATBAN или Latvian Bussines Angels Network



Институты и акселераторы

Ассоциация бизнес-ангелов, предназначенная для расширения сети инвесторов и активной поддержки стартапов в стране. Место, где можно запитчить любую идею, подав заявку на участие в инвестиционной сессии, а также получить нетворкинг и менторство. Ассоциация принимает проекты на любой стадии.Организация, основанная еще в 2003 году для развития венчурного капитала в Латвии. На данный момент она объединяет 40 компаний.Крупный частный венчурный фонд, привлекший уже более 200 млн евро и сделавший 100 инвестиций. Работает только со стартапами на территории Прибалтики. Фонд помогал развиваться сети магазинов и заправок Kool, оператору автоматизированной доставки посылок PostService Group.Венчурный фонд для технологических стартапов, работающих по схеме B2B, в направлениях Software&Data, Digital Health&Lifestyle.

От Латвийского агентства инвестиций и развития сегодня функционируют 15 бизнес-инкубаторов, предлагающих софинансирование на отдельные услуги и гранты от ЕС. Все подробности есть на сайте LIAA. Кроме того, в Латвии существует сильный государственный институт финансирования, несколько крупных акселераторов для стартапов в разных областях.

Государственный институт финансирования и развития стартапов на ранних этапах. ALTUM разрабатывает и реализует программы помощи, помогая решить проблемы, с которыми не справляются частные институты. Здесь предлагается акселерационная программа для инновационных стартапов, преимущественно промышленных и технологических.Бюджет фонда-акселератора составляет 15 млн евро. Кроме того, есть посевной и стартовый венчурный капитал, долгосрочные инвестиции для компаний с высоким потенциалом. Консультации, наставничество и даже кредитные гарантии тоже присутствуют.Самый крупный акселератор в области финтеха, а также способны предоставить менторство для стартапов. У них очень хорошая акселерационная программа на три месяца для тех, кто начинает новый бизнес, и есть варианты длительностью до пяти месяцев.Акселератор для стартапов в области IoT и hardware. Изначально он запускался в Эстонии в 2014 году, после продолжился в Латвии — в 2018. Участвовать могут стартапы со всего мира, но на время действия программы нужно переезжать в Ригу. Стартап должен иметь MVP, масштабируемую идею и не менее двух человек в команде.Акселератор предлагает предпосевные инвестиции в размере до 50 тысяч евро, может присоединиться к посевному этапу и предоставить до 250 тысяч евро, обеспечивает контакты с инвесторами из Европы и Азии. Программа рассчитана на 13 недель и поделена на три части.Компания организует акселератор для стартапов deep-tech с обучающей программой Start-up Support Programme, рассчитанной на 10 недель. С готовыми проектами знакомятся венчурные инвесторы, бизнес-ангелы. К участию приглашаются бизнес-идеи, масштабируемые на рынке B2B, а компания должна быть зарегистрирована в Латвии.Фонд инвестирует в стартап до 50 тысяч евро на предпосевной стадии, и до 250 тысяч — после.Молодой акселератор, учрежденный в 2018 году. В приоритете стартапы, которые работают в области программного обеспечения и нацелены на B2B-рынок. Программа акселерации — обучающая, а также нацеленная на поиск инвесторов, рассчитана на три месяца.Скандинавский фонд бизнес-ангелов обеспечивает проектам до 220 тысяч евро на предпосевной стадии, предоставляет индивидуальный коучинг, доступ к сети инвесторов, юридическую и бухгалтерскую поддержку.

Фото на обложке: Alex Stemmer / Shutterstock