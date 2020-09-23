Стартап-гид по Риге: куда идти за поддержкой, полезными связями, деньгами и развитием
Латвийское стартап-сообщество начало бурно развиваться лет десять назад, и в 2018 году число стартапов уже превышало 350. Страна активно привлекает молодых предпринимателей, особенно из стран бывшего СССР. Так, 10 белорусских компаний намерены перенести деятельность в Латвию, и россияне от них не отстают.
Валерия Коган, основательница агротех-стартапа Fermata, переехала в Латвию по стартап-визе в период пандемии. В этом материале она рассказывает, чем страна так привлекательна для молодых и перспективных, а также куда идти и к кому обращаться переехавшему в Ригу стартаперу.
Содержание гида:
- Почему Латвия — точка притяжения для стартапов
- Преимущества
- Недостатки
- Поддержка стартапов
- Мероприятия для стартапов
- Коворкинги и стартап-хабы
- Инвесторы
- Институты и акселераторы
Почему Латвия — точка притяжения для стартапов
Если ранжировать сегодняшнее стартап-движение в Прибалтике, Эстония оказалась самой стремительной, потому что здесь случился Skype. Однако по уровню «рождаемости» стартапов среди стран Прибалтики Латвия сегодня уступает только Литве, а в Европе — занимает пятое место.
Причин несколько: географическое расположение и тот факт, что основная авиакомпания региона, Airbaltic, летает в 70 направлениях. Соответственно, при необходимости можно добраться из Риги практически в любую точку мира и расширять там бизнес. Плюс, в Латвии большое количество языков, на которых говорит население (основных — три).
Ingus Kruklitis / Shutterstock
Латвия привлекательна для предпринимателей поддержкой Евросоюза, который активно раздает гранты молодым и перспективным. Помощь обеспечивают Европейский фонд регионального развития и государственное учреждение Латвии ALTUM.
Доступ к венчурным деньгам здесь тоже лучше, чем в России, да и государство активно поддерживает предпринимателей. Это объясняется тем, что Латвия всегда была известна хорошими инженерами, здесь всегда были хорошие технологические институты.
Для стартапов наиболее привлекательна столица Латвии — Рига, собравшая в себе наибольшее количество ассоциаций, институтов, акселераторов, бизнес-инкубаторов и других значимых организаций.
Как и многие европейские города, после Москвы она ощущается очень маленькой, что тоже идет в плюс. Все, что нужно, находится практически в шаговой доступности. Более того, добраться с центральной площади до аэропорта можно за 15–20 минут.
Преимущества
- Отсутствие жесткого языкового барьера.
Фактически все население Латвии владеет русским (хотя среди молодежи встречаются исключения), поэтому в будничном общении проблем не возникает. Однако хороший английский нужен как минимум для прохождения акселерационных программ, получения помощи от частных и государственных институтов, выхода на международный рынок.
Учить латышский в обязательном порядке потребуется, чтобы получить гражданство, а также для обращения в госструктуры.
- Хорошее отношение к русским на бытовом уровне.
- Низкая стоимость проживания.
- Государственная поддержка стартапов.
И Министерство экономики, и частный бизнес заинтересованы в том, чтобы развивать технологии, новые стартапы, привлекать таланты. В 2017 году вступил в силу закон, облегчающий получение государственной поддержки.
Для стартапов в Латвии сегодня действует облегченный налоговый режим с фиксированной ставкой (302 евро против 1053), субсидирование талантов (покрывается 45% расходов на сотрудника), ускоренное получение стартап-визы (временный ВНЖ на 3 года).
Недостатки
- Необходимость привыкнуть к другой банковской системе.
Простой обывательский момент: в Латвии не существует банкоматов, где можно было бы внести деньги на карту — за этим придется идти в отделение. Нужно объяснять все свои источники дохода, сложно переводить инвестиции из некоторых юрисдикций, даже личные средства с российского счета переводить проблематично.
О сложностях банковской системы регулярно говорят в СМИ: например, частые неприятные истории со Swedbank.
- Необходимость тщательно изучить правовую систему.
Причем лучше, чтобы проработкой этих вопросов занимались специалисты, чтобы не «влететь» в непредвиденные расходы по незнанию. Дешевле воспользоваться услугами бухгалтера, которые в месяц будут обходиться в 70–500 евро, чем терять десятки тысяч из-за незнания местных тонкостей.
Что касается регистрации бизнеса «под ключ», она может обойтись в 1100 евро, а дальнейшее юридическое обслуживание — в 500.
Впрочем, можно оформлять все и самостоятельно: госпошлина стоит 20–60 евро (ООО с капиталом в 1 евро) или 150-450 евро (для ООО с капиталом от 2800 евро). Плюс, нужно заплатить 14-27 евро за публикацию в газете Latvijas Vēstnesis. Заверение подписей в Регистре стоит 14 евро, у нотариуса — 40.
- Так как Латвия — небольшая страна, найти людей в команду бывает нелегко.
Вдобавок в ней преимущественно развиваются финтех-компании.
ValeryLL/Shutterstock
Поддержка стартапов
Сегодня есть два базовых центра притяжения для людей, которые только приехали в Латвию и намерены развивать свою бизнес-идею: Латвийская ассоциация стартапов и Агентство инвестиций и развития. Обе организации в первую очередь пытаются изменить законодательство, чтобы улучшать условия для «жизни» стартапов.
Так, в 2020 году благодаря им был упрощен процесс перевода белорусских стартапов.взаимодействует с представителями государства.
Организация находится в Риге и активно продвигает стартапы, пытается помочь новым проектам. В частности, благодаря LIAA были приняты поправки, которые упрощают процесс бизнес-переезда в Латвию для людей из стран, не входящих в Евросоюз. Становится намного легче создать новую компанию, получить стартап-визу и грин-карту — снимается вопрос легального пребывания в Латвии.
Также LIAA помогает стартапам развиваться и перемещаться из одной страны в другую.
Мероприятия для стартапов
Во время пандемии вся активность происходила исключительно онлайн. Первое офлайн-событие после пандемии стартовало 10 сентября и было инициативой Ассоциации StartinLV — «День стартапов». Кроме него, на постоянной основе в Риге проводятся пять крупных мероприятий.странице в Facebook.
IBM и Google.
разделе сайта.
Ежегодный апрельский практический форум для стартапов в области deep-tech, организованный LIAA и рассчитанный на два дня. К мероприятию привлечены ученые, инвесторы, акселераторы, разработчики технологий, представители государственных и общественных организаций.
Во время форума также проводится конкурс стартапов, а одним из учредителей является Commercialization Reactor, благодаря которому на Deep Tech Atelier рождается до 10 компаний.принимали участие более 16 тысяч человек. К iNovuss привлекают местных и зарубежных экспертов, предпринимателей и инвесторов. Образовательная часть тесно сплетена с культурной и развлекательной.
Помимо перечисленных мероприятий, также проводятся тематические и нетворкинг-встречи, за которыми можно следить на одном из основных сайтов. Важный нюанс: вся информация предоставляется на английском языке.
- Magnetic Latvia (StartupLatvia)
Проект принадлежит Агентству инвестиций и развития, активно публикует информацию обо всем, что происходит в стране, а также знакомит со стартап-экосистемой Латвии. На базе Magnetic Latvia регулярно выпускается журнал, дающий максимальную информацию и новичку, и уже освоившемуся предпринимателю.
Все механизмы поддержки от правительства страны также публикуются именно на Magnetic Latvia, здесь же можно найти ответы на вопросы о стартап-визе и других документах для переезжающих.
Большой календарь форумов, конференций, воркшопов и других мероприятий, происходящих в Латвии. Создан на базе Magnetic Latvia. Помимо новостей и событий, на сайте есть истории успеха различных компаний, перечень полезных ресурсов.
Коворкинги и стартап-хабы
- House of Startup
Главный хаб для стартапов расположен в самом сердце Риги, в парке Кронвальда и в одном здании с Биологическим факультетом Латвийского университета. Здесь находятся Venture Faculty, TechHub и Ассоциация стартапов.
House of Startup создает благоприятные условия для стартапов, позволяя им приехать и сразу начать работать благодаря получению локальных связей. Здесь сконцентрировано большое количество стартапов, имеющих активную позицию.
Расположение: Kronvalda buluvaris, 4.
Здесь можно найти экспертов, партнеров, сотрудников, выстроить продажи. Месячная стоимость членства — 75–100 евро, есть посуточная аренда места.
Можно брать место посуточно, можно оформить членство и платить ежемесячно от 110 до 160 евро. Большой плюс — есть бесплатный тестовый день, чтобы попробовать все возможности коворкинга. Расположение: Doma laukums, 2.
Крупный рижский коворкинг с переговорными, конференц-залом, game-room. Можно даже организовать виртуальный офис, используя адрес пространства для бизнес-корреспонденции. Месячное членство стоит 99–179 евро.
У People Work также есть партнерские соглашения с коворкингами в Москве, Таллине, Вильнюсе, Хельсинки, Минске, Мадриде, что обеспечивает членам сообщества скидки. Приятный бонус — на сайте есть русский язык. Расположение: E.Birznieka Upisa iela, 21.
Инвесторы
В Латвии сегодня множество фондов, которые поддерживаются Евросоюзом. Есть два фонда, которые вкладывают от 200 тысяч до нескольких миллионов евро конкретно в стартапы, которые находятся в Прибалтике.
- LATBAN или Latvian Bussines Angels Network
Институты и акселераторы
От Латвийского агентства инвестиций и развития сегодня функционируют 15 бизнес-инкубаторов, предлагающих софинансирование на отдельные услуги и гранты от ЕС. Все подробности есть на сайте LIAA. Кроме того, в Латвии существует сильный государственный институт финансирования, несколько крупных акселераторов для стартапов в разных областях.
Бюджет фонда-акселератора составляет 15 млн евро. Кроме того, есть посевной и стартовый венчурный капитал, долгосрочные инвестиции для компаний с высоким потенциалом. Консультации, наставничество и даже кредитные гарантии тоже присутствуют.
программа на три месяца для тех, кто начинает новый бизнес, и есть варианты длительностью до пяти месяцев.
Акселератор предлагает предпосевные инвестиции в размере до 50 тысяч евро, может присоединиться к посевному этапу и предоставить до 250 тысяч евро, обеспечивает контакты с инвесторами из Европы и Азии. Программа рассчитана на 13 недель и поделена на три части.
Фонд инвестирует в стартап до 50 тысяч евро на предпосевной стадии, и до 250 тысяч — после.
Скандинавский фонд бизнес-ангелов обеспечивает проектам до 220 тысяч евро на предпосевной стадии, предоставляет индивидуальный коучинг, доступ к сети инвесторов, юридическую и бухгалтерскую поддержку.
Фото на обложке: Alex Stemmer / Shutterstock
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