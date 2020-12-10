Форма собственности, расчетный счет и онлайн-касса: как зарегистрировать фитнес-бизнес

Георгий делится советами, которые будет полезны будущим фитнес-предпринимателям. Этот материал входит в серию статей проекта «Жим Жим» от 1С:Фитнес клуб. Другие статьи проекта доступны по тегу .

Георгий Чуманов продолжает рассказывать историю открытия своей фитнес-студии. Сегодня он объясняет, как определиться с формой собственности, на что обращать внимание при выборе банка и открытии расчетного счета.

Время — деньги. ООО и ИП

Желающий облечь свою деятельность в форму собственности может это сделать очень быстро, даже не выходя из дома. Хотя минимум один раз выйти все-таки придется — вы должны посетить банк, чтобы зафиксировать электронную подпись и доказать, что вы реально существующее физическое лицо, а не какой-то фантом. После того как я просто поискал предложения банков в поисковике, на меня посыпались рекламные объявления и звонки от множества банков — выбор огромный.

Сейчас во многих банках появилась замечательная система: если ты открываешь счет в банке, он за тебя бесплатно зарегистрируют любую форму собственности — ИП или ООО. Это занимает немного времени — максимум пять дней. Дальше можно начинать работать: уже есть счет, ИНН и все необходимое.





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Отличия процедуры оформления ООО и ИП

ИП ООО Документы, необходимые для открытия Потребуется всего три документа: заявление на регистрацию, паспорт и квитанция об оплате госпошлины. 1. Заявление на регистрацию. 2. Устав ООО. 3. Протокол собрания учредителей (или решение единственного учредителя). 4. Договор об учреждении ООО (если участников несколько). 5. Гарантийное письмо от собственника помещения (если помещение принадлежит не вам). 6. Свидетельство о праве собственности на помещение. 7. Квитанция об оплате госпошлины. Госпошлина 800 рублей 4 тыс. рублей Срок регистрации три рабочих дня три рабочих дня Уставной капитал Не требуется Минимум 10 тыс. рублей (можно внести в течение четырех месяцев после открытия)



Какую форму собственности выбрать

Быть или не быть? — первый вопрос, который задают себе все начинающие бизнесмены. Следующий вопрос — ИП или ООО? Основной выбор всегда стоит между этими двумя формами собственности — индивидуальный предприниматель (ИП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ИП — это физическое лицо, чаще всего собственник, который в большинстве случаев всем и занимается. Но при этом он может нанимать сотрудников на работу.

В ООО может быть группа собственников, в этом его основное отличие от ИП. Доли учредителей могут быть распределены произвольно — это зависит от того, как они договорятся между собой и поделят уставной капитал. Минимальный размер уставного капитала — 10 тысяч рублей. Помимо денежных средств, можно внести имущество или ценные бумаги.

ООО привлекло меня возможностью в будущем продавать доли в компании — хотя у нас один учредитель и один гендиректор. И продавать их можно целиком — вместе со всем сопутствующим, включая, например, бренд. Фактически можно продать готовый бизнес. В случае с ИП так легко это сделать нельзя.





На что обратить внимание при выборе формы собственности

Подумайте, какого размера вы планируете бизнес? Если у вас будет совсем небольшая студия, в которой вы сами и тренер, и администратор, или у вас будет работать немного людей, выбирайте ИП. Хотите в будущем расширяться — тогда рассматривайте ООО или ИП.

Многие считают ИП более ответственным, потому что он отвечает всем своим имуществом, а ООО — только в пределах уставного фонда. Это не совсем так. Даже если ООО закрылось или реорганизовалось, к бывшим владельцам все равно можно предъявить иски. Ответственность не исчезает вместе с закрытием компании.

Многое зависит от того, есть ли у вас компаньоны — зафиксировать партнерские отношения намного проще в ООО. Вы вкладываете доли в уставной капитал, делите прибыль соответственно им.

Масштабирование, открытие филиалов или продажа бизнеса — эти процессы тоже намного более понятны и удобны в рамках ООО. Вы можете продавать свои доли другим людям, не меняя и не закрывая компанию.

Даже если вы открываете бизнес с близкими друзьями, необходимо составить типовой договор. Если первый компаньон выполняет работу, а второй просто вкладывает деньги, то нужно договориться, сколько первый будет получать за работу и как деньги делятся в случае получения прибыли или распределения убытков.

Не стесняйтесь составить понятную, желательно письменную договоренность, где максимально четко и подробно прописаны распределение долей собственников.





Какие есть особенности открытия ООО и как подступиться к ОКВЭД

Если вы открываете ООО, ваша деятельность подвержена кодированию в соответствии с ОКВЭД (общероссийским классификатором видов экономической деятельности). К этому нужно подойти серьезно. Во время пандемии, когда деятельность фитнес-клубов была приостановлена, помощь от государства оказывалась исключительно по этим кодам. Если ваш ОКВЭД не относится к списку пострадавших областей, то никакой помощи вы не получите, даже если фактически вы ведете деятельность по этому направлению.

Государство понимает, чем вы занимаетесь, исключительно по кодам ОКВЭД. По ним вы можете рассчитывать на льготы, субсидии, специальные режимы налогообложения. Чтобы выбрать коды ОКВЭД, воспользуйтесь специальным справочником: введите формулировку своей деятельности, изучите описание всех предложенных кодов и выберите подходящие.

Наш основной ОКВЭД — 93.13, деятельность фитнес-центров. Но стоит дополнить этот перечень в зависимости от того, чем еще вы будете заниматься: организовывать мероприятия, проводить персональные тренировки, спортивные соревнования.

Важно, чтобы в перечень видов деятельности была внесена продажа продовольственных и непродовольственных товаров. Если вы будете продавать бутилированную воду или фирменные футболки, это нужно тоже зафиксировать, потому что выручка, которая будет по ним проходить, относится уже не к деятельности фитнес-клубов, а к сопутствующей ей. И она тоже подлежит кодированию.





Как открыть расчетный счет

Самый простой способ — открыть сайт «Банки.ру» и внимательно посмотреть на отзывы пользователей, народный рейтинг, комментарии.

На что я обращал внимание: легкость открытия счета и хорошая поддержка дистанционных оплат (возможность внесения платежей через сайт, мобильное приложение). Мне была важна низкая эквайринговая комиссия — так как многие платежи проходят через терминалы или принимаются дистанционно. Приемлемый размер комиссии — ниже 2%.

Многие банки при открытии счета выдают эквайринговый терминал бесплатно. Это неплохое подспорье: в магазине за терминал без сим-карты придется отдать 12 тысяч рублей, за аппарат с сим-картой — 16 тысяч.

В первые три месяца обслуживание эквайрингового терминала обычно бесплатно. Дальше стоимость может колебаться от 700 до двух с небольшим тысяч рублей в месяц. Если вы представляете, какие обороты будут у вашего бизнеса, вы можете спрогнозировать, какой процент будет удерживаться.

Нужно понимать, что сначала вам нужно будет довольно часто вносить на расчетный счет свои деньги, потому что многое придется покупать именно с него. Уже позже вы сможете существовать за счет выручки — поступления денег покупателей на расчетный счет, но на старте большинство ваших поступлений — это внесение денег через терминалы или банкомат. Пока бизнес не располагает большим объемом оборотных средств, учитывайте комиссию на внесение денег на расчетный счет или выбирайте тариф, который позволит вносить суммы без дополнительных трат.

Вот как поступил я: изучил несколько тарифов и увидел, что стоимость первых трех месяцев у них одинакова. Поэтому я решил не ограничивать себя и выбрал тариф с самым полным набором опций. Но стоит сразу узнать, платный или бесплатный в вашем банке переход между тарифами и насколько это простая процедура.

Я выбрал банк «Точка». За тот месяц, что я им пользуюсь, никаких проблем не было — все хорошо с расчетами и с поддержкой. Единственное ограничение — за пределами центра не так много терминалов и банкоматов, где можно вносить деньги. Еще я рассматривал ВТБ — там быстро открывают счета и предлагают бесплатный платежный терминал.





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Как подключить онлайн-кассу

Каким бы способом ни проходила оплата, компания обязана пробить чек, который в тот же момент попадает в систему ОФД (оператора фискальных данных). С помощью ОФД информация передается в налоговую инспекцию. Все возвраты происходят через него.

Все расчеты фиксируются у нас сразу — чек моментально отправляется покупателю на электронную почту или телефон, он сразу видит все детали платежа. Именно для этого и нужен фискальный регистратор — коробочка, которая пробивает все платежи и отправляет их в ФНС. Регистраторы различаются продолжительностью и количеством операций. Самые популярные типы — на 18 и 36 месяцев. Фискальный регистратор на 36 месяцев стоит больше 20 тысяч рублей.

Расходы на фискальный регистратор и эквайринговый терминал необходимы для того, чтобы просто иметь возможность принимать деньги от клиентов.





Что можно делать параллельно, а что — последовательно

Определяемся с формой собственности — ИП или ООО. Выбираем банк, в котором будем открывать счет. Отправляем туда все необходимые документы — список есть у каждого банка на сайте. Достаточно будет подготовить сканы или сделать фото на телефон. Ждем пять дней, пока происходит регистрация и открытие счета банком. В это время компании формально еще нет, поэтому никаких официальных действий мы предпринимать не можем. Поэтому не спешите покупать оборудование в зал — дождитесь момента открытия расчетного счета, внести на него деньги и совершайте покупки уже официально.



В дополнение к расчетному счету желательно оформить бизнес-карту (некоторые банки это делают автоматически). Это облегчит все расчеты и внесение денег — картой вы можете пользоваться при любых операциях. Можно даже оплачивать покупки, не относящиеся к вашему бизнесу, но тогда не забудьте компенсировать в кассу все, что потратили.





Следующий материал от проекта будет посвящен теме подбора сотрудников в команду фитнес-студии. Каких специалистов необходимо искать в первую очередь, как избежать конфликтов в коллективе и можно ли доверять рекомендациям знакомых в вопросе подбора персонала — поделимся кратким руководством для начинающих предпринимателей.





Фото на обложке: Shutterstock/Day Of Victory Studio