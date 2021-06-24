LMS vs LXP: какую ИТ-платформу выбрать для корпоративного обучения

Пока меньше половины российских компаний используют какие-либо ИТ-решения для избавления HR-специалистов от рутины и персонализации корпоративного обучения. Так, по данным Deloitte, 41% HR-специалистов администрирует обучение сотрудников в Excel, 32% формируют индивидуальные образовательные планы вручную.

В чем разница между LXP и LMS

Решения LXP (Learning Experience Platform) и LMS (Learning Management System) используются с одинаковой целью — помочь сотруднику овладеть нужными знаниями и компетенциями, а также максимально упростить для него адаптацию в компании.

При этом LMS создана в первую очередь для администрирования обучения. Эта система помогает управлять образовательной программой, оценивать успешность обучения, смотреть аналитику. То есть она ориентирована не на обучающегося.

Чаще всего LMS используется для управления обучением в компании: администратор назначает план курсов для изучения, система доставляет образовательные программы до пользователя и формирует отчетность.

LXP, напротив, призвана сделать процесс обучения персонализированным, простым и интересным для пользователя. Здесь много образовательного контента, а удобный поиск позволяет легко находить нужную информацию. Пользовательская аналитика здесь тоже есть. То есть администратору тоже удобно анализировать эффективность обучения.

Если рассматривать ключевые отличия более детально, то можно выделить следующее.

Обнаружение и доставка контента

Интерфейс LXP похож на YouTube или Netflix: нужный контент легко найти, а система рекомендаций потом подскажет, что еще можно посмотреть по теме.

В LMS такого нет — администратор обучения сам говорит, какой курс нужно посмотреть обучающемуся.

Рекомендации контента

LXP — это технология для совместного обучения и развития. Сотрудник может сам загрузить любой понравившийся материал в общую базу, оставить отзыв на пройденный материал, отправить рекомендации коллегам, а также узнать, что изучает руководитель.

LMS на это не рассчитана. Эта система предназначена для одностороннего использования.

Индексация и тегирование контента

LXP показывают, какой образовательный контент был наиболее популярным за последнее время, кому из коллег он понравился и так далее. То есть индексация контента в LXP основана на тех же принципах, к которым мы привыкли при использовании социальных сетей.

LMS не подразумевает подобной индексации: для линейных программ это не нужно.

Траектория контента

LXP предназначена для развития широкого спектра навыков и выстраивания индивидуальных траекторий обучения. Сотрудник идет не по заранее выверенному пути, а гибко меняет направление во время учебы и дополняет свои знания в зависимости от того, что уже освоил и чем интересуется.

В то время как LMS — это простой онлайн-каталог курсов. Сотрудник проходит ровно то, что ему сказали пройти, а администратор отслеживает его прогресс.

Собственный контент компании

LXP отлично подходит для создания корпоративной базы знаний. Сотрудники могут не только проходить курсы, предоставленные работодателем, но и добавлять собственный контент. LMS такой возможности не дает.

Формат контента

На LXP можно загружать любой контент: статьи, подкасты, видео. Возможности LMS в этом плане обычно ограниченны.

Сегодня многие компании стараются либо перейти с LMS на LXP, либо интегрировать LMS в LXP-платформы. С одной стороны, выбор понятен: персонализированное обучение интереснее последовательного. С другой — не будет ли такой переход мимолетным? Давайте разбираться.

Почему LXP — новый тренд на рынке корпоративного образования и как долго он продержится

Исследователь в области управления талантами Джош Берсин утверждает, что рынок LXP сейчас составляет более $350 млн и ежегодно увеличивается более чем вдвое. То есть бизнес заинтересован в том, чтобы применять новые обучающие решения. Почему так происходит?

Причина №1 — персонализация

Люди уже привыкли к удобным платформам типа Coursera, на которых они могут выбрать обучение под любой запрос. Социальные сети тоже вносят свою лепту: умная лента постоянно предлагает пользователям что-то новое, а учиться можно, даже просматривая сторис.

Поэтому к корпоративной учебной среде сотрудники предъявляют те же требования: обучение должно быть доступным, интересным и комфортным. Простого каталога курсов в LMS, среди которых трудно найти подходящий, уже недостаточно, а вот LXP отвечает на все запросы бизнеса.

Причина №2 — непрерывное обучение

Оглянитесь вокруг: все постоянно чему-то учатся. Поэтому в компании тоже нужно создать условия, в которых люди смогут удовлетворять жажду знаний. LXP отлично подходят для организации непрерывного корпоративного обучения. С их помощью сотрудники могут анализировать пробелы в навыках и выбирать курсы под свои карьерные цели.

Причина №3 — обучение на основе навыков

Цель обучения сотрудников — повысить их квалификацию. Но не на всех платформах обучения доступно тегирование контента и выстраивание траектории обучения на основе навыков. LXP предлагают пользователям такую возможность — следовательно, это позволяет сделать обучение более эффективным и удобным.

Причина №4 — рост генерируемого контента

Производство и потребление цифрового контента стремительно растут. Поставщик облачных операционных систем Domo собрал статистику, которая иллюстрирует это явление.

Чем больше контента можно найти в интернете, тем сложнее выбрать что-то действительно качественное. Персонализированный контент, который компания предлагает своим сотрудникам, используя LXP, избавит их от долгого поиска и риска остановиться на информации, которая не соответствует действительности.

Причина №5 — возможности интеграции

Переход на LXP не потребует кардинальных изменений в организации процессов, принятых в компании. Платформа интегрируется с большинством инструментов, платформ и сервисов, уже используемых сотрудниками, даже если они не связаны с обучением: интранет, CRM, LMS, HCM, LRS и прочими. Это значит, что LXP расширяют возможности обучения сотрудников.

Как выбрать LXP-платформы

Начните с цели

Определитесь, зачем вам платформа, какого эффекта вы ждете для бизнеса в целом и для каждого сотрудника в частности.

Поговорите с командой, с сотрудниками всех уровней, узнайте, чего им не хватает для профессионального развития и улучшения показателей работы, чему и как они хотели бы учиться, какие навыки развивать.

Оцените внутренние ресурсы

Как только у вас появится платформа, на ней должна осесть база знаний, которую регулярно необходимо актуализировать и пополнять. Оцените, есть ли у вас внутренний ресурс на этот тип задачи, или же выбирайте платформу с готовой базой и методической поддержкой, которая входит в подписку.

Вовлекайте коллег из ИТ

Проконсультируйтесь с ИТ-специалистом в вопросе, насколько новая LXP-платформа «подружится» с используемым в компании программным обеспечением.

Не делайте преждевременные выводы и не обманывайтесь оберткой

В технологиях самое главное не количество лет компании на рынке, а функциональность, инновационность и соответствие решения именно вашим потребностям. Оцените гибкость не только системы, но и команды, которая вам ее презентует.

Поверьте, зачастую свежие и ультрасовременные решения предоставят вам и вашему бизнесу сверхклиентский сервис и множество доработок без доплат. Уровень вовлеченности и гибкости новых игроков, как правило, существенно выше тех провайдеров, у кого бизнес уже много лет поставлен на поток.

Поинтересуйтесь, какую поддержку предлагает поставщик

Выбирайте поставщика, который будет на связи независимо от того, как давно вы заключили с ним договор и какова сумма вашего контракта. Технические проблемы могут возникнуть на любом этапе эксплуатации, поэтому важно, чтобы вы всегда знали, к кому обратиться за помощью, и оперативно эту помощь получили. Безусловное преимущество имеют те платформы, команда которых обеспечит вас не только технической, но и концертной, и методической поддержкой.

Поделюсь примерами некоторых LXP-платформ в России и за рубежом. Это поможет вам начать поиск платформы для своего бизнеса.

LXP-платформы

Degreed

Этой компании доверяют почти 40% компаний из списка Fortune 50. Отличительная черта — с помощью этой платформы вы можете повышать квалификацию не только своих сотрудников, но и клиентов, партнеров, торговых посредников или поставщиков.

Valamis

Преимущество этой платформы — механизм рекомендаций, который предлагает релевантный и персонализированный контент в зависимости от роли сотрудника в компании и от его навыков. С помощью Valamis можно проводить групповое обучение, так как эта платформа интегрируется с инструментами для совместной работы.

K-AMPUS

Российская LXP-платформа, которая вышла на рынок в 2020 году как white label решения Qiwi. Система предлагает обширную мультиформатную базу знаний, формирование индивидуальных планов развития на основе диагностики и роли пользователя, максимальную интерактивность, сквозную аналитику и экспертную методическую поддержку.

Каким компаниям не нужна LXP-платформа

Как и любой инструмент, LXP — не волшебная таблетка, которая вмиг сделает из набора статей идеальную базу знаний. Давайте разберемся, в каких случаях бизнесу нет смысла инвестировать в эту платформу.

Нужно просто хранилище контента

Если не заниматься управлением базой, LXP легко превратится в непонятный набор статей, видео и подкастов. Поэтому при принятии решения о внедрении LXP учитывайте не только функционал платформы (он должен позволять управлять содержимым платформы и уметь рекомендовать пользователю подходящий контент), но и человеческий ресурс. Если нет возможности обеспечить и то и другое, от LXP лучше отказаться.

Сделать обучение ответственностью самих сотрудников

В этом случае вкладываться во внедрение LXP тоже не стоит. Горизонтальная корпоративная культура — это хорошо, но все же ответственность за обучение сотрудников несут обе стороны. Поэтому лучше всего работает стратегия, которая сочетает приоритеты организации с индивидуальными мотивами.

Если вы идете по этому пути, LXP вам поможет. Если нет, сотрудники разберутся сами без любых платформ.

Нужен бюджетный ИТ-инструмент для организации процессов

LXP-платформы удобны для эффективной организации корпоративного обучения, потому что обладают богатым функционалом. Именно он позволяет собрать на платформе базу знаний, которой будет гордиться каждый сотрудник.

Если компания не готова платить за этот функционал, лучше поискать другие методы. Возможно, вам подойдут офлайн-тренинги, которые будут проводить внутренние эксперты.

Компании нужен один тренинг, который можно показывать много раз

Если компания хочет записать один или несколько тренингов и просто показывать их сотрудникам, LXP-платформа не нужна. В этом случае достаточно традиционной LMS. LXP понадобится, когда компания решит, что пора переходить к созданию настоящей базы знаний.

В компании нет культуры регулярного использования технологий

LXP-платформы подходят для компаний, в которых сотрудники уже привыкли к онлайн-обучению или готовы познакомиться с ним. В противном случае стресс, который испытают люди, перевесит возможные выгоды от обучения.

Компания придерживается консервативного подхода к управлению процессами

Еще не все организации готовы к переходу на LXP-платформы. Если компании нужно строго управлять обучением, назначением контента и сертификацией сотрудников, лучше остановиться на LMS.

В заключение хочу еще раз напомнить, что сотрудники чувствуют необходимость постоянно улучшать свои знания и навыки. Современные контент-сервисы приучили нас к мысли, что находить персонализированный и релевантный контент по запросу должно быть легко, где бы мы его ни искали — в соцсети, в поисковиках или на корпоративном ресурсе.

Бизнес уже не может игнорировать эти изменения. К тому же, ключевые процессы — адаптацию, оценку и управление развитием — важно автоматизировать, так почему бы не совместить то, что нужно бизнесу, с тем, что нужно персоналу?

Острая потребность в новых, лучших, быстрых, измеримых и более персонализированных решениях все чаще делает LXP необходимостью. Желаю вам найти идеальную платформу для своего бизнеса и сделать развитие не для галочки.

Фото на обложке: Anel Alijagic/shutterstock.com