Soft Skills (мягкие навыки): что это такое и как их развивать
В последние годы часто можно услышать про важность soft skills. Эти компетенции не связаны с конкретной профессией и становятся ключевыми для успешной работы и личного развития. В статье рассмотрим, что такое soft skills, какие бывают виды навыков, зачем их развивать и как те или иные навыки влияют на карьеру.
- На старте бизнеса
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Что такое soft skills («мягкие» навыки)
Когда человек устраивается на работу, работодатель смотрит не только на его профессиональные знания, но и на его soft skills — так называемые «мягкие навыки». Это умение работать в команде, договариваться, быстро решать проблемы и адаптироваться к новым условиям.
Если представить рабочий процесс как машину, то hard skills — это двигатель и колеса, а soft skills — это навигатор и управление. Без них даже опытный специалист может оказаться бесполезен в команде.
Приведем пример «мягких» навыков: 2 маркетолога хотят занять должность руководителя отдела. У обоих отличный опыт (hard skills), но один умеет вдохновлять людей, работать в команде и решать конфликты (soft skills), а другой — нет. Вероятнее всего, выберут первого.
Виды soft skills
«Мягкие» навыки можно разделить на несколько ключевых групп, каждая из которых играет свою роль в профессиональной и личной жизни. Требуется понимать, что каждая из этих категорий взаимосвязана, и развивать их нужно в комплексе. Рассмотрим основные виды компетенций, которые важны в бизнесе.
Коммуникация
Основа любой успешной работы. Если не можете четко и понятно объяснить идею или не способны выслушать и понять другого человека, то даже с отличными профессиональными навыками будете сталкиваться с трудностями.
Например, в процессе переговоров с клиентами менеджер не только представляет продукт или услугу, но и внимательно слушает их потребности, задает уточняющие вопросы и предлагает решение. Важно уметь донести мысли так, чтобы они были понятны и приняты собеседником.
Ключевые элементы:
- Умение говорить ясно и убедительно. Это помогает в переговорах, публичных выступлениях, обсуждениях проектов.
- Активное слушание. Это не просто восприятие информации, но и способность понять, что именно нужно собеседнику, его переживания и эмоции.
Эмоциональный интеллект (EQ)
Это способность распознавать свои и чужие эмоции, понимать их влияние на поведение и использовать эту информацию, чтобы улучшить взаимоотношения. В бизнесе EQ помогает наладить контакт с коллегами, потребителями и партнерами, управлять собой и работать в стрессовых ситуациях.
В процессе работы с коллективом может возникнуть ситуация, когда один из сотрудников переживает по поводу сложного задания. Умение понять, что именно вызывает у него стресс, и поддержать его, поможет не только справиться с ситуацией, но и укрепить отношения в группе.
Ключевые элементы:
- Самоосознание. Понимание своих эмоций и того, как они влияют на действия.
- Саморегуляция. Способность контролировать чувства, не позволять им влиять на принятие решений.
- Эмпатия. Умение ставить себя на место другого человека.
Лидерство
Это умение вдохновлять, мотивировать и вести за собой команду к общей цели.
Представьте, руководителю проекта в стартапе важно не только делегировать задачи, но и направлять людей, помогать каждому участнику понять свою роль и значимость в общем процессе. Когда команда сталкивается с трудностями, лидер помогает находить решения и поощряет за достигнутые успехи.
Тайм-менеджмент
Умение расставлять приоритеты и организовывать трудовую деятельность влияет на общий успех бизнеса.
Когда руководитель вовлечен в несколько проектов одновременно, важно грамотно распределять силы и не упускать из виду ключевые задачи.
Например, если руководитель отвечает за разработку нового продукта, надо грамотно организовать время, чтобы встретиться с командой, проанализировать рынок и встретиться с поставщиками, это поможет выполнить дела вовремя и с максимальной отдачей.
Адаптивность
В условиях бизнеса, где рынок постоянно меняется, и обстоятельства могут изменяться мгновенно, необходимо не только быстро реагировать, но и трудиться в новых реалиях.
Это способность воспринимать инновационные идеи и методы, которые могут повысить продуктивность.
Работа в команде
Это не только умение слушать и помогать другим, но и готовность признавать чужие достижения.
Зачем развивать мягкие навыки
Собрали несколько причин, почему это важно:
- Без «мягких» навыков трудно организовать свою работу, расставить приоритеты и управлять временем. Например, если не умеете правильно планировать день или контролировать эмоции в стрессовых ситуациях, это может привести к тому, что снизиться производительность.
- В любой компании успешная работа зависит от того, как люди общаются друг с другом. Когда совершенствуете талант слушать, выражать свои мысли ясно и конструктивно реагировать на мнения других, отношения с коллегами и заказчиками становятся доверительными.
- При работе в команде неизбежно сталкиваетесь с различиями в подходах, мнениях и стилях работы. Компетенции позволяют учитывать эти отличия и указывать на способы создания атмосферы слаженности и взаимопонимания.
- В любой бизнес-среде возникают затруднения — будь то изменения в рыночной ситуации, сбои в проекте или конфликты в команде. Важно уметь анализировать ситуацию, находить выход, действовать оперативно и учитывать значимые детали.
- Важно понимать, что технические навыки и знания — это не единственные факторы, которые влияют на профессиональный рост. Компании ищут сотрудников, которые могут работать в команде, управлять проектами и мотивировать других.
Как развивать soft skills
Софт-скиллы требуют постоянного личностного развития, например:
- общения с другими людьми,
- практического применения в реальной жизни.
Ниже рассмотрим, как развить ключевые компетенции через ежедневную практику и реальные примеры:
- Постоянно развиваться и учитывать мнение окружающих. Один из самых эффективных способов развивать «мягкие» навыки — это учиться на своем опыте и опыте других. Можно попросить напарника оценить презентацию или способ ведения переговоров и дать рекомендации по тому, что можно улучшить.
- Развивать эмпатию и навыки активного слушания. Умение понимать чувства и переживания других людей помогает устанавливать доверительные отношения с партнерами и целевой аудиторией, а активное слушание — правильно воспринимать информацию и принимать на основе нее обоснованные решения.
- Тренировать эмоциональную устойчивость и стрессоустойчивость. В бизнесе напряженные ситуации случаются регулярно — срочные задачи, неожиданные изменения или трудности в работе с партнерами. Чем спокойнее сотрудники в таких условиях, тем легче им будет не терять концентрацию на важном.
- Развивать лидерские качества через практику. Для этого важно учиться делегировать задачи, доверять коллегам и правильно строить коммуникацию. Хороший глава всегда поддержит, направит и будет готов помочь команде в трудную минуту.
- Работать над критическим мышлением. В бизнесе важно не только следовать установленным правилам, но и уметь оценивать ситуацию, возможные риски и предлагать альтернативные пути решения. Развивать критическое мышление можно, если разбирать ошибки и прокачивать способность смотреть на проблемы с других ракурсов.
- Развивать навыки публичных выступлений и презентаций. Это ключевое качество для любого человека. Регулярная практика ораторского искусства, участие в тренингах и репетициях помогает развить уверенность в себе и научить тому, как правильно общаться с аудиторией.
- Включать в работу саморефлексию. Чтобы совершенствовать компетенции, важно регулярно оценивать действия, ошибки и достижения. Выделяйте время для того, чтобы подумать, что удалось, а что можно было бы сделать по-другому, это поможет расти и не повторять одни и те же промахи.
Различие между мягкими и жесткими (hard skills) навыками
Soft и hard skills — 2 ключевых навыка, каждый из которых играет важную роль в успехе на работе.
«Жесткие» навыки можно измерить и оценить. Они связаны с конкретными знаниями и умениями, которые приобретаются через обучение, практику и опыт. Например, если хорошо разбираетесь в программном обеспечении, знаете иностранные языки, то у вас прокачаны хард-скиллы.
Рассмотрим ключевые различия между ними:
- Метричность и измеримость. «Жесткие» навыки поддаются точной оценке. Например, можно проверить, умеет ли сотрудник работать в Excel, знает ли он основы программирования или владеет ли иностранным языком. Эти компетенции часто подтверждаются сертификатами, дипломами или результатами тестов. «Мягкие» умения гораздо сложнее оценить в количественном выражении. Оценка таких компетенций чаще происходит через обратную связь и наблюдения, а не через тестирование.
- Применение в профессиональной деятельности. Hard skills чаще всего определяют техническую сторону работы. Например, бухгалтеру нужно знать бухучет и специальные программы, маркетологу — основы SEO, а дизайнеру важно профессионально владеть графическими программами. Эти знания требуются, чтобы выполнять специфические задачи, и их освоение часто требует специального образования или тренингов. «Мягкие» способности помогают строить доверительные отношения, трудиться в команде, управлять временем и адаптироваться к изменениям — они влияют на то, насколько человек успешен в коллективе и насколько продуктивно проходит выполнение проектов.
- Влияние на карьеру. Hard skills нa напрямую связаны с конкретной ролью в организации. Например, дизайнер должен обладать хорошими навыками работы с графическими программами, а инженер — с техниками и инструментами своей отрасли. Отсутствие этих знаний сразу же приведет к трудностям на рабочем месте. Soft skills также могут стать решающими для продвижения по карьерной лестнице.
- Взаимодействие с командой. Умение делегировать задачи, мотивировать коллег и поддерживать их моральный дух играет огромную роль в создании продуктивной атмосферы. С другой стороны, Hard skills позволяют гарантировать выполнение задачи с технической стороны. Например, если один сотрудник может научить коллегу работе с новым программным обеспечением, а другой — предложить решение сложной бизнес-задачи, каждый из них вносит свой вклад в общий успех. Но для того, чтобы группа работала слаженно, нужны «жесткие» и «мягкие» навыки одновременно.
Заключение
Развитие «мягких» и «жестких» навыков важно для карьерного роста и работы. Эти компетенции дополняют друг друга и считаются основой для эффективной деятельности как на личном уровне, так и в рамках команды.
В отличие от hard skills, мягкие навыки нельзя просто выучить по учебнику, но их можно развивать в процессе работы и общения.
- Учитесь слушать людей, задавать вопросы, анализировать ситуацию.
- Участвуйте в дискуссиях, даже если это не ваша сильная сторона.
- Разбирайте конфликтные ситуации, ищите компромиссы.
- Изучайте себя: что вас раздражает, как вы реагируете на критику?
Soft skills — это ключ к успеху, потому что они делают профессиональные навыки эффективными. Тот, кто умеет работать с людьми, всегда найдет работу и добьется успеха.
Фото на обложке: fizkes / Shutterstock
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