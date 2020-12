IQ или EQ: что важнее для профессионального успеха

С тех пор часто можно услышать споры о том, что важнее: IQ или EQ, но это то же самое, что выбирать между сердцем или легкими. Эти показатели неотделимы друг от друга. Вопрос в том, как именно они связаны.

Коэффициент интеллекта или IQ определяет интеллектуальную зрелость и способность решать проблемы.

Эмоциональный коэффициент или EQ — возможность управлять, распознавать и различать как свои, так и эмоции окружающих.

От IQ зависят оценки в школе и дальнейшее обучение в университете, а, соответственно, и трудоустройство. После этого этапа связь между умственным интеллектом и успехом становится более туманной. Но и не следует недооценивать его важность, так как работа требует наличия определенных знаний и умений.

Дэниел Гоулман считал, что от IQ зависят шансы получить работу, а от EQ — успех в карьере.

После того, как сотрудник проявил необходимые технические навыки, дальнейший прогресс зависит от его способности взаимодействовать с окружающими.

Психолог Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии, считает, что мы предпочитаем купить вещь дороже, но у того, кто нам нравится и кому мы доверяем.

От общения с людьми в значительной степени зависит и качество нашей жизни. Способность понимать свои эмоции позволяет нам эффективно использовать их для выстраивания прочных эмоциональных связей с другими, что и способствует быстрому личностному и профессиональному росту.

«Самое большое препятствие на пути к нашему успеху и самореализации — это наш мозг. В трудные времена наши эмоции работают на автопилоте, и мы тратим ресурсы на изнурительные действия и привычки. Необходимо просто сместить фокус и результаты не заставят себя ждать», — утверждает Майк Голдмен, коуч по лидерству и автор нескольких книг по личностному росту. Он предполагает, что для смены фокуса важен именно EQ.

Мы чувствуем прежде чем думаем. Этому есть научное объяснение.

Когда информация поступает к нам впервые, она попадает в амигдалу — область мозга, отвечающую за эмоции.

Ей требуется всего несколько секунд, чтобы добраться до «мыслящего мозга» или лобного неокортекса. Именно в это время люди могут потерять контроль над своими эмоциями.

Когда импульс достигает неокортекса, реакция уже зависит от сообщения, полученного нашим эмоциональным мозгом. Вот почему первые впечатления так важны: они проявляются на эмоциональном уровне, и их трудно подделать.

IQ заканчивает формироваться к подростковому возрасту. А EQ очень податлив и меняется на протяжении всей жизни. Автор книги The other kind of smart Харви Дючендорф объясняет связь между ними с помощью аналогии с гоночным автомобилем. По его словам, машина — символ того, как мы движемся по жизни. Двигатель и компоненты — это наш IQ. Мы можем им управлять. Гонщик — это эмоциональный интеллект. Если нам посчастливилось получить мощный транспорт, мы сможем добиться успеха.

При этом гонщик (EQ) контролирует эффективность использования этих компонентов автомобиля и их совместную работу. Всем известны истории о людях с выдающимся IQ, которые не добились примечательных результатов, потому что не способны действовать рационально. Мы также знаем тех, кто несмотря на невысокий коэффициент интеллекта, преуспевает в жизни.

Сочетание IQ и EQ — это мощный спорткар, которым управляет высококвалифицированный водитель. Это огромное преимущество. Отсюда следует, что наш успех в значительной степени определяется тем, насколько эффективно и гармонично мы можем использовать свой IQ и EQ.

