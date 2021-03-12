Как оценить развитость эмоционального интеллекта кандидата на собеседовании

Недавно Всемирный экономический форум выпустил отчет о самых востребованных навыках, которыми должны обладать специалисты. И по-прежнему в топе этого списка находится эмоциональный интеллект — самое важное качество управленца.

Исследование Norwich University’s Online Master of Science in Leadership Program показывает, что руководители с низким эмоциональным интеллектом реже отмечаются как результативные в ежегодных отчетах, а их подразделения работают хуже в среднем на 20%. В то же время 67% компаний в мире заявляют, что важным критерием при найме сотрудников и управленцев является высокий эмоциональный интеллект.

Для самих руководителей и лидеров выгоды от развития эмоционального интеллекта очевидны, но что происходит на уровне компании:

Лучшее взаимодействие в команде. Команды, в которых превалируют негативные эмоции во взаимоотношениях с руководителем или ее членами и отсутствуют эмоциональные связи, не получают всех преимуществ совместной работы. Улучшение корпоративной культуры. Лидеры с развитым эмоциональным интеллектом поощряют более крепкие отношения и открытое общение внутри коллектива, что способствуют развитию сильной корпоративной культуры в компании. Высокие результаты, основанные на производительности. Команды, в которых руководитель умеет управлять своими эмоциями и эмоциями сотрудников, работают эффективнее, а повышение производительности в конечном счете влияет и на чистую прибыль.

Сегодня выигрывает не тот, кто владеет информацией, а тот, кто может быстро встроиться в компанию и получить необходимые ресурсы. Согласитесь, есть категория людей, с кем мы с большей готовностью будем взаимодействовать и кому будем помогать.

Интересно, что даже для технических топ-менеджеров, чья основная сила в знаниях и навыках, эмоциональный интеллект не менее важен. Например, мы устраиваем в компанию Digital Transformation Officer (руководителя цифровой трансформации), и этот человек должен научить топ-менеджеров действовать по-другому, не так, как они привыкли.

Их успех не только в цифровых знаниях, а в том, как быстро они смогут через контакт убедить людей начать работать иначе. Они должны понять, с какими трудностями сталкиваются окружающие, что их пугает, и помочь преодолеть сопротивление изменениям.

4 компонента эмоционального интеллекта

Самосознание (Self-Awareness): распознавание и понимание собственных эмоций, а также осознание того, как они влияют на окружающих людей, понимание, какой вы лидер и какие у вас зоны развития.

Саморегуляция (Self Management): управление собой, сдерживание эмоций и их соответствующее выражение, работа с возражениями.

Эмпатия (Social Awareness/ Empathy): понимание и сочувствие эмоциям других, тактичность, уважение и способность адекватно реагировать.

Управление отношениями (Relationship Management): использование своего эмоционального интеллекта для связи с другими, построения отношений, оценки разговоров и убедительности.

Люди с развитым эмоциональным интеллектом нравятся нам интуитивно и вызывают расположение. Тем не менее существует ряд очень понятных и конкретных индикаторов, с помощью которых можно его оценить прямо во время собеседования.

Как оценить эмоциональный интеллект

Самосознание

Кандидат с развитым самосознанием хорошо понимает себя, свои сильные и слабые стороны. Этот навык можно проверить вопросами на понимание ценностей. Например, «Что вами движет и мотивирует?» и «Почему важно именно это?». Понимание себя, кроме того, включает понимание своего стиля лидерства и своих зон роста, поэтому важно спросить кандидата об этом.

Все топ-менеджеры могут красиво и «правильно» описать себя как лидера. Но кандидат с высоким эмоциональным интеллектом может вычленить тонкие грани, расставить акценты и описать свое поведение, ценности и убеждения, которые за ним стоят. Примерные вопросы, которые могут помочь:

Что для вас важно?

Какую компанию вы ищете?

Какая культуры близка и почему?

Что вас демотивирует?

Стоит спросить кандидата о том, какие у него зоны для развития, и оценить глубину ответа на этот вопрос. Люди с развитым эмоциональным интеллектом могут обозначить свои soft skills, кроме того, они могут объяснить, почему считают нужным развивать именно их. С менее развитым ссылаются на обратную связь от коллег и руководства, им все еще нужна внешняя оценка, чтобы понять, что подкрутить.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны к рефлексии и самоанализу, и тут на помощь приходит вопрос об ошибках — не стоит его игнорировать. Если кандидат не нашел, что рассказать, можно допустить, что рефлексии он посвящает не так много времени. А бывает, расскажет об ошибке так, что вызовет уважение своим подходом.

Саморегуляция

Управление эмоциями — это про ощущение себя, управление и осознание своих переживаний. Если человек испытывает стресс, способен ли он отследить это и не дать своему стрессу повлиять на коллег. В некоторых компаниях проводят стресс-интервью, чтобы проверить, как кандидат владеет собой. Однако это не лучший инструмент: зачем выводить человека из себя, если можно проанализировать его прошлый опыт и услышать, как он сам себя оценивает.

Не верьте человеку, который в ответ на вопрос о том, как он пережил увольнение или конфликт, скажет: «Спокойно пережил, умею держать себя в руках» и так далее. Человек, который владеет своими эмоциями, может их описать, пояснить, как он с ними справлялся, и не будет их избегать или отрицать. В таком случае на вопрос выше кандидат может ответить, что это было трудное решение, он переживал и потерял мотивацию, при этом ему было важно сфокусироваться на команде, и это помогло.

В процессе общения обращайте внимания на лексику: «Я был взбешен», «Меня раздражало» — это явно перебор: даже если человек осознает свои эмоции, их спектр слишком высок, что говорит о том, что управлять ими и контролировать их он не в состоянии.

Эмпатия

В рамках интервью для проверки эмпатии стоит обратить внимание на то, умеет ли кандидат слушать и слышать. Следит ли за тем, насколько внимательно вы его слушаете, реагирует ли на ваши реакции и корректирует ли свой рассказ в ответ на ваши уточнения.

Такой собеседник сразу отлавливает, если вам стало неинтересно или непонятно. В таком случае он делает паузу и задает вопрос: «Мне показалось, что вы не до конца довольны мои пояснением? Возможно, я не донес мысль?». Если же кандидат не заметил, что вы слушаете его из вежливости и при этом продолжает увлеченно говорить, значит, у него не развит один из навыков «считывания контекста».

Также стоит обратить внимание на то, позволяет ли себе кандидат некорректные высказывания в адрес коллег или начальства. Можно задать вопрос про неуспешную ситуацию или про конфликт в компании, о котором известно на рынке, и посмотреть, как кандидат характеризует участников этой ситуации. Человек с высоким эмоциональным интеллектом даже самых сложных участников опишет с уважением, дав понять, что они не сработались.

Управление отношениями

Построение отношений наиболее заметная черта, и ее проверяют разными способами. Можно задать какой-либо провокационный вопрос и наблюдать, как кандидат формулирует свое мнение, может ли не соглашаться с вами и при этом проявить уважение к вашей позиции. Каким тоном он это делает: жарко и возмущенно или со спокойной уверенной тональностью и аргументами. Примеры вопросов, которые могут задеть собеседника:

«Есть мнение, что ваша функция (роль) теряет значимость, так ли это?»

«А я слышал, что этот проект /запуск/ бизнес идея провалились?»

«Вы привели пример, что долго убеждали акционера, а может вы просто не умеете продавать идею?»

Кейс на построение отношений = приход в новую команду.

Кейсов на эту тему много в любом пособии интервью по компетенция:

Пусть человек расскажет о выстраивании диалога с новой командой, что он делал, чтобы построить доверие, как завоевывал авторитет.

Кейс на работу с убеждением в рамках кросс-функциональной команды.

Пусть расскажет о проекте, который требовал вовлечения других команд, напрямую не связанных с задачей. Как он мотивировал других ему помочь.

Эмоциональный интеллект — понятие емкое, требующее комплексного подхода, и интервью — один из многих инструментов для его оценки. Конечно, за час невозможно узнать человека полностью. Тем не менее есть признаки, по которым можно понять, что человек обладает эмоциональным интеллектом. Способы, описанные выше, хотя и не являются 100%-ой гарантией наличия эмоционального интеллекта, точно станут хорошей подсказкой, как проверить кандидата дальше.

И, главное, уже доказано, что эмоциональный интеллект — это развиваемая компетенция, а значит, его уровень не должен быть для вас поводом сразу отказать. Возможно, вы будете тем, кто даст возможность сильному кандидату развиться через наращивание этой компетенции. И напоследок, небольшой бонус.

Как тренировать свой эмоциональный интеллект

Для того чтобы оценивать эмоциональный интеллект кандидатов, соискателями необходимо и самим обладать в достаточной степени развитым эмоциональным интеллектом. Ниже делимся пятью лайфхаками о том, как тренировать свой эмоциональный интеллект, чтобы быстро оценить кандидата.

1. Не делите чувства на плохие и хорошие.

Все чувства и эмоции, которые вы испытываете полезны, не запрещайте их себе. Например, гнев может быть вызван тем, что были нарушены определенные ценности или правила, которые вы отстаиваете. И это нормально, это поможет вам выявить то, что для вас важно, и определить проблему. Конечно, это не значит, что гнев можно выпускать на других людей.

2. Учитесь принимать и давать обратную связь.

Это мощнейший инструмент, который нас развивает. В равной степень уметь правильно давать обратную связь (четко, без перехода на личности и спокойно) и навык выслушать и принять ее — это уже признак развитого эмоционального интеллекта. Очень важно воспринимать обратную связь не как критику, а как полезную информацию, которая может быть для вас эффективна.

3. Развивайте словарный запас.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом — сильные коммуникаторы. Они используют более конкретные слова, чтобы донести свою мысль, особенно если речь идет о негативной обратной связи. Это полезный навык при отборе кандидатов, так как позволяет давать более точную и конкретную обратную связь.

4. Откажитесь от заметок на встречах и собраниях.

На первый взгляд звучит абсурдно, но попробуйте. Большинство людей уделяют так много внимания заметкам и записям на встречах, что у них нет времени замечать свои и чужие эмоциональные реакции. Отказавшись от записей, вы увидите кандидатов с другой стороны.

5. Смотрите фильмы и наблюдайте за эмоциями героев.

Попробуйте обращать внимания на то, как они их проявляют, выделяйте, чему вы могли бы у них научиться, а что повторять не стоит.

Фото на обложке: LvNL/shutterstock.com