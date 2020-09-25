Как развивать эмоциональный интеллект на работе и зачем это нужно

В кризис управленцу особенно важно быть максимально внимательным к своей команде. Чтобы создать продуктивную атмосферу в компании, руководителю стоит развивать у себя и коллег эмоциональный интеллект — умение определять и контролировать собственные и чужие эмоции.

Помните про неформальное общение

Во многих компаниях (включая нашу) команда начинает каждый понедельник с вводной встречи и рассказа о том, какие задачи стоят перед ними на эту неделю. Похожая встреча проходит и в конце недели: здесь сотрудники отчитываются о результатах.

Но фокус обсуждения наших команд направлен не на привычные «Что будет сделано?», «Что я уже успел сделать?», а на ожидания и настроения коллег. Задачи и результаты обсуждаются в течение всего рабочего дня, поэтому на таких вводных и закрывающих встречах наши сотрудники больше рассказывают о себе: например, о том, с каким настроением они провели эту неделю, какие задачи и процессы вызвали наибольший стресс.

Во время нестабильности особенно важно не только отчитаться по своим задачам, но и поделиться своим состоянием, получить необходимую поддержку. И если сотрудник уже несколько недель рассказывает о трудностях, снижении продуктивности, руководитель может вовремя отследить его состояние, помочь или дать необходимый отпуск или отгул.





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Используйте методику «Я-сообщения»

Мы привлекаем разных экспертов для преподавания на курсах. Большая их часть — практики рынка, которые совмещают преподавание со своей основной деятельностью, и для кого-то из них ведение лекций в новинку.

Как следствие: лекции могут быть не готовы в срок, коммуникация строится долго. Сообщения продюсеров курса остаются без ответа. Именно им ситуация добавляет лишних нервов, страхов и переживаний за качества курса.

Люди редко говорят о своих эмоциях внешним партнерам или коллегам. А партнеры в свою очередь не подозревают о том, что их действия вызывают у кого-то разрушительные чувства.

Чтобы вырваться из замкнутого круга, можно использовать технику «Я-сообщений», которая покажет человеку извне, как на самом деле его действия влияют на окружающих. Лучше всего она подходит для выстраивания коммуникации с уже хорошо знакомым собеседником. Если вы общались с подрядчиком (или заказчиком) всего один раз, применение техники может быть лишним.

Сама методика «Я-сообщений» строится на том, что вы говорите исключительно про себя: «Я расстраиваюсь и переживаю из-за того, как строится наша с вами коммуникация» или «Я переживаю, что вы не присылаете презентацию».

Это наглядно демонстрирует реальное состояние и оказывает на собеседника сильное влияние. По опыту наших продюсеров, здесь взаимодействие сдвигается с мертвой точки.

Стоит оговориться: даже если вы используете эту технику верно и со знакомым собеседником, важно не переусердствовать и не апеллировать к эмоциональному состоянию в каждой задаче. Иногда достаточно применить «Я-сообщения» один раз, чтобы передать влияние событий на ваше состояние.

На этом же этапе предложите эксперту дать «инструкцию по общению с ним» (manual to me): как лучше напоминать о дедлайнах, просить все материалы разом или частями, можно ли позвонить. В случае с нашими преподавателями такая практика позволяет снова настроить контакт и продолжить коммуникацию в том варианте, который будет удобен обеим сторонам.





Проводите встречи формата 1:1

У большинства сотрудников, выполняющих важные функции в компании, хотя бы раз в неделю проходят регулярные встречи с руководителем — по так называемому методу one-on-one (1:1). На встречах обсуждаются планы на будущее и уже реализованные проекты.

Новые сотрудники беседуют с начальством ежедневно, чтобы им было легче влиться в коллектив. Такие беседы лучше проводить по графику и в тихом месте. С учетом плотно забитых календарей, оптимальная длительность — от 45 до 60 минут.

Основная цель проведения таких встреч — синхронизация рабочих процессов, но особое внимание на них уделяется эмоциональному состоянию сотрудника, его настроению и делам вне работы.

У нас в начале каждой встречи в течение 10 минут обсуждаются отвлеченные вопросы: генеральный директор может спросить о домашних делах сотрудника, о его планах на выходные.

Разговор о нерабочей жизни помогает раскрепоститься: сотрудник видит, что руководителю интересно его моральное состояние, появляется больше доверия в отношениях.

Хотя рассказ о делах дома не связан с рабочими процессами, руководитель может дать совет в знакомой ситуации.

В таких встречах не существует рамок, в которых нужно четко сказать, что сотрудник делал и что будет делать. Подчиненный свободно может делиться своими переживаниями по поводу задач и проектов. Абсолютно нормальным считается сказать, что в твоем проекте срываются сроки и ты сильно переживаешь по этому поводу. Руководитель в этом случае всегда проявляет эмпатию и показывает поддержку со своей стороны.

Подчиненный и руководитель начинают общаться на равных. В компаниях, где практикуют метод 1:1, сотрудники обычно не боятся делиться эмоциями, говорить о трудностях и просить передышку.





Проводите все совещания с включенной камерой

Простой, но действенный способ. Может показаться, что это достаточно стандартная практика в работе с удаленными сотрудниками, но, к сожалению, далеко не все команды поняли, что звонок с видео и без — это два разных звонка: как по эмоциональному восприятию, так и по эффективности коммуникации.

Следить за состоянием распределенных команд гораздо сложнее, чем в тех случаях, когда все сотрудники работают в офисе: по переписке в рабочих чатах тяжелее считать эмоции человека, потому что он может не подать виду, что расстроен или устал.

Визуальный контакт позволяет, во-первых, не забывать, как выглядят люди, с которыми ты круглые сутки проводишь в чате, а во-вторых, учит распознавать эмоции другого человека.

Разговаривать с экраном априори сложно: он гасит добрую половину тех посылов, которые мы отправляем — многие спикеры онлайн-конференций не просто так говорят громче и эмоциональнее обычного, чтобы пробить этот барьер и успешно донести месседж. И возможность получить живую реакцию помогает лучше сориентироваться и подобрать правильные слова.

Покажите собеседникам, что вы слушаете: старайтесь иногда смотреть в камеру, чтобы было ощущение зрительного контакта. Используя функцию «демонстрация экрана», не убирайте видео с вами — это усилит эффект.





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Как получить максимум

настройте механизм поддержки в коллективе: делитесь чувствами, состояниями, переживаниями;

проговаривайте не только свои эмоции, но и причины их возникновения, последствия и то, чего вы хотите добиться от собеседника;

доверяйте руководителю и вместе с ним работайте не только над проектом, но и над своим эмоциональным состоянием;

не теряйте контакт с коллегами: на созвонах общайтесь с включенной камерой.



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