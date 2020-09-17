Пора отдохнуть от работы: три предупреждающих знака

Однако увеличение рабочего времени не равно увеличению продуктивности. Вот несколько предупреждающих знаков, говорящих о том, что пора отдохнуть.

Еще до начала пандемии многие задерживались на работе и отказывались от выходных. Сейчас же ситуация только ухудшилась. Во-первых, исчезла граница между работой и личной жизнью. Во-вторых, мест для отпуска стало не так много, а во время домашнего отдыха всегда велик соблазн немного поработать.

1. Зацикленность на одной задаче

На работе часто приходится решать задачи, у которых нет готовых ответов. Более того, задача с готовым ответом уже почти наверняка автоматизирована. Для остальных же ситуаций нужно разрабатывать новые подходы.

И, как правило, найти эти решения вполне реально. Но бывают и случаи, когда проблема никак не поддается всем приложенным усилиям и возникает желание заниматься ею до тех пор, пока она не будет решена.

Однако чаще всего усердная работа над одной задачей приводит лишь к повторению одного и того же набора потенциальных решений. Для обнаружения нового подхода стоит сделать перерыв и немного отдохнуть, чтобы освежить взгляд на проблему.

2. Невозможность противостоять неудачам

Одно из преимуществ отпуска в том, что он придает большей устойчивости к внешним факторам. Даже самые успешные в карьере люди делают два шага вперед и один назад. Главное не допустить, чтобы шаги назад мешали движению вперед.

Есть два способа обнаружить недостаток устойчивости к внешним факторам. Первый — эмоциональная реакция на плохие новости на работе. Требование переделать проект обычно приводит к разочарованию, за которым следуют попытки улучшить первоначальный вариант. Однако иногда подобные отрицательные отзывы могут истощить весь запас мотивации — это явный признак того, что пора отдохнуть от работы и восстановить резервы, которые помогают выдерживать критику и доводить работу до конца.

Другой признак отсутствия устойчивости можно наблюдать в отношениях с коллегами. Даже лучшие из них иногда могут раздражать: задавать слишком много вопросов, приставать с просьбой о помощи в том, что они обычно делают сами, или просто говорить что-то неприятное. Лучшая реакция — простая улыбка, попытка вникнуть в их ситуацию и надежда на то, что они не будут повторять это в следующий раз.

Но бывают дни, когда хочется ответить им тем же. Отрицательная реакция на негатив часто лишь ухудшает ситуацию и создает напряжение, которое снижает продуктивность. Невозможность игнорировать неприятное поведение коллег — явный признак того, что стоит сделать перерыв.

3. Имитация работы

Есть много способов выглядеть занятым, не занимаясь практически ничем: сидеть в интернете, просматривать новости или удалять старые файлы на компьютере. Но со стороны это может выглядеть как усердная работа.

Такую деятельность можно назвать «имитацией работы». Внешне она похожа на обычную, но совсем не продуктивна.

Прибегать к подобной деятельности временами — вполне нормально. Все мы нуждаемся в небольшом умственном отдыхе. Однако если не делать перерыв в течение длительного времени, работая при этом сверхурочно несколько недель подряд, количество часов, потраченных на имитацию работы, начинает расти.

Имитация работы — не отдых. Чувство, что целый день был потрачен на работу, остается, а список дел при этом не уменьшается. В результате возрастает уровень стресса. Лучший способ перестать имитировать работу — отдохнуть несколько дней и вернуться с обновленным чувством цели.

Даже при отсутствии всех этих симптомов, все же стоит определить рациональное количество часов для работы на каждую неделю и регулярно брать отпуск, чтобы проводить время с близкими и развивать другие аспекты жизни.

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