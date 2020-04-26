Как поддерживать продуктивность сотрудников во время кризиса: пошаговая инструкция

Непривычный формат работы из дома, сокращения на рынке труда, стресс на фоне пандемии коронавируса и намечающийся финансовый кризис — в этих условиях даже самые стрессоустойчивые сотрудники теряют мотивацию и работают менее эффективно. Главный инструменты работодателя в сложившейся ситуации — это открытость, поддержка коллектива и материальные стимулы. Основатель и CEO сервиса «Деньги Вперед» Павел Гужиков рассказывает, как применять их на практике с заботой о сотрудниках и пользой для бизнеса.

Новая реальность

По последним данным, более 2,6 млрд людей живут в режиме самоизоляции и карантина, то есть почти треть населения планеты находится в непривычных условиях. Под влиянием пандемии меняются многие отрасли — от производства и логистики до здравоохранения и социальной политики.

Это касается и корпоративной среды: тысячи компаний переходят на удаленную работу, а HR-процессы перестраиваются. Массовые сокращения и закрытие предприятий на фоне падения рубля и растущей неопределенности еще больше усложняют положение.

Психологические исследования показывают: из-за пандемии люди чаще испытывают стресс и тревогу, сталкиваются с эмоциональным истощением и даже выгоранием. В результате пропадает мотивация и снижается производительность. Так, каждый третий россиянин отмечает проблемы с концентрацией и снижение эффективности из-за нового формата работы.



При этом, как показывают опросы, большинство сотрудников ожидают со стороны работодателя поддержки — как материальной, так и моральной. Для этого нужна стратегия, состоящая из трех шагов.

Шаг первый. Снижаем градус тревожности

Предсказать события 2020 года не мог никто, поэтому пандемия застала врасплох всех. В результате бизнес вынужден импровизировать и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.



Работодатели испытывают тревогу и неуверенность, которые передаются сотрудникам. К тому же персонал постоянно отвлекается на тревожные новости, разговоры с друзьями и коллегами. Аналитики Ipsos подсчитали, что за вторую неделю апреля россияне опубликовали в соцсетях 700 тыс. сообщений про удаленную работу, в том числе мемы, новости и советы. При этом негативных постов оказалось больше, чем позитивных.



Не существует «методички», которая объясняла бы работодателю, как вести себя в сложившейся ситуации. Единственная тактика — прямой и открытый диалог. Эксперты советуют использовать прием «крайней прямоты»: открыто говорить о проблемах и предупреждать о рисках, проявлять эмпатию, но не забывать о поставленных задачах.

Важно четко обозначить, какие шаги работодатель допускает, а какие — исключены. Во время кризиса о win-win подходе речи не идет, но честность и открытость сглаживают углы и снижают уровень тревоги.

Антипример в этой ситуации — тактика стартапа Bird, который записал обезличенное обращение к сотрудникам и уволил более 400 человек за пару минут, используя сервис Zoom.



Удачный пример — американская компания Gravity Payments. Из-за коронакризиса выручка предприятия сократилась в два раза, но руководство не стало увольнять сотрудников. Вместо этого Gravity потратила более 40 часов на конференц-коллы с персоналом. Каждого работника попросили сообщить, какой частью зарплаты он лично готов пожертвовать, чтобы поддержать компанию на плаву.



Тактику «крайней прямоты» используют и главы крупных компаний. Например, CEO сети отелей Marriott Арне Соренсон записал видеообращение к сотрудникам, где прямо заявил, что коронавирус нанесет бизнесу больший ущерб, чем трагедия 11 сентября и финансовый кризис 2008 года. Он рассказал, какие меры примет компания и как поможет персоналу, которому пришлось уйти в вынужденный отпуск.

Шаг второй. Оказываем материальную поддержку

Одной только коммуникации недостаточно, чтобы поддерживать мотивацию и продуктивность. Важно подключить материальные стимулы в зависимости от финансового положения компании. Не все могут, подобно Facebook, обеспечить 45 тыс. сотрудников бонусом в размере $1000, или выплатить по 10 тыс. рублей всем работникам, как «Северсталь». Или, как Microsoft, предоставить персоналу с детьми дополнительный трехмесячный оплачиваемый отпуск.



Напротив, большинству предприятий придется оптимизировать расходы, в том числе за счет увольнения людей и сокращения зарплат. Так, многие предлагают неоплачиваемый отпуск или устанавливают систему вознаграждения с более жесткой привязкой к KPI.

Постарайтесь лично обговорить новые условия работы с персоналом и избегайте обезличенных «разнарядок», если сокращения и урезания доходов неизбежны. Не устанавливайте четких сроков, если не уверены, что сможете их соблюдать — неоправданные ожидания вызовут еще больше негатива.

По возможности старайтесь смягчить эффект от потерь. Если работники стали получать меньше, подключите систему авансовых выплат. Сервисы on-demand pay вроде нашего приложения или американского Even позволяют переводить сотрудникам зарплату частями ежедневно, еженедельно или по требованию, а не два раза в месяц. За использование услуги придется заплатить комиссию, и лучше работодателю взять эти расходы на себя.



Подобные системы применяют по всему миру, в том числе в таких компаниях, как Walmart, Burger King и DHL. Для России это особенно актуально, поскольку почти две трети жителей страны не имеют никаких накоплений, а более 60% признают, что им не хватает денег до зарплаты. В условиях кризиса ситуация может ухудшиться.



Если персонал перешел на хоум-офис, возьмите часть расходов на себя. Оплата интернета, покупка электроники или офисной мебели не ударит по бюджету компании, но позволит сотруднику сэкономить долю зарплаты.



Например, фармацевтическая компания Amgen предоставила работникам на удаленке $250 на покупку оборудования, а также пообещала каждый месяц начислять $50 на оплату интернета и телефонии.

Шаг третий. Укрепляем социальные связи

Одна из главных проблем персонала на удаленке — это чувство одиночества, отчуждения и изоляции. В кризисной обстановке эти ощущения проявляются более остро. Сотрудникам сложно разграничивать работу и отдых — они чаще перерабатывают и быстрее устают.



Организуйте активности, которые помогут отвлечься от работы. Например, многие проводят совместные онлайн-тренировки и сеансы медитаций, устраивают видеовечеринки в Zoom, смотрят фильмы или проводят совместные ланчи на расстоянии. Появляются даже сервисы, которые имитируют звуки офиса — специально для тех, кто скучает по привычной рабочей обстановке.

Как достичь максимума

Организуйте созвоны с командой каждое утро. Обсудите проблемы и успехи сотрудников, узнайте, как дела, обсудите задачи на день. Не начинайте сразу с решения деловых вопросов — уделите хотя бы несколько минут неформальному общению или даже моментам совместной тишины и покоя. Еженедельно организуйте масштабный конференц-колл для обсуждения стратегии компании. Обычно я рассказываю команде, как развивается бизнес, что происходит на рынке и в каком направлении мы будем двигаться дальше. Мой любимый инструмент — еженедельное письмо от CEO. Отличная возможность обрисовать общую картину происходящего и обратиться одновременно ко всем и к каждому лично. Советую начинать с главного — проговаривать новости, цели, идеи, проблемы. Потом следует дать апдейт по результатам работы: рост выручки, прирост аудитории, новые фичи, результаты экспериментов. Финальный блок — фидбек от клиентов, интересные замечания и скриншоты. Каждую неделю обязательно проводите встречу топ-менеджеров: обсуждайте проблемы, делитесь идеями и наблюдениями. Устанавливайте напоминания, чтобы не засиживаться допоздна. Поставьте будильник на определенное время и запланируйте совместный просмотр лекции с семьей или другие активности, не связанные с работой. Пусть это станет ритуалом, который символизирует об окончании рабочего дня.

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