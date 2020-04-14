Как сохранить рентабельность и укрепить позиции в кризис: инструкция из 3 шагов

Пандемия коронавируса и тем более режим строгой самоизоляции, который ввели во многих регионах, сильно ударили по всем видам бизнеса — особенно по предприятиям офлайн-формата. Что делать в такой ситуации, чтобы чтобы сохранить рентабельность и не увольнять сотрудников?

Если вы думаете, что медицина сейчас находится на подъеме, вы сильно ошибаетесь. Точнее, вы отчасти правы, но это касается лишь государственной медицины. В частные клиники люди стали ходить гораздо реже. Кто-то отложил свое лечение до лучших времен, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности заражения, а о профилактике речи вообще идти не может.

В этой статье я расскажу, как компания, сильно зависящая от офлайна, может удержаться на плаву, на примере тех шагов, которые сделали мы. Итак, начнем.





Шаг 1. Сокращаем очевидные издержки

Есть много путей, как подойти к этому вопросу. Самый надежный — открыть свой ежемесячный отчет по расходам и внимательно изучить каждый пункт: может, что-то можно оптимизировать? Под «внимательно изучить» я подразумеваю, как минимум, следующий перечень вопросов:

Является ли этот расход обязательным?

Например, ежемесячные банкеты с целью мотивации персонала можно временно отменить. А если вы и до кризиса их не проводили, то есть еще много вариаций «необязательных» расходов.

Например, многие компании, особенно торговые, периодически меняют технику: компьютеры, мониторы, принтеры. Однако зачастую ресурс устройств достаточно велик и вполне реально подождать, пока ситуация не придет в норму.

Есть даже более простые примеры — допустим, неэффективные акции, которые вы запустили, но они не оправдывают себя должным образом (а вот рентабельность значительно просаживается). Так вот, экономический спад — самое время такие акции прекратить.

Как правило, недополученная прибыль, которая уже несколько месяцев проходит мимо бюджета вашей компании, намного больше, чем риски из-за отмены неудачной акции, так что не беспокойтесь об этом!

Если расход является обязательным, можно ли его урезать?

В условиях кризиса многие партнеры становятся сговорчивей, чтобы не потерять своих клиентов. Попробуйте договориться об арендных каникулах (или частичном снижении арендной платы), об уменьшении ежемесячного платежа по IT и так далее. Более того, урезать можно и общехозяйственные расходы: если количество чеков у вас падает, то и чековой ленты должно тратиться меньше, верно?

Можно ли отсрочить тот или иной платеж?

В рамках поддержки бизнеса государство вводит различные послабления в части уплаты налогов и взносов — изучите этот момент. Помимо этого, даже если ваш арендодатель так и не согласился снизить вам арендную плату, вы можете получить отсрочку. А еще — обсудить с банком отсрочку по кредиту.

Также следует внимательно следить за всеми постановления Правительства РФ и местных властей в этот период — периодически публикуются новые нормативные акты, позволяющие оптимизировать тот или иной платеж.

Однако будьте аккуратны — часто то, что говорят по телевизору или публикуют в новостях, не до конца соответствует действительности. Сказать, что «мы отменяем платеж по такому-то налогу» и выпустить нормативный документ по этому поводу — разные вещи.

Шаг 2. Оптимизируем внутренние ресурсы

Этот пункт частично перекликается с предыдущим, но тут сокращение издержек происходит на несколько ином уровне. Одно дело просто сократить уже имеющийся расход, а другое — переформатировать свои бизнес-процессы так, чтобы повысить эффективность и не увеличить издержки.

Рассмотрим несколько ключевых позиций по этому вопросу:

Углубитесь в структуру своих бизнес-процессов

Возможно, какие-то из них давно уже устарели и их можно выкинуть из цепочки? Или занимают слишком много времени и слабо оптимизированы? Что-то можно оцифровать, например. Тем более, с переходом на удаленку это стало втройне актуально.

Вы все еще возитесь с первичной бухгалтерией? Может, давно пора сделать ЭЦП и настроить полностью электронный документооборот внутри компании?

Еще одна распространенная бюрократическая привычка — многочисленные проверки. Один человек сделал, потом второй за ним проверил, потом еще кто-то проверил, а потом руководитель перепроверил (и все равно нашел ошибки). Зачем?

Настройте автопроверку в Excel (если это какие-то расчеты), установите программу под свою задачу или хотя бы просто начните с упрощения цепочки. Большое число звеньев не ведет к качеству, а как раз наоборот. Автоматизируйте рутину!

Оцените потенциал своей команды

Возможно, кто-то из ваших сотрудников и коллег способен работать эффективнее или брать на себя дополнительные задачи? Обсудите с ними этот момент — в такое время большинство членов команды будут на вашей стороне и пойдут вам навстречу.



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«Но зачем высвобождать дополнительное время у сотрудников или просить их работать эффективней — работы же стало меньше?» — спросите вы. Да, на первый взгляд — стало. Но сейчас мы перейдем к следующему пункту, и вы поймете, о чем я говорю.





Шаг 3. Диверсифицируем

Только что вы плотно прошлись по предыдущему пункту, и у ряда сотрудников высвободились несколько часов в день, а у кого-то обнаружились скрытые возможности и желания (думаю, многие готовы брать на себя дополнительную нагрузку за дополнительную плату).

Но чем теперь занять свою команду? Все уже догадались, посмотрев на название пункта, — конечно же, новыми услугами и проектами.

Вот несколько примеров того, как можно укрепить свои позиции во время кризиса за счет введения новых услуг:

Вы занимаетесь только розничной торговлей или услугами? Самое время начать искать корпоративных заказчиков!

Например, если вы продаете бытовую химию — предложите свои услуги всем предприятиям города. Придумайте то, что выгодно отличит вас от гигантов в этой сфере, ведь большие компании менее поворотливые, а в кризис скорость принятия решений очень важна.

Потенциальный клиент хочет отсрочку — дайте ее. Хочет поштучный заказ, а не отгрузки коробками — предоставьте ему такую возможность, и он перейдет к вам.

Вы торгуете узким ассортиментом или предоставляете конкретную услугу? Самое время расширить продуктовую линейку!

Если ваш формат — офлайн-бизнес, почему бы не перекинуть часть ресурсов на онлайн или доставку?

Например, если вы специализируетесь только на экологически чистых продуктах, почему бы не ввести в ассортимент натуральные витамины и БАДы, а также эко-косметику? Это позволит вам увеличить свои продажи и удержать клиентов.

Сейчас спрос на эти сферы растет бешенными темпами: так успейте «попасть в струю» — организуйте доставку своего продукта и дайте возможность клиентам делать заказ, лежа на диване с телефоном. Ваша аудитория это оценит!





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Вот еще несколько идей, где можно задействовать тех или иных сотрудников:

Кризис — самое подходящий период, чтобы показать свою клиентоориентированность.

Если в этом есть необходимость, сотрудники могут взять на себя те функции, которые пострадали из-за сокращения издержек.

Одним словом, ваша команда — ваш основной источник для роста, и весь потенциал компании заложен именно в ваших коллегах и подчиненных. Помните это и идите с ними в одной связке!

Как получить максимум

Придумайте какой-нибудь социальный проект, и пусть ответственный сотрудник обзванивает ваших старых клиентов и рассказывает о нем.Привлекая таким образом аудиторию, вы не только внесете свой вклад в борьбу с эпидемией, но и создадите ажиотаж вокруг своего бренда. Не зря говорят, что люди запоминают только те компании, которые были с ними во время кризиса.Например, если вы отказались от инкассации на время кризиса, то сбор выручки можно поручить какому-нибудь доверенному лицу.

Давайте еще раз тезисно сформулируем основные точки роста:

Сокращайте издержки — для этого изучите свой финансовый отчет и проанализируйте каждый расход. Оптимизируйте внутренние ресурсы — узнайте, могут ли ваши коллеги работать эффективней или брать на себя дополнительную нагрузку. Внедритесь во все бизнес-процессы — может, какие-то организованы неэффективно или вообще уже устарели? Диверсифицируйте свою деятельность — запускайте новые проекты и расширяйте продуктовые линейки. Главное — делать это быстро и не зацикливаться на мелочах. Именно это позволит нам обогнать конкурентов.

Мы рассмотрели основные пункты, которые позволят вам укрепить свои позиции во время кризиса или даже повысить свою рентабельность за счет новых направлений деятельности. Естественно, это не все возможные варианты.

Как минимум, мы не упоминали про элементарное сокращение зарплат, графиков работы и замораживание платежей. Но это крайние меры, и применять их стоит очень осторожно. Помните: что бы ни происходило, вы должны достойно проходить все испытания вместе со своей командой и работать слаженно, чтобы добиться цели и выйти из кризиса победителями.

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