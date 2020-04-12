5 типичных ошибок тех, кто начинает продавать в интернете

Рынок российского e-commerce в 2019 году составил $30,6 млрд — об этом говорит исследование Data Insight. События 2020 года ускоряют переход бизнеса в онлайн — иногда это единственный способ остаться на плаву во время кризиса. Максим Исаев, генеральный директор «МТС Кассы» , рассказал о самых частых просчетах при переводе бизнеса на онлайн-рейсы.

1. Не анализируют аудиторию и конкурентов в онлайне

Переход в сферу электронной торговли подразумевает новый анализ рынка. Многие предприниматели из традиционного бизнеса об этом забывают и продолжают ориентироваться на старые знания в новых реалиях.



Например, аудиторией традиционного ресторана могут быть преимущественно мужчины-холостяки возраста 35+ с доходом выше среднего. А доставка на дом может быть популярна у мужчин и женщин в равной степени, но больше — у женатых и замужних в возрасте 25+ со средним доходом.



То же самое с конкуренцией. В сервисах доставки рестораны конкурируют не по формату, а по среднему чеку, соотношению цены/качества и скорости.



Начать анализ в интернете можно с элементарных поисковых запросов — на первой странице поисковой выдачи вы увидите топ ваших конкурентов. Средний чек, популярные способы оплаты у клиентов и другие детали можно найти в открытых исследованиях профильных компаний, таких как Data Insight, НАФИ и др.





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2. Не автоматизируют процессы

Большой плюс онлайн-бизнеса — возможность не тратить время на типовые задачи. Перевести на автономный режим работы можно как поддерживающие сервисы, так и прямые продажи. К первым относятся ведение бухгалтерии, сбор отчетов и аналитики, планирование ресурсов. С этим справятся сервисы управления бизнес-процессами.



Настроить продажи поможет CRM-система и инструменты автоматизированного маркетинга. Их тоже очень много на рынке: от небольших профильных стартапов до решений от IT- и телеком-гигантов.

Также важно настроить прием платежей: на сайте — для тех, кто готов вносить предоплату, через мобильную кассу — для тех, кто привык оплачивать заказ при получении.

Онлайн-эквайринг можно настроить напрямую от банков или подключить комплексное платежное решение с комиссией только за совершенные платежи.



Чтобы принимать безналичную оплату в пункте выдачи или через курьера, нужно будет приобрести онлайн-кассу. Это не всегда выгодно малому бизнесу, поэтому некоторые сервисы, в том числе наш, сдают кассы в аренду.

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3. Не уделяют должного внимания сайту

Сайт — это визитная карточка продавца в интернете, которая напрямую влияет на продажи. Потенциальных клиентов пугает низкая скорость загрузки сайта, запутанная навигация и излишняя реклама — 52% пользователей просто бросают свои корзины на таких площадках.



Оптимизировать работу сайта можно многими способами — например, отказаться от большого количества графики, использовать gzip-сжатие и кеш браузера.



Сделать удобный и понятный сайт помогут руководства по UX-дизайну. Они есть на открытых ресурсах, например, на Ux.pub или Medium. Продуманный дизайн может увеличить конверсию на 400%, а также ослабить нагрузку на колл-центр. Чтобы сайт выглядел надежным, не забудьте добавить контактную информацию.



Не стоит ограничиваться десктопной версией сайта — лучше как можно раньше создать мобильную версию или приложение. Согласно исследованию Data Insight, только 51% пользователей из России заходят в интернет с ноутбуков и стационарных компьютеров. Более популярен мобильный интернет — им пользуются 69% респондентов.





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4. Не используют все каналы онлайн-продаж

Интернет открывает новые каналы продвижения: реклама на сайтах и в поисковиках, интеграции в социальных сетях, контент-маркетинг и многое другое. Агентство Disruptive Advertising выделило самые эффективные рекламные каналы в 2020 году: реклама РРС (Pay-Per-Click) c оплатой за переходы на сайт, реклама в социальных сетях с акцентом не на прямые продажи, а на общение с клиентом, email-рассылка, собственный сайт и контент-маркетинг с SEO-продвижением.



Рекламные кампании в интернете зачастую обходятся дешевле, чем традиционное продвижение. При этом первый вариант — это более персонализированный подход благодаря технологиям Big Data. Вы можете выбрать аудиторию по полу, возрасту, месту жительства и интересам. Так, по данным «МТС Маркетолога», средний чек малого бизнеса на такую рекламную кампанию — 5 тысяч рублей.





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5. Не продумывают логистику

Исследование PwC, проведенное в 2018 году, показало, что 29% пользователей покупают только в магазинах с быстрой и надежной доставкой. А для 60% респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга важно получить доставку день в день.



Доставку товаров можно обеспечить несколькими способами: в пункты самовывоза, почтой, курьером или в постаматы. Если вы организовываете доставку без помощи курьерских служб, важно контролировать местонахождение сотрудника и выполнение задач. Для этого есть сервисы мониторинга разъездного персонала: можно удаленно поставить задачу на доставку, рассчитать время и видеть координаты курьера в режиме реального времени.

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Как получить максимум при выводе бизнеса в интернет

Проанализируйте аудиторию и конкурентов в онлайне. Проведите разведку по поисковым запросам, изучите открытые исследования по нужным отраслям e-commerce.

Проведите разведку по поисковым запросам, изучите открытые исследования по нужным отраслям e-commerce. Автоматизируйте все, что можно. Переведите бухгалтерию, учет товаров, отчеты и аналитику в автономный режим. Настройте CRM-систему, онлайн-оплату на сайте и через смарт-кассу.

Переведите бухгалтерию, учет товаров, отчеты и аналитику в автономный режим. Настройте CRM-систему, онлайн-оплату на сайте и через смарт-кассу. Сделайте понятный и быстрый сайт с мобильной версией или приложением. Изучите основы UX-дизайна по открытым источникам. Оптимизируйте работу сайта с помощью кеша браузера, сжатия картинок и других приемов.

Изучите основы UX-дизайна по открытым источникам. Оптимизируйте работу сайта с помощью кеша браузера, сжатия картинок и других приемов. Выберите эффективные онлайн-каналы продаж. Подумайте, какие из популярных способов онлайн-рекламы подойдут под ваши цели и бюджет: РРС, SMM, email-рассылка, собственный сайт или контент-маркетинг с SEO-продвижением.

Подумайте, какие из популярных способов онлайн-рекламы подойдут под ваши цели и бюджет: РРС, SMM, email-рассылка, собственный сайт или контент-маркетинг с SEO-продвижением. Обеспечьте быструю и надежную доставку. Настройте доставку товаров одним или несколькими способами: почтой, курьером, с возможность самовывоза или в постаматы. Обратитесь в курьерские и транспортные службы или обеспечьте доставку самостоятельно с сервисами мониторинга разъездного персонала.

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