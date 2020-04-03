«Надо включить стратегию выживания»: инвесторы рассказали, у каких стартапов есть шансы на успех

Rusbase узнал у российских инвесторов, какие стартапы могут рассчитывать на финансирование даже в условиях карантина и мирового кризиса.

Герман Каплун, директор по стратегическому развитию TMT Investments:

Сейчас инвесторы захотят снизить оценку стартапов пропорционально падению фондового рынка. Но это не грозит проектам, поймавшим новые тренды. За такими стартапами всегда будет очередь.

Перспективно все, что взлетает на кризисе. Большинство инвесторов идет за модным трендом. Это игры, онлайн-образование и развлечения, сервисы доставки, биотех, роботы. А также сервисы для удаленной работы, занятий спортом, оказания медицинских услуг.

Игорь Рябенький, основатель AltaIR Capital:

Рынок переживает кризис в начальной фазе. Но я предполагаю, что на фоне принимаемых мер ситуация будет стабилизироваться.

Настроение инвесторов будет очень волатильным: от эйфории до паники. Думаю, что летом мы увидим новую волну падений — у кризисов примерно одинаковая логика развития.

Было понятно, что 11-летний цикл закончится отскоком. Но никто не знал, из-за чего это случится. Сегодня сложно сказать, как долго продлится кризис.

Мы говорили своим командам, особенно растущим, что нужно иметь запас денег на полтора-два года. Большинство проектов так и поступили. Стартапы должны включить стратегию выживания: контролировать расходы, сконцентрироваться на насущных задачах, отложить другие планы на более спокойное время.

В некоторых бизнесах пошел бурный рост. Это стриминговые сервисы, онлайн-образование и фитнес, инструменты для работы распределенных команд, сервисы доставки. Они и так развивались, а теперь их росту способствует переход общества в онлайн и бизнеса на удаленную работу.

Мы видим рост таких компаний и у себя в портфеле. Например, проект по гигиене Soapy, в который мы инвестировали, получает огромное количество заказов. Мы работаем над раундом для этой команды, потому что они получают больше заказов, чем могут переварить.

«Умные» раковины проекта Soapy с технологией компьютерного зрения

Мы продолжаем инвестировать в проекты на ранней стадии, которые решают понятные и востребованные задачи. Неважно, связано это с онлайн-работой или нет. Результаты этих проектов мы увидим через три-четыре года.

Мы рассматриваем и компании, у которых сейчас спад. Появилась возможность попасть в яркие и перспективные проекты и договориться об условиях, о которых было тяжело договориться раньше.

Области, в которые инвестируем сегодня и считаем перспективными: direct to consumer, productivity tools. Продолжаем инвестировать в финтех. Смотрим на проекты в области телемедицины — они и раньше были хорошо представлены в портфеле, а сейчас мы расширяем этот сегмент.

Александр Чачава, управляющий партнер LETA Capital:

Мы выделяем несколько направлений, которые могут резко ускорить рост в сложившейся ситуации:

онлайн-обучение;

решения для удаленной работы;

информационная безопасность;

телемедицина, телефитнес — телевсё;

игры и развлечения для дома;

автопилоты, роботизация.

Надо понимать, что хайп на определенные направления дает серьезную прибавку всему сегменту, в том числе и слабым командам. Хайп рано или поздно спадает — и тогда лидер забирает все, а остальные откатываются на исходные позиции.

Дмитрий Филатов, президент Sistema VC:

Дмитрий Филатов

Любой кризис закрывает одни двери и открывает другие. Многие компании, предлагающие актуальные во время изоляции и ограничений продукты, переживают рост. Однако венчурные инвесторы обычно вкладываются в долгосрочные проекты, у которых только выход на рынок может занимать несколько лет.

Пандемия — это все-таки краткосрочная ситуация. Какие-то решения могут выстрелить сейчас, но оказаться невостребованными в жизни после карантина.

Люди в самоизоляции активнее пользуются онлайн-сервисами, связанными с общением, обучением, играми. Хорошо чувствуют себя компании из сферы электронной коммерции.

Перспективы есть у решений для автоматизации e-commerce и доставки. Например, беспилотники могут снизить для курьеров риск заражения или передачи инфекции, а также сократить сроки доставки.

Что касается привлечения инвестиций — думаю, всем придется стараться чуть больше и набраться терпения. На многие процессы влияют ограничения поездок и встреч. У потенциальных инвесторов может не быть возможности встретиться с основателями стартапа и командой.

Компании поздних стадий могут столкнуться с трудностями привлечения капитала. Обычно их финансируют институциональные инвесторы, которые сейчас испытывают большие сложности. Крупные заказчики вряд ли будут вкладываться в развитие новых продуктов с неподтвержденной ценностью.

Сейчас для многих инвесторов стартапы — хорошая возможность для вложений. Главное — предлагать продукт, который не только быстро взлетит, но и сможет адаптироваться к посткризисным реалиям.

Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ:

Если говорить с позиций крупного бизнеса, то в первую очередь перспективы есть у технологий, которые позволяют повысить эффективность, сократить расходы и получить максимальный эффект в сжатые сроки. Это автоматизация рутинных процессов, роботизация, RPA-технологии.

Из-за резкого перехода на удаленку многим пришлось организовать дистанционную работу для процессов, которые никогда не происходили в онлайн-режиме. Востребованность сервисов удаленной работы выросла и сохранится надолго.

Прогнозируем спрос на сервисы оценки эффективности удаленных сотрудников. Работодателю нужен контроль качества работ, просевший из-за перехода в онлайн-режим.

Среди перспективных технологий — решения по автоматизации найма сотрудников. Это должны быть сервисы, которые обеспечат прозрачность рекрутинга и не потребуют много времени.

В b2c-сегменте востребованы проекты, способные обеспечивать жизнь людей на карантине: сервисы доставки продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов.

Есть спрос на решения в сфере телемедицины и онлайн-образования. Обучающих сервисов много, но не хватает удобных и комфортных для общения платформ. На пике роста находятся проекты из сферы гейминга.

Последние два года появляются онлайн-сервисы для занятий спортом дома, но они были не слишком популярны. Сейчас спрос на них вырос. В тренде не только фитнес-тренеры и преподаватели йоги: даже секции плавания запускают платные занятия по «сухому» плаванию.

Алексей Соловьев, основатель A.Partners:

Алексей Соловьев

Любые венчурные инвестиции — это история на пять-семь лет. Вряд ли текущие события окажут существенное влияние на такой временной горизонт. Инвестиционно привлекательные компании по-прежнему есть даже в наиболее пострадавших от кризиса отраслях.

Я сейчас рассматриваю инвестиции в компанию, которая находится в достаточно тяжелой экономической ситуации. Мы рассматривали вложения в эту компанию и раньше. Но теперь инвестиции помогут ей выбраться из сложного положения и начать рост во время восстановления рынка.

Алексей Гарюнов, генеральный партнер FinSight Ventures:

Тренды этого года — удаленная работа и сокращение расходов.

Можно обратить внимание на разработчиков программного обеспечения для удаленной работы. Или на проекты, которые создают инструменты для снижения затрат при минимальных вложениях — например, автоматизируют бизнес-процессы.

Кроме того, мы прогнозируем рост сегмента e-commerce на фоне борьбы с эпидемией. Но при условия, что стартапы из этой сферы не зависят от поставок из наиболее пострадавших регионов.

Артур Шамалов, частный инвестор, Ascent Partners:

Очевидный тренд: перспективы есть у всего, что может работать в онлайн-формате. Я думаю, что это временный тренд: обстоятельства изменятся, и все встанет на свои места. Однако привычка использовать тот или иной продукт может остаться.

Пример — доставка продуктов. Мы сделали экзит, продав софт для построения такой бизнес-модели одному из ритейлеров. Сейчас видим там бум заказов, который может сохраниться и после карантина.

Востребованы онлайн-игры, особенно с мультиплеером. Молодежь сидит дома, некоторые только начали интересоваться геймингом. Но онлайн-игры имеют все шансы и после кризиса сохранить аудиторию.

Мы сейчас хотим инвестировать в банальный бизнес — производство еды. Причина — серьезный рост сервисов доставки: «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусВилл». Но людям нужны не только продукты, но и готовая еда. Ready to eat — это мировой тренд.