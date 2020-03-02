Игорь Рябенький рассказал о недавних сделках AltaIR Capital

Фонд AltaIR Capital в конце 2019 года и начале 2020 вложился в пять стартапов на ранней стадии из США, Китая и Израиля. Об этом Rusbase рассказал основатель фонда Игорь Рябенький.

В конце 2019 года AltaIR Capital инвестировал в проекты Savvy, Soapy, My Сreativity Box и Fabric, в начале 20202 года — в стартап PtoP. Это были мелкие сделки, отметил Рябенький. Точные финансовые детали он не раскрыл.

My Creativity Box — проект, предлагающий подписку на коробку с головоломками для детей для развития у них инженерных навыков, интереса к науке, программированию и роботостроению. Все задания разработаны по принципам Монтессори.

Стартап зарегистрирован в Китае, основатель — Марк Павлюковский, уроженец Харькова, изобретатель и бизнесмен из рейтинга перспективных предпринимателей моложе 30 лет по версии американского Forbes 2018 года.

Павлюковский — создатель компьютера-конструктора Piper для обучения детей программированию через игру Minecraft. В 2017 году проект привлек $10 млн инвестиций. Компьютеры Piper есть у детей Илона Маска.

Savvy — американский стартап, который разрабатывает решение для маркетинговых исследований. Интерфейс Savvy позволяет делать почтовые рассылки, тестировать рекламу в Facebook и проводить A/B-тесты, а потом анализировать результаты.

Soapy — израильский разработчик «умных» министанций для мытья рук со встроенным искусственным интеллектом. Станции включаются без касания, нагревают воду, восполняют запасы мыла и составляют отчеты о потреблении воды. Soapy обещает экономию воды до 95%.

Fabric — американский стартап по производству уходовой косметики для мужчин. Компания продает товары отдельно и предлагает подписку на косметику с доставкой (например, подписка на средство для умывания и увлажняющий крем обойдется в $36).

PtoP — израильский проект, предлагающий решение для оплаты аренды квартиры с помощью кредитной карты.

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