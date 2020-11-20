Идеальное собеседование: как провести, чтобы кандидат не пошел писать гневные комментарии в Facebook

Анастасия Минетто, Talents Lead и эксперт Telegram-канала Typical , объясняет, как организовать собеседование, чтобы оставить приятное впечатление как у команды, так и у потенциального сотрудника.

В каждой компании процесс интервью выстраивается по-своему: иногда HR один отчитывается за всю команду или, наоборот, переговорка ломится от людей. Где-то принято долго рассказывать про задачи и культуру, а кто-то предпочитает дать возможность выговориться кандидату.

Кто нужен на интервью

Идеальный состав — HR, нанимающий менеджер и представитель будущей команды. Каждый из них играет свою роль: модератора, эксперта или инфлюенсера. Если кого-то на собеседовании не будет, то опыт и для кандидата, и для вас будет обрывочным.

HR-эксперт отвечает за модерацию встречи и прощупывание культуры.

Будущий руководитель оценивает hard skills.

Представитель команды участвует в формировании и оценке кейсов для проверки навыков кандидата, рассказывает про отношения в команде и выстроенные процессы.

Мы называем HR модератором, но его главная задача — не накидывать вопросы, когда все затихают. HR организует процесс так, чтобы за полтора часа встречи каждый участник получил ответы на свои вопросы и ушел с ощущением полезно потраченного времени.

Проблема растягивания процесса найма заключается в двух крайностях: либо никто не хочет собираться в переговорке в одно время, либо на интервью приходят все, у кого есть свободная минута. Оба варианта — плохие.

Когда команда не желает вовлекаться в наем, задача HR — показать, что полуторачасовой беседы достаточно для принятия решения по кандидату, и напомнить, что уже через неделю он может сидеть в офисе и закрывать пул задач. Если нанимающий менеджер и представитель команды будут ответственны за финальное решение по выбору человека, то они так вовлекутся в процесс, что после собеседования у вас могут начаться нешуточные дебаты.

Если же в вашей компании все наоборот, а на интервью желает присутствовать половина офиса, не волнуйтесь, с этим тоже можно справиться.

Расскажите про роли на собеседовании, чтобы доказать: трех людей достаточно для принятия объективного решения. С остальными договоритесь, что некоторое время вы будете делиться саммари по кандидатам, и они смогут корректировать наем, не присутствуя на интервью.

Посчитайте, сколько ресурсов в месяц компания выделяет на ненужные этапы собеседований — это хороший аргумент для сокращения состава интервьюеров.





Как может выглядеть интервью

Поделюсь с вами концепцией интервью, в котором соблюдаются три основополагающих правила:

Не только компания, но и кандидат отвечают на вопрос: «Хочу я продолжать сотрудничество или нет».

20% говорите вы, 80% говорит кандидат.

Мы ценим время, а потому за одно интервью оцениваем hard & soft skills и cultural fit.

Hard & soft skills проверяются в три этапа. В ходе биографического интервью мы обсуждаем кейсы из практики, затем даем свои абстрактные задачки и проверяем теорию, а благодаря карте компетенций систематизируем представление о навыках.

Карта компетенций дизайнера Intercom — удачный пример того, как представить разные уровни овладения навыками. На основании такой карты можно составить подробный профиль будущего кандидата и получить четкий план проверки hard&soft skills для интервью.

Cultural fit лучше всего проверять на прошлом опыте кандидата. Тут стоит не просто уточнить причины ухода из компаний, но говорить про сложности и клевые моменты внутри предыдущих команд и с руководителями, о неоправданных ожиданиях, о том, как строилась коммуникация и процессы, о роли кандидата в этом. Можно даже обсудить, над какими проектами было работать тяжелее, на чем выгорал и почему.

Теперь перейдем к самой структуре интервью:

Представление каждого участника встречи и рассказ о компании. Его важно строить от целого к частному: от целей вашей компании к целям будущего сотрудника. Опишите культуру, продукты, команду. Очень здорово, если вы расскажете о компании и задачах будущего сотрудника в начале. Это хорошо модерирует дальнейший разговор о кандидате и о его кейсах. Биографическое интервью. Его можно начать с вопроса, были ли у потенциального члена команды такие кейсы, которые вы описали раньше (в задачах сотрудника). Биографическое интервью состоит из двух частей: о культуре и о профессиональных достижениях. Удобно просить кандидата завернуть все ответы в формат SOAR (situation-obstacles-action-result). Это сильно сокращает время на обсуждение и придает простоты в обработке информации, потому что появляется структура. Кейсовое интервью + теория. Этот этап нужно передать в руки эксперту и инфлюенсеру, они же — руководитель и член команды. Идеально, когда кейсы строятся на реальных проблемах вашего продукта, потому что это наглядно показывает, с какими задачами будет работать кандидат. Резюмирование интервью. Здесь важно поделиться фидбеком, совпадают ли ожидания, пожелания и навыки кандидата с вашей вакансией по типу: «Насколько мы поняли, для вас важно ..., вы эксперт в ... и хотите расти в …». Расскажите, что из этого команда может и не может предложить, а также добавьте про другие возможности для роста. Заминка. Объясните, какие будут дальнейшие шаги, обсудите деньги, социальный пакет и прочие административные вопросы. Самое важное — попросите у кандидата фидбек на встречу.





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Если сейчас у вас все устроено иначе и страдает HR-бренд

Начните собирать фидбек с кандидатов, которые прошли процесс найма в вашей компании. Будьте с ними честны в том, что это нужно и важно для вашего развития, а не просто для галочки.

Ведите аналитику по воронке найма. Анализируйте, на каких этапах кандидаты выходят из воронки и что предвосхищает это событие. Тестируйте и видоизменяйте процесс найма, снова смотрите в аналитику, собирайте фидбек. К отлаженному процессу не прийти одной итерацией изменений.

Чаще всего этапа тревожного звоночка в данном случае не бывает, все сразу начинается с сирены в виде неприятных отзывов о вашей компании в Facebook

Даже отказ после интервью может сделать кандидата более лояльным вашей команде и рассказать о культуре. Если вы не хотите упускать возможность произвести приятное впечатление, то, во-первых, обязательно должна быть обратная связь. Во-вторых, она должна быть конструктивной и полезной. В-третьих, своевременной: соблюдайте дедлайны, о которых договаривались во время заминки на интервью.

Выделите сильные и слабые стороны кандидата. Тут вам поможет та самая карта компетенций. Когда пишете про слабые стороны, объясните, зачем они нужны вашему будущему сотруднику.

Запросите у эксперта полезные материалы, которые помогут кандидату прокачать провисающие навыки, и прикрепите их к фидбеку.

Если вы обнаружили, почему кандидаты остаются недовольны взаимодействием с вашей компанией, но нанимающие менеджеры не готовы перестраивать процессы найма вместе с вами, найдите одного лояльного человека и начните работу с ним, а после — презентуйте результаты остальным.





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