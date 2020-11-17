Ключ к эффективности: почему важно нанимать людей, которые отличаются по полу, возрасту и национальности

Директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ Маргарита Третьякова рассказывает, почему D&I — реальный инструмент повышения эффективности бизнеса.

В России все чаще говорят о культуре Diversity & Inclusion (D&I) — многообразии и включенности. Этот популярный на западе подход подразумевает, что в компаниях создают равные условия для сотрудников, которые отличаются друг от друга по полу, возрасту, этносу, состоянию здоровья и многим другим параметрам.

Diversity&Inclusion: истоки подхода

Нет ничего удивительного в том, что подход Diversity&Inclusion начал распространяться именно в США — многонациональной стране, где расовая сегрегация официально существовала с момента отмены рабства и вплоть до успеха движения за гражданские права в 1960-е годы.

Ориентир на многообразие рабочего коллектива возник в противовес дискриминации: первым случаем применения D&I при приеме на работу некоторые исследователи считают указ президента Гарри Трумэна 1948 года. Принятый закон предполагал десегрегацию армии: к 1953 году 95% афроамериканских военнослужащих стали служить в армейских подразделениях вместе с остальными солдатами.

В 50-е годы американский бизнес еще был далек от концепции D&I. Одним из пионеров подхода стала компания IBM. Еще в 1953 году ее президент настаивал, что при поиске нужно ориентироваться на талант, опыт и личные качества кандидата, а раса, пол, религия и социальный статус не имеют значения.

Даже в южных штатах, где сегрегация процветала в ресторанах, отелях и общественных местах, сотрудники IBM разной расы и происхождения обедали вместе.

Преимущества D&I с позиции бизнеса стали осознавать только на рубеже XX и XXI веков. Компании начали измерять результаты от применения подхода с точки зрения прибыли и расходов, продуктивности, общественного имиджа и даже капитализации. Начали появляться новые инициативы для создания равных возможностей, например, гибкие графики, свободный дресс-код, поэтапный выход на пенсию.

Сегодня многие исследователи доказывают, что D&I на рабочем месте положительно влияет на эффективность компаний, и рекомендуют выстраивать долгосрочные стратегии по внедрению подхода.





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Польза для бизнеса

Практики D&I — это не веяние времени, а возможность иметь в команде людей с совершенно разным опытом, восприятием окружающего мира и талантами. В коллективе, где сотрудников объединяют схожие ценности, интересы, индивидуальные предпочтения и образ жизни, на этапе формирования команды взаимоотношения будут складываться куда лучше. Однако такому коллективу будут в меньшей степени доступны возможности, которые открываются перед более разнородными командами.

Вот несколько преимуществ D&I:

Готовность ломать стереотипы (challenge the status quo). Разнообразные команды более склонны бросать вызов привычному положению дел, участвовать в активных обсуждениях и предлагать новые нестандартные решения.

(challenge the status quo). Разнообразные команды более склонны бросать вызов привычному положению дел, участвовать в активных обсуждениях и предлагать новые нестандартные решения. Положительный имидж компании. Сегодня на приверженность компаний подходу D&I обращают внимание не только представители бизнеса, но и конечные потребители. Компании с многообразным коллективом позитивно воспринимаются публикой.

Сегодня на приверженность компаний подходу D&I обращают внимание не только представители бизнеса, но и конечные потребители. Компании с многообразным коллективом позитивно воспринимаются публикой. Расширение охвата. Сотрудники из разных частей света помогают компаниям выходить на новые рынки.

Сотрудники из разных частей света помогают компаниям выходить на новые рынки. Улучшение атмосферы в коллективе. Когда все чувствуют, что их ценят вне зависимости от их происхождения, пола, возраста и других личных черт, они более лояльны, вовлечены и продуктивны. Cотрудники, уверенные в том, что работодатель заботится о благополучии каждого из них, лучше чувствуют свою принадлежность к компании и гордость за ее успехи.

Когда все чувствуют, что их ценят вне зависимости от их происхождения, пола, возраста и других личных черт, они более лояльны, вовлечены и продуктивны. Cотрудники, уверенные в том, что работодатель заботится о благополучии каждого из них, лучше чувствуют свою принадлежность к компании и гордость за ее успехи. Более эффективное решение проблем. Команды, в которых представлены различные навыки и точки зрения, чаще предвидят потенциальные препятствия, сложности и склонны делать более точные прогнозы, нежели гомогенные команды.

Благотворное влияние многообразия и включенности на бизнес подтверждают результаты недавних исследований. Анализ McKinsey & Company показал, что компании, преуспевшие в D&I, на 25% вероятнее могут добиться лучших финансовых результатов, чем другие организации. Чем репрезентативнее коллектив, тем выше способность компании повышать эффективность.

Другое исследование, опубликованное в журнале American Sociological Review, показало, что компании с высоким уровнем гендерного и расового равенства добиваются более высоких продаж, прибыли и привлекают большее количество покупателей (клиентов). А аналитики BCG доказали прямую зависимость доходов при запуске инновационных продуктов и услуг от уровня D&I в компаниях.





Diversity&Inclusion в России

В России тема Diversity&Inclusion еще не так широко обсуждается, как в США и Европе. Но по данным исследования Hays, 60% сотрудников сталкивались с карьерными ограничениями из-за возраста, пола, национальности, религии, сексуальной ориентации или инвалидности. Этот факт указывает на необходимость популяризации подхода в стране.

Чаще всего практики D&I в России используют зарубежные компании, которые имеют возможность перенимать опыт европейских и американских коллег. Например, в McDonald’s утверждают, что разнообразные команды достигают лучших результатов. В 2019 году в компании запустили кросс-функциональный комитет по культуре и разнообразию, который будет придумывать и реализовывать новые D&I-проекты.

В Philips подход D&I является частью ДНК компании — уже много лет принцип разнообразия лежит в основе стратегии. В Philips считают важным не только привлекать сотрудников с различным опытом, образованием, талантами и личностными характеристиками, но и уделяют особое внимание формированию среды, в которой каждый сотрудник мог бы быть лучшей версией себя и чувствовать себя включенным во все рабочие процессы.





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К делу: первые шаги к многообразию в коллективе

Изменения начинаются с руководителя, но менеджеры и сотрудники компании должны быть вовлечены с самого начала. Первым шагом к D&I может стать простой разговор с сотрудниками. Часто руководители обращаются за стратегией внедрения D&I в консалтинговые фирмы, но этого может быть недостаточно: подходы, работавшие в одном месте, могут оказаться бесполезны в другом. Общая включенность поможет разработать инициативы, которые наиболее органично вольются в привычный распорядок. Прощупайте почву. Достаточно ли разнообразен сейчас ваш коллектив? Чтобы понять это, проанализируйте его состав. Соберите демографические данные о сотрудниках, сравните их с доступной информацией о компаниях, где D&I уже приносит свои плоды. Адаптируйте удачные подходы других компаний, если они кажутся применимыми в вашем случае. Ставьте четкие цели, которые отвечают вашим бизнес-амбициям. Изучите, как инструменты D&I влияли на опыт компаний из вашей сферы, рассмотрите примеры из международной практики. Допустим, на руководящих позициях в вашей компании практически нет женщин. По этому показателю вы отстаете от компаний-конкурентов, и это не соответствует вашим корпоративным идеалам. Обозначьте цель увеличить репрезентативность женщин и поставьте конкретные сроки — так концепция станет стратегией, повысится уровень ответственности сотрудников, которые занимаются подбором. Найдите единомышленников среди сотрудников. Внедрение подхода D&I в организации — серьезное изменение корпоративной культуры. Вам потребуется критическая масса единомышленников (не менее 30% сотрудников), которые станут амбассадорами изменения и помогут организации трансформироваться. Следуйте плану. Для каждой D&I-инициативы необходимо разработать пошаговый план. Так сотрудникам будет проще понимать изменения и участвовать в их внедрении. Не останавливайтесь на достигнутом. Тема многообразия — очень глубокая и охватывает намного больше параметров различий помимо тех, которые лежат на поверхности. Пока вы развиваете тему разнообразия внутри организации, ваши D&I-цели и задачи будут так же эволюционировать. Не останавливайтесь на гендерном различии, изучайте вопрос глубже, и вам будут открываться истинные ценности D&I-подхода. Измеряйте и анализируйте результаты. Корректируйте план по ходу действия. Многообразие и включенность — это не проект, а процесс, который нужно постоянно дорабатывать и совершенствовать. Изучайте реакции сотрудников, наблюдайте за влиянием предпринятых мер на бизнес-результаты. Смещайте фокус программы, когда это необходимо. Успехи инициатив D&I нужно доносить до каждого сотрудника: используйте наглядную инфографику и проводите совещания по теме. Так каждый будет понимать роль D&I. Вовлеченность всего коллектива в новые инициативы – ключевое условие.

Важно понимать, что внедрение подхода Diversity&Inclusion не принесет моментального эффекта. Но в долгосрочной перспективе именно комфортная среда и равные возможности для каждого могут помочь компании становиться эффективнее и брать новые вершины.





Фото на обложке: Shutterstock/Busra Ispir