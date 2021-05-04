Как малый бизнес создает лого — исследование

Отличаться на фоне конкурентов, стать узнаваемым брендом — в современных рыночных условиях это вопрос выживания. Сейчас это важно для всех представителей бизнеса, в том числе для стартапов и частных предпринимателей. Брендирование обычно начинают с разработки логотипа. Компания Logaster инициировала исследование и изучила, какими способами представители малого бизнеса создают лого, сколько готовы потратить на это и каких результатов ожидают.

Сотрудники Logaster провели опрос среди 1200 респондентов — представителей малого бизнеса, проживающих в Украине и странах СНГ, в Западной Европе, Северной Америке, Бразилии и других странах. Предприниматели отвечали на вопросы, касающиеся способов разработки фирменной символики, стоимости, времени и других аспектов разработки айдентики.

Инфографика будет интересна представителям бизнеса, маркетологам и специалистам, ответственным за продвижения бренда, принадлежащего начинающей или небольшой компании.

Затраты

Большая часть респондентов — 53,9% — выразила готовность заплатить за создание логотипа до $100. 20,5% бизнесменов заинтересованы в бесплатном получении фирменного символа. Немного меньше — 19,2% опрошенных — готовы заложить бюджет в пределах $100-500 и только 6,4% могут себе позволить заплатить больше $500.

Отсюда вывод: лишь четверть от общего числа представителей малого бизнеса может заказывать лого для компании у дизайнера или брендингового агентства. Остальные прибегают к двум способам: создают символику самостоятельно или пользуются онлайн-инструментами.

Баланс стоимости и качества

Отдали предпочтение качеству логотипу 38,2% респондентов: этот критерий они назвали приоритетным. Немного меньше опрошенных — 33,6% — отметили, что предпочитают «золотую середину»: лого со сбалансированными ценой и качеством. Только 12,5% бизнесменов ответили, что главным фактором для них является стоимость разработки.

Затраты времени

До семи дней готовы ждать результата 44,6% респондентов. Они считают, что этого времени достаточно для создания финальной версии. 25% опрошенных дают разработчикам не больше одного месяца. Эти сроки считаются приемлемыми при работе со специализированными агентствами или дизайнерами-фрилансерами.

В то же время 17,8% предпринимателей высказались за то, чтобы получить свой логотип за 1 — 2 дня, а 7,9% опрошенных готовы ждать не дольше суток. Эти сроки тоже реальны: если разрабатывать символ самостоятельно или пользоваться онлайн-генератором.

Сроки разработки

Большинство опрошенных — 78,6% — имели готовый логотип еще до старта работы компании. 16% респондентов отметили, что вопросами брендинга занялись через 2 — 3 месяца работы компании. 5,3% бизнесменов инициировали создание айдентики через 12 месяцев после старта бизнеса.

Методы

36,7% респондентов отметили, что желают получить готовый логотип, сгенерированный с помощью онлайн-сервиса. 23,7% бизнесменов готовы потратить время на самостоятельные попытки создания лого. 20,4% опрошенных отдают предпочтение услугам профессиональных дизайнеров, а 19,2% высказались за заказ айдентики в студии.

Важность

Подавляющее большинство — 88,6% — выразили уверенность в важности логотипа для брендинга и маркетингового продвижения компании. В том, что лого никак не влияет на раскрутку бренда, уверены только 11,4% опрошенных.

Выводы

Разработка уникального логотипа — это первый этап работы над идентичностью бренда. Поэтому создать его лучше еще на старте бизнес-деятельности. Для разработки качественного фирменного символа не нужен большой бюджет: достаточно найти оптимальный способ создания, отвечающий возможностям, запросам и бизнес-целям.