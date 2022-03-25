Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии марта в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий марта в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 2,3 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 700 и Московская область — чуть более 450. Зарплатная вилка в 180 вакансиях начинается от 395 тыс. рублей.

В марте на HeadHunter представлено более 6 тыс. вакансий в стартапах. IT-отрасль традиционно лидирует по количеству опубликованных предложений работы в стартапах — 1,8 тыс. вакансий, в секторах услуг для бизнеса и финтех размещено более 600 предложений. Удаленную работу предполагают свыше 1,3 тыс. позиций, а в случае 2,4 тыс. вакансий наличие опыта не является основным требованием для работодателя.

Scrum Master

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До 4 500 USD до вычета налогов, Москва

Soveren приглашает в команду специалиста на должность Scrum Master. В его обязанности будет входить улучшение процессов разработки и повышение эффективности работы команд.

Успешному кандидату важно обладать релевантным опытом работы от 2 лет, знать методологии Agile и свободно владеть инструментами Atlassian.

Lead Kotlin/Java Developer

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От 400 000 руб. до вычета налогов, Москва

EdTech-стартап в поисках специалиста на должность Lead Kotlin/Java Developer, который возьмет на себя руководство разработкой и последующее развитие Android-приложения.

Умение грамотно выстраивать работу команды и возможность самостоятельно сделать MVP будут преимуществом для кандидата.

Lead Google Ads Specialist на проект Kwork

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От 220 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, Москва

Компания Mirafox приглашает в команду талантливого Lead Google Ads Specialist для работы в международном интернет-проекте Kwork. В его задачи будет входить масштабирование и развитие Google-рекламы с учетом выполнения KPI по ROI и количеству привлеченных клиентов.

Релевантный опыт и успешные кейсы Google Ads в сфере e-commerce будут преимуществом для соискателя.

Java Software Performance Testing Engineer

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От 200 000 до 430 000 руб. до вычета налогов, Москва

SberTech в поисках специалиста на должность Java Software Performance Testing Engineer для разработки новой облачной платформы. Новый сотрудник будет заниматься разработкой методик тестирования и актуализацией существующих.

Работодателю важно свободное владение Java 8 SE и опыт нагрузочного тестирования высокопроизводительных систем.

Senior Unity/C# Developer

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Компания Tvori Inc. приглашает на работу Senior Unity/C# Developer. В обязанности специалиста будет входить разработка программного продукта на Unity/С# и непосредственное участие в его развитии.

Среди основных требований: профессиональные знания Unity и опыт командной работы на Unity/С# от 4 лет.

Директор по маркетингу

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От 300 000 до 600 000 руб. на руки, Москва

Cola Holding Limited в поисках опытного директора по маркетингу, который будет заниматься разработкой стратегии и продвижением продукта на рынок с нуля.

Вакансия предполагает релокацию в Дубай.

Product owner

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До 350 000 руб. на руки, Москва

Компания Qugo приглашает в команду Product Owner, который будет заниматься разработкой стратегии развития продукта и управлением командой.

Специалисту необходимо иметь аналогичный опыт работы от 3 лет и навык обработки большого объема задач в указанные сроки.

Руководитель запусков онлайн-курсов

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От 200 000 руб. на руки, Москва

Компания Hero School в поисках руководителя запусков онлайн-курсов. Специалист будет управлять командой проекта и реализовывать процесс запуска курсов в онлайн-формате.

Среди ключевых требований к кандидату: опыт работы в образовательных онлайн-проектах от 1 года, а также опыт организации и управления запусками на аудиторию блогеров и лидеров мнений.

Product Owner

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От 250 000 руб. на руки, Москва

Стартап WAZZUP приглашает на работу специалиста на должность Product Owner, который будет разрабатывать продукт для b2b-рынка с нуля и отвечать за его вывод на рынок.

Работодателю важно наличие опыта руководства разработкой продукта в IT-b2b, а также владение продуктовыми и маркетинговыми метриками.

Technical Head of Customer Support

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От 3 000 EUR до вычета налогов, Москва

Slash приглашает в команду специалиста на позицию Technical Head of Customer Support, который будет заниматься выстраиванием процессов в отделе с приоритетом на ручной подход, созданием базы знаний, оценкой компетенций сотрудников и анализом потребностей клиентов.

Опыт работы в финтехе и опыт выстраивания масштабируемых процессов customer support будут преимуществом для кандидата.

Продуктовый аналитик мобильного приложения

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От 2 500 USD на руки, Москва

Стартап The Coach в поисках продуктового аналитика мобильного приложения, в обязанности которого будет входить построение и автоматизация маркетинговой и продуктовой аналитики для приложения.

Среди основных требований: наличие опыта работы с аналитикой мобильных приложений и владение такими инструментами аналитики, как Facebook*, AppsFlyer, AppStore и Google Analytics.

* Facebook признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock / Photo Smoothies