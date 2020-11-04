Как выйти на маркетплейс: 3 ошибки малого бизнеса

Яна Османова, сооснователь обучающей платформы Marketizzy, рассказывает, какие ошибки совершает малый бизнес при интеграции с маркетплейсом и как их избежать.

На помощь приходят маркетплейсы: масштабные площадки с большим потоком клиентов. Такие сервисы становятся для малых предпринимателей настоящей находкой: не нужно тратиться на серьезную маркетинговую кампанию и разработку магазина, достаточно просто создать свою витрину и начать принимать заказы.

В мире коронавируса интернет-ретейл быстро стал основным форматом торговли: за первую половину 2020 рост онлайн-продаж составил 92% , тогда как офлайн-продажи выросли всего на 5%. Особенно онлайн-коммерция актуальна для малого бизнеса, который — в отличие от крупных компаний — редко может позволить себе нести затраты на открытие обычных магазинов.

Ошибка 1: выбор площадки наугад

Первая и главная ошибка: выбрать маркетплейс по общим характеристикам. Это может быть посещаемость площадки, общее число продаж, позиции в поисковых системах — те данные, которые маркетплейсы сами о себе предоставляют. Проблема в том, что популярность площадки никак не гарантирует высокие продажи именно вашего товара: реальный спрос по нишам в открытый доступ никто не выкладывает.

Чтобы выбрать подходящую платформу, необходимо тщательно изучить информацию о доступных маркетплейсах во всех открытых источниках. Вы можете:

запросить информацию у самой площадки через службу поддержки;

посетить конференцию или другое мероприятие, на котором выступают представители маркетплейсов;

найти профильные чаты и сообщества, в которых предприниматели обмениваются информацией о каналах продаж;

проконсультироваться с коллегами, которые уже пользовались этим маркетплейсом.

Учтите, что даже после регистрации на маркетплейсе вы вряд ли получите полную статистику по продажам собственных товаров: данные обычно поступают очень разрозненные, компилировать их приходится вручную. Для анализа спроса и вовсе нет никаких инструментов, остается заказывать аналитику на стороне: покупать сервисы, которые обходятся от 10 тыс. рублей ежемесячно, или пользоваться услугами профильных компаний (бюджет рассчитывается индивидуально).

Уделите выбору маркетплейса максимальное внимание — и старайтесь получить в первую очередь данные по продажам именно в вашем сегменте рынка. Это ключевой фактор.





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Ошибка 2: невнимательность при загрузке товаров

Когда вы начинаете пользоваться маркетплейсом, первое, что нужно сделать — это загрузить свои товары, чтобы они появились на площадке. Сложность в том, что у каждой платформы свои требования к представлению информации о товаре, которым нужно следовать. Если не уделить этому внимания, процесс публикации ассортимента затягивается на месяцы — торговля простаивает, а вы теряете деньги.

Смотрите на следующие моменты:

требования к фото: разрешение, фон, число снимков и возможность использовать видео;

название и описание товаров: количество символов, запрещенные слова и фразы;

блоки, которые обязательно должны присутствовать: теги, технические характеристики.

Помните: именно карточка вашего товара будет основным инструментом продаж. Позаботьтесь о том, чтобы она выглядела привлекательно и давала потенциальному покупателю точное представление о товаре — красивые фото, детальное и структурированное описание. Рекомендуем заранее изучить предложения конкурентов, собрать описания и фотографии их бестселлеров, подумать, почему они добились успеха и как вы можете сделать лучше.

Если каталог большой, наймите контент-менеджера — человека, который хорошо разбирается в специфике работы маркетплейсов, их API, DAM и PIM-инструментах. Предоставьте ему исчерпывающие данные о своем ассортименте и фирменном стиле компании.





Ошибка 3: редкие обновления ассортимента

Для стабильно высоких продаж мало загрузить свой каталог на маркетплейс; его нужно регулярно обновлять: менять информацию об остатках, наличии товара, его свойствах. Клиент, увидевший на площадке неактуальную информацию, получит негативный опыт и уйдет (а в худшем случае еще и отрицательный отзыв оставит).

Решение одно: пристальное внимание к актуальности своего предложения, максимально полно и правильно заполненным карточкам товара. За это отвечает контент-менеджер.

Возникли сложности с качеством и актуальностью информации? Обратите внимание на квалификацию контент-менеджера.

Мы рекомендуем постоянно повышать ее, поддерживая уровень знаний о новых возможностях площадок, электронных каталогах, которые помогают автоматизировать эти процессы, сокращая количество ошибок и ускоряя процессы работы с маркетплейсами в разы. Если специалист делает свою работу качественно, то для успешных продаж не будет препятствий.





Главный совет: всегда держите руку на пульсе

Обратная связь — ваш главный актив: она позволяет понять, как идут дела и над чем нужно работать. Как быстро клиент получил товар, какой оставил отзыв, доволен ли покупкой: собирайте все данные и компилируйте их в единый аналитический корпус. Для малого бизнеса с небольшим ассортиментом вполне достаточно результатов ручных проверок позиций в поисковых сетях и базовой аналитики «Яндекса», а среднему и крупному бизнесу необходимы продвинутые аналитические системы, которые отслеживают:

отзывы на ваши товары и товары конкурентов;

рейтинги;

позиции в выдаче;

уровень цен в категории.

Пример такой системы: карта сервисов Ozon.

Что касается автоматических систем аналитики и отчетности на маркетплейсах, они все еще оставляют желать лучшего. Многие операции приходится выполнять вручную, это трудозатратно, поэтому спрос на экспертов по работе с торговыми площадками превышает предложение.





Как достичь максимума

Рекомендуем:

активно пользоваться службой поддержки самого маркетплейса: выясните, что она может вам дать, и используйте это;

подписаться на чаты Telegram и сообщества соцсетей, посвященные маркетплейсам: всегда можно будет попросить помощи у коллег;

воспользоваться внешними системами мониторинга, о которых писали выше.

Никогда не оставляйте маркетплейс без внимания, и он станет очень эффективным каналом продаж.