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5 технологий, которые изменят маркетинг в 2023 году

Колонки
Виталий Горюнов
Виталий Горюнов

Аналитик отдела маркетинга Roistat

Анастасия Удальцова

Нейросети уже помогают в дизайне и видеопродакшене, ИИ — в разработке, ML используют в промышленности. А что задает тренды в сфере маркетинга?

Аналитик маркетинговой платформы Roistat Виталий Горюнов собрал пять технотрендов, которые меняют рынок digital-маркетинга прямо сейчас.

5 технологий, которые изменят маркетинг в 2023 году

1. Визуализация на основе искусственного интеллекта

Нейросети давно помогают маркетологам в работе. В 2020 году появилась технология GPT-3 от Open AI. С ее помощью можно писать заголовки и короткие тексты (и даже стихи и прозу, если на то есть потребность), создавать скрипты на языках программирования для решения задач аналитики. 

Умные алгоритмы на основе искусственного интеллекта могут: 

  • подсказывать, как лучше скорректировать ставки контекстной рекламы, 
  • рекомендовать, на какую еще аудиторию настроить объявления.

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для создания визуальных объектов в креативных индустриях активно применяется последние 2-3 года. Например, реклама с использованием дипфейка — образа Жоржа Милославского — у «Сбера» выходила еще в 2020. 

Но 2022-й отмечен буквально бумом рекламных дипфейков.

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На этом применение технологий искусственного интеллекта для визуализации не остановилось. Компании все чаще стали передавать нейросетям задачи иллюстраторов и веб-дизайнеров. 

Например, Samsung доверил нейросети отрисовку баннеров для соцсетей целого европейского подразделения. За счет этого компания смогла сэкономить деньги на агентствах-подрядчиках. 

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Появляются кейсы, когда нейросети рисуют и более сложные объекты для бизнеса — например, веб-страницы. Причем вполне удовлетворяющие качеству. 

Около 11% всех работников в России могут потеснить роботы, посчитали в НИУ ВШЭ. 

Возможно, в будущем компании будут чаще предпочитать искусственный интеллект специалистам в рутинных задачах:

  • отрисовке баннеров, 
  • создании коротких текстов и небольших видеороликов.

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2. Технологии распознавания изображений

Визуальный поиск набирает обороты с конца 20-х годов. В 2019 году каждый четвертый запрос в интернете приходился на изображения. 

Визуальный поиск повышает

  • количество просмотров продуктов на 48%, 
  • количество повторных посещений — на 75%,
  • среднюю стоимость покупки — на 11%.

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Визуальный поиск уже давно поселился в смартфонах пользователей. Например, Google Lens («Google Объектив») позволяет:

  • загружать картинки или делать фото в приложении и затем находить похожие изображения,
  • переводить текст с картинки,
  • находить страницы в интернете об объектах, похожих на то, что загрузил или сфотографировал пользователь.

Для маркетологов и владельцев бизнеса визуальный поиск как технология интересен прежде всего этой последней опцией — возможностью найти товар по фото. Любой сфотографированный объект пользователь может поискать в Google, и если в выдачу попадет именно ваш продукт, то вы моментально получите потенциального покупателя.

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В 2018 году Google Lens уже мог распознавать более миллиарда объектов. В 2022 сервис использовали более 8 млрд раз. Технологию использует не только Google. 

Алгоритмы визуального поиска активно внедряют в свои платформы крупные социальные сервисы, ритейлеры и маркетплейсы: 

  • Pinterest (Pinterest Lens, появился в 2015-м, на два года раньше аналогичного сервиса Google), 
  • Snapchat (Camera Search), 
  • eBay (Image Search). 
  • Делать покупки, используя изображения, могут клиенты Asos — для этого интернет-магазин внедрил технологию Asos Style Match.

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Визуальный поиск нравится пользователям:

  1. Не нужно вводить текст, можно просто добавить картинку;
  2. Проще найти желаемый товар, точь-в-точь как объект с загруженного изображения;
  3. Экономится время на изучение ассортимента.

На технологию особенно стоит обратить внимание бизнесам в eCommerce: делать больше фотографий товаров и работать над качеством изображений.

 

3. Технология распознавания речи

По прогнозам Statista, мировой рынок распознавания речи вырастет с $10,7 млрд в 2020 году до $27,16 млрд к 2026 году со среднегодовым темпом роста в 16,8%.

Распознавание речи активно развивается в сфере голосового поиска.

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Интерес пользователей к такому виду поиска объясняется простотой применения: вводить поисковый запрос вручную дольше, чем спросить Алису. Как подсчитали Ceros, 27% людей в мире уже пользуются голосовым поиском на мобильных устройствах. 

Голос — предпочтительный способ поиска для молодых людей. 

Для маркетологов и владельцев бизнеса голосовой поиск интересен прежде всего с точки зрения поисковой оптимизации сайта. 

Если понравиться поисковым алгоритмам, можно стать той единственной компанией, которая попала в выдачу пользователю по голосовому запросу. 

Особенно интересен голосовой поиск:

  • компаниям, чей бизнес связан с определенной локацией — клиникам, салонам, автомастерским;
  • сайтам с контентом — блогам, агрегаторам, и сервисам доставки, такси.

Распознавание речи как технология находит применение в сфере контроля качества обслуживания. 

Например, сервисы речевой аналитики расшифровывают речь в аудиозаписях и переводят ее в текст, такую технологию предлагает и Roistat. Она экономит время на прослушивании всех звонков и помогает вовремя обнаруживать и улаживать конфликты с клиентами.

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4. Распознавание лиц

Распознавание лиц сравнительно недавно проникло в маркетинг. Технология применяется, например, в физических торговых точках:

  • для персонализации опыта клиента,
  • анализа наполняемости и проходимости заведений,
  • подсчета среднего времени на принятие решения о покупке,
  • анализа настроения и поведения покупателей.

В 2021 году рынок распознавания лиц оценивалсяссылка открывается с VPN в $4,45 млрд со среднегодовым темпом роста 15,4% до 2028 года, по данным grandviewresearch. На розничную торговлю и электронную коммерцию приходится 21% этого дохода.

Технология распознавания лиц помогает делать более качественные рекомендации покупателям и повышать продажи. 

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Например, калифорнийский бутик одежды Ruti внедрил собственную рекомендательную систему на базе распознавания лиц и искусственного интеллекта. 

Когда покупатель заходит в магазин, компания может его распознать по камерам и использовать информацию о нем из CRM-системы: 

  • его размеры, 
  • предпочтения в одежде, 
  • недавние покупки, 
  • является ли он постоянным клиентом. 

Анализируя эти данные, технология автоматически выбирает пять-шесть предметов из последней коллекции вместе с изображениями и рекомендуемыми размерами. Продавец может их быстро найти и отнести в примерочную.

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Распознавание лиц применимо не только в офлайне. Технология может обогатить возможности таргетированной и персонализированной рекламы. 

Например, в 2018 году «Ашманов и партнеры» экспериментировали с этой возможностью, чтобы научить нейросеть распознавать по фото пользователей «ВКонтакте», которые носят очки. Цель эксперимента — сбор более качественных аудиторий для таргетинга. 

Для обучения нейросети использовали 263 тысячи аккаунтов. Тестирование показало, что рекламные кампании на аудиториях, собранных с помощью нейросети, здесь работали лучше, чем на таргетингах, собранных обычным способом.

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В будущем распознавание лиц сможет улучшить персонализацию рекламы — например, для выбора предложения и формата его подачи можно использовать данные:

  • о возрасте, 
  • гендере, 
  • настроении покупателей. 

Несмотря на риски деанонимизации и утечки данных, пользователи ценят персональные рекомендации и готовы возвращаться к тем брендам, которые учитывают их особенности и предпочтения.

 

5. Использование данных о местоположении пользователя

По состоянию на 2022 год рынок геолокации оценивалсяссылка открывается с VPN в $16,09 млрд со среднегодовым темпом роста 15,6% до 2030 года.

По данным исследования Lawless Research, 84% маркетологов используют данные о местоположении в своих маркетинговых и рекламных стратегиях, а 94% планируют внедрить их в будущем. 

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Технология уже давно позволяет бизнесу отправлять сообщения (SMS, push) пользователям, которые попадают в определенную зону. Теперь возможности расширились: данные о геолокации пользователей накапливаются и объединяются с другой информацией из CRM. 

Компания может: 

  1. Считать частоту посещения торговых точек;
  2. Вести статистику покупок по пользователям;
  3. Понимать, какой процент посетителей уходит, ничего не купив. 

Такая аналитика может быть востребована для точек продаж — магазинов одежды, электроники и бытовой техники.

 

Итоги

Применение новых технологий может стать способом оптимизировать издержки и улучшить результаты маркетинга:

  • Решения на основе искусственного интеллекта смогут забрать на себя создание простых креативов;
  • Визуальный поиск позволяет получать больше теплых клиентов, если при этом позаботиться о качественном визуальном оформлении продуктов на сайте;
  • Голосовой поиск набирает популярность, особенно у молодой аудитории, грамотная оптимизация сайта под голосовые запросы поможет увеличить объем целевого трафика из поиска;
  • Распознавание лиц и использование данных о геолокации открывает для брендов новые возможности персонализации.

 

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

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