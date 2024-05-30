Самые высокооплачиваемые вакансии мая в стартапах

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — почти 2 000 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий более 500 предложений и Республика Татарстан — 160 вакансий.

В мае на hh.ru представлено почти 5 000 вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 2 200 вакансий в сфере ИТ, почти 400 вакансий в сфере услуг для бизнеса и более 300 вакансий в финансовом секторе.

Вакансии:

Персональный ассистент CEO

Удалёнка, от 1 300 до 2 000 € до вычета налогов

Dubner Ventures ищет персонального ассистента СЕО. От кандидата требуется любовь к технологиям, приложениям, автоматизации и процессам, которые экономят время. Необходимо свободное владение письменным и разговорным английским (с легким акцентом или без него), а также успешный опыт работы на аналогичной должности в международной компании более 3–5 лет. Важно высшее образование, средний балл в 10% лучших в группе, успешный послужной список в бизнесе, академических кругах и/или спорте и т.д. Нужны рекомендации от предыдущих менеджеров.

Менеджер по продажам, проведению презентаций (клоузер)

Москва, от 80 000 до 150 000 рублей на руки

Компания Bees ищет менеджера по продажам, проведению презентаций. От кандидата требуется профильное образование (менеджмент, программное обеспечение), опыт работы в должности менеджера по продажам (клоузера) от 2 лет (удалённо), умения слышать и выявлять боли/потребности клиентов. Идеальный кандидат может продать даже слона и «огненно» презентовать продукт. Важен успешный опыт в продажах онлайн-услуг или продуктов, то есть успешные кейcы, которые положительно повлияли на прибыль компании.

Sales Manager / Business Development Manager

Дубай, от 7 000 до 15 000 $ на руки

CLS Global ищет Sales Manager. От кандидата требуется опыт работы менеджером по продажам до 2 лет, свободное владение русским и английским языками, так как 90% клиентов являются англоговорящими. Важен опыт холодных продаж и готовность к холодным продажам, дисциплинированность, понимание механики основных продаж, навыки решения проблем, базовые знания в области финтеха, блокчейна и трейдинга.

Lead Ops Engineer

Удалёнка, от 8 000 $ до вычета налогов

EmFi Technologies Limited ищет Lead Ops Engineer. От кандидата требуется опыт разработки программного обеспечения от 8 лет, опыт программирования как минимум на одном современном языке, таком как Go (предпочтительно), Rust или C/C++ от 4 лет. Опыт работы с рабочими процессами DevOps с использованием Kubernetes, Docker, container, опыт разработки изолированных кластеров Kubernetes независимо от серверной части (Unix-подобных/Windows). Важно глубокое понимание компиляции в отношении одной или нескольких высокопроизводительных компьютерных архитектур, понимание рабочих процессов оркестрации. Опыт работы с ключевыми концепциями безопасности: криптографией, управлением ключами/сертификатами, идентификацией и доступом, высокий уровень владения английским языком.

Коммерческий директор

Удалёнка, от 500 000 ₽ на руки

Jvo ищет коммерческого директора. От кандидата требуется опыт на позиции ССО/CEO/Head of sales не менее 3-х лет, опыт управления командой от 25 человек, устойчивый рост выручки, увеличение конверсий отдела продаж, достижение поставленных финансовых результатов, опыт работы с SaaS/ECOM/IT будет преимуществом.

Chief Technology Officer

Пхукет, от 4 200 $ на руки

ГК VillaCarte ищет технического директора. От кандидата требуется работа в должности CTO/CIO или аналогичной должности от 3 лет, большой опыт в проектном менеджменте, опыт управления командами, которые создают технологические продукты. Опыт работы в сфере недвижимости, e-com, ed-tech, гостиничного бизнеса. Опыт управления портфелем масштабных, сложных и быстроразвивающихся технологических проектов, опыт внедрения CRM-, ERP-систем, а также глубокие знания компьютерных систем, сетей, программного обеспечения и средств защиты информации. Свободное владение английским (B2/C1), отличные лидерские и коммуникативные навыки, готовность переехать на остров Пхукет.

Senior Node.js Backend Developer

Москва, от 380 000 до 430 000 рублей на руки

Radium Finance ищет Senior NodeJs Backend Developer. От кандидата требуется не менее года опыта разработки серверной части с использованием Node.js, с акцентом на создание масштабируемых веб-приложений или сервисов, уверенное владение JavaScript, включая асинхронное программирование, обещания и обратные вызовы. Важно владение Express.js или другими Node.js фреймворками для создания RESTful API и веб-приложений. Опыт работы с базами данных, такими как MongoDB, MySQL, PostgreSQL или аналогичными, включая проектирование баз данных, оптимизацию запросов и моделирование данных.

Опыт разработки и внедрения RESTful API, включая управление версиями API, аутентификацию и обработку ошибок, понимание принципов безопасности и лучших практик в Node.js разработке, включая проверку ввода, механизмы аутентификации и защиту от распространенных угроз безопасности. Опыт проведения проверок кода, написания модульных тестов для обеспечения качества и надежности кода.

Менеджер по продажам в IT-стартап

Москва, до 250 000 рублей до вычета налогов

CloudReports ищет менеджера по продажам. От кандидата требуется опыт B2B-продаж ИТ-продуктов. Знание основ маркетинга будет плюсом.

Системный аналитик

Москва, от 150 000 рублей на руки

«П-Проджект» ищет системного аналитика. От кандидата требуется высшее техническое образование, опыт аналогичной работы от 3-х лет. Нужен опыт подобных разработок, проектирования архитектуры приложений, в том числе микросервисной, с элементами высокой нагруженности, умение составлять ТЗ на сложные ИТ-системы. Должен быть опыт в сопровождении подобных проектов, знание современных языков программирования, SQL, React, Laravel, PostgreQSL, MongoDB, S3, Redis, Kafka, OTEL, EFK-stack, Prometeus, Docker, K8s и других элементов современного технологического стека и их возможностей. Английский язык на уровне чтения технической документации.

Team Lead команды разработки

Удалёнка, от 300 000 рублей на руки

DocsInBox Seller ищет Team Lead команды разработки. От кандидата требуется опыт работы в backend/fullstack разработке не менее 4-х лет, в том числе опыт работы в роли Team Lead команды не менее 2-х лет. Опыт разработки на одном из языков программирования: JavaScript, TypeScript. Опыт проектирования, разработки и масштабирования приложений с ориентацией на сервисную/микросервисную архитектуру, опыт в управлении процессом разработки до выхода задач/продукта в продакшн.

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