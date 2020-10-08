Быстрее засыпать и меньше раздражаться: предприниматели рассказывают, как им помогает медитация

Скорее всего, вы уже слышали, как полезна медитация, как она снимает стресс и успокаивает. Но так ли она эффективна на самом деле? Вместе с приложением « Практика » мы пообщались с предпринимателями об их опыте медитации.

Юлия Евдокимчик, основательница агентства The Directors

С чего все началось

Я работаю с большим количеством проектов одновременно, к каждому нужно подходить с чистой головой. У меня никогда не было проблем с концентрацией, но иногда нужна передышка.

Я всегда думала, что медитация — это нечто, связанное с Индией и буддизмом. А мне все это не очень близко. Прошлой осенью мой приятель выпустил приложение для медитации. Я его скачала, но долго не могла заставить себя открыть его. Тогда попробовал мой муж. Он руководит большим отделом, а во время самоизоляции у него был сильный стресс на работе. Муж был в восторге от приложения. Тогда я выделила время, села на коврик для йоги и включила приложение.

Не помню, что это была за медитация, но за десять минут со мной что-то произошло. Я прислушалась к физическим ощущениям, к звукам на улице. Это было небольшое исследование тела и мыслей. Практика далась мне легко, я не чувствовала раздражения.





Что сейчас

Дыхание и физика тела — это мое. Я использую направленные медитации с гидом в приложении. Медитация помогает мне понять, что никто, кроме меня, не поможет мне достичь целей.

К сожалению, медитирую я не так регулярно, как хотелось бы. Выделить 10-20 минут в день вполне реально. Так что я работаю над тем, чтобы практика вошла в привычку.





Как помогла медитация

Я стала лучше засыпать и просыпаться, стала более бодрой и энергичной. Медитация очень полезна на работе. Например, между обсуждением креативной стратегии для алкогольной продукции и детского питания точно нужно дать себе время переключиться. Раньше такой передышкой была кружка чая или чтение книги, теперь — медитация.





Совет для тех, кто хочет начать медитировать

Просто перестаньте откладывать и начните. Стоит просто попробовать хотя бы один раз, чтобы понять — подходит вам это или нет.





Даниил Косинский, продюсер и арт-директор интерактивных проектов, сооснователь «Практики»





С чего все началось

Я управлял дизайн-отделом в студии интерактивных инсталляций. Работа была хаотичной — приходилось перескакивать с одной задачи на другую, возникали проблемы с концентрацией. В какой-то момент я понял, что перерабатываю, живу в рамках дедлайнов и не могу расслабиться. Организм находит вредные способы снять стресс: сладкое, алкоголь, социальные сети. Я стал искать выход из этого круга — начал пробовать онлайн-курсы, зарубежные приложения для медитаций, даже прошел офлайн-ретрит.





Как помогла медитация

Медитация помогла мне лучше фокусироваться и переживать стресс. Я стал замечать, когда прокрастинирую или испытываю импульсивные желания. Состояние стабилизировалось, это помогло лучше справляться с работой. Регулярные практики натолкнули меня на идею сделать русскоязычное приложение для медитаций. Я уволился и плотно занялся своим проектом.





Советы для тех, кто хочет начать медитировать

Для начала попробуйте базовую медитацию с концентрацией на дыхании и обратите внимание на то, как работает мозг. Скорее всего, мысли будут скакать и выходить из-под контроля. Когда вы поймете, как работает медитация, осознанным может стать любое повседневное занятие — прогулка, пробежка, поездка в общественном транспорте.

Главное — не надо заморачиваться, покупать специальные девайсы (вроде подушки для медитации) и устраивать длительные сессии по 40 минут. Достаточно каждый день уделять немного времени, и скоро вы станете спокойнее и внимательнее, вам будет легче фокусироваться.





Елизавета Загвоздкина, исполнительный директор в студии Inty

С чего все началось

Мне нужно постоянно принимать решения. Часто случалось, что я впадала в ступор, если накапливалось много задач. Мне хотелось решить проблему с концентрацией, стать спокойнее и навести порядок в голове.

Медитация всегда ассоциировалась у меня с эзотерикой и танцами с бубном. И я не понимала, как они могут мне помочь. Однажды я наткнулась на нидра-медитацию и решила попробовать. Все, что нужно делать — слушать голос диктора, постепенно расслаблять мышцы и правильно дышать.

Мне очень понравилось — помогает успокоиться и снять напряжение. Я стала читать про другие медитации и тестировать их с помощью приложения. Оказалось, чтобы понять медитации, мне просто нужен был гид и понятные правила.





Что сейчас

Я делаю направленную медитацию с помощью приложения по утрам. У меня был период, когда я делала это каждый день. В итоге я настроила себя на такую волну, что если пропускаю хотя бы раз — чувствую себя некомфортно.





Как помогла медитация

Утренняя медитация помогает понять, кто я, где я, чего хочу. При этом это не поток мыслей, а осознание, которое приходит, пока я слежу за дыханием. Теперь лучше концентрируюсь, меньше нервничаю, мне стало проще принимать решения на работе.





Советы для тех, кто хочет начать медитировать

Важно найти приложение, наставника или практику, которую комфортно выполнять именно вам. Если не знаете, с чего начать — спросите друзей, какая медитация нравится им.





Илья Мутовин, основатель сервиса Zoon, автор книги «Биохакинг без фанатизма»

С чего все началось

Я уже давно увлекаюсь здоровым образом жизни и саморазвитием. Я постоянно слышал об осознанности, и мне стало казаться, что я упускаю что-то важное. Тогда я не понимал, какие задачи должна решить медитация, но мне захотелось попробовать ее, чтобы лучше понять, как работает мозг.

Решил использовать Headspace (приложение с направленной медитацией с гидом). Я помню, что мог прокрастинировать минут десять, чтобы потом две минуты медитировать. Я уже было подумал, что медитации — не мое. Все изменилось после знакомства с Егором Азановым (коучем по медитации). От него я впервые узнал про ноутинг. Суть техники в том, что нужно закрыть глаза и ритмично называть все, на что падает внимание. Если мозг отвлекся на какую-то мысль, можно проговорить ее вслух.

Цель ноутинга — тренировать фокус внимания, увидеть, как легко он теряется, научиться его возвращать. Техника помогла мне найти зажимы в организме. Например, мое внимание сосредотачивалось на боли в спине и коленях до тех пор, пока я не смог смотреть на это без сопротивления и с любовью.

Что сейчас

Сейчас мне нравится медитация тотального позволения. Ты просто сидишь и наблюдаешь за всем, что показывает мозг. Поток картинок и переживаний постепенно прочищается и возникает ощущение покоя.

Я не медитирую каждый день — считаю, что это нужно делать, когда чувствуешь необходимость. Но в моей жизни много бытовой медитации. Когда погружаешься в каждый момент и радуешься ему. Например, вкусной еде, расслаблению тела перед сном. Можно осознанно гулять — ощущать, как вес переходит с ноги на ногу, как тело соприкасается с одеждой.





Как помогла медитация

Я стал получать больше удовольствия от жизни. Я с большим принятием стал смотреть на вещи, меньше раздражаться. Еще медитация спасает, если переработал и нужно время, чтобы перезагрузиться и побыть наедине с собой.





Совет для тех, кто хочет начать медитировать

Не стоит следовать трендам и делать что-то, потому что это модно. Вы должны сами понимать, зачем вам медитация. И чтобы жить более осознанно, стоит ограничить использование смартфона и просмотр телевидения.





Фото на обложке: Shutterstock/Drazen Zigic