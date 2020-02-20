Развиваем Tech PR: как и для чего проводить митапы для разработчиков

Митапы для технических специалистов — один из его главных инструментов. Как организовать такое мероприятие с пользой для HR-бренда при сравнительно небольшом бюджете, рассказывают ведущие компании.

Бесконечно поднимать зарплату и улучшать соцпакет в борьбе за айтишников невозможно, поэтому бренды все чаще стремятся выстраивать отношения с потенциальными сотрудниками планомерно, развивая у себя направление технического пиара (Tech PR).

Для чего нужны митапы

Задача технического пиара — показать аудитории техническую экспертизу бренда. Так как зарплаты и социальный пакет у компаний одного уровня сегодня примерно одинаковы, специалисты сравнивают работодателей по другим параметрам: по наличию у компании интересных задач, актуальных технологий и сильных специалистов в команде, под руководством которых можно будет развиваться в профессии.

Именно митапы позволяют показать эту экспертизу потенциальным сотрудникам.

Евгения Голева, Lamoda Developer Relations Manager

Митапы — это в первую очередь обмен опытом с сообществом. Здесь можно узнать, кто в индустрии сейчас сталкивается с такими же проблемами и задачами и как их решает. Это очень помогает всем участникам «калиброваться» друг об друга и двигаться дальше.



Также митап позволяет обкатать доклад перед более крупной конференцией, показать офис потенциальным сотрудникам и собрать полезные контакты.

Алексей Дарвин, руководитель отдела разработки продуктов больших данных X5 Retail Group

Митапы наглядно демонстрируют уровень решаемых в компании задач и экспертизу команды. А еще это мощная интеллектуальная консолидация: обсуждение технической проблемы в широком кругу специалистов позволяет найти оптимальное решение. И чем больше собирается умных людей, тем выше вероятность решить проблему.

В компаниях, которые регулярно собирают разработчиков на митапы, отмечают, что построение HR-бренда — небыстрый процесс, и ожидать от мероприятия моментального эффекта в виде шквала резюме на почту не стоит. Тем не менее, в долгосрочной перспективе митапы всегда положительно влияют на рекрутмент.

Надежда Ланина, IT Talent Acquisition Ingram Micro Cloud

По аналогии с «путем покупателя» существует «путь кандидата» (candidate’s journey). Он начинается с того момента, когда человек впервые услышал про вашу компанию. В этот момент очень важно, чтобы эта информация оставила приятное воспоминание, поэтому на митапе должно быть комфортно.



Интересные доклады, экскурсия по красивому офису — все это возможность остаться в памяти у кандидата как интересный вариант для трудоустройства. Впоследствии, когда человек будет искать работу, он с большой вероятностью отдаст приоритет вашей компании — как минимум, придет на собеседование.

Также митап — хорошая возможность познакомить разработчиков с руководителями компании, которые занимаются наймом, отмечает Надежда Ланина: кандидат охотнее рассмотрит возможность интервью с руководителем, которого видел на митапе или конференции.

Можно ли хантить разработчиков прямо на митапе?

Цель митапа — познакомить потенциальных сотрудников с брендом, однако приглашать их на работу прямо со сцены не принято. Сообщить о своих вакансиях можно после мероприятия, в одном письме с полезными материалами.

Валерия Лисичкина, HR-директор «ДомКлик»

На технологическом митапе не должно быть прямой рекламы. Вещать со сцены об открытых вакансиях — это моветон. Однако еще существуют митапы вида Hiring Event, когда компания открыто заявляет, что приглашает всех участников послушать доклады от текущих сотрудников и попробовать себя на собеседовании в тот же день.



Да, это реклама, но она открытая и честная, и при таком подходе можно заинтересовать определенную аудиторию.

Это не значит, что говорить на митапах о трудоустройстве совсем нельзя. Разработчики с интересом послушают полезные советы о том, как читать вакансии «между строк» и выгодно подавать себя на интервью, и дадут обратную связь, которая поможет компании скорректировать свою кадровую политику.

Андрей Протопопов, генеральный директор АО «Киви»

На одном из митапов у нас было эмоциональное обсуждение рекрутмента как личного опыта, мы говорили о страхах программистов на интервью и о том, как ожидание отказа мешает искать работу.



Это позволило нам решить некоторые ранее скрытые проблемы в рекрутменте — например, мы изменили описание вакансий senior-уровня так, чтобы избегать в откликах эффекта Даннинга-Крюгера. В итоге на собеседования стали приходить более подходящие специалисты.

Как организовать митап

Организация мероприятия требует немало усилий: нужно подготовить площадку, обеспечить продвижение на целевую аудиторию, провести онлайн-регистрацию участников и встретить их на месте, организовать кейтеринг и сделать рассылку полезных материалов после мероприятия.

Но компании совсем не обязательно брать все эти пункты на себя. Их можно разделить с более опытными партнерами — например, сообществами программистов. У многих из них есть наработанные базы контактов и собственные каналы продвижения, которые позволяют за 2–4 недели собрать на митап 100–200 заинтересованных гостей.

Валентин Домбровский, сооснователь сообщества программистов Moscow Python

Информацию о митапе мы обычно продвигаем в своей группе в Facebook и Telegram-канале, где в общей сложности несколько тысяч участников, а также делаем email-рассылку по базе из 6 тысяч человек, которые были на наших прошлых мероприятиях.



В дополнение к этому срабатывает «сарафанное радио», и половина гостей на наших мероприятиях — это новые люди, не из базы.

Сотрудничество с сообществом программистов также полезно тем, что его лидеры могут дать компании ценный совет по выбору темы доклада, говорит Евгения Голева (Lamoda). Актуальный доклад позволит бренду показать себя с выгодной стороны и привлечь максимум внимания. Также сообщество может пригласить на митап раскрученных докладчиков с хайповыми докладами, замечает Марк Шевченко (Московский клуб программистов).

Еще один важный плюс партнерства с сообществом — это прямой выход на целевую аудиторию, связанную с определенной технологией.

Анна Бочарова, DevRel-специалист в Leroy Merlin

Какой бы известной ни была ваша компания среди джавистов или котлинистов, если вы хотите выйти на рынок Python, вам необходимо выстраивать отношения с соответствующим сообществом. Совместное проведение митапов повышает лояльность к компании за счет бренда сообщества.

Таким образом, если компании удастся привлечь в качестве партнера сообщество программистов, ей останется позаботиться только о двух вещах — о площадке и докладе.

Петр Ермаков, основатель школы машинного обучения DataGym.ru

Одна из основных вещей в организации митапа, которая ложится на компанию, — это площадка. С регистрацией, поиском докладов, прогонами и промоутингом может помочь сообщество.



У больших компаний часто есть хороший офис, где можно провести мероприятие, но и малым найти место для митапа вполне по силам — достаточно арендовать площадку вместимостью от 100 человек в коворкинге.

Как подготовить хороший доклад

Выбор темы доклада зависит от того, что компания хочет показать: экспертизу своей команды, сложность задач или пул технологий. Лучший способ это сделать — рассказать о нетривиальном кейсе компании, который будет не старше трех месяцев.

Также основой для доклада может стать опыт нанимающего руководителя, который знает, о чем обычно спрашивают разработчики на собеседованиях.

Алексей Дарвин, X5 Retail Group

За два года работы в X5 Retail Group я провел более ста собеседований и у меня сформировалось мнение, что лишь небольшой процент кандидатов понимает, какие IT-задачи решаются в ритейле.



Также для кандидатов на собеседованиях часто становится неожиданностью размер нашей компании — 16 тысяч магазинов по всей стране, а именно этот фактор во многом определяет сложность наших технических задач.



Чтобы сделать работу с кандидатами более продуктивной, я сделал соответствующий доклад на одном из наших последних митапов для разработчиков: рассказал, как задачи бизнеса решаются с технической стороны.



Судя по тому, что после доклада ко мне подходило много людей для обсуждения (и по позитивным отзывам от сообщества, с которым мы делали митап) — тема попала в цель.

Даже самый интересный кейс необходимо правильно подать. Доклад — «живой», разговорный жанр, и его нельзя строить как параграф из учебника. В нем должна быть драматургия, которая будет удерживать внимание слушателей до самого конца.

Марк Шевченко, Московский клуб программистов

Часто спикеры рассказывают свои кейсы как в учебниках по математике, без какой-либо интриги. Примерно так же про преступления пишут в уголовных делах: с самого начала понятно, кто преступник и каковы его мотивы.



В детективных романах все наоборот, и доклад спикера должен строиться по такому же принципу: начните с проблемы, некоторое время безуспешно ищите решение и найдите его только с третьего раза, как бы случайно.

Важный элемент доклада — его заголовок. Он должен не только отражать суть, но и привлекать внимание.

Петр Ермаков, DataGym.ru

Хорошее название доклада часто получается благодаря попаданию в хайп текущего момента, использованию мема или балансированию на грани дозволенного: «Пересесть с иглы логистической регрессии на XGBoost и не умереть», «Ebonite-модели в прод с пылу с жару из ноутбуков», «На словах ты Лев Толстой, а на деле Spark отстой».

Насколько часто проводить митапы и как измерять их эффективность

Как уже говорилось, митапы — игра «в долгую», и для того, чтобы они показали эффект, их необходимо проводить регулярно. Крупные компании могут делать мероприятия практически каждый месяц, небольшие — раз в квартал или полугодие.

Анна Бочарова, Leroy Merlin

Сейчас мы проводим митапы с сообществами 2–3 раза в месяц. Не все из них большие: например, у нас есть практика хостить сообщества, и на нашей площадке свои мини-митапы на 15–50 человек проводит Московский клуб программистов.



Наша компания в этом не участвует, но мы таким образом повышаем лояльность этого сообщества к нашему бренду. Сама компания проводит митапы на 70–200 человек.

Андрей Протопопов, «Киви»

Мы проводим митапы не так часто — 4–6 раз в год, так как каждый митап требует качественной подготовки спикеров. Учитывая, что все наши спикеры — «играющие тренеры», времени для подготовки и выступления на митапах у них не так много.

Как оценивать эффективность митапа? Метрики будут зависеть от целей мероприятия. Если вы качаете HR-бренд, одной из метрик может стать лояльность соискателей к бренду, говорит Анна Бочарова (Leroy Merlin). Для этого нужно проводить опросы разработчиков и изучать открытые рейтинги работодателей в ИТ.

Как получить максимум

Наиболее популярный формат IT-митапа — мероприятие с партнерами, среди которых могут быть как другие компании, так и сообщества программистов. Митап обычно включает три технических доклада с перерывом на кофе-брейк. Средняя длительность мероприятия — 2-3 часа.

Провести митап для разработчиков может даже небольшая компания. Необходимый минимум — площадка, способная вместить не менее 50 человек, кейтеринг для кофе-брейка и интересные доклады. Сообщество программистов поможет с регистрацией гостей и продвижением митапа, при необходимости — привлечет интересных спикеров и поможет подготовиться к докладу вашим сотрудникам.

Хантить разработчиков прямо на митапе — дурной тон. Если очень хочется поговорить о найме, нужно заранее предупредить, что это будет Hiring Event.

Чтобы сформулировать тему для доклада, нужно отталкиваться от наиболее сложных и необычных задач, которые были решены в компании за последние три месяца.

Интересный доклад строится как хороший детективный роман: «Начните с проблемы, далее безуспешно ищите решение и найдите его только с третьего раза как бы совершенно случайно».

Поощряйте развитие личного бренда сотрудников, особенно нанимающих руководителей. Дайте им возможность писать статьи и выступать с докладами. Кандидат охотнее рассмотрит возможность интервью с руководителем, которого он уже читал в интернете или слушал на митапе.

Митапы повышают лояльность не только кандидатов, но и команды. Проведение митапов в своем офисе делает внутреннюю жизнь компании интереснее и показывает разработчикам, что руководство компании ценит их экспертизу.

Одна из метрик для оценки эффективности митапов — лояльность к бренду. Измерить ее можно с помощью опросов разработчиков и изучения открытых рейтингов работодателей в ИТ.

Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic