Что делать со своим бизнесом мобилизованным?

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, не делает исключений для бизнесменов. Повестка может прийти и ИП, и учредителю, и руководителю компании. Как в этом случае обезопасить свое дело? И какие шаги можно предпринять заранее? Об этом рассказал старший управляющий партнёр, вице-президент ГК «Европейская Юридическая Служба» Андрей Евстифеев.

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Мобилизовали ИП

Новый проект поправок к закону «О мобилизационной подготовке» снимает ограничения на совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего. Ранее закон «О статусе военнослужащих» запрещал, чтобы мобилизованное лицо управляло коммерческой организацией. Новые же правила, следующие из законопроекта, снимут запреты на ведение бизнеса для призванных.

То есть, например, ИП не нужно будет отказываться от своего статуса при получении повестки.

При этом очевидно, что мобилизованный бизнесмен не сможет полноценно управлять своим делом, поэтому самый разумный вариант — оформить генеральную доверенность на другого человека у нотариуса.

Стоит учитывать, что доверенность выдаётся не на осуществление предпринимательской деятельности (это невозможно), а на представление интересов бизнесмена в правоотношениях (например, для подписания сделок, сдачи отчетности и прочего). Лучше конкретно перечислить их и закрепить в документе.

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Что бизнесу делать с мобилизованными сотрудниками?

Такой шаг позволит не закрывать бизнес и не начинать все с нуля после возвращения. Главное — выбрать партнера, которому можно доверять.

Мобилизовали учредителя

Мобилизованный учредитель сохранит свои доли и акции компании, — их никто не может отобрать. Однако на время отсутствия необходимо передать управление другому лицу, иначе бизнес может оказаться парализован. Например, в случае, если в уставе чётко сказано, что все важные решения принимает учредитель.

Так, у учредителя есть два варианта:

1) Оформить доверенность на другое физическое или юридическое лицо.

Сделать это нужно у нотариуса. И лучше включать в документ конкретный список полномочий, так обеим сторонам будет комфортнее.

2) Заключить договор доверительного управления имуществом.

Отличие от доверенности в том, что подписать такой документ можно только с ИП или другой компанией, а никак не с физлицом. Кроме того, его необходимо зарегистрировать в ЕГРЮЛ.

В договоре нужно закрепить конкретный список доверяемого имущества, сроки и основания для досрочного прекращения действия; размер вознаграждения ИП или компании за управление. Да, договор заключается не за «спасибо», — стороны договариваются о вознаграждении.

Какой вариант учредителю подходит больше — решает он сам. И во многом это зависит от того, есть ли рядом партнёр, которому можно доверять.

Мобилизовали руководителя

Руководитель может быть и генеральным директором, и главой отдела или департамента компании — все эти и похожие должности можно считать руководящими. И объединяет их то, что все они наемные.

Это значит, что владелец бизнеса должен следовать правилу, закрепленному в Постановлении Правительства от 22 сентября 2022 № 1677. Документ запрещает расторгать трудовые договоры с мобилизованными, — они приостанавливаются на время службы.

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Как же организовать работу в компании, если руководитель временно покинет пост?

Во-первых, нужно временно приостановить действие трудового договора как и с любым мобилизованным сотрудником.

Для этого нужно:

заключить дополнительное соглашение о приостановке трудового договора;

издать приказ о приостановке договора;

начислить руководителю все необходимые выплаты (зарплата, отпускные, командировочные);

в табеле учета рабочего времени указать код «ПД» («приостановка договора»);

в карточке №10 указать, что гражданин призван на службу в рамках частичной мобилизации и за ним сохраняется рабочее место.

Во-вторых, назначить сотрудника на место заместителя руководителя, если раньше эту должность никто не занимал. Издать приказ о назначении. После этого человек начинает выполнять функции руководителя.

В-третьих, можно вполне легально схитрить и, если это возможно, назначить на должность женщину. Тогда не нужно будет ещё раз менять руководство, если придёт очередная повестка.

Правила для всех

Независимо от статуса (владелец вы или наемный руководитель), позаботиться о защите бизнеса лучше заранее. Стоит заблаговременно подумать о перестройке рабочего процесса и предпринять конкретные шаги.

Выберите, кому можно доверить бизнес при мобилизации. Составьте чёткие инструкции для подчинённых. Изучите какие документы нужно подготовить для передачи полномочий. Если повестка уже получена — оформите их. Сообщите контрагентам о мобилизации или обсудите возможные действия на будущее. Мониторьте меры господдержки для мобилизованных бизнесменов. Всё очень быстро меняется, и нужно держать руку на пульсе.

Пока бизнесу обещали кредитные каникулы на срок мобилизации и ещё на месяц после; пролонгацию сроков уплаты налогов, соцвзносов и прочих обязательных платежей; отсрочку по оплате аренды госсобственности. Механизмы таких мер еще формируются.

Главное

ИП может сохранить свой статус при получении повестки. Но для продолжения функционирования бизнеса стоит оформить генеральную доверенность на другого человека у нотариуса. Доверенность выдаётся на представление интересов предпринимателя в правоотношениях (для подписания сделок, сдачи отчетности и прочего).

Мобилизованный учредитель сохранит свои доли и акции компании. Но на время отсутствия необходимо передать управление другому лицу.

Учредитель может передать управление двумя путями:

оформить у нотариуса доверенность на другое физическое или юридическое лицо. заключить договор доверительного управления имуществом. Подписать его можно только с ИП или другой компанией, зарегистрировав в ЕГРЮЛ.

С мобилизованным руководителем трудовой договор приостанавливается. Далее на его место назначается заместитель. Можно легально схитрить и назначить на должность женщину, чтобы избежать повторных перестановок в коллективе.

Нужно заблаговременно подумать о перестройке рабочего процесса и предпринять конкретные шаги:

Выбрать, кому можно доверить бизнес при мобилизации; Составить чёткие инструкции для подчинённых; Изучить, какие документы нужно подготовить для передачи полномочий; Сообщить контрагентам о мобилизации; Мониторить меры господдержки для мобилизованных бизнесменов.