Удержи, если сможешь: как увеличить аудиторию мобильного приложения

В 2019 году в мире было загружено 204 млрд мобильных приложений, сектор продолжает расти. Эксперты считают , что в 2020 году расходы на рекламу в мобайле побьют рекорд и достигнут $240 млрд. Алина Якиревич, директор по маркетингу «Фонбет», рассказывает, как создатели мобильных приложений могут привлечь аудиторию и получить свою долю прибыли.

Все гениальное просто: почему интерфейс должен быть удобным

Какими вещами люди пользуются постоянно? Теми, которые им нравятся, не вызывают раздражения или сопротивления. Теми вещами, которые удобны и понятны. Секрет прост — у каждого человека полно ежедневных проблем и задач, никто не хочет получить очередную головную боль, всего лишь загружая новое приложение в телефон.

Пользователь ждет, что приложение снимет с него часть задач, поможет расслабиться и отвлечься от рутинных дел.

Если приложение добавляет задач, а не решает их, его, скорее всего, удалят. Интуитивно понятный интерфейс — эффективный способ не только привлечь аудиторию, но и удержать ее. Чем проще пользователю освоить ваше приложение, чем оно полезнее для него, тем выше вероятность, что клиент будет раз за разом возвращаться именно к вам, а не к конкурентам.

Есть несколько важных вещей, которые нужно учитывать в разработке интерфейса вашего приложения.





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Гайдлайн

Мобильное приложение — не тот случай, когда разрыв шаблона оправдан. Лучшее, что может сделать разработчик, — ориентироваться на гайдлайн платформы, принятые в ее экосистеме стандарты и типичные действия пользователя. Интуитивно понятное приложение повторяет механические действия пользователя и дизайн того, что он чаще всего видит на экране своего смартфона.

Например, в Android все привыкли, что боковое меню находится слева. Будет отлично, если и в приложении для этой платформы оно будет слева. То же самое касается дизайна — если вы сделаете приложение для iOS в стиле скевоморфизма Это направление в дизайне. В скевоморфной графике показан объём предметов: свет, тени, блики и текстуры., пользователи вряд ли вас поймут.





Эксперимент

Глобальные перемены в UI и UX нежелательны, но никто не запрещает вам экспериментировать. Для каждой функции в приложении есть несколько вариантов решения, и никто не знает заранее, какой из них пользователям будет удобнее. Нужно пробовать разные варианты и смотреть на отклик аудитории.

Так, например, мы сделали с процессом заключения пари в нашем мобильном приложении: добавили более понятный и удобный, на наш взгляд, механизм ставки. В течение недели мы показывали этот вариант интерфейса 25% новых пользователей и 6% старых и отслеживали метрики, насколько проще им стало это делать.

Мы выделили контрольную группу из разных клиентов, которым показывали обычный вариант интерфейса. С их показателями мы сравнивали те, что получили в ходе эксперимента. Победил вариант, который оказался наиболее понятным и удобным.





Естественность

Любое мобильное приложение нужно развивать, но нельзя делать резких движений. Перемены должны быть постепенными. Если вы поменяете что-то быстро и кардинально, это практически со стопроцентной вероятностью вызовет негативный отклик.

Сработает «пользовательский парадокс» — люди хотят развития, но не любят внезапных перемен, которые нарушают привычный порядок их жизни, часть которой составляет мобильное приложение.

Изменения лучше всего вводить эволюционно — медленно, но верно. В идеале — настолько медленно, чтобы пользователь вообще не заметил перемен.

Чтобы выделиться среди сотен тысяч конкурентов, у вас есть всего несколько секунд, в течение которых пользователь решит, что он видит — интересную и удобную новинку или просто «еще одно приложение». Поэтому перед каждым разработчиком стоят две противоположные задачи — создать интуитивно понятный и привычный для пользователя, но при этом инновационный и привлекающий внимание интерфейс.

Не совсем простой, но не слишком сложный. Не слишком привычный и небанальный. Со знакомыми иконками и паттернами, но с новыми уникальными элементами.

Человек не должен гадать, как пользоваться вашим продуктом. Даже если ему все непонятно с первого взгляда, это должно быть ясно со второго. Тут поможет практичный онбординг с интерактивными подсказками, содержательный FAQ-раздел или изначальное ориентирование на пользователя: приложение должно решать в первую очередь его задачи, а не ваши.





Чек-лист: 5 важных моментов для продвижения

Целевая аудитория

Чтобы о продукте узнали и начали покупать, его нужно рекламировать, и мобильных приложений это тоже касается. Вам важно не только завоевывать новых пользователей, но и удерживать внимание старых. Сделать это поможет продуманная стратегия продвижения, в которой должно быть учтено все — от тщательного анализа целевой аудитории до правильно подобранных рекламных каналов. Вы можете проверить основные пункты по нашему чек-листу.

Создавая финансово успешное и удобное мобильное приложение, в первую очередь нужно изучить цели и задачи пользователя — чтобы интерфейс помогал их выполнить. Необходим тщательный сбор данных, который поможет изучить параметры: от пользовательских привычек аудитории до ее предпочтений в кастомизации. Эти данные собираются непосредственно в продукте с помощью сервисов аналитики.

К примеру, Firebase помогает узнать, когда ваши пользователи наиболее активны, как они себя ведут и какие ключевые действия предпринимают. В сервисе доступно тестирование для проверки гипотез, и на основе его результатов можно выбрать решения, которые наверняка понравятся вашей аудитории. Обычно этого достаточно для сбора и анализа первичной информации, а дальнейшее усовершенствование приложения происходит уже в процессе.





Показатели эффективности

Чтобы измерить результативность и эффективность работы, вам нужны конкретные числовые показатели. В KPI отражаются события в приложении, количество новых клиентов и коэффициент удержания старых (CRR), оплата интернет-рекламы (CPA), рентабельность маркетинговых инвестиций (ROMI). С помощью KPI мы определяем источники и бюджеты, формируем медиаплан и настраиваем необходимые события в мобильном трекинге.





Кастомизация настроек

Если вы планируете использовать in-app-трафик внутри сторонних приложений, критично важно настроить антифрод-систему и добавить параметр по time to install в дашборд мобильного трекера (при использовании для мобильной аналитики платформу Adjust). В Android не рекомендуется работать с in-app-трафиком, а защита от мошеннических транзакций здесь должна быть сильнее по сравнению с iOS.





Подстраховка

Чтобы избежать провала, продвигая приложение, учитывайте не только уже существующие на рынке риски, но и будущие. Например, если вы планируете кампании по ретаргетингу в Facebook Audience и других DSP, важно учитывать предстоящую политику Apple об отмене IDFA.





Разнообразие

В рекламной кампании важно тестировать много разных креативов и не останавливаться, если вы нашли отлично работающий вариант. В идеале вам стоит тестировать новые креативы каждый день и пробовать разные форматы рекламы.

Где и как продвигать продукт, решать вам — например, в социальных сетях или с помощью геймификации, используя баннерную, таргетированную или нативную рекламу. Чтобы понять, какой способ наиболее продуктивен, необходимо смотреть на отклик аудитории и проводить тестирование: без этого не получится понять, какой формат продвижения нужен именно вам.

В числе самых эффективных эксперты рынка мобильных приложений называют видео, промежуточную и вознаграждающую рекламу. Аналитика поможет понять, какой формат наиболее продуктивен именно для вашего продукта.

Конкуренция в мобайле высока, с каждым годом она растет — смартфоны становятся все совершеннее, решая массу задач, на каждую из которых уже есть или будет создано свое приложение. Окажется ли среди них ваш продукт, покажет время, но вы можете на это повлиять.





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Игры, в которые играет бизнес: способы удержания аудитории

Анализируя тренды и поведение пользователей, вы можете находить новые способы взаимодействия с аудиторией и повышать вовлеченность. Геймификация, программы лояльности и бонусы — не просто инструменты для повышения LTV и сокращения оттока аудитории, а мастхэв в условиях высочайшей конкуренции.

Например, ремаркетинг для опытных пользователей вашего приложения поможет «встряхнуть» их и мотивировать к дальнейшим действиям. Меняйте и комбинируйте методы, чтобы в итоге найти и использовать то, что эффективнее всего срабатывает именно с вашей аудиторией.





Геймификация

Она повышает вовлеченность в продукт, формирует интерес к нему и стимулирует активность со стороны клиента. Можно, например, награждать пользователей за определенные действия в приложении или подогревать интерес бонусами, использовать фрагменты с включением игровых механик или геймифицировать целые проекты.

Игры отлично работают с аудиторией любого возраста, помогают укрепить лояльность и повысить продажи.





Программа лояльности

Это базовый инструмент, который определяет успех бизнеса, поскольку удержание и развитие постоянной аудитории дает более высокий ROMI по сравнению с привлечением новой.

По опыту, классический принцип Парето работает и в мобайл-секторе: 80% прибыли принесут не новые нестабильные пользователи, а 20% постоянных клиентов, давно скачавших приложение, которые признали его эффективность в решении своих задач и рекомендуют ваш продукт другим.





Бонусы

Их важно уметь применять правильно и вовремя, чтобы не проводить без продуманной стратегии акции, которые не дадут ожидаемого результата. Нужно сегментировать базу по поведенческим и финансовым показателям, чтобы предлагать для каждого сегмента соответствующие бонусы — или, как вариант, программу лояльности на постоянной основе.

В своем приложении мы сегментируем бонусную программу по предпочтениям и суммам ставок, на чем и основывается таргетинг: клиенту, который ставит на футбол, фрибеты на матчи НХЛ будут неинтересны, и мы под это подстраиваемся.





Ситуативный маркетинг

Все, что происходит в мире, может сыграть вам на руку, если умело использовать инфоповод, соотнести его с целями и задачами вашей аудитории и техническими возможностями продукта. Чем больше людей волнует происходящее, тем выше возможная виральность. Особенно эффективным ситуативный маркетинг может быть в тандеме с бонусной программой.





Автоматизация

Это главное. Сложно «играть в кастомизацию» без четко отлаженных процессов по удержанию аудитории и развитию существующей базы постоянных клиентов. Вы можете выдумывать любые ходы, но самая распространенная ошибка — погоня за количеством вместо качества.

Чем больше у вас постоянных пользователей и чем дольше вы их удерживаете, тем выше вероятность, что они станут «адвокатами бренда». Такие клиенты охотно расскажут о вас тем, у кого цели и задачи схожи с их собственными. Стабильно растущие органические рекомендации гарантируют вам высокий коэффициент удержания и помогают привлечь новую лояльную аудиторию. Если ваш продукт решает задачи клиентов быстро и эффективно, вы не только выиграете конкурентную битву, но и увеличите свою прибыль в мобайле.

Вне конкуренции находятся единицы — те, кто меняет культуру и создает принципиально новые продукты и услуги. Будут ли пользователи запускать ваше приложение снова и снова? Зависит только от вас.