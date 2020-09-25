Дождаться визу и найти юриста: как российскому бизнесмену приехать в США и остаться

Такой высокий интерес к переезду в Штаты объясняется активной поддержкой бизнеса государством, низким уровнем коррупции и понятной правовой системой. Артем Нужин, основатель международной продакшн-компании Nuzhin Media, рассказывает, как российскому предпринимателю переехать в США и в чем специфика американского бизнеса.

В 2018 году Pew Research Center упоминал , что в США иммигранты составляют 13,7% населения — это почти 45 млн человек. Но примечательно здесь не только то, что цифра больше, чем в любой другой стране мира, а то, что иммигранты создают 25% новых компаний в США. В Нью-Йорке и Калифорнии 40% компаний созданы иммигрантами.

Как начать переезд

Первое и главное — документы. Если они отсутствуют, а у вас нет легального статуса в стране, не получится полноценно заниматься бизнесом. В базовом списке три документа, без которых предприниматель в США — никто: Social security number (SSN, номер социального страхования), Work permission и Green Card.

SSN выдается бесплатно и нужен для налогового учета, требуется даже для съема жилья. За остальные документы придется платить. У визы, на основании которой потом можно запрашивать грин-карту, много требований к вашим активам, годовому доходу, будущим инвестициям в экономику США. Для самого популярного варианта, EB-5 Investor Immigrant Visa, необходим капитал от $500 тыс. А помощь профессионалов для оформления самой визы будет стоить больше $10 тыс.

Я потратил около года для того, чтобы зарегистрировать свою компанию. И это довольно короткий срок: у меня много знакомых, которые уже несколько лет ждут документы. На ранних этапах построения бизнеса лучше находиться в стране: например, открыть счет в банке без личного присутствия не выйдет.





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Юридические нюансы

Открыть компанию в США проще простого: можно сделать это самостоятельно, можно заплатить специалисту. Цена вопроса зависит от уровня жадности организации-помощника и спектра услуг — в среднем она составляет $100-300, но может измеряться и в тысячах долларов.

Я решил доверить все профессионалу: заплатил своему бухгалтеру, а через 10 дней компания была готова.

Если заниматься процессом самостоятельно, нужно тратить время на тщательное изучение процедуры. Я предпочел его сэкономить для более важных вещей.

Процедура оформления бизнеса происходит онлайн, никуда ездить не надо, можно заняться всем, еще находясь в России. Перевел $250, подождал несколько дней, получил электронное подтверждение и все, можно работать.

Оформить документы просто, но к вопросу нужно подойти внимательно: получение лицензии, подбор офиса. Вся информация есть на сайтах по управлению бизнесом каждого штата. При этом с документооборотом в США проще, а вот с отчислением налогов — сложнее.

Для предпринимателей в США существуют бизнес-инкубаторы: организации, которые оказывают поддержку на каждом этапе развития стартапа — от оформления идеи до получения стабильной прибыли.

Если предприниматель смог войти в состав бизнес-инкубатора, ему дадут консультации по юридическим и финансовым вопросам, ведению документации, помогут найти стартовый капитал.

Еще инкубатор может предоставлять площади в аренду, привлекать бизнес-ангелов, венчурные фонды, федеральные гранты. Инвестиции со стороны бизнес-инкубатора в компанию могут достигать $3 млн, как это происходит в Techstars. Зарабатывают такие организации на доле в компании: в среднем — 3-5%.





На что опираться предпринимателю в США

Все зависит от специфики бизнеса, но самое важное — какой вы человек, какой у вас опыт, какие связи и связаны ли они с тем бизнесом, который вы собираетесь построить.

В России я нахожусь в индустрии телебизнеса уже 20 лет, у меня огромный багаж связей и опыта в ведении и создании телепроектов, но в Лос-Анджелесе у меня пока нет ни того ни другого. Сейчас моя задача — создать вокруг себя команду опытных и заинтересованных людей, которые способны реализовать рейтинговые проекты.

Не стоит скидывать со счетов квалифицированное обучение: в США очень много бизнес-школ, дипломы которых окупают себя в среднем за четыре года. А для предпринимателей, которые не готовы столько учиться, существуют сертификатные программы — обучение с акцентом на прикладные знания, которые длятся 9-12 месяцев. Строгого отбора сюда нет, из экзаменов достаточно IELTS или TOEFL.





Как выбрать область для открытия бизнеса

Смотрите ту нишу, с которой вы уже знакомы, в которой являетесь специалистом. Если вы идете в другую сферу, где раньше не были, компанию вы откроете, но функционировать она будет плохо или совсем загнется.

В США сумасшедшая конкуренция, один бренд лучше другого. Большую роль играет авторитет, поэтому новичку без опыта развиться и вырасти практически нереально.

Для того чтобы занять свое место, необходимо очень много трудиться. Если человек профессионал с крутой командой, успех неизбежен. Занять свое место непросто, но если будете следовать определенной схеме, эта ниша сама вас заберет.

Конкуренты в США более открыты, чем в России. Да, есть предприниматели, которые делают пакости другим компаниям, чтобы подпортить им репутацию и выйти в лидеры. Но с конкурентами здесь все равно легче иметь дружеские отношения, чтобы в приватной беседе можно было обсудить общие вопросы и получить честные ответы о бизнесе.





Государственная поддержка экспатов-предпринимателей в США

Правительство максимально старается облегчить жизнь бизнесменам: любые вопросы с госорганами можно решить онлайн (почта, сайт, приложение), не нужно ездить по офисам и отделениям.

Более весомый плюс — в США для предпринимателей существуют государственные заказы: не меньше 23% должно ежегодно уходить в малый бизнес. У каждого штата выставлен свой KPI, детализированный по категориям предпринимателей. Соблюдение показателей контролируется конгрессом и президентом. А для научных и технологических компаний есть оборонный госзаказ.

У предпринимателей в США есть отдельная категория — HUBZone: малые компании, которые работают на территориях с исторически слабым развитием бизнеса. Например, в малонаселенных регионах. Предприниматели выполняют не только экономическую функцию, но и социальную, за что и получают государственную поддержку.





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Специфика ведения бизнеса в США

Свой опыт нужно адаптировать под американские реалии. Ключевой момент — здесь все должно быть по закону. Америка известна во всем мире из-за того, что здесь все судятся. Здесь каждый день заключаются сделки на словах, без договора, без контракта, а потом люди судятся.

Конкуренция тоже может порождать юридические проблемы, которые самостоятельно предприниматель не решит. А стоимость часа услуг корпоративного юриста в среднем равна $800, но может достигать и $2 тыс. К этому просто нужно быть готовым.

Есть и другие нюансы: в Америке много людей-роботов. Они выполняют четкие указания, действуют по кодексу и ненавидят свою работу, поэтому подобрать хороших сотрудников сложно. Однако многое зависит от владельца компании: как он ее основывал, как собирал команду, что им говорил, как организована структура.

В Америке все действия требуют созвонов и обсуждений, когда легче было бы решить вопрос в переписке. В итоге сделки и переговоры идут долго. Это особенности менталитета и к ним нужно просто привыкнуть — иначе никак.





Как достичь максимума

Чек-лист по подготовке к развитию бизнеса в США:

Будьте готовы оформить и собрать массу документов: это можно сделать самостоятельно, а можно доверить все профессионалу.

Тщательно вникайте во все вопросы — от переезда до набора сотрудников: любое упущение может привести либо к сумасшедшим расходам, либо к судебным разбирательствам.

Закладывайте в бюджет деньги на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть из-за нехватки знаний о специфике правовой системы, ведения бизнеса и других нюансов.

Выбирайте для бизнеса сферу, в которой уже есть опыт, иначе шансов вырасти почти нет.

Пользуйтесь государственными и частными мерами поддержки предпринимателей и ищите способы завести новые знакомства.



Фото на обложке: Shutterstock/Matej Kastelic