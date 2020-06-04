«Мозг, жир или мышцы». Какие специалисты в маркетинге будут востребованы после пандемии

Давайте сразу к цифрам: если сравнить данные с февраля по май по количеству соискателей в Москве, обновивших резюме в категории «Маркетинг, реклама, PR» на известном сайте по поиску работы и сотрудников, то их число увеличилось в 2,5 раза. А в категории «Высший менеджмент/ Маркетинг, реклама, PR» — почти в четыре раза.



Конечно, это объясняется в основном тем, что за прошлые периоды остались «висеть» только невостребованные резюме, а в настоящем времени мы видим и тех, кто в течение месяца может найти работу и исчезнуть с сайта. Но дело не только в этом.



До мая прирост резюме соискателей ежемесячно был примерно равным, что в прошлом году, что в этом. А сейчас это не так. Очевидно, что часть сотрудников, занятых в маркетинге, просто не смогли выйти на работу после майских праздников по причине того, что эту работу потеряли.



Откуда я это знаю и почему меня это волнует? Помимо своего стартапа я занимаюсь подбором сотрудников для своих клиентов по консалтингу. И не заметить значительного увеличения резюме, конечно, не могла — мне приходится выделять больше времени на поиск. Но изменилось ли качество соискателей?

Руководителей сокращают первыми

Меня в основном интересует, стало ли больше руководителей, так как я часто ищу интернет-маркетологов, а они зачастую относятся к категории «Высший менеджмент/ Маркетинг, реклама, PR» и подчиняются напрямую руководству компаний. И знаете, что?



Да, не только есть увеличение числа руководителей в общей доле соискателей буквально по каждому диапазону зарплаты, но и в сравнении с зимой на рынке появилось значительно больше свободных кандидатов с запросами 300 тыс. и выше. А количество таких вакансий уменьшилось. И это не очень хороший признак.

Проще говоря, потеряли работу люди, которые привыкли получать больше, чем в среднем нынешний работодатель готов предложить.

В общем-то всегда запросы кандидатов отличались от открытого предложения работодателей — эту разницу легко увидеть, если сравнить в одной категории и за один период вакансии и резюме. Например, за последний месяц в категории «Высший менеджмент/ Маркетинг, реклама, PR» была всего 101 вакансия на 3300 соискателей (то есть 33 человека на одну вакансию), и при этом предложения работодателей заканчиваются на «от 225 тыс.», а запросы соискателей на «от 425 тыс.».



Одновременно с этим в обычной категории «Маркетинг, реклама, PR» на одну вакансию приходится около 7–8 соискателей. То есть больше всего пандемия и её последствия затронули как раз руководителей в маркетинге.



У меня самой на этом сайте размещено резюме с указанной зарплатой 500 тыс., но исключительно для того, чтобы не привлекать внимание обычных работодателей, так как работу в привычном понимании я не ищу. Резюме висит, как говорится, на удачу — для того чтобы потенциальные партнёры могли узнать меня лучше, если вдруг случайно на меня «наткнутся».



Но что-то мне подсказывает, что появление новых резюме с запросами выше предложений работодателей связано с другими мотивами, а именно с нежеланием пока что признать факт того, что мир изменился.

Вы «жир» или «мышцы»?

Первый очевидный вывод: сейчас и после окончания пандемии будут востребованы в большей степени те, кто стоят меньше, а делают больше.



И в этом нет ничего удивительного — в моменты кризиса, как это уже было в 2008–2009 годах, компании срезают весь жир, который могут, и им нужны мышцы. Те, кто реально будут пахать и двигать компанию вперёд через всё то дерьмо, которое творится вокруг.



Кто-то может не согласиться с моей аналогией и сравнить руководителей не с жиром, а мозгом, а без мозга, мол, никакие мышцы работать не будут, но… Извините, нет. Руководителей с мозгом, к сожалению, не так уж много. И от таких руководителей компании просто так не откажутся — их потом снова нанимать будет дороже. В крайнем случае, если компания не может платить деньги какое-то время, но не закрывается, она находит варианты, как удержать таких важных людей.



Так что, если тебя уволили, и ты

не вышел на работу сразу же в другое место, где тебя давно хотели, а вынужден выкладывать резюме на сайт поиска работы,

получал на прошлом месте работы так мало, что у тебя нет подушки, чтобы переждать кризис и не работать,

в большинстве случаев ты был не очень хорошим руководителем. Даже если тебе платили хорошие деньги. А значит, компания срезала жир.



Это очень неприятная новость, я знаю, но я была как раз тем самым руководителем, который в кризис 2008–2009 года загибался от количества работы, когда вокруг люди стонали от того, что работы нет и никто их не берёт.



Плохая новость даже для хороших руководителей в том, что работать они теперь будут больше, но за те же деньги. Хорошая новость — это временно, и постепенно рост дохода восстановится.



Конечно, я говорю именно за конкретную сферу — маркетинг — и в той части, которая касается работы по найму. У предпринимателей, которым я сейчас сама являюсь, всё гораздо сложнее.



В других сферах процессы для сотрудников могут проходить иначе, хотя мне кажется, что принцип общий: если компания не прекратила полностью своё существование, она будет срезать жир, даже если не сильно в этом нуждается. Просто потому что это хорошая возможность для оптимизации бизнеса.

И дело только в том, кто вы как сотрудник: мозг, жир или мышцы.

А если работа потеряна из-за того, что компания просто закрылась, те, кто умеют работать не только головой, но и руками, довольно быстро находят новую работу. Хотя часто приходится на какое-то время урезать свои запросы по деньгам.

Онлайн побеждает

Итак, в том, что менеджмент в маркетинге какое-то время ещё будет нужен меньше, чем ресурсы, разобрались. В частности, сейчас мои клиенты просят найти не просто интернет-маркетолога, а того, кто сможет сам настраивать рекламу хотя бы в одном из источников трафика, писать тексты, то есть быть немного копирайтером, и даже обходиться без дизайнера.



И всё больше заказчиков хотят, чтобы человек сочетал в себе классического маркетолога и интернет-маркетолога, так как даже для тех, кто откладывал интернет-маркетинг на потом, в этот кризис дошло, что пора. Что если не сейчас, то никогда. А нанимать двух маркетологов для офлайна и онлайна — это не только две зарплаты, но и конфликт интересов.

Это второй важный вывод: если вы маркетолог, но ничего не понимаете в интернете, — беда.

Предчувствую «вой» в комментариях к этому материалу о том, какие работодатели гады, что требует единорогов, и что работу не могут найти все, даже хорошие сотрудники, и «никакой я не жир». Всё это лирика. Реальность проще, конкретнее и она неизбежна. Остаётся или принимать её и играть по новым правилам, или страдать.



Вот короткий список тех, кто однозначно нужен сейчас и будут нужен после окончания пандемии в маркетинге (помимо разработчиков, которые крайне востребованы во многих сферах):

дизайнеры, владеющие разработкой на конструкторах;

лидгены вместо обычных трафик-менеджеров (те, кто не просто ручками могут настраивать рекламу, но и берут ответственность за конечный результат);

маркетологи с отличным знанием веб-аналитики и умением корректировать исполнителей по трафику, лидогенерации и онлайн-продажам (а что-то и уметь делать руками, например, настраивать контекстно-медийную рекламу);

SMMщики с сильной компетенцией именно в таргетинге (а не просто в создании постов).

Как достичь максимума

Если у вас есть хотя бы малейшая возможность для своего развития, вот порядок действий:

Определитесь с направлением: простая разработка, настройка рекламных кампаний или аналитика. Что вам больше по вкусу. Пройдите онлайн-курсы, где есть возможность практиковаться: в теории этому научиться нельзя. Узнайте, кому из друзей нужна помощь в интернет-маркетинге и практикуйтесь на них. Приготовьтесь к тому, что для выхода на среднерыночные зарплаты нужно около года ежедневной практики. Но, с другой стороны, интернет-маркетинг — именно та сфера, где можно быстро выйти на очень хороший профессиональный уровень, так как все результаты измеримы и объективны.

И, кстати, один из комментариев, который я получила ещё в начале карантина в соцсети, был с благодарностью за обучение у меня четыре года назад интернет-маркетингу. Потому что сейчас у этого человека есть работа.





Фото на обложке и в материале: Unsplash