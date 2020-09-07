Стратегия Multicloud: почему компаниям сегодня мало одного облака

Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions, объясняет, в чем смысл перехода на мультиоблака и почему не только устоявшимся игрокам ИТ-рынка стоит к ним присмотреться.

Использование двух и более облаков становится неизбежностью для крупных компаний, которые находятся между двух огней — требованиями безопасности к защите данных и необходимостью быстро выводить продукты и ИТ-сервисы на рынок. Но есть и другие поводы выбрать такой путь.

Не просто несколько облаков, а ИТ-стратегия

Если в 2010-х годах перед компаниями стоял вопрос, переходить на облако или нет, то сейчас они решают, какое облако выбрать и сколько их должно быть. Стало очевидно, что без облачных технологий сложно пробовать и внедрять новые сервисы, экспериментировать и увеличивать отрыв от конкурентов, быстро выводя продукты на рынок.

Бизнес начал искать пути оптимизации уже существующей практики и постепенно пришел к мультиоблачной (Multicloud) стратегии. Если упростить, она подразумевает использование решений сразу нескольких облачных провайдеров или распределение рабочих нагрузок между частным и несколькими публичными облаками.

Это позволяет взять от вендоров лучшие услуги и наиболее полезные функции по выгодной стоимости, а также избежать привязки к одному поставщику.

При этом с развитием рынка мультиоблако могут позволить себе не только крупные корпорации, но и средний, а также малый бизнес. В этом сегменте такой подход позволяет экономить на инфраструктуре, оптимизируя расходы, и получать нужные ресурсы без капитальных затрат.



Кто уже переходит на мультиоблака, а главное — зачем

Аналитики Gartner ожидают, что к 2021 году более 75% средних и крупных организаций выберут мультиоблачную стратегию.

Сценариев ее использования существует много: например, ИТ-отдел может размещать базы данных в одном облаке, объектное хранилище — в другом, а для аварийного восстановления инфраструктуры использовать третье.

Если у компании несколько команд разработки, для каждой из них можно найти такое решение, которое обеспечит наилучшую работу всех сервисов и приложений.





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Мультиоблака востребованы компаниями из разных отраслей: банки и другой крупный бизнес с повышенными требованиями к безопасности выносят часть нагрузки в публичные облака, в то время как почти вся инфраструктура остается в частном.

В ритейле деление происходит также исходя из ключевых потребностей: для внутренней инфраструктуры (обслуживающей офисы, магазины и склады) будут применяться наиболее отказоустойчивые решения, в то время как для внешней (интернет-магазины, приложения для покупателей, колл-центры) критически важны доступность и быстрый отклик.

Кроме того, на мультиоблака переходят:

компании с быстрорастущей инфраструктурой, у которых есть потребность в большом объеме мощностей и активно идет цифровая трансформация;

крупный бизнес, когда в процессе развития, слияний и поглощений сформировалась экосистема из нескольких облаков;

компании, которые экспериментируют, пробуют разные инструменты, чтобы быстрее выпускать продукты на рынок: облачные сервисы от разных поставщиков снижают капитальные затраты на оборудование и ускоряют процесс тестирования;

игроки, которые хотят получить не только IaaS (инфраструктура как услуга), но и различные платформенные (PaaS) сервисы, которых исторически не оказалось у их IaaS-провайдера.



Преимущества мультиоблачной стратегии и ее проблемные места

Мы видим, что мультиоблако дает возможность попробовать новые технологии, выбрать лучшие облачные сервисы, ускорить вывод продуктов на рынок и усилить инфраструктуру без закупки оборудования. Однако у мультиоблачной стратегии есть и другие преимущества.

Повышенная надежность

У всех провайдеров публичных облаков несколько центров обработки данных, где можно разместить приложения и обеспечить должный уровень надежности. Например, в рамках SLA 99,95% обеспечивается работа с простоем не более пяти часов в год.

Но для особенно критичных сервисов можно выбрать еще большую надежность и разместить часть инфраструктуры, отвечающей, например, за обработку данных, на другом облаке.

Выбор нужного расположения дата-центров

Если ваши клиенты находятся, например, в Китае и США, можно выбрать облачных провайдеров с дата-центрами в этих странах или поблизости. Это минимизирует задержку ответов на запросы пользователей и улучшит взаимодействие с клиентами.

А вот если компания расположена за рубежом, но работает с данными россиян, ей уже обязательно понадобится партнерство с локальным провайдером. Это позволит выполнить требования 152-ФЗ, согласно которому персональные данные российских граждан нужно собирать и хранить только в России.

Соблюдение требований безопасности без снижения скорости разработки

В крупных компаниях, вынужденных быстро выводить ИТ-сервисы на рынок, есть много команд внешней и внутренней разработки. Требования безопасности часто не позволяют предоставить доступ в частную инфраструктуру всем сервисам.

В публичное облако можно вынести тестовые среды, сделать там «песочницы» для тестирования, проектирования и запуска приложений, в которых данные обезличиваются. Это позволит ускорить разработку, безопасно тестируя новые сервисы, чтобы потом перенести их во внутреннюю рабочую среду или организовать гибридный сценарий.

Разделение нагрузок

В публичные облака можно вынести часть мощностей не только из-за требований безопасности, но и чтобы разгрузить свою инфраструктуру или снизить затраты. Например, облачные сервисы используют для обработки данных, если нужно раз в несколько месяцев обработать большой объем информации. Это выгоднее, чем держать под такие задачи собственную систему.

Но концепция Multicloud — не панацея. Она подходит не всем и имеет свои минусы.

Например, повышается сложность поддержки приложений из-за необходимости учитывать особенности каждого облака. Если текущие задачи можно решить без разделения доступа к информации в разных средах, не имеет смысла подключаться к нескольким провайдерам и усложнять инфраструктуру.

Также мультиоблачный подход становится более трудоемким, если ваши приложения используют не только базовые IaaS-сервисы каждого облака, но и платформенные сервисы — из-за так называемого Vendor Lock-In.

Кроме того, развертывание систем в нескольких облаках в ряде случаев может замедлить время отклика на запрос. Это приведет к задержке доступа к приложению у конечного пользователя, а это еще никогда не шло на пользу бизнесу.



Какие технологии ускоряют развитие мультиклауда

Развитию мультиоблаков способствует микросервисный подход к разработке приложений. Его суть в том, что приложение разделено на ряд независимых сервисов. Каждый такой сервис отвечает за отдельную функцию, и его можно тестировать, развертывать и обновлять отдельно, в том числе в разных инфраструктурах и разными командами разработки.

Для переноса микросервисов и управления ими используют технологии контейнеризации и специальное программное обеспечение, такое как Kubernetes.

В рамках развития мультиклаудной архитектуры на Kubernetes уже сейчас есть возможность автоматически разворачивать контейнеры под управлением Kubernetes одновременно на мощностях Amazon Web Services (AWS) как глобального облака и Mail.ru Cloud Solutions (MCS) как российского.

Это упрощает управление приложениями, позволяет равномерно распределять нагрузки на сеть и минимизировать задержку при передаче данных за счет использования сервисов, находящихся ближе к клиенту.

На мой взгляд, сегодняшний уровень развития облачных технологий уже позволяет полноценно использовать концепцию Multicloud.

Этот подход может эффективно решить целый ряд бизнес-задач, поэтому компаниям не стоит бояться нескольких облаков. Знание о принципах работы мультиклауда в совокупности с осмысленной стратегией перехода к его внедрению поможет организации выстроить надежную инфраструктуру, распределить нагрузки и ускорить цифровизацию.

Фото на обложке: winui / Shutterstock