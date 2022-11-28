На дистанционном управлении не только игрушки: тонкости руководства бизнесом 18+

О старте и развитии своего бизнеса 18+, а также об ошибках, которые были допущены, рассказала предприниматель, основатель бренда интимной косметики Vexso Виктория Никифорова.

В каждом бизнесе свои особенности и подводные камни, которые не всегда можно просчитать заранее. Чтобы лучше подготовиться и избежать хотя бы части сложностей, можно опираться на опыт коллег, уже прошедших путь становления.

Чтобы руководить, нужно организовать

Ошибка, которую мы допустили на старте: не рассчитали, что подбор производств займет восемь месяцев. И в результате выбились из плана по запуску.

Подбор и тестирование контрактных производств — это самый сложный этап такого формата бизнеса. Проблема в том, что если вы создаете свой товар, то приходится делать это сразу большими партиями. К примеру, лубриканты производят от 3000 единиц. А тубы — от 10 000 единиц. Поэтому к выбору контрактных производств стоит подходить с особой педантичностью.

Для функционирования бизнеса нам предстояло отобрать три контрактных производства. Рассматривали мы пять по тубам, пять — по наполнению (лубрикант), семь — по картону (упаковка). Присланные каждым производством образцы тестировали с фокус-группой, после чего принимали решение.

Совет: закладывайте больше времени на подбор контрактных производств.

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Выдыхаем и пинаем

Ошибка: не контролировать работу производств по срокам изготовления продукции.

Отслеживать работу трех производств, задействованных в реализации нашего проекта, сложно, но возможно. На первом создаются тубы — емкости для лубриканта. На втором производят сам лубрикант, который и помещают в подготовленную тубу. Эти два процесса тесно связаны между собой, поэтому логистика внутри них осуществляется непосредственно заводами.

Все передвижения товара, вплоть до финальной доставки на наш склад, входят в стоимость контрактного сотрудничества. Но даже учитывая наши договорные отношения, часто приходиться прозванивать и контролировать процесс, чтобы не выбиться из сроков.

Третье производство создает упаковку для тубы и также отправляет ее на склад.

Весь наш опыт сотрудничества говорит, что для контрактных производств сроки, прописанные в договоре, иногда просто цифры на бумаге.

Совет: будьте готовы, что производства часто нарушают сроки, оставляйте себе запас времени и держите их работу под контролем.

В нашей стране холодно не только людям

Ошибка: не учли особенность доставки лубрикантов в зимний период.

Мы вышли на рынок в декабре 2021 года. В конце января наши лубриканты перестали продаваться по другим регионам России. Доставка осуществлялась только по Москве и в Санкт-Петербурге. Маркетплейс объяснил причину: «Гель на основе воды невозможно зимой доставлять в другие регионы, потому что он замерзнет в пути».

Совет: постарайтесь просчитать и учесть все особенности товара по условиям хранения и перевозки.

Не заметили, что все продали

Ошибка: не сразу создали систему учета товара.

Почти на старте бизнеса за два месяца мы продали 3000 единиц, которые только что изготовили. Но не отследили этот факт. Отправили на склад машину, чтобы собрать новую заказанную партию. Нам сообщили, что осталось всего 80 единиц. Первая мысль была: «Украли!» Когда стали анализировать, сколько отгрузили, поняли, что все продали. Пришлось экстренно запрашивать новую партию.

Совет: всегда следите за количеством товаров на складе. Даже на первых этапах развития бизнеса, когда кажется, что такие объемы долго не раскупят. Помните, что на маркетплейсе вы можете выйти в топ, в связи с чем спрос резко и кратно возрастает.

Мы зависимы от маркетплейса

Ошибка: класть все «лубриканты» в одну корзину.

Реализация товара через маркетплейс — это удобно, но непредсказуемо и во многом не подконтрольно. Например, сейчас мы сталкиваемся со множеством проблем, потому что Wildberries вводит платную приемку товаров и увеличил комиссионный процент с 12% до 18%, что вынуждает нас поднимать цены.

На старте мы делали ставку на маркетплейс, и выиграли. Но сейчас полная зависимость от площадки ограничивает нас в росте. Поэтому мы параллельно развиваем свой Telegram-канал и занимаемся пиаром продукции.

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Совет: развивать другие каналы продаж: социальные сети, официальный сайт бренда, Telegram-канал, онлайн-магазин.

Еще три важных рекомендации

1. Ваш Dress Code отныне черный. Это не только стильно, но и обязательно

Если вы выбрали для себя бизнес 18+, то учтите, что все интернет-ресурсы, которые занимаются продажей товаров для взрослых, подпадают под Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ.

Поэтому будьте готовы:

к производству дополнительной анонимной упаковки специально под продукцию 18+. Это должен быть полностью непрозрачный темный пакет.

к тому, что продукция 18+ всегда размещается под размытой плашкой, пока покупатель платформы не подтвердит, что он — совершеннолетний.

2. Не соглашайтесь на меньшее

Как правило, в линейках водных лубрикантов всегда есть вкусовые. Мы тоже захотели создать свои вкусы. Выбрали производство, оплатили услуги и сделали две формулы. Потом меняли их четыре раза. Переделывали каждый раз по два месяца и до сих пор не выпустили, потому что нас не устраивает результат.

Будьте терпеливы и не принимайте работу контрактного производства, если вас хоть что-то не устраивает в продукте. Ведь качество, с которым вы выходите на рынок, характеризует ваш бренд, создает имя и формирует репутацию.

3. Все сам сделаю. Но это не точно

Заполнить площадку маркетплейса или отснять коллекцию, кажется, просто. Но иногда нам действительно только кажется. Экономия на менеджере по маркетплейсу влечёт за собой трату времени на ориентацию по площадке, а значит, и отсрочку в доходе.

Делегируйте задачи специалистам. Это не только ускоряет развитие компании, но и выводит ее на более качественный уровень.

Плюс бизнеса с производством на аутсорсе и реализацией через маркетплейс — вам будет достаточно небольшой команды. В основном работа проходит в онлайн-режиме. В Vexso я выступаю основателем, руководителем и маркетологом проекта.

Визуальной реализацией занимается дизайнер. Менеджер отвечает за все поставки: от начала поиска производства до последующего взаимодействия с ними. Еще в команде — бухгалтер, фотограф и личная помощница.

Берите советы, не берите ошибки

В заключение хотели бы подчеркнуть, что в таком формате бизнеса сложнее всего стартовать. Но если все процессы налажены — производства согласованы, магазин на маркетплейсе настроен, — то проект легко перевести на дистанционное управление.

Главное — делегируйте поддержание функционирования специалистам, которым доверяете. И тогда можно контролировать работу из любой точки мира. Но лично мне как основателю нравится включаться в процессы, посещать производство и наблюдать за развитием того, что когда-то было только идеей.

Фото на обложке: Shutterstock / Vovatol