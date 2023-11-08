Налоговая декларация по УСН в 2023 году

Как бухгалтеру работать на УСН без ошибок в 2023 году?

Режим «упрощенки» очень популярен среди компаний и ИП. У него доступные условия применения и есть варианты с разными ставками — «УСН Доходы», 6% и «УСН доходы минус расходы», 15%.

Ежегодно подавать декларацию обязаны все хозяйствующие субъекты: компании и индивидуальные предприниматели, в том числе:

те, кто применяет «нулевую» ставку»;

ИП, использующие налоговые каникулы;

ИП при совмещении «упрощенки» с патентом (ПСН) и др.

Сроки сдачи декларации по УСН

Сдавать отчетный документ за 2023 г. можно с самого начала 2024 года. Срок начинается с 1 января, а заканчивается для организаций 25 марта 2024 г., для ИП — 25 апреля 2024 г.

Это общие сроки, но закон предусматривает и специальные сроки для следующих ситуаций:

Если право на УСН утрачено — до 25 числа месяца, который следует за кварталом, в котором право на спецрежим было утрачено. Если прекращена деятельность, для которой действовала УСН — до 25 числа месяца, который идет после того месяца, в котором деятельность прекратилась. То есть, если это произошло в сентябре, сдать документ нужно будет до 25 октября. Если последний день оказался выходным — ближайший после него рабочий день.

За сроками подачи важно следить, так как пропуски влекут законные санкции. Например, статья 119 НК предусматривает штраф в размере 5% от не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления (но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей).

При этом ФНС в некоторых случаях пользуется своим правом на блокировку ваших счетов.

Когда сдавать декларацию при закрытии ИП или ликвидации ООО

Если бизнесмен прекратил свою хозяйственную деятельность, декларация заполняется за последний налоговый период, в котором применялась УСН. Форма представляемой декларации при ликвидации не отличается от обычной.

Точный срок подачи отчетности Налоговый кодекс не устанавливает. Формально — можно воспользоваться общим сроков подачи и сдать отчетность в следующем году (письмо ФНС от 08.04.2016 № СД-3-3/1530).

Минфин рекомендует применять сроки, как при прекращении деятельности по УСН, то есть до 25 числа следующего месяца (письмо от 05.03.2019 № 03-11-11/14121).

Но фактически оба варианта не подходят, если вас уже исключили из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. ФНС в таком случае не примет документы, поэтому налоговый орган указывает, что подать отчетность нужно до исключения из госреестров.

По своему опыту я рекомендую сдавать декларацию до подачи заявления о ликвидации в электронном виде. Так вы точно не запутаетесь, уложитесь в срок, избежите проблем с начислениями и лишней бумажной волокитой.

Форма декларации по УСН

Электронный бланк утверждает ФНС, новый вариант на 2023 год уже есть в открытом доступе. Форма декларации единая для юридических лиц и ИП.

Во всех случаях следите за тем, чтобы использовать только актуальную, не устаревшую форму. В 2023 году, например, в разделе 1.1 и 1.2 появились новые сроки уплаты налога и авансовых платежей.

Для всех лиц, у которых работает от 100 сотрудников, декларация должна быть строго электронная. Те налогоплательщики, у которых число работников не достигает 100, могут выбирать: сдавать документ на бумаге или отправлять цифровой файл.

Последний вариант считается более простым и удобным. Нужно только подключиться к электронному документообороту.

Если вы все-таки подаете отчетность на бумаге, вы можете отправить ее по почте или принести лично в отделение ФНС. Инспектор ставит на документ отметку о принятии с указанием даты.

Уплата налога на ЕНП уведомления на УСН

С 2023 г. все хозяйствующие субъекты обязаны перейти на Единый налоговый платеж. Это способ уплаты налогов, при котором вместо заполнения отдельных платежек по налогам, взносов по медицинскому, пенсионному страхованию и в социальные фонды плательщик готовит один документ и проводит платеж на Единый налоговый счет (ЕНС).

Для платежей, которые вносятся до подачи декларации, необходимо подать уведомление обо всех исчисленных суммах. Здесь же важно отразить суммы по результатам отчетного периода: первого квартала, полугодия и 9 месяцев, а вот налог по итогам года отражать не нужно — он идет только в декларацию по УСН.

Указывайте в ЕНП-уведомлениях коды в поле «Отчетный период/Номер месяца (квартала), которые утверждены для УСН-авансов за:

1 квартал — 34/01;

полугодие — 34/02;

9 месяцев — 34/03.

Оплата производится по КБК 18201061201010000510. Однако в уведомлениях необходимо дополнительно указать конкретные КБК по объектам налогообложения, чтобы определить, на что именно вы перечислили платёж.

Срок уплаты Единого налога такой же, как и других фискальных платежей, а сумма определяется как совокупность всех начислений с учетом недоимок. В том, что денег на ЕНС хватает для уплаты, следует убедиться заранее, чтобы избежать отрицательного сальдо.

Обязанность по уплате налога считается исполненной (частично исполненной) со дня перечисления организацией или ИП денежных средств в качестве ЕНП в бюджет, но не ранее даты включения налога в совокупную обязанность, учитываемую на ЕНС.

Уплата налога на КБК УСН без уведомлений

С 2023 г. вместо перечисленных уведомлений можно формировать платежные поручения, в том числе по авансовым платежам при УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы». Однако вы не обладаете таким правом, если ранее уже подавали в ФНС уведомления по стандартной форме.

Как заполнять поручение

В поле 104 в «платежках» вместо КБК ЕПН нужно указывать КБК для каждого вида «упрощенки». На УСН «доходы» — 18210501011011000110, на УСН «доходы минус расходы» — 18210501021011000110.

В поле 101 «статус плательщика» — 02. Он одинаковый для юрлиц и предпринимателей.

В поле 102 — КПП организации. ИП ставят в этом поле «0»;

В поле 105 — ОКТМО по месту уплаты платежа;

В поле 107 — период платежа. Они указываются следующим образом:

— за 1 квартал 2023 — КВ.01.2023;— за полугодие — КВ.02.2023;— за 9 месяцев — КВ.03.2023.