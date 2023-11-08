Налоговая декларация по УСН в 2023 году

Упрощенная система налогообложения позволяет в правовом поле минимизировать налоговую нагрузку. При этом бизнесменам важно правильно заполнять ежегодную декларацию.
Аудитор, налоговый консультант, основатель консалтинговой компании BroFinance Ирина Бродецкая рассказала, как и когда отчитываться перед фискальным органом, чтобы не было проблем с законом, и что делать, если вы уже допустили ошибку.
Содержание:
- Сроки сдачи декларации по УСН
- Когда сдавать декларацию при закрытии ИП или ликвидации ООО
- Форма декларации по УСН
- Уплата налога на ЕНП уведомления на УСН
- Уплата налога на КБК УСН без уведомлений
- Уменьшение налога на взносы на УСН
- Запрет на УСН
- Как бухгалтеру работать на УСН без ошибок в 2023 году?
Режим «упрощенки» очень популярен среди компаний и ИП. У него доступные условия применения и есть варианты с разными ставками — «УСН Доходы», 6% и «УСН доходы минус расходы», 15%.
Ежегодно подавать декларацию обязаны все хозяйствующие субъекты: компании и индивидуальные предприниматели, в том числе:
- те, кто применяет «нулевую» ставку»;
- ИП, использующие налоговые каникулы;
- ИП при совмещении «упрощенки» с патентом (ПСН) и др.
Сроки сдачи декларации по УСН
Сдавать отчетный документ за 2023 г. можно с самого начала 2024 года. Срок начинается с 1 января, а заканчивается для организаций 25 марта 2024 г., для ИП — 25 апреля 2024 г.
Это общие сроки, но закон предусматривает и специальные сроки для следующих ситуаций:
- Если право на УСН утрачено — до 25 числа месяца, который следует за кварталом, в котором право на спецрежим было утрачено.
- Если прекращена деятельность, для которой действовала УСН — до 25 числа месяца, который идет после того месяца, в котором деятельность прекратилась. То есть, если это произошло в сентябре, сдать документ нужно будет до 25 октября.
- Если последний день оказался выходным — ближайший после него рабочий день.
За сроками подачи важно следить, так как пропуски влекут законные санкции. Например, статья 119 НК предусматривает штраф в размере 5% от не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления (но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей).
При этом ФНС в некоторых случаях пользуется своим правом на блокировку ваших счетов.
Когда сдавать декларацию при закрытии ИП или ликвидации ООО
Если бизнесмен прекратил свою хозяйственную деятельность, декларация заполняется за последний налоговый период, в котором применялась УСН. Форма представляемой декларации при ликвидации не отличается от обычной.
Точный срок подачи отчетности Налоговый кодекс не устанавливает. Формально — можно воспользоваться общим сроков подачи и сдать отчетность в следующем году (письмо ФНС от 08.04.2016 № СД-3-3/1530).
Минфин рекомендует применять сроки, как при прекращении деятельности по УСН, то есть до 25 числа следующего месяца (письмо от 05.03.2019 № 03-11-11/14121).
Но фактически оба варианта не подходят, если вас уже исключили из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. ФНС в таком случае не примет документы, поэтому налоговый орган указывает, что подать отчетность нужно до исключения из госреестров.
По своему опыту я рекомендую сдавать декларацию до подачи заявления о ликвидации в электронном виде. Так вы точно не запутаетесь, уложитесь в срок, избежите проблем с начислениями и лишней бумажной волокитой.
Форма декларации по УСН
Электронный бланк утверждает ФНС, новый вариант на 2023 год уже есть в открытом доступе. Форма декларации единая для юридических лиц и ИП.
Во всех случаях следите за тем, чтобы использовать только актуальную, не устаревшую форму. В 2023 году, например, в разделе 1.1 и 1.2 появились новые сроки уплаты налога и авансовых платежей.
Для всех лиц, у которых работает от 100 сотрудников, декларация должна быть строго электронная. Те налогоплательщики, у которых число работников не достигает 100, могут выбирать: сдавать документ на бумаге или отправлять цифровой файл.
Последний вариант считается более простым и удобным. Нужно только подключиться к электронному документообороту.
Если вы все-таки подаете отчетность на бумаге, вы можете отправить ее по почте или принести лично в отделение ФНС. Инспектор ставит на документ отметку о принятии с указанием даты.
Уплата налога на ЕНП уведомления на УСН
С 2023 г. все хозяйствующие субъекты обязаны перейти на Единый налоговый платеж. Это способ уплаты налогов, при котором вместо заполнения отдельных платежек по налогам, взносов по медицинскому, пенсионному страхованию и в социальные фонды плательщик готовит один документ и проводит платеж на Единый налоговый счет (ЕНС).
Для платежей, которые вносятся до подачи декларации, необходимо подать уведомление обо всех исчисленных суммах. Здесь же важно отразить суммы по результатам отчетного периода: первого квартала, полугодия и 9 месяцев, а вот налог по итогам года отражать не нужно — он идет только в декларацию по УСН.
Указывайте в ЕНП-уведомлениях коды в поле «Отчетный период/Номер месяца (квартала), которые утверждены для УСН-авансов за:
- 1 квартал — 34/01;
- полугодие — 34/02;
- 9 месяцев — 34/03.
Оплата производится по КБК 18201061201010000510. Однако в уведомлениях необходимо дополнительно указать конкретные КБК по объектам налогообложения, чтобы определить, на что именно вы перечислили платёж.
Срок уплаты Единого налога такой же, как и других фискальных платежей, а сумма определяется как совокупность всех начислений с учетом недоимок. В том, что денег на ЕНС хватает для уплаты, следует убедиться заранее, чтобы избежать отрицательного сальдо.
Обязанность по уплате налога считается исполненной (частично исполненной) со дня перечисления организацией или ИП денежных средств в качестве ЕНП в бюджет, но не ранее даты включения налога в совокупную обязанность, учитываемую на ЕНС.
Уплата налога на КБК УСН без уведомлений
С 2023 г. вместо перечисленных уведомлений можно формировать платежные поручения, в том числе по авансовым платежам при УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы». Однако вы не обладаете таким правом, если ранее уже подавали в ФНС уведомления по стандартной форме.
Как заполнять поручение
- В поле 104 в «платежках» вместо КБК ЕПН нужно указывать КБК для каждого вида «упрощенки». На УСН «доходы» — 18210501011011000110, на УСН «доходы минус расходы» — 18210501021011000110.
- В поле 101 «статус плательщика» — 02. Он одинаковый для юрлиц и предпринимателей.
- В поле 102 — КПП организации. ИП ставят в этом поле «0»;
- В поле 105 — ОКТМО по месту уплаты платежа;
- В поле 107 — период платежа. Они указываются следующим образом:
— за полугодие — КВ.02.2023;
— за 9 месяцев — КВ.03.2023.
Будьте внимательны! Ошибки в полях 104, 105 и 107 влекут удвоение начислений. Если нужно уточнить сведения, подавайте уведомление стандартной формы. Но в этом случае вы рискуете остаться без права на формат платежного поручения.
Уменьшение налога на страховые взносы
Плательщик может учесть взносы при исчислении налога и тем самым уменьшить его сумму. Такая схема доступна предпринимателям и компаниям в режиме «УСН Доходы» и распространяется только на взносы, уплаченные во время действия спецрежима.
Компания (или ИП), у которой нет задолженности, может вносить фиксированные взносы вместе с ЕНП, а затем до конца налогового периода подать заявление о зачете платежей.
Сумму платежа максимально можно снизить на 50% бизнесменам, у которых есть работники в найме, а предпринимателю без сотрудников — без ограничений в рамках начисленного дохода. Платеж будет исчисляться без авансовых платежей, которые уже были внесены с начала года.
Запрет на УСН
Не могут применять «упрощенку» кредитные и микрофинансовые организации, ломбарды, инвестиционные фонды, частные нотариусы, организаторы азартных игр, лица, применяющие сельскохозяйственный налог, и другие. Об этом говорит ст.346.12, п.3 Налогового кодекса.
Нельзя переходить на УСН, не уведомляя налоговый орган о своих действиях. Уведомление подается по форме К26.2-1 на бумаге или в электронном виде. Компании и ИП должны подать уведомление в ФНС. Направить документ нужно не позднее 31 декабря, если вы собираетесь перейти на УСН с начала следующего года. Если дата оказывается выходным днем, обратитесь в фискальный орган в ближайший после него рабочий день.
Если документ в налоговый орган не поступил, бизнесмен не может применять спецрежим. Однако судебная практика нередко оказывается на стороне предпринимателя и признает правомерность исчисления налога по УСН при наличии оснований. Если нарушение срока уведомления незначительно — это не основания для отказа в «упрощенке». Тем не менее лучше «не испытывать судьбу» и следовать нормам закона, чтобы избежать возможных рисков.
Как бухгалтеру работать на УСН без ошибок в 2023 году?
Чтобы не «нарваться» на административные штрафы, важно корректно заполнить декларацию:
- Направить уведомление в ФНС о применении УСН.
- Использовать только актуальную форму, размещенную на официальных сайтах Минфина и ФНС.
- Правильно указать объект налогообложения, то есть «доходы» или «доходы минус расходы».
- Избегать технических ошибок и опечаток при заполнении формы, указании кодов и реквизитов.
- Указать верные налоговые ставки по УСН в разделе 2.1.1 и 2.2 (они должны соответствовать ст. 346.20 НК РФ).
Если оплошность все же допущена, ее важно вовремя увидеть и подать уточненную декларацию. Лучше не тянуть со сроком сдачи, так как, если об ошибке сообщит ФНС, у вас будет всего 5 дней на исправление.
- «Уточненку» подавать обязательно, если в первичной декларации у вас были ошибки или вы отразили в ней не все данные — и из-за этого налог к уплате оказался занижен (п. 1 ст. 81 НК РФ). Неважно — вы сами нашли такие недочеты или же недочеты нашла налоговая инспекция и прислала вам требование о том, чтобы вы представили пояснения или исправили отчетность (п. 3 ст. 88 НК РФ).
- Вы можете сдавать (или не сдавать) уточненную декларацию на свое усмотрение, если занижения не было. Однако, если вы хотите вернуть или зачесть переплату, все же придется подавать исправленный документ.
Заполнение декларации по УСН в 2023 году требует внимательности и знания правил. Избегайте распространенных ошибок, будьте ответственны и следите за изменениями законодательства. Так вы сможете успешно управлять своим предприятием, сокращая налоговые издержки, и быть уверенными за безопасность своего бизнеса.
Фотография на обложке: Bored Photography/Shutterstock
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