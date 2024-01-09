В Нидерланды по стартап-визе: основные требования и условия для переезда

По данным международной базы данных Numbeo, в рейтинге качества жизни в 2023 году Нидерланды заняли первое место. В ежегодном исследовании участвовали 195 стран. При составлении рейтинга учитывались покупательская способность, соотношение цен на жилье и заработной платы, система здравоохранения и многое другое. Дмитрий Калинов, СЕО стартапа Imprv.io, рассказал, как переехать в Нидерланды по стартап-визе.

Что нужно знать перед оформлением стартап-визы

Если говорить о плюсах переезда в Нидерланды, первым делом отмечу нацеленность страны на экспорт, невысокие корпоративные налоги, удобство структурирования компаний и большое количество квалифицированных сотрудников.

В Нидерландах существуют налоговые льготы (рулинг). Например, можно в течение первых 5 лет жизни высвобождать 30% дохода из налогооблагаемой базы. Говоря упрощенно, страна дает экспатам налоговую «скидку». При оформлении налоговой льготы необходимо уплачивать налоги с 70% заработной платы. При этом оставшиеся 30% будут поступать на счет полностью.

Объясним на примере. Если ваша зарплата €20 тыс. в месяц, по льготе вы обязаны уплатить налоги с €14 тыс. (70% от заработной платы). Оставшиеся €6 тыс. (30%) начисляются на счет без вычета налогов.

Приезжим стартаперам не нужно конкурировать с MAANG (*Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Google) потому что в стране нет офисов BigTech-компаний.

Нидерланды — комфортный «перевалочный пункт» на пути к более масштабной цели. На ранней стадии не каждый стартап может сразу поехать в США. А позитивный опыт таких нидерландских компаний как Miro и Booking.com показывает, что страна заинтересована в поддержке местных, а также приезжих предпринимателей.

Согласно Crunchbase, в Нидерландах более 350 венчурных фондов. По данным портала Dealroom, стартапы не только ранних стадий: pre seed (предпосев) и seed (посев) могут развиваться в Нидерландах. На мой взгляд, несмотря на наличие mega rounds — мегараундов (от $100 млн) после серии А стартапу проще искать инвестиции в США.

Самые популярные вертикали в стране: FinTech и энергетика, медицина и телеком, FoodTech и логистика. Большинство фондов и фасилитаторов находятся в Гааге и Роттердаме. Это если не учитывать Амстердам, который здесь лидирует с заметным отрывом.

Источник: Dealroom.co

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Основные этапы по оформлению стартап-визы

Программа для стартапов действует в Нидерландах с 2015 года. Она запущена правительством страны для привлечения талантливых предпринимателей и оригинальных бизнес-идей. Чтобы получить стартап-визу, фаундер должен найти надежных партнеров или инвесторов, которых заинтересует идея, и они будут готовы поддерживать бизнес. Процесс оформления стартап-визы делится на 3 этапа.

Поиск фасилитатора

Исходя из вертикали стартапа, необходимо выбрать инкубатор из списка. Далее отправить на рассмотрение фасилитатору свой бизнес-план или питчдек с детальным описанием проекта.

Расскажите о фирме подробно: чем занимается, что производит. Как вы планируете продавать и продвигать товар или услугу. Сколько человек в команде, кто какие роли выполняет. Чем подробнее будет план, тем лучше.

После согласования бизнес-плана вам назначат звонок. По его результатам один или несколько фасилитаторов могут взять ваш проект себе на годовую программу. Согласно условиям, ваш продукт или услуга должны быть новыми для Нидерландов. Для этого стартап должен соответствовать одному из двух пунктов:

использовать инновационные технологии для решения существующих проблем страны;

предлагать кардинально новые способы удовлетворения текущих потребностей рынка в различных областях: от от оптимизации доставки свежих круассанов до новых инструментов развития межорбитальной логистики в космосе.

Фасилитаторы — это организации-наставники, одобренные правительством Нидерландов. Они обеспечивают вас поддержкой пока вы работаете над своим стартапом.

Поддержка проявляется в разных формах в зависимости от потребностей стартапа. Она может включать административные вопросы, помощь в установлении деловых контактов, юридическое и налоговое консультирования. Кроме того, если фасилитаторы увидят трекшн вашего стартапа, то будут первыми в очереди на инвестиции.

Интересно, что не все нидерландские фасилитаторы попросят вас составить MVP (минимальный жизненный продукт). А российский паспорт, скорее всего, не повлияет на то, какое решение примут по стартапу: положительное или отрицательное.

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Подача заявления в миграционную службу

После того как вы нашли инкубатор, а инкубатор нашел вас, необходимо подать пакет документов в миграционную службу (IND). Здесь оценят их валидность, а RVO изучит ваш бизнес-план на предмет инновационности и пользы для экономики страны.

Стоимость заявки — €350 с фаундера. Срок рассмотрения — до 3 месяцев. У меня этот процесс занял 2 месяца.

После подачи документов вы можете находиться без визы на территории Нидерландов, пока ждете решение миграционной службы. Если к тому времени инкубатор успел взять вас под «опеку» вероятность того, что миграционная служба одобрит вашу кандидатуру, увеличивается.

Получение стартап-визы

Если вы подавали заявление за пределами ЕС, то после одобрения проекта вам дадут визу для въезда. Если подавали заявление из Евросоюза, то ВНЖ. Стартап-виза выдается на один год с момента подачи заявления (а не выдачи визы).

По условиям программы, вы обязаны зарегистрировать свой новый бизнес в Голландской торговой палате (KvK). Более того, это необходимо, чтобы позже вы могли продлить стартап-визу.

В первый год «жизни» стартапа редко кто открывает акционерное общество и формирует холдинговую структуру (NV). Это связано с тем, что главная задача бизнеса первые пару лет — выживание и проверка гипотез. А расходы на уставной капитал (от €45 тыс.) и услуги юристов (от €10 тыс.) не способствуют оптимизации затрат.

В первый год для регистрации бизнеса принято использовать BV (аналог ООО). Стоит такая регистрация от €1,5 тыс. до €3 тысяч.

Продление стартап-визы

Пока действует стартап-виза, то есть на протяжении года необходимо регулярно встречаться со своим фасилитатором, чтобы отчитываться ему о прогрессе. От этого будет зависеть, удастся ли вам остаться в Нидерландах или нет.

В конце года фасилитатор напишет заключение о том, как развивается ваш бизнес. Если вы на самом деле занимались стартапом, то инкубатор поставит баллы, которых хватит для автоматического продления визы в качестве самозанятого на два года. Следующую визу можно будет получить уже на пять лет.

Важно: стартап-виза не позволяет работать в найме на какую-либо компанию, кроме своей. Но вы можете работать в качестве ZZP (самозанятый без наемных работников) или eenmanszaak (частный предприниматель при наличии наемных работников). В ином случае необходимо будет сменить стартап-визу на рабочую.

*В материале упоминается организация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

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