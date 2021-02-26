TechTrends-дайджест: ИИ улучшит Word, COVID-паспорт на блокчейне, Clubhouse критикуют за ИБ

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о том, как ИИ займется редактурой в Word, но при этом не распознает здравый смысл, Air France запускает COVID-паспорта, а по Clubhouse катком прошлись ИБ-эксперты.

ИИ

Уже в марте 2021 года Microsoft планирует добавить в текстовый редактор Word ИИ-инструмент прогнозирования текста. В прошлом году компания впервые запустила эту функцию на 50% каналов Windows Beta Channels.

Функция использует машинное обучение для написания предложений, основанных на тексте, набранном пользователем ранее. По данным Microsoft прогнозирование текста помогает писать более эффективно, предсказывая текст быстро и точно.

Разработка уменьшает орфографические и грамматические ошибки и учится с течением времени, чтобы дать рекомендации, основанные на стиле конкретного пользователя.

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В последнее десятилетие в сфере продаж наблюдалось резкое сокращение среднего срока работы топ-специалистов в компаниях – с 3 лет в 2010 году до 1,5 – в 2019. Показатель сократился еще больше на фоне пандемии. Между тем ИИ-алгоритмы позволяют спрогнозировать, какие сотрудники могут с высокой вероятностью покинуть компанию, а также выявляют причины, влияющие на это решение.

Привлечение нового эффективного «продажника» в крупную компанию может стоить до $300 тыс., поэтому оптимизация управления штатом для многих крайне важна. Между тем, осознание таких возможностей все еще находится на низком уровне: согласно опросу Gartner, 42% CIO не до конца понимают, как использовать ИИ для решения практических задач бизнеса.

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Международный экономический форум в Давосе уделил пристальное внимание теме интеграции ИИ-решений в экономику и общество. Масштабы воздействия технологии на жизнь людей требуют новой этической и правовой основы, которая обеспечит эффективное управление, расширение социальных возможностей и смягчение рисков.

Наряду с правительствами и международными организациями некоторые технологические компании начали выпускать собственные этические кодексы для разработки и внедрения ИИ (например, Google AI Principles, Microsoft AI Principles).

Однако назрела необходимость сквозного механизма регулирования, который позволит сформировать всеобъемлющее и коллективное понимание цикла развития ИИ.

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Искусственный интеллект все еще не научился достаточно точно считывать из контекста так называемый «здравый смысл». Для оценки различных моделей учеными Университета Южной Калифорнии была разработана ограниченная задача генерации текста под названием CommonGen, которая может быть использована в качестве эталона для проверки общего здравого смысла ИИ.

Исследователи представили набор данных, состоящий из 35 141 понятия, связанного с 77 449 предложениями. Обнаружилось, что даже самая лучшая ИИ-модель – Т5 – показала только 31,6% точности по сравнению с 63,5% у человека. После обучения на обширных дата-сетах Т5 продолжила совершать глупые ошибки, отметили ученые. Например, она не смогла пометить предложение «Собаки бросают друг другу летающую тарелку» как абсурдное.

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Blockchain

Блокчейну прочат светлое будущее в качестве инструмента обеспечения логистики скоропортящихся товаров, следует из отчета Markets and Markets. Компания прогнозирует к 2025 году объем рынка блокчейн-решений в сельскохозяйственной и пищевой промышленности в $948 млн.

В качестве главных драйверов: общественные опасения по поводу безопасности продуктов питания и возможности технологии по отслеживанию жизненного цикла товаров. Ожидаемые темпы роста – 48,1% в год, полагают авторы.

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C 11 марта авиакомпания Air France начнет четырехнедельный пилот нового паспорта здоровья на основе технологии блокчейн – ICC AOKpass. Приложение позволяет пассажирам предоставить отрицательный тест на Covid-19 на мобильном телефоне. Проект реализуется совместно с Международной торговой палатой (ICC).

Поскольку авиаперевозки возвращаются к нормальному режиму работы, большинство авиакомпаний и правительств требуют, чтобы пассажиры перед посадкой предъявляли отрицательный результат теста на коронавирус. Проверка теста – трудоемкий процесс для персонала авиакомпании и дополнительный источник стресса для пассажиров.

Блокчейн-решение должно гарантировать подлинность предоставляемой информации и существенно упростить организацию перелетов в новых реалиях.

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AR/VR

Поскольку пандемия продолжает наносить ущерб event-отрасли и формату «живых» фестивалей, концертов и других мероприятий музыкальной индустрии, на первый план выходят возможности AR/VR. Эталонный пример их возможностей – живой концерт в виртуальной реальности под названием Astronomical исполнителя Трэвиса Скотта, который он провел в рамках игровой платформы Fortnite.

Концерт (или, скорее, VR-фестиваль) состоял из пяти шоу, доступных в определенное время в течение двух дней, доступа на виртуальный backstage, общение с артистом и других VIP-активностей в виртуальной среде. Событие позволило привлечь 12,3 миллиона уникальных пользователей.

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Privacy

Люди, участвующие в дискуссиях в приложении Clubhouse, должны осознавать, что их разговоры записываются, рассказал Bloomberg эксперт по приватности данных Алекс Стамос.

Представители приложения сообщили, что работают над защитой пользовательских данных от хакеров. Однако через неделю после этого эксперты по кибербезопасности узнали, что некому пользователю удалось получить удаленный доступ к информации Clubhouse, «вытащить» аудио-чаты и метаданные, публикуя их на внешних сайтах.

Компания навсегда забанила «умельца», но ИБ-вызовы популярного приложения это не решает – руководство компании в феврале уже обвиняли, что содержание чатов доступно Китайскому правительству, подчеркивают эксперты.

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