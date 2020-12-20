TechTrends 2020: главное за год

Передовые технологии меняют нашу жизнь по множеству направлений. 2020 год продемонстрировал новые горизонты возможностей в применении инноваций на практике. Главные из них – в итоговом дайджесте руководителя Liquid Studio компании Accenture в России Арсения Кондратьева.

ИИ

Во всем мире использованию ИИ в медицине уделяется повышенное внимание, но в 2020 году по понятным причинам, инвестиции в проекты с использованием ИИ увеличились.

Об этом говорится в совместном исследовании Массачусетского технологического института и компании GE Healthcare. В опросе участвовали 900 медицинских работников — как рядовых сотрудников, так и руководителей.

79% респондентов из медицинских учреждений, уже внедряющих ИИ, заявили, что намерены увеличить финансирование разработки прикладных программ, таких как автоматизация электронных медицинский записей с помощью инструментов NLP, анализ данных пациентов, предиктивная аналитика, анализ рисков, диагностика, хирургия с помощью роботизированных ассистентов и т.д.

Еще 75% отметили, что ИИ позволяет ставить более точные диагнозы пациентам и прогнозировать лечение с большей эффективностью. 93% респондентов согласились с тем, что ИИ увеличил скорость и точность анализа и обмена данными с пациентами.

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Британские исследователи в 2020 году применили ИИ-алгоритм к пользовательским данным, которые собираются приложением COVID Symptom Tracker.

Исследовательская группа получила данные от 1653 COVID-положительных пользователей, которые регулярно отмечали в приложении свои симптомы и состояние здоровья. Из них 383 человека хотя бы один раз обратились в больницу, а 107 нуждались в дополнительном кислороде или вентиляции.

Наиболее распространенные симптомы заболевания сгруппировали в шесть основных кластеров. Исследователи упростили оценку вероятности развития заболевания в тяжелую форму от самой маловероятной, до крайне высокой.

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Возможности искусственного интеллекта широко применялись в уходящем году и для изучения загадок Вселенной. Например, для создания сверхширокоугольных изображений самых удаленных ее уголков, полученных с помощью телескопа Subaru.

ИИ-алгоритмы помогли добиться очень высокой точности расположения объектов и классификации спиральных галактик на этих изображениях. Ожидается, что этот метод приведет к новым открытиям в будущем. Благодаря высокой чувствительности телескопа на снимках было обнаружено до 560 тыс. галактик.

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Еще один вариант практического применения ИИ в 2020 – военная сфера. Станут ли военные роботы с ИИ таким же ужасом для человечества, как биологическое или ядерное оружие? Мнения военных теоретиков и компьютерных специалистов варьируются.

По словам Рональда Аркина из Технологического института штата Джорджия, автономные системы вооружения могут «уменьшить бесчеловечность по отношению к противнику», поскольку робот не будет подвержен полностью человеческим припадкам гнева, садизма или жестокости. Он предложил вывести человека из цепочки принятия решений при выборе целей военных ударов, кодируя при этом этические ограничения в роботах.

С ним не согласился профессор информатики Ноэль Шарки (Noel Sharkey). Он считает, что невозможно запрограммировать реакцию военного робота на бесконечное множество ситуаций, которые могут возникнуть в разгар конфликта.

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В американском городе Форт-Мид появился Объединенный оперативный центр, который эксперты и журналисты уже прозвали «кафедральным собором» кибервойн будущего. Одно из главных перспективных направлений развития центра — замена хакеров-людей на ИИ-аналоги в рамках программы «Проект IKE».

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Blockchain

2020 год стал периодом массовой адаптации блокчейн-решений в самых разных областях экономики и общественной жизни. За технологию взялись серьезно, в том числе с точки зрения регламентации и стандартизации. Так, блокчейн стал одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на Всемирном экономическом форуме в 2020 году.

Global Blockchain Council ВЭФ создает «Блокчейн Билль о правах: Принципы проектирования децентрализованного будущего». Документ призван согласовать между бизнесом, политиками и потребителями фундаментальное видение того, как пользователи могут и должны быть защищены по мере развития блокчейна.

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Определенное оживление произошло в масс-маркет сегменте расчетов с помощью криптовалют. Финтех-гигант PayPal, который планирует вывести крипто-трейдинг в массовый формат, выбрал компанию Paxos в качестве поставщика технологического решения для новой услуги.

Paxos запустил брокерский сервис с API-решением, которое позволяет компаниям покупать, продавать, хранить и отправлять криптографические данные с обеспечением всех аспектов нормативно-правового соответствия.

Параллельно Mastercard расширяет свою криптовалютную программу, предоставляя крипто-платежному сервису Wirex статус полноценного члена своей платежной системы. Этот статус делает Wirex первой криптографической компанией, которая получит возможность напрямую выпускать платежные карты Mastercard для своих клиентов.

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Блокчейн в 2020 году официально стал частью технологической стратегии Китая. Признание блокчейна на столь высоком уровне облегчит преодоление многих барьеров.

Цифровой юань развивается в стране стремительными темпами. Сети Starbucks, McDonald's и Subway в Китае были включены в список компаний, которые будут тестировать национальную цифровую валюту в ближайшем будущем. Постоянный поток информации на эту тему из Китая позволяет прогнозировать реальное применение технологии в ближайшие несколько месяцев.

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AR/VR

Рост глобальных расходов на решения дополненной и виртуальной реальности AR/VR в 2020 году замедлился по сравнению с планами, озвученными перед пандемией, согласно исследованию IDC. Сокращение расходов на ИТ и экономический спад позволят общемировым расходам на AR/VR достичь показателя в $10,7 млрд, что означает лишь 35,3% роста в годовом сопоставлении.

Нарушения в цепочке поставок, закрытие ритейл-компаний и задержки с внедрением технологии на предприятиях бросают тень на краткосрочную перспективу развития AR/VR в ближайшие кварталы 2021 года.

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Тем не менее, мировые расходы на AR/VR вернутся к положительной динамике по мере выхода планеты из пандемии. Предполагается, что они увеличатся до $72,8 млрд к 2024. Согласно данным IDC, пятилетний совокупный годовой темп роста (CAGR) мировых расходов на AR/VR составит 54%.

Наибольшие инвестиции в AR/VR к 2024 году будут направлены в сферы образования ($4,1 млрд), промышленности ($4,1 млрд) и розничной торговли ($2,7 млрд).

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Одна из перспективных областей развития AR/VR в современном мире – новые офисные решения. Исследование Ericsson по поводу перспектив развития дистанционного офиса показало спрос пользователей на «Интернет ощущений» (Internet of senses).

По мнению респондентов, к 2030 году будет принято вести образ жизни, включающий выполнение любой работы и всех сценариев социального общения, не покидая собственного дома.

Используя 5G, AR и VR, работодатели смогут полностью воспроизводить офисный опыт, имитируя все сенсорные ощущения — зрение, звук, вкус, запах и осязание — в цифровом и интерактивном в формате. Назвав этот футуристический концепт «Дематериализованным офисом», исследование сфокусировалось на том, что респонденты хотели бы получить от удаленного взаимодействия в новом формате.

Стремление к полностью оцифрованному рабочему месту выходит за рамки офиса — 60% респондентов надеются на появление «полноценных виртуальных магазинов и складов как для покупки продукции у поставщиков, так и для продажи клиентам».

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Privacy

Развитие и внедрение технологий всегда сопряжены с трениями в законодательно-правовом поле.

Один из первых в Великобритании проектов по развертыванию системы автоматического распознавания лиц был признан незаконным апелляционным судом.

Вердикт фиксирует три области нарушений технологиями прав граждан: неприкосновенность частной жизни, защита данных и равенство.

Дело было возбуждено активистом кампании за гражданские свободы Эдом Бриджесом. Его изображение было по крайней мере дважды заснято полицейскими камерами.

Автоматическая система распознавания лиц (AFR) захватывает изображения лиц людей и сравнивает их с контрольным списком, отбрасывая все несовпадающие. В список сравнения включаются люди, в отношении которых имеется неисполненный ордер на арест или подозреваемые в совершении преступлений.

Суд счел, что «не существует четких критериев ситуации, когда можно использовать AFR, и информации о том, кто может быть законно внесен в контрольные списки». Вердикт ставит под угрозу развитие технологий распознавания лиц с правоохранительными целями в стране с одним из высочайших уровней проникновения CCTV-камер в мире.

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Amazon представил в 2020 году два футуристических продукта и нарвался на скандал.

Компания выпустила на рынок небольшой автономный дрон наблюдения Ring Always Home Cam, который облетает жилище для проверки безопасности — не оставили ли вы плиту включенной, не проник ли кто-то в дом и т.д. Второй «продукт раздора» — сканер распознавания отпечатков ладоней Amazon One, который компания опробует в своих продуктовых магазинах в качестве механизма для более быстрого расчета.

Оба решения вызвали массу критики со стороны общественных организаций, заботящихся о конфиденциальности персональных данных. Биометрические данные, собираемые Amazon при эксплуатации обоих продуктов, являются строго конфиденциальными. В отличие от пароля, вы не можете изменить биометрию в случае компрометации.

У Amazon богатый опыт в области обеспечения безопасности массивной облачной инфраструктуры, однако в случае биометрии ставки феноменально высоки — чем больше таких данных у компании, тем больший риск она берет на себя.

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Будущее наступает для всех, но для Азии – быстрее

В 2020 г. стало понятно, что Кремниевая долина – не самое передовое место в плане развития технологий будущего и их применения на практике. Целые города-тестовые пространства для обкатки передовых хай-тек решений росли и развивались в Азии.

Китайский проект «Новый район Сянгань» — часть амбициозных планов правительства. Анонсированный президентом Си Цзиньпином в 2017 году, этот мегаполис строится в сельской местности примерно в 100 км к юго-западу от Пекина, его потенциальная стоимость составляет $300 млрд.

В Японии похожий проект, возглавляемый промышленным гигантом Toyota Motor Corp, расположен недалеко от японской горы Фудзи. Основное предназначение таких городов — ускорение развития и внедрения в повседневную жизнь новых технологий.

Так, населенные пункты выполняют роль полигонов тестирования ИИ, AR/VR, беспилотников, IoT и 5G решений в условиях и ситуациях, максимально приближенных к реальным.

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Фото на обложке: sdecoret/Shutterstock