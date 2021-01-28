Что изменится в законодательстве об информации в 2021 году

Новый год богат на новеллы в законодательстве в области регулирования медиа и сети «Интернет». Многие изменения связывают с политическими мотивами, но они так или иначе отразятся на бизнесе. Об этом — в обзоре руководителя практики защиты репутации A-PRO Антона Воробьева и юриста практики защиты репутации A-PRO Марины Кельбах.

10 января 2021 года в силу вступил федеральный закон, позволяющий органам государственной власти применять режим конфиденциальности в отношении своих должностных лиц и запрещать выдавать третьим лицам сведения о них Федеральный закон от 30.12.2020 № 515-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности». Хотя отрицать его значение для результатов журналистских расследований нельзя, у закона есть и другая сторона.

Невозможность получить данные, например из Росреестра, скажется на процессе проверки организациями своих контрагентов и прохождении compliance-процедур, а также поиске активов должника при исполнении судебных решений.

Это может способствовать пересмотру компаниями практик проверки добросовестности граждан, так или иначе связанных с государственными структурами. Таким же образом другие состоявшиеся инициативы повлияют не только на медиарынок.

Ужесточение ответственности за клевету

Уголовный кодекс дополнен положениями об ужесточении уголовной ответственности за клевету.

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ изложена в новой редакции. Теперь:

прямо предусматривается уголовная ответственность за клевету в сети «Интернет»;

клевета может быть направлена не только против конкретного лица, но и нескольких лиц, как указал законодатель «индивидуально не определенных»;

клевета в сети «Интернет», СМИ, публичном выступлении, сопряженная с использованием должностного положения, указанием на наличие у потерпевшего опасного для окружающих заболевания или его обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности, тяжкого или особо тяжкого преступления теперь грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Клевета в интернете — дело публичного порядка

Уголовное преследование за клевету в интернете теперь проводится в публичном, а не частном, как это было ранее, порядке. Правом на подачу заявления о преступлении фактически обладает любое лицо, которое оценивает публикацию как клеветническую и посчитает себя заинтересованным.

Если предыдущая редакция статьи предполагала, что потерпевший самостоятельно подает заявление в мировой суд, где оно рассматривается в порядке, близком к гражданскому процессу, то по новому закону преследование будет осуществляться правоохранительными органами, а не заявителем.

В том числе поэтому стоит ожидать увеличения количества заявлений и дел о клевете, хотя ранее количество осужденных за клевету было не так уж и велико — 33 человека за первое полугодие 2020 года Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2020 года Судебного департамента при Верховном суде РФ № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» Разд. 3 Гл. 17.

Субъект преступления неоднозначен

Теперь законодателем определено, что сеть «Интернет» сама по себе является площадкой для распространения заведомо ложных сведений. Но в ходе дознания может возникнуть проблема в доказывании субъекта преступления — лица, распространившего сведения.

Значительное число сайтов в сети «Интернет» принадлежат юридическим лицам, а установить автора публикации возможно не во всех случаях. В России уголовная ответственность юридических лиц не предусмотрена.

В связи с чем, в случае распространение заведомо ложной информации на корпоративном сайте, риск уголовного преследование за данное деяние может возникать для руководства компании.

При этом маловероятно, что закон сам по себе скажется на деятельности анонимных сайтов.

(Само)регулирование социальных сетей

1 февраля 2021 года, спустя три года после своего инициирования, вступает в силу закон о регулировании деятельности социальных сетей.

Закон устанавливает обязанности для всех владельцев социальных сетей, ориентированных на российскую аудиторию. Критерии таких соцсетей: возможность публикации материалов пользователями на языках народов России, возможность публикации рекламы для российских потребителей и посещаемость ресурса не менее 500 тыс. пользователей из России в сутки.

Для учета социальных сетей Роскомнадзором будет создан реестр социальных сетей. Включение сведений в него будет осуществляться по инициативе Роскомнадзора на основе данных, представленных владельцами соцсетей.

Владельцы социальных сетей обязаны самостоятельно проводить мониторинг в отношении 12 видов информации, относимой законодателем к запрещенной, рассматривать касающиеся ее обращения пользователей, самостоятельно блокировать ее или обращаться в Роскомнадзор при наличии сомнений в ее противоправности.

Правила пользования социальной сетью должны быть опубликованы и доведены до российской аудитории, а также не противоречить отечественному законодательству.

Обязанность не порождает ответственность

Закон весьма компромиссный, но может привести к двояким результатам для пользователей и бизнеса, в частности.

С одной стороны, социальные сети обязаны самостоятельно вести мониторинг запрещенной информации, хотя такой мониторинг не вел и сам Роскомнадзор (принятие решений об ограничении доступа, как правило, осуществляется на основании поступающих обращений).

С другой, не вводится ответственности за отказ ее блокировать, реагировать необходимо на обращения пользователей, а само принятие решений может быть оставлено Роскомнадзору.

Последнее может привести к тому, что «Закон о социальных сетях» постигнет судьба «Закона о праве на забвение» Статья 10.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: в отсутствие решения компетентного органа социальные сети могут отказывать пользователям в удалении информации или оставлять эти решения регулятору.

Это наиболее вероятный исход, с учетом того, что критерии признания некоторых видов информации не всегда очевидны. Например, в законе предусмотрена обязанность мониторинга сведений о новых потенциально опасных веществах — их перечень не публикуется, постоянно обновляется и известен лишь экспертам МВД России.

Опасность в том, что, обращаясь в Роскомнадзор, социальная сеть обязана временно заблокировать спорную информацию до принятия решения. В этом случае не исключается ситуация, когда на основании обращения пользователя будет заморожена целая рекламная кампания. Ответственность же за злоупотребление не предусмотрена.

Статус социальной сети зависит от пользователей

Закон связывает возникновение статуса социальной сети с количеством ее российских пользователей — их должно быть не менее 500 тыс.

Такой же критерий раньше использовался при регулировании деятельности блогеров, новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов — это значит, что сам закон фактически заработает тогда, когда Роскомнадзор примет все нормативные акты, необходимые для определения посещаемости.

Установлена ответственность за несвоевременное удаление запрещенной информации

С начала января Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьей 13.41, предусматривающей административную ответственность за неисполнение требований Роскомнадзора об удалении или блокировке информации.

К ответственности могут быть привлечены владельцы сайтов и интернет-страниц, провайдеры хостинга или «лица, обеспечивающие размещение сайтов в сети “Интернет”».

Административные штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. рублей, для организаций — от 800 тыс. до четырех млн рублей.

За повторное нарушение размеры штрафов для граждан увеличиваются до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — до одного млн рублей, для организаций — до восьми млн рублей.

Закон не касается случаев неисполнения требований Роскомнадзора в отношении «пиратского» контента.

Осуществление контроля возложено на Роскомнадзор.

Административная ответственность для всех

Ранее схожие по своему характеру санкции устанавливались лишь в отношении интернет-провайдеров, контроль за которыми осуществляется в автоматизированном режиме. По данным Роскомнадзора в 2019 году в отношении операторов связи было возбуждено 468 дел об административных правонарушениях, 327 из которых завершились в пользу государства Публичный доклад Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за 2019 г., с. 55.

Их деятельность лицензируема, и регулятор мог однозначно установить нарушителя. С новым составом правонарушения не все так очевидно: привлекаемое к ответственности лицо не всегда может иметь хоть какое-то отношение к контенту.

В качестве «иных лиц, обеспечивающих размещение в сети “Интернет” информационного ресурса» Роскомнадзор часто определяет владельцев сетевых адресов (IP), используя при этом общедоступные сервисы типа WHOIS (с августа 2019 года — LookUp). Именно им Роскомнадзор зачастую направляет свои требования.

Но чаще всего владельцами сетевых адресов являются компании по защите от Ddos-атак или информационной безопасности. Если блокировка самого виновного ресурса сказывается на их деятельности незначительно, то угроза административного штрафа создает существенные риски, которые могут сказаться на стоимости конечных услуг.

В свою очередь, установление штрафов вряд ли скажется на деятельности анонимных ресурсов, а именно такие сайты наряду с социальными сетями становятся основным источником тиражирования незаконного контента.

Введены санкции за цензуру материалов российских СМИ

10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, права и свобод граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нормативные акты дополнены новыми положениями, предусматривающими ответные меры на цензуру со стороны владельцев веб-сайтов и ответную блокировку их ресурсов в России.

Владелец информационного ресурса может быть признан причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

Присвоение такого статуса отнесено к полномочиям Генерального прокурора РФ и его заместителей по согласованию с МИД России.

Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей законодательства и принимать меры по блокировке ресурсов нарушителей.

Реализация закона на практике

Политика Роскомнадзора в 2020 году в области регулирования интернета несколько изменила курс: от традиционных запретов и контроля к протекционизму отечественных медиаресурсов.

С вступлением закона в силу эта тенденция, скорее всего, сохранится и будет ориентирована, главным образом на деятельность крупных иностранных площадок. Однако с учетом имеющихся у них технических мощностей, вероятность их блокировки или недоступности в России вызывает сомнения.

Скорее всего, применение закона на практике будет комбинироваться с существующими положениями об обязанностях удалять те или иные материалы, исключать их из поисковой выдачи, и новым регулированием социальных сетей.

Хотя положения нового закона выглядят больше политическим заявлением и инструментом для проведения переговоров с зарубежными ресурсами, не исключено, что в дальнейшем его положения будут дополняться имущественными санкциями или ограничением их бизнес-деятельности в России.

Фото на обложке: Lana U/Shutterstock.com