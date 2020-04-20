Неженское дело: как риелтор стала водителем и открыла таксопарк в Москве

В 2012 году Елена Орлова была первой девушкой, которая пришла в один из таксопарков сдавать экзамен на водителя. Тогда владелец парка сказал, что она не сможет работать в такси, но все-таки дал шанс. Через два года она открыла собственный таксопарк в Москве. Сегодня на Елену работают более 30 водителей, а ее следующая цель — открыть свой автосервис и автомойку.

Экзамен на водителя

До прихода в такси я работала риелтором, занималась продажей земельных участков. Когда я сдала экзамен на водителя, совмещала две работы: риелтора и водителя такси. Поняла, насколько тяжело таксистам зарабатывать. Дальше была позиция управляющей в крупной таксомоторной компании, где я отвечала за «эконом» и «бизнес» — обучала водителей и вела финансы.



В какой-то момент у водителей, которые работали у меня в колоннах, возник конфликт с владельцами — им не платили зарплаты, пытались уволить. Тогда я поняла, что могу сделать по-другому, и приняла решение открыть свой таксопарк.



Водители меня поддержали, и это решило вопрос с первоначальной командой. Некоторые водители, которые перешли ко мне тогда, работают до сих пор.

Открытие таксопарка

В 2014 году рынок таксопарков в Москве был не насыщен: было много частников без лицензии, а таксомоторных компаний — не очень. Я увидела в этом потенциал. С 2015 по 2017 год численность таксистов росла на 25% ежегодно.



По данным аналитического центра при Правительстве РФ, в 2019 количество занятых в сфере такси составило порядка 600 тысяч человек. При этом объем рынка растет темпами, опережающими рост численности водителей. Это говорит о преимущественно интенсивном росте, связанном со снижением холостого пробега и ростом дохода водителей.

На открытие таксопарка я не брала кредит. Начала с аренды автомобилей за счет своих собственных средств. Стоимость аренды машины тогда составляла от 2 до 4 тысяч рублей в день, плюс депозит 10 тысяч рублей.

На первое время я взяла три машины в аренду, а водителей, которые перешли со мной, посадила на фиксированную зарплату. Тогда со мной начинали работать шесть водителей.

Женщина в такси

Первая же проблема, с которой я столкнулась, — качество арендованных машин. Было сложно найти постоянного партнера, который бы давал в аренду нормальные автомобили.



Вторая проблема — доверие к женщинам в профессии. Многие автосервисы сначала отказывались работать со мной. Те, кто соглашался, — выставляли огромные депозиты. Мне пришлось доказывать, что я не просто пришла в бизнес «попробовать», а знаю его структуру изнутри.

До и после вируса

Бизнес стал приносить доход не сразу: когда я брала в аренду машины, сильно зарабатывать не получалось. По большому счету, удавалось лишь окупить аренду машин и зарплату водителей. Через год у меня появились первые автомобили в лизинге, и тогда оборот таксопарка начал расти.



Год назад я обновила автопарк и в ближайшее время не планирую его менять — только добавлять. В среднем, я добавляю в парк одну машину раз в три-четыре месяца. Сегодня в моем автопарке 16 автомобилей. Из них два «бизнеса», четыре «эконома» и 10 «комфортов».

В целом это соответствует структуре докризисного спроса. Наибольший доход приносит бизнес-такси, но туда очень сложно подобрать постоянного неаварийного водителя.

Чтобы водитель перешел на бизнес-такси, он должен отработать у меня год. Я всегда беру сначала на «эконом» и смотрю, что водитель умеет, чего он хочет. Затем пересаживаю на «комфорт», причем пересаживаю сразу весь экипаж — двух водителей.

Большинство заказов сегодня водители получают через «Яндекс.Такси». Я обучаю их, в каких районах лучше работать и когда, чтобы был больший заработок. Например, наш офис находится на юго-востоке Москвы. Он не считается хорошим районом для такси, поэтому водители стараются уезжать сразу в районы поближе к центру.



Кроме заказов через «Таксометр», у нас есть свои клиенты, которые обращаются к нам уже много лет. С недавнего времени мы работаем и с корпоративными клиентами. В основном, это небольшие тревел-компании, туристические агентства. В нашей работе есть сезонность — до нового года большой всплеск, после нового года — упадок до февраля. Второй всплеск активности приходится на период до майских праздников и затем — в августе, когда пик периода отпусков.

В связи с вирусом ситуация сильно поменялась. Количество заказов сократилось, спрос перераспределился — больше стало заказов от компаний и по тарифу «Доставка», когда клиенты просят просто доставить, например, продукты. Также выросли расходы на мойку машин — теперь моем и дезинфицируем машины каждый день, а водителям выдаем дезинфекторы и маски.

Мои основные расходы: лизинг, топливо, зарплаты водителей и мойка машин. Доходы — все, что свыше. До ситуации с вирусом оборот компании составлял около 2 млн рублей в месяц, чистый доход получался в районе 400–500 тысяч. С каждой новой машиной в парке доход, соответственно, увеличивается. Сейчас нужно смотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Не доверяй и проверяй

Сейчас в таксопарке работают более 30 водителей, а также два моих заместителя. Один отвечает за экономическую часть, другой — за техническое обслуживание машин.



Когда появляется новая вакансия водителя, обычно меня находят сами: я не беру людей по объявлению на ресурсах по поиску работы. Чаще всего приходят по рекомендации. Это очень важно, потому что человеческий фактор в этом бизнесе — самый главный риск.

Моя самая большая ошибка в том, что я часто доверяла водителям, которым не надо было доверять или давать второй шанс. Это были водители, которые пропадали, попадали в ДТП и бросали машины.

Сейчас я стараюсь улучшить систему проверки водителей, потому что участились случаи, когда водители предоставляют поддельные документы, чтобы потом угнать машину. Досконально проверяю рекомендации водителя, изучаю, где он работал.



Сейчас я начинаю задумываться о продвижении компании, до этого момента мне это было не нужно. Мы придумали логотип, планируем завести соцсети и продвигаться там. Но пока это все в зачаточном состоянии.



В будущем мне бы хотелось открыть автосервис и автомойку, где можно будет обслуживать свои машины и машины со стороны. Для этого нужно увеличить парк до 30 автомашин — тогда это сможет вырасти в полноценное направление бизнеса.

Как получить максимум

Тем, кто хотел бы повторить мой опыт, я в первую очередь посоветовала бы доверять только себе. А во вторых, контролировать все процессы и не стесняться вникать в детали. Я до сих пор периодически сама сажусь за руль, чтобы понимать, как мои водители зарабатывают и как они будут зарабатывать через месяц. Пробую это все на себе.





Фото на обложке и в материале: архив автора