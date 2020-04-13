15 самых богатых женщин США: кто они и чем занимаются

На прошлой неделе Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2020 год. Как оказалось, многие вошедшие в него женщины живут в США. Рассказываем, кто они, каков размер их капитала и как они его получили.

12 место. Виктория, Валери, Памела и Марийке Марс

Виктория Марс. Фото: Yale School of Management, YouTube

Состояние: по $6,2 млрд у каждой

по $6,2 млрд у каждой Его источник: Mars Inc.

Mars Inc. Возраст: Виктория — 63, Валери — 61, Памела — 59, Марийке — 55

Виктория, Валери, Памела и Марийке Марс — правнучки Фрэнка Марса, который в 1911 году основал Mars. В 2016 году умер их отец и каждая из сестер получила по 8% акций компании.

В прошлом Виктория была председателем совета директоров Mars. Валери начала работать в компании в 1992 году и сейчас занимает должность вице-президента по корпоративному развитию. Она также входит в совет директоров Fiat Chrysler Automobiles.

Памела присоединилась к семейному бизнесу в качестве руководителя производства, а с 2004 по 2008 годы был председателем совета директоров Mars. Марийке также входит в совет директоров компании.

11 место. Дайан Хендрикс

Фото: ABC Supply Co

Состояние: $6,9 млрд

$6,9 млрд Его источник: ABC Supply

ABC Supply Возраст: 73

Дайан Хендрикс — соосновательница оптового дистрибьютора кровельных материалов ABC Supply. Она открыла компанию вместе с мужем в 1982 году, а после его смерти в 2007 году стала самостоятельно руководить бизнесом. Хендрикс профинансировала развитие Белойта, города в штате Висконсин, где базируется ABC Supply.

10 место. Нэнси Уолтон Лори

Фото: AP

Состояние: $7,1 млрд

$7,1 млрд Его источник: Walmart

Walmart Возраст: 68

Уолтон Лори — младшая дочь Бада Уолтона, который основал Walmart вместе со своим братом Сэмом Уолтоном. После смерти отца в 1995 году она унаследовала половину его доли в компании. Другая половина досталась ее сестре, которая тоже вошла в рейтинг миллиардеров Forbes.

9 место. Блэр Перри-Окден

Фото: Wikipedia

Состояние: $7,6 млрд

$7,6 млрд Его источник: Cox Enterprises

Cox Enterprises Возраст: 69

Блэр Перри-Окден — гражданка США, но в основном она живет в Австралии. В 2016 году Forbes назвал ее самым богатым человеком этой страны. Она унаследовала 25% акций Cox Enterprises после того, как в 2007 году умерла ее мать Барбара Кокс Энтони. Cox — автомобильная и медиакомпания, которая базируется в Атланте, штат Джорджия. Перри-Окден известна своим непубличным образом жизни, близким к завторничеству.

8 место. Энн Уолтон Кронке

Фото: Йен Уолтон, Reuters

Состояние: $7,9 млрд

$7,9 млрд Его источник: Walmart

Walmart Возраст: 71

Уолтон Кронке — старшая дочь Бада Уолтона, который основал Walmart вместе со своим братом Сэмом Уолтоном. После смерти отца в 1995 году она унаследовала половину его доли в компании. Другая половина досталась ее сестре Нэнси Уолтон Лори, которая уже здесь упоминалась.

7 место. Кристи Уолтон

Фото: AP

Состояние: $8,9 млрд

$8,9 млрд Его источник: Walmart

Walmart Возраст: 71

Кристи Уолтон была замужем за Джоном Уолтоном, вторым по возрасту ребенком сооснователя Walmart Сэма Уолтона. Джон погиб в авиакатастрофе в 2005 году, оставив Кристи 17% своего капитала. Она использует эти деньги в благотворительных целях и поддерживает охрану земли и моря.

6 место. Эбигейл Джонсон

Фото: Брайан Снайдер, Reuters

Состояние: $10,8 млрд

$10,8 млрд Его источник: Fidelity Investments

Fidelity Investments Возраст: 58

Дед Эбигейл Джонсон основал Fidelity Investments более 70 лет назад. Сейчас компания владеет управляемыми активами на сумму $2,7 трлн. После 26 лет работы в Fidelity Investments Джонсон стал ее CEO в 2014 году и председателем совета директоров в 2016 году. По оценкам, она владеет 24,5% акций компании.

5 место. Лорен Пауэлл Джобс

Фото: JStone, Shutterstock

Состояние: $16,4 млрд

$16,4 млрд Его источник: Apple и Disney

Apple и Disney Возраст: 56

Лорен Пауэлл Джобс унаследовала состояние своего мужа Стива Джобса после его смерти в 2011 году. В какой-то момент у нее было 5,5 млн акций Apple и 7,3% акций The Walt Disney Company. Она использовала их для финансирования своей благотворительной деятельности, в частности, для создания Emerson Collective, организации, реализующей социальные изменения с помощью образования, иммиграционных реформ и медиа.

4 место. Жаклин Марс

Фото: Pool, Getty

Состояние: $24,7 млрд

$24,7 млрд Его источник: Mars Inc.

Mars Inc. Возраст: 80

Жаклин Марс — внучка основателя Mars Inc. По словам источников, ей принадлежит треть конфетной империи Snickers и M&M’s. Другая треть принадлежит ее брату Джону, а остальные акции разделены между ее четырьмя племянницами, речь о которых шла выше. Марс жертвует образовательным, экологическим, культурным и медицинским проектам.

3 место. Маккензи Безос

Состояние: $36 млрд

$36 млрд Его источник: Amazon

Amazon Возраст: 50

Маккензи Безос и основатель Amazon Джефф Безос завершили свой развод в 2019 году после 25 лет совместной жизни. Маккензи получила 4% акций компании. Развод сделал ее вторым по величине индивидуальным акционером Amazon. В апреле прошлого года она подписала обязательство пожертвовать половину своего состояния на благотворительность.

2 место. Джулия Кох

Фото: Эван Агостини, Invision, AP Images

Состояние: $38,2 млрд

$38,2 млрд Его источник: Koch Industries

Koch Industries Возраст: 57

Джулия Кох была замужем за промышленником Дэвидом Кохом, который умер в августе 2019 года. Она и ее трое детей унаследовали 42% акций Koch Industries.

1 место. Элис Уолтон

Фото: Рик Т. Уилкинг, Stringer, Getty Images

Состояние: $54,4 млрд

$54,4 млрд Его источник: Walmart

Walmart Возраст: 70

Элис Уолтон — единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона, но она не связана с Walmart. Уолтон тратит состояние на коллекционирование произведений искусства и разведение лошадей. Она также занимает девятое место в списке самых богатых женщин в мире.

Источник.