Как они все успевают? Пять привычек успешных женщин

Мы выбрали советы из книги о том, какие привычки вам стоит завести на пути к балансу работы и личной жизни и успешному бизнесу.

Найдите время на спорт

Выделите на спорт не менее часа в день. Физические нагрузки нужны не только для тела, но и для ума. Двигательная активность позитивно влияет на нейроны мозга и способствует выработке глюкозы. Чем лучше мы кормим свой мозг, тем умнее становимся.

Но обратите внимание: биохимический механизм получения удовольствия от занятий спортом в чем-то сходен с удовольствием от употребления алкоголя. Каждый вечер после насыщенного дня, полного волнений, мы можем стоять перед выбором — каким способом снять стресс и усталость?

Алкоголь — это скользкая дорожка и путь вниз. И опасен не только он, но и его «подружка» — жирная пища. Как мы выяснили, успешные женщины не употребляют алкоголь регулярно, хотя экономически такая возможность у них есть. Их выбор — спорт. Это путь наверх, путь к подлинной свободе и ... к удовольствию.

На формирование этой полезной привычки нужно потратить от шести месяцев до года. Тогда ваш организм будет требовать подкрепления положительных ощущений, которые испытывает во время занятий спортом.

Связь физической нагрузки с уровнем энергии проста. Занятия повышают уровень кислорода в нашем организме, а значит, и мышечный тонус, а кроме того, сжигают лишние калории за счет улучшения обмена веществ.

Детальный механизм процессов метаболизма стал известен нам сравнительно недавно благодаря революционному исследованию, проведенному в 1984 году докторами Глэном Гэссером и Джорджем Бруксом. Ученые доказали, что после тренировки процесс восстановления клеток до состояния, предшествующего ей, протекает с избыточным потреблением кислорода достаточно долго — вплоть до 24 часов.

Одна часовая интенсивная тренировка приводит к тому, что организм еще сутки сжигает лишние калории.

Повышение выносливости в долгосрочной перспективе укрепляет мышцы сердца и усиливает приток крови к мозгу. Наше настроение при физических нагрузках улучшается за счет выделения эндорфинов, которые еще называют гормонами счастья. Они нормализуют давление, частоту дыхания, пищеварение и дают нам ощущение счастья.

Прыжок с парашютом, погружение с аквалангом, скайдайвинг или виндсерфинг — любое действие, вызывающее смесь восторга и испуга, приводит к выбросу адреналина и эндорфинов. А вместе с потом в виде токсинов выходит не только боль, но и болезни.

Это известно всем, но многие игнорируют факты и убеждаются в этом лишь на собственном опыте.

Татьяна Митрова, поняв, что болеет больше десятка лет без перерыва, чисто интуитивно решила что-то предпринять: «Я начала пробовать самое разное и отслеживать результат, то есть применила чисто экспериментальный подход. Я поняла, что, когда начинаю давать организму хотя бы минимальные спортивные нагрузки, а это любое движение, любая физическая активность, я начинаю чувствовать себя лучше».

Она поделилась своим опытом: «Если я передавливаю, слишком на спортивные подвиги бросаюсь, то кривая изгибается в другую сторону и мне становится нехорошо. Если я выхожу погулять куда-то безо всякой цели в центре города, иду на выставку, слушаю музыку — состояние улучшается. Если я просто целыми днями сижу уткнувшись в компьютер и делаю рутинную работу без перерыва — энергия падает. То есть это подход на уровне "хорошо — плохо"».

«Естественно, осознание приходит не сразу, нужно раз двадцать попробовать, чтобы понять: все-таки надо спортом заниматься — хоть и жалко времени, но надо», — рассказала Татьяна.

Мнение о том, что чем больше мы себя разгрузим пассивным отдыхом, тем больше останется сил, не оправдывает себя. Знайте, что это лишь отговорки и оправдания. Для нормального восполнения энергии необходима не полная разгрузка и релакс, а разумное чередование активности и отдыха.

Ложитесь спать рано

Улучшение обмена веществ в организме увеличивает физическую жизнестойкость. После физических упражнений большинство наших героинь отправляются спать — не позже одиннадцати часов вечера.

Они знают, что чем дольше бодрствуют, тем хуже обстоят дела с самоконтролем. Соблюдение распорядка дня идет под откос именно вечером. Более того, вечерние перекусы перечеркивают положительные результаты самых изощренных диет. Многие импульсивные действия совершаются после полуночи.

Исследования в области изучения мозговой активности предупреждают нас об опасности недосыпания. Сокращая время сна, мы наносим удар по нашим мыслительным способностям: снижается способность мыслить логически, ухудшается внимание и кратковременная память, портится настроение.

Психиатр и основоположник одного из направлений глубинной психологии Карл Юнг писал об этом недвусмысленно и прямо: «Я понял, что человек, который нуждается в отдыхе и продолжает работать вопреки усталости, попросту глуп».

Авторы статьи «Во сколько просыпаются топ-директора?», опубликованной в газете The Guardian, взяли интервью у нескольких влиятельных CEO. Помимо банальностей наподобие «Ранняя птица получает червя», в ней оказалось весьма интересное для авторов этой книги обобщение.

Все было как обычно: занятия спортом, утренние пробежки, ответы на электронные письма и чтение новостей, — но их досуг и в выходные дни был организован так же жестко, как и в будни: никто не лежал с утра в кровати. Лучший пример такого поведения — литературный персонаж, который просыпался по выходным и видел перед собой плакат «А ну-ка марш из постели!» i

Большинство успешных женщин занимаются любимым делом, тем самым превращая работу в удовольствие. Они рано встают, за несколько часов до начала своего рабочего дня. Эта стратегия помогает справляться с непредвиденными обстоятельствами, такими как затянувшаяся встреча, пробки на дорогах или срочная необходимость забрать заболевшего ребенка из школы.

Вставая рано, вы всегда будете располагать временем на два-три личных дела. Это даст вам чувство уверенности в том, что вы управляете своей жизнью, а не плывете по ее течению.

Больше читайте

Чтение — это не просто хорошая привычка, помогающая приобрести новые знания. Изучение биографий успешных людей, книг по саморазвитию нужно для собственных размышлений.

Успешные женщины специально посвящают чтению до получаса времени независимо от того, насколько наполнен событиями конкретный день.

Елена Брусилова считает, что заниматься самообразованием следует всю жизнь. Каждый вечер она проводит за чтением книг и следит за мировыми трендами, изучая политические и экономические новости.

Область ее интересов многогранна: как трансформировать компании, как образовываться самой, книги по маркетингу и бизнесу, без которых сегодня немыслим успешный руководитель. Любовь к книгам она прививает и своим детям, хотя они «активно сопротивляются». Елена сама находит интересные книги и вовлекает детей в процесс чтения.

Для размышлений необходима возможность побыть наедине с собой. Думать нужно обо всем: планировать карьеру и финансы, выделять время для контроля за собственным здоровьем и для благотворительности.

Размышления над вопросом «Что я могу сделать, чтобы заработать больше денег?» тоже требуют времени и усилий, но гораздо меньших, чем поиски ответа на вопрос «Делает ли работа меня счастливой?» или «Счастлива ли я, занимаясь делом, ради которого встаю каждое утро?» Эти вопросы важнее, но почему-то мы уделяем им меньше времени.

Займитесь нетворкингом

Каждый год из школ и вузов нашей страны выпускается примерно равное количество юношей и девушек. Однако уже на следующем этапе — устройстве на работу — доминируют мужчины.

Женщины выходят замуж, начинают активно заниматься хозяйством, посвящают себя детям и семье, поскольку не могут устроиться на работу по специальности. Основная причина, по которой это происходит, заключается в том, что они сомневаются в своих силах.

Успешные женщины сомневаются не меньше остальных, но они знают и свои сильные стороны, благодаря которым добиваются успеха.

Мы призываем женщин верить в свои силы и ничего не бояться. Будьте активными и общительными. Не нужно бояться желания начать свой бизнес и стремления реализовать свое призвание в какой бы то ни было области: в компании, в армии, в школе или больнице.

Одно из самых больших преимуществ нетворкинга заключается в том, что у ваших друзей тоже есть друзья.

Мария Гордон отмечает важную роль друзей в своей жизни: «Это те люди, которые заставляют тебя работать и развиваться. Легко успокоиться, когда тебе 40 с чем-то лет и ты достиг формальных высот, легко сказать, что я состоялся, у меня все получилось. Внутренний рост необязательно означает, что ты узнаешь новое; можно ведь приобретать спокойную уверенность и осознавать, что имеет значение в жизни, а что нет, как ты ведешь себя в отношениях, как исправляешь ошибки. Это сложно и больно, но это нужно. И, конечно, у меня есть круг людей, которые дают мне такой толчок».

Друзья — это не только те, кто вместе окончил школу, а те, у кого есть совместное времяпрепровождение, кто часто собирается вместе и ценит дружбу. Наши героини знают множество примеров, когда нетворкинг помогал найти работу и инвесторов для развития проектов, а люди, у которых не было денег на оплату услуг профессионалов, обретали бесплатную поддержку с их стороны.

Снижайте влияние диджитал-инструментов

Дефицит времени и информационная перегрузка одинаково плохо влияют на всех — и на мужчин, и на женщин.

Все наши героини в качестве главных барьеров и качеств, которые препятствуют высокой эффективности, называли не только дефицит энергии, но и нетерпеливость, отсутствие глубины в отношениях между людьми, порождаемые современными методами коммуникации.

Даже безобидная, казалось бы, электронная почта, по их мнению, негативно влияет на способность концентрировать внимание на важных задачах в течение длительного времени.

Творческий и изобретательный человек через некоторое время замечает, что начинает жить «от мейла до мейла», от запроса до запроса, от кризиса до кризиса.

Мы отвечаем на сообщения по вечерам и в выходные дни. Даже на отдыхе мы проверяем электронную почту и социальные сети, поскольку кажется, что вернуться на работу к тысячам сообщений, оставшимся без ответа, будет хуже, чем тратить час в день на то, чтобы быть в курсе дел во время отпуска. В результате мы не можем полностью отключиться и времени на долгосрочные проекты не хватает.

Мария Гордон откровенно говорит о жалящей ее время от времени вредной привычке: «Я ограничила для себя время, которое провожу за экраном, потому что в моменты лени, когда у тебя есть минутка, ты начинаешь изучать жизни других и втягиваться в эту игру по получению сотни лайков в фейсбуке — и это замещает все остальное».

Если жестко не контролировать свое время, то потери энергии могут привести к истощению и в конце концов вылиться в депрессию. Зависимость в этом случае очень сильна. У оказавшегося без телефона или доступа в социальную сеть человека возникает настоящая ломка.

Воздержание от социальных сетей вызывает чувство тревожности и непреодолимое желание проверить свой аккаунт. Человек становится раздражительным, если его одолевает цифровая тревога.

Беспокойство и хроническая цифровая тревожность быстро высосут из человека все его душевные силы и энергию.

Вот как передает свои ощущения Мирослава Дума: «Это состояние сейчас особо развилось. Чтобы вы понимали, я человек, который говорит и работает 22 часа в сутки. Постоянно на телефоне, на встречах, с командой — все время компьютер, почта, письма, документы, скайпы. Это работа нон-стоп. Я понимаю, что это важно для тимбилдинга, для социализации, нетворкинга — это огромная часть карьеры и успеха каждого человека и предпринимателя. Но для меня это становилось все тяжелее и тяжелее. Я даже чувствовала себя немного социопатом».

Избавиться от такой зависимости Мирославе помог только установленный ею психологический фильтр, который определил приоритет в ее жизни: «Если раньше я была открыта всем людям, то сейчас я жестко психологически фильтрую. Каждый человек должен быть в центре своей вселенной. Для меня этот центр — моя семья!»

Перестаньте играть в новомодные гаджеты, иначе вы потеряете огромное количество времени, занимаясь неважными делами, тогда как необходимые останутся незавершенными. Фокусируясь на том, что в данный момент важно для вас и вашей семьи, вы сберегаете силы, потому что любое завершенное важное дело добавляет позитивных эмоций.

Фото в тексте: Unsplash

Фото на обложке: OPOLJA/Shutterstock